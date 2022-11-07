Право
Маша Цепелева

Роскомнадзор запустит систему для контроля передачи данных между операторами Статьи редакции

На разработку и запуск потратят 1,2 млрд рублей за два года. Система поможет находить тех, кто не исполняет требования регулятора и закона о «суверенном рунете».

  • Роскомнадзор запустит систему мониторинга маршрутов трафика, рассказали «Ведомости» со ссылкой на проект постановления Минцифры. Система позволит контролировать обмен данными между всеми операторами и следить, кто не исполняет требования регулятора. Её разработает Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования.
  • За два года на систему потратят 1,2 млрд рублей, указано в проектах федерального бюджета до 2025 года. Всего на работу Роскомнадзора в 2023-2024 годах заложено 37,7 млрд рублей.
  • Как именно будет работать система мониторинга, в постановлении не раскрывается. Она должна стать «цифровым двойником» каналов передачи, точек обмена и потоков данных, объясняет директор АНО «Инфокультура» Иван Бегтин.
  • Система мониторинга нужна, чтобы понимать, как «трафик ходит между сетями», и предотвращать DDoS- и BGP-атаки, считает гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян.
  • Новая система скорее всего будет использоваться для отключения незарегистрированных сетей, считает независимый ИТ-специалист Филипп Кулин. При этом 1,2 млрд рублей — слишком большая сумма для её создания, заметил он.
  • Закон о «суверенном рунете» вступил в силу 1 ноября 2019 года: он предполагает создание инфраструктуры, которая обеспечивает бесперебойную работу российского сегмента интернета — даже в случае отключения страны от глобальной сети и кибератак.
  • В апреле 2022 года источники Forbes рассказали, что Роскомнадзор запланировал запустить собственную систему для защиты от DDoS-атак из-за границы. При этом ведомство не хотело тратить на это дополнительные деньги, а запустить систему в рамках действующих контрактов.

#новость #роскомнадзор

939 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
21 комментарий
Написать комментарий...
 Alex Shokhin

Ну и операторы рублей 200 на тарифы накинут за это теперь)

Ответить
Развернуть ветку
Никита Лукьянов

фас не даст этому случится

Ответить
Развернуть ветку
Абырвалг Абырвалг

300 и не меньше ?

Ответить
Развернуть ветку
Нужный томагавк_два

"На разработку и запуск потратят 1,2 млрд рублей за два года"
А чего так мало? Или это как всегда только на "обсуждение"?

Ответить
Развернуть ветку
Нужный томагавк_два

"На разработку и запуск потратят 1,2 млрд рублей за два года"
1,2 трл. ₽ наверное...

Ответить
Развернуть ветку
Иван Серик

Вот честно, когда я слышу "РКН, что-то там.."
У меня возникает только одна мысль!
..
Придурки!

Ответить
Развернуть ветку
Звенислав Николаевич

Ну тут как в анекдоте с мартышкой, придурки не придурки, а миллиардик свой получили

Ответить
Развернуть ветку
Иван Серик

Габëж сред бела дня!

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Вся суть в «потратят 1,2 млрд ₽». После этих подсчётов и радости от нового распила РКН дальше и делать ничего не надо. Просто планировать новые пилилки.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

РКН – РосКомНапил.

Ответить
Развернуть ветку
Иван Серик

.. и точка!

Ответить
Развернуть ветку
Подробный месяц
Система мониторинга нужна, чтобы понимать, как «трафик ходит между сетями»

И на один слайд со схемой из презентации в PowerPoint они потратят 1,2 млрд ₽ (?!)

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Лучше бы так и было, конечно. Но, боюсь, одним распилом тут не обойдётся.

Ответить
Развернуть ветку
Виктор Шаманов

так и где в итоге система которая помогает от дудос атак

Ответить
Развернуть ветку
Нужный томагавк_два

Там же где и всё остальное...в книге сказок, легенд и мифов...

Ответить
Развернуть ветку
Чиф Никиф
Всего на работу Роскомнадзора в 2023-2024 годах заложено 37,7 млрд рублей.

Чего только не сделаешь, чтобы все-таки заблочить телегу

Ответить
Развернуть ветку
Zloy Marketolog

где же тогда Медведев будет писать про валестелинов тьмы?)

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Филиппов

Зачем ее блочить, если они трафик читают у верующих, что Телеграм безопасный и шифрует трафик?

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Филиппов

Наверняка на защиту детей!

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Суки.

Ответить
Развернуть ветку
Mikhail

Визуализация fullview за 1.2 ярда =)

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 21 комментарий
null