Право
Минеральный Слава

Суд постановил взыскать с «Яндекс Еды» компенсацию за утечку данных — 13 пользователям присудили по 5000 рублей Статьи редакции

Иски ещё семерых пользователей отклонили. Истцы просили по 100 тысяч рублей компенсации.

  • 8 ноября 2022 года Замоскворецкий районный суд Москвы частично удовлетворил иски пользователей «Яндекс Еды», следует из картотеки суда. 13 заявителям присудили компенсацию в размере 5000 рублей каждому, пишет «Роскомсвобода».
  • Ещё семь исков суд отклонил. Все 20 дел рассматривались отдельно, мотивировочная часть решений пока не опубликована.
  • «Ни нам, ни представителям “Яндекса” непонятно, на каком основании были удовлетворения и отказы, а также почему размер компенсации — 5000 рублей», — прокомментировал юрист «Роскомсвободы» Евгений Кравченко, представлюящий интересы пользователей.
  • «Роскомсвобода» и «Сетевые свободы» подали коллективный иск 20 пользователей «Яндекс Еды» в апреле 2022 года. Они просили компенсацию в 100 тысяч рублей на каждого заявителя из-за утечки данных клиентов. В июне они подали ещё более 700 заявлений россиян, которые захотели присоединиться к делу, но суд их вернул и отказался признать иск групповым.
  • Как пишет «Роскомсвобода», Мосгорсуд подтвердил отказ районного суда допустить в дело ещё более 700 заявителей.
  • 1 марта «Яндекс Еда» сообщила об утечке телефонов и данных о заказах клиентов, а 22 марта в интернете опубликовали карту с ними. Позже «Яндекс» добился полной блокировки сайта и извинился перед клиентами. За утечку суд оштрафовал сервис на 60 тысяч рублей.

#новость #яндекседа

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41 комментарий
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 Вадим Д.

Ого! Такие деньжищи! Это они теперь списки Форбс возглавят и шиковать начнут.
А первому каналу жалких 100 000 ₽ в день с Гугла перепало. И где справедливость?

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Александр М.

К сожалению, рынок не работает на принципах «справедливости».

Как говорится, хочешь справедливости — заведи себе собаку и назови ее «Справедливость»

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Константин Зырянов

По–моему, это наше государство не работает на принципах справедливости.

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Eli

Не только по-твоему, нас таких каких как минимум двое

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Вадим Д.

Сам я не мушкетёр, но сердце моё — сердце мушкетёра! Берите третьим (-:

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Михаил

Парни не нужно. За группу больше дадут)))

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Вадим Д.

Ну тут не про рынок, а судебные решения. Да и я с иронией как бы.

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Dimitri B.

Очень хорошая иллюстрация современного российского правосудия. Пока у нас не будет нормального суда ничего в лучшую сторону в этой стране меняться не будет.

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Дед Велосипед

Нормальный суд состоит из нормальных же людей

Вот с последними тяжко

Замкнутый круг получается

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Dimitri B.

не могу с вами в этом согласиться

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Дед Велосипед

Расскажите конституционному суду об этом)) да и всем прочим

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Dimitri B.

вот уж на КС я бы мог лично перечислить людей, которые бы стали прекрасными судьями, причём на вскидку бы на два состава назвал. Да вот только никто их туда на пушечный выстрел не подпустит.

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Дед Велосипед

Не задумывались почему?

Вот как раз из-за большинства ненормальных нормальные и не могут законными путями попасть во власть

Отрицательная селекция

От осинки не родятся апельсинки, по-простому

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Безопасный инструмент

Можно заказать завтрак на двоих из Кафе Пушкинъ через Яндекс еду.
Хули вы недовольны

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Dimitri B.

Интересно, а поменяется ли решение суда, если в суд подаст какой-нибудь взяточник чинуша, разоблаченный командой известного "экстремиста" Новального на основе данных из утечек яндекс еды и вчинивший на этом основании иск Яндексу?

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Vadim

13 по 5000, снова сумма в 65000 рублей.

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Dmitriy Zorin

Что подтверждает миф о том, что в судах компьютеры 16-ти битные.

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Михаил

Это в дополнение к предыдущим. Так что наказание на целых 120 тыщ неминуемо)

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Вадим Д.

Любопытно — как выбирали этих 13 баловней судьбы: из шляпы вытаскивали бумажки со всеми данными? Хотя написано, что первым 13-ти, странный принцип.

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Михаил

Это был призовой фонд. Не по 5 копеек же раздавать)

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MadRat96

На фоне того что минимальный штраф за "лгбт-пропаганду" 60к рублей даже смешно и грустно эту новость читать

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Кигхриль Vselensky

У Яндекса что всего 5 клиентов?

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Михаил

Вот достойных 5000 пять. Остальные не очень вип

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Вадим Д.

Эти были с подпиской Плюс.

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Слегка Придурковатый

Один лишний. Должно быть 12 же.

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Михаил

Почему это? Чертова дюжина 13)

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Слегка Придурковатый

Потому что ранее Яндекс уже штрафовали на 60 тыщ. Нужно чтить традиции, так сказать.

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Михаил

А как тогда говорить, что наказание увеличивается?)

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flash

Знаете мне кажется что пользователям слишком много выплатили тип бедный Яндекс это же банкрот

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Mr Black

Слушай,там не вся Еда обосралась тогда,обосрался один единственный сотрудник,он смежником моим был по бизнес юниту,он там больше не работает,что его казнить что ли нужно,банальная ошибка в коде и его раздолбайство.

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Angry saler

Нет, обосралась вся еда.
Как минимум вопросы к тестерам и безопасникам, начальству этого пацана.
Ошибиться может любой человек и это естественно, но данные пользователей должны быть надёжно защищены и не зависеть от одного смежника.

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Mr Black

Ну блять,человеческий фактор никто не отменял,он это не нарочно сделал….меньше отчеты нужно выгружать кому попало…

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Vasiliy

как будто кто-то верил в другой исход всей этой движухи?

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Алекс Д.

Про VPN и даркнет они не слышали...

Позже «Яндекс» добился полной блокировки сайта и извинился перед клиентами

Типа добился полного удаления сайта из интернета и исправил свою утечку?:)

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Dimitri B.

они-то слышали, но большая часть жителей очень слабо разбираются в it. Для них эти новости и пишутся. типа разобрались, приняли меры ect

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Алекс Д.

те, кто слабо разбираются в IT, не идут в суд, либо это просто показуха...

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Angry saler

Не знаю, что они там удалили, но я всё ещё могу скачать эту базу без проблем.

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Стас Иванов

5000р в Яндекс баллах)

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Anton Zavorotnikov

Тем временем, адвокат Фельдман таки получил свои 200к оплаты за выигрыш в этом деле

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Марат Яз

"Фельдман таки"

Опять эти?

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Степан Фадеев

Ну вот. А вы говорите бизнес жмут.

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