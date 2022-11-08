Госдума отклонила законопроект о едином операторе наружной рекламы и объявлений в интернете Статьи редакции
Против него выступали ФАС, Минцифры и участники рынка.
- Госдума во втором чтении отклонила поправки к закону «О рекламе», предусматривающие возможность размещения цифровой наружной рекламы и интернет-объявлений от частных лиц только через единого оператора.
- 15 июля 2022 года Госдума в первом чтении поддержала законопроект. Тогда предполагалось, что новая схема размещения цифровой рекламы и онлайн-объявлений защитит россиян от «распространения недостоверной информации».
- Перед рассмотрением в Госдуме около 60 представителей индустрии отправили коллективное письмо против законопроекта. Они заявили, что единый оператор сможет контролировать показ цифровой рекламы в регионах и устанавливать монопольно высокую цену за её размещение.
- Во время обсуждения документа особое внимание уделялось «Авито», принадлежавшему на тот момент нидерландской компании Prosus. Сторонники принятия закона утверждали, что сервис занимает 41% рынка и называли это «монополизмом» иностранной компании.
- 26 июля источник «Интерфакса» сообщил о критике законопроекта со стороны ФАС. В службе посчитали, что единый оператор ухудшит условия для других компаний, а из-за отсутствия конкуренции стоимость рекламы вырастет.
- В августе с критикой документа выступил глава Минцифры Максут Шадаев. В письме ФАС он заявил, принятие закона приведёт к монополизации рынка и предложил отказаться от регулирования сервисов объявлений.
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Авито отжат, все свободны, закон так себе получился!
Не поверю, что думцы прислушались к «ФАС, Минцифры и участникам рынка», быть такого не может.
раз в год и палка стреляет )))
Не-не, эта палка стреляет 146%-но только по указу великого!
Также говорил наш ОБЖшник, майор запаса 🤔
Ладно, добавлю пошлятину: мы шутили, что он так про свою «палку»
Это и была цель!
Бредовый закон был изначально. Вот и отменили. Но сам факт того что он прошел первое чтение о многом говорит.
вот бы со всеми бредовыми законами так было
Внезапно. Или отвязать только «Авито» от ужасных западных держателей хватило?
Авито свежего отжима
Ха
Закон был очевидно идиотский.
Очень надеюсь, что увидим и отмену бреда с маркировкой интернет рекламы.
Уважаемому господину, который был единственным бенефициаром данного закона, помогут как-то еще?
Оттепель им. Ивана Таврина.
Изменения в ФЗ-38 о рекламе, не отменили :( Мерзкие Орд будут доить рынок рекламы 🤬
Закон на 151 млрд)
Вот кстати яркий пример работы гражданского общества. Не стали терпеть бешеный принтер.
Написали письмо, подняли шумиху в СМИ и прочее. Здоровая ситуация. И не надо расходиться в хвалебных дифирамбах к Госдуме. Они так ДОЛЖНЫ делать всегда.
Многие забывают что главный бенефициар государства — общество. А не те кто рассказывает с экранов, о том что государство вам ничего не должно. Якобы это что-то отдельное от народа.
"закон" вносился исключительно, чтобы "национализировать" авито в пользу местных друзей. всё. отжали. никаким "гражданским обществом" даже рядом не пахнет
Ахах а потом все удивляются кто это на фронт вперёд и с песней топает
Очень удобно смешать две несвязанные вещи. Да?
Если бы так всегда давили на Госдуму не было бы тех кто идет вперед с песней.
Видео рекламу все равно нужно через единого оператора крутить, иначе не будет никакого надзора. Так что закон еще вернется.
Отклонение законопроекта — это победа здравого смысла...Интересно, когда такое станет нормой в России? Лет через 500?
Да какого закона лол это тупо отжим Авито, никто его и не собирался принимать
Я про фразу)))
Тогда ладно)