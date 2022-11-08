Обновлено в 16:02 мск. «Отклонение законопроекта — это победа здравого смысла и единственно правильное решение. Мы рады, что мнение нашей компании, коллег по индустрии, ряда депутатов и региональных властей были услышаны в Думе», — прокомментировали vc.ru в «Авито».