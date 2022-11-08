Право
Артур Томилко

Госдума отклонила законопроект о едином операторе наружной рекламы и объявлений в интернете Статьи редакции

Против него выступали ФАС, Минцифры и участники рынка.

  • Госдума во втором чтении отклонила поправки к закону «О рекламе», предусматривающие возможность размещения цифровой наружной рекламы и интернет-объявлений от частных лиц только через единого оператора.
  • 15 июля 2022 года Госдума в первом чтении поддержала законопроект. Тогда предполагалось, что новая схема размещения цифровой рекламы и онлайн-объявлений защитит россиян от «распространения недостоверной информации».
  • Перед рассмотрением в Госдуме около 60 представителей индустрии отправили коллективное письмо против законопроекта. Они заявили, что единый оператор сможет контролировать показ цифровой рекламы в регионах и устанавливать монопольно высокую цену за её размещение.
  • Во время обсуждения документа особое внимание уделялось «Авито», принадлежавшему на тот момент нидерландской компании Prosus. Сторонники принятия закона утверждали, что сервис занимает 41% рынка и называли это «монополизмом» иностранной компании.
  • 26 июля источник «Интерфакса» сообщил о критике законопроекта со стороны ФАС. В службе посчитали, что единый оператор ухудшит условия для других компаний, а из-за отсутствия конкуренции стоимость рекламы вырастет.
  • В августе с критикой документа выступил глава Минцифры Максут Шадаев. В письме ФАС он заявил, принятие закона приведёт к монополизации рынка и предложил отказаться от регулирования сервисов объявлений.
Обновлено в 16:02 мск. «Отклонение законопроекта — это победа здравого смысла и единственно правильное решение. Мы рады, что мнение нашей компании, коллег по индустрии, ряда депутатов и региональных властей были услышаны в Думе», — прокомментировали vc.ru в «Авито».
Финансы
Артур Томилко
Новым владельцем «Авито» станет бывший гендиректор «Мегафона» Иван Таврин Статьи редакции

Сумма сделки — около 151 млрд рублей.

#новость #законы #объявления

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25 комментариев
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 Вадим Д.

Авито отжат, все свободны, закон так себе получился!
Не поверю, что думцы прислушались к «ФАС, Минцифры и участникам рынка», быть такого не может.

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human

раз в год и палка стреляет )))

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Вадим Д.

Не-не, эта палка стреляет 146%-но только по указу великого!

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Кто-то такой

Также говорил наш ОБЖшник, майор запаса 🤔
Ладно, добавлю пошлятину: мы шутили, что он так про свою «палку»

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Stas Sokolov

Это и была цель!

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Ivan Cato

Бредовый закон был изначально. Вот и отменили. Но сам факт того что он прошел первое чтение о многом говорит.

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Евгений Смирнов

вот бы со всеми бредовыми законами так было

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Кто-то такой

Внезапно. Или отвязать только «Авито» от ужасных западных держателей хватило?

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segamega

Авито свежего отжима

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Положительный Денис

Ха

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Васисуалий Лоханкин

Закон был очевидно идиотский.
Очень надеюсь, что увидим и отмену бреда с маркировкой интернет рекламы.

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расслабленный пост-хипстер

Уважаемому господину, который был единственным бенефициаром данного закона, помогут как-то еще?

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Марат Яз

Оттепель им. Ивана Таврина.

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Марат Борода

Изменения в ФЗ-38 о рекламе, не отменили :( Мерзкие Орд будут доить рынок рекламы 🤬

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Игрок

Закон на 151 млрд)

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Ivan Cato

Вот кстати яркий пример работы гражданского общества. Не стали терпеть бешеный принтер.

Написали письмо, подняли шумиху в СМИ и прочее. Здоровая ситуация. И не надо расходиться в хвалебных дифирамбах к Госдуме. Они так ДОЛЖНЫ делать всегда.

Многие забывают что главный бенефициар государства — общество. А не те кто рассказывает с экранов, о том что государство вам ничего не должно. Якобы это что-то отдельное от народа.

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fffggg gggfff

"закон" вносился исключительно, чтобы "национализировать" авито в пользу местных друзей. всё. отжали. никаким "гражданским обществом" даже рядом не пахнет

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segamega

Ахах а потом все удивляются кто это на фронт вперёд и с песней топает

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Ivan Cato

Очень удобно смешать две несвязанные вещи. Да?

Если бы так всегда давили на Госдуму не было бы тех кто идет вперед с песней.

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Андрей Киселев
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Адам Ньюман

Видео рекламу все равно нужно через единого оператора крутить, иначе не будет никакого надзора. Так что закон еще вернется.

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Сергей Немчинов

Отклонение законопроекта — это победа здравого смысла...Интересно, когда такое станет нормой в России? Лет через 500?

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segamega

Да какого закона лол это тупо отжим Авито, никто его и не собирался принимать

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Сергей Немчинов

Я про фразу)))

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segamega

Тогда ладно)

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