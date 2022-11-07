Роскомнадзор запустит систему для контроля передачи данных между операторами Статьи редакции
На разработку и запуск потратят 1,2 млрд рублей за два года. Система поможет находить тех, кто не исполняет требования регулятора и закона о «суверенном рунете».
- Роскомнадзор запустит систему мониторинга маршрутов трафика, рассказали «Ведомости» со ссылкой на проект постановления Минцифры. Система позволит контролировать обмен данными между всеми операторами и следить, кто не исполняет требования регулятора. Её разработает Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования.
- За два года на систему потратят 1,2 млрд рублей, указано в проектах федерального бюджета до 2025 года. Всего на работу Роскомнадзора в 2023-2024 годах заложено 37,7 млрд рублей.
- Как именно будет работать система мониторинга, в постановлении не раскрывается. Она должна стать «цифровым двойником» каналов передачи, точек обмена и потоков данных, объясняет директор АНО «Инфокультура» Иван Бегтин.
- Система мониторинга нужна, чтобы понимать, как «трафик ходит между сетями», и предотвращать DDoS- и BGP-атаки, считает гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян.
- Новая система скорее всего будет использоваться для отключения незарегистрированных сетей, считает независимый ИТ-специалист Филипп Кулин. При этом 1,2 млрд рублей — слишком большая сумма для её создания, заметил он.
- Закон о «суверенном рунете» вступил в силу 1 ноября 2019 года: он предполагает создание инфраструктуры, которая обеспечивает бесперебойную работу российского сегмента интернета — даже в случае отключения страны от глобальной сети и кибератак.
- В апреле 2022 года источники Forbes рассказали, что Роскомнадзор запланировал запустить собственную систему для защиты от DDoS-атак из-за границы. При этом ведомство не хотело тратить на это дополнительные деньги, а запустить систему в рамках действующих контрактов.
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Ну и операторы рублей 200 на тарифы накинут за это теперь)
фас не даст этому случится
300 и не меньше ?
"На разработку и запуск потратят 1,2 млрд рублей за два года"
А чего так мало? Или это как всегда только на "обсуждение"?
"На разработку и запуск потратят 1,2 млрд рублей за два года"
1,2 трл. ₽ наверное...
Вот честно, когда я слышу "РКН, что-то там.."
У меня возникает только одна мысль!
..
Придурки!
Ну тут как в анекдоте с мартышкой, придурки не придурки, а миллиардик свой получили
Габëж сред бела дня!
Вся суть в «потратят 1,2 млрд ₽». После этих подсчётов и радости от нового распила РКН дальше и делать ничего не надо. Просто планировать новые пилилки.
РКН – РосКомНапил.
.. и точка!
И на один слайд со схемой из презентации в PowerPoint они потратят 1,2 млрд ₽ (?!)
Лучше бы так и было, конечно. Но, боюсь, одним распилом тут не обойдётся.
так и где в итоге система которая помогает от дудос атак
Там же где и всё остальное...в книге сказок, легенд и мифов...
Чего только не сделаешь, чтобы все-таки заблочить телегу
где же тогда Медведев будет писать про валестелинов тьмы?)
Зачем ее блочить, если они трафик читают у верующих, что Телеграм безопасный и шифрует трафик?
Наверняка на защиту детей!
Суки.
Визуализация fullview за 1.2 ярда =)