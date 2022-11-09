Суд постановил взыскать с «Яндекс Еды» компенсацию за утечку данных — 13 пользователям присудили по 5000 рублей Статьи редакции
Иски ещё семерых пользователей отклонили. Истцы просили по 100 тысяч рублей компенсации.
- 8 ноября 2022 года Замоскворецкий районный суд Москвы частично удовлетворил иски пользователей «Яндекс Еды», следует из картотеки суда. 13 заявителям присудили компенсацию в размере 5000 рублей каждому, пишет «Роскомсвобода».
- Ещё семь исков суд отклонил. Все 20 дел рассматривались отдельно, мотивировочная часть решений пока не опубликована.
- «Ни нам, ни представителям “Яндекса” непонятно, на каком основании были удовлетворения и отказы, а также почему размер компенсации — 5000 рублей», — прокомментировал юрист «Роскомсвободы» Евгений Кравченко, представлюящий интересы пользователей.
- «Роскомсвобода» и «Сетевые свободы» подали коллективный иск 20 пользователей «Яндекс Еды» в апреле 2022 года. Они просили компенсацию в 100 тысяч рублей на каждого заявителя из-за утечки данных клиентов. В июне они подали ещё более 700 заявлений россиян, которые захотели присоединиться к делу, но суд их вернул и отказался признать иск групповым.
- Как пишет «Роскомсвобода», Мосгорсуд подтвердил отказ районного суда допустить в дело ещё более 700 заявителей.
- 1 марта «Яндекс Еда» сообщила об утечке телефонов и данных о заказах клиентов, а 22 марта в интернете опубликовали карту с ними. Позже «Яндекс» добился полной блокировки сайта и извинился перед клиентами. За утечку суд оштрафовал сервис на 60 тысяч рублей.
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Ого! Такие деньжищи! Это они теперь списки Форбс возглавят и шиковать начнут.
А первому каналу жалких 100 000 ₽ в день с Гугла перепало. И где справедливость?
К сожалению, рынок не работает на принципах «справедливости».
Как говорится, хочешь справедливости — заведи себе собаку и назови ее «Справедливость»
По–моему, это наше государство не работает на принципах справедливости.
Не только по-твоему, нас таких каких как минимум двое
Сам я не мушкетёр, но сердце моё — сердце мушкетёра! Берите третьим (-:
Парни не нужно. За группу больше дадут)))
Ну тут не про рынок, а судебные решения. Да и я с иронией как бы.
Очень хорошая иллюстрация современного российского правосудия. Пока у нас не будет нормального суда ничего в лучшую сторону в этой стране меняться не будет.
Нормальный суд состоит из нормальных же людей
Вот с последними тяжко
Замкнутый круг получается
не могу с вами в этом согласиться
Расскажите конституционному суду об этом)) да и всем прочим
вот уж на КС я бы мог лично перечислить людей, которые бы стали прекрасными судьями, причём на вскидку бы на два состава назвал. Да вот только никто их туда на пушечный выстрел не подпустит.
Не задумывались почему?
Вот как раз из-за большинства ненормальных нормальные и не могут законными путями попасть во власть
Отрицательная селекция
От осинки не родятся апельсинки, по-простому
Можно заказать завтрак на двоих из Кафе Пушкинъ через Яндекс еду.
Хули вы недовольны
Интересно, а поменяется ли решение суда, если в суд подаст какой-нибудь взяточник чинуша, разоблаченный командой известного "экстремиста" Новального на основе данных из утечек яндекс еды и вчинивший на этом основании иск Яндексу?
13 по 5000, снова сумма в 65000 рублей.
Что подтверждает миф о том, что в судах компьютеры 16-ти битные.
Это в дополнение к предыдущим. Так что наказание на целых 120 тыщ неминуемо)
Любопытно — как выбирали этих 13 баловней судьбы: из шляпы вытаскивали бумажки со всеми данными? Хотя написано, что первым 13-ти, странный принцип.
Это был призовой фонд. Не по 5 копеек же раздавать)
На фоне того что минимальный штраф за "лгбт-пропаганду" 60к рублей даже смешно и грустно эту новость читать
У Яндекса что всего 5 клиентов?
Вот достойных 5000 пять. Остальные не очень вип
Эти были с подпиской Плюс.
Один лишний. Должно быть 12 же.
Почему это? Чертова дюжина 13)
Потому что ранее Яндекс уже штрафовали на 60 тыщ. Нужно чтить традиции, так сказать.
А как тогда говорить, что наказание увеличивается?)
Знаете мне кажется что пользователям слишком много выплатили тип бедный Яндекс это же банкрот
Слушай,там не вся Еда обосралась тогда,обосрался один единственный сотрудник,он смежником моим был по бизнес юниту,он там больше не работает,что его казнить что ли нужно,банальная ошибка в коде и его раздолбайство.
Нет, обосралась вся еда.
Как минимум вопросы к тестерам и безопасникам, начальству этого пацана.
Ошибиться может любой человек и это естественно, но данные пользователей должны быть надёжно защищены и не зависеть от одного смежника.
Ну блять,человеческий фактор никто не отменял,он это не нарочно сделал….меньше отчеты нужно выгружать кому попало…
как будто кто-то верил в другой исход всей этой движухи?
Про VPN и даркнет они не слышали...Позже «Яндекс» добился полной блокировки сайта и извинился перед клиентами
Типа добился полного удаления сайта из интернета и исправил свою утечку?:)
они-то слышали, но большая часть жителей очень слабо разбираются в it. Для них эти новости и пишутся. типа разобрались, приняли меры ect
те, кто слабо разбираются в IT, не идут в суд, либо это просто показуха...
Не знаю, что они там удалили, но я всё ещё могу скачать эту базу без проблем.
5000р в Яндекс баллах)
Тем временем, адвокат Фельдман таки получил свои 200к оплаты за выигрыш в этом деле
"Фельдман таки"
Опять эти?
Ну вот. А вы говорите бизнес жмут.