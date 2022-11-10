Право
Маша Цепелева

Минцифры перестанет принимать заявления на отсрочку от мобилизаций для ИТ-специалистов 16 ноября Статьи редакции

5 тысяч человек воспользовались правом на отсрочку после обращения на Госуслугах.

  • Минцифры закроет на Госуслугах сервис подачи заявлений на отсрочку от мобилизации, рассказал «Интерфаксу» глава ведомства Максут Шадаев в кулуарах форума Finopolis.
  • По его словам, 65 ошибочно мобилизованных ИТ-специалистов вернулись из воинских частей, но осталось несколько случаев, «по которым пока разбираются вручную». При этом около 5 тысяч специалистов, получивших повестки, воспользовались правом на отсрочку.
  • Более 50% всех обращений на Госуслугах поступило в первую неделю с момента запуска сервиса 27 сентября. В тот день Минцифры утвердило список специальностей и открыло форму для подачи заявлений. За первые четыре часа подали 1500 заявлений.
  • По данным на 18 октября, отсрочку от мобилизации после подачи заявления на Госуслугах не получили 0,5% ИТ-специалистов.

#новость #минцифры #мобилизация

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39 комментариев
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 Слегка Придурковатый

В январе снова откроют, не переживайте, граждане айтишники.

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VBZASH

а почему не в марте? не в июне? не в 2025 году?)

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Слегка Придурковатый

Ты ещё спроси "а что случилось?", чтоб совсем всё понятно с тобой стало.

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VBZASH

ясно, садись, "5" по Болтологии

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Bogolyubov Dmitriy

Потому, что призыв закончится и у военкоматов, учебок и прочей инфраструктуры высвободятся ресурсы для мобилизованных.

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VBZASH

а вы думаете, призывников где разместят? какая инфраструктура высвободится?

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Chris Mei

морги

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Mike Elkin

плюс к концу декабря закончится модернизация мобилизационой системы и законы немного подлатают чтоб не уклонялись... мой прогноз - 15 января

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Богатый каякер

Потому что продолжится то же, что и вчера произошло - очередной жест доброй воли. Если еще не понятно, то вбей запрос «Херсон». А произойдет это потому что мобилизованные закончатся к этому времени. А это, в свою очередь, произойдет из-за отвратительной подготовки мобилизованных. Достаточно разжевал?

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Александр RazzOne

Скажите, а почему не в феврале?

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Слегка Придурковатый

Ну, может и до февраля дотянут.

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Денис Демидов

Война заканчивается, правда, пусть не переживают

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Полезный парфюмер

1000 лет, Денис.
Рада видеть

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Наталья Сандакова

Скажите, а почему в январе?

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Revenant

Морозы, самое время для активных действий.

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Слегка Придурковатый

Призыв закончится.

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Александр Чудный

На отсрочку от той мобилизации которая закончилась?

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Igor Mashkov

именно )видимо только официально закончилась

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Слегка Придурковатый

Официально она как раз не закончилась. Подписи деда не было - значит не окончена.

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Sergei Timofeyev

Бывает только два момента: объявление мобилизации и объявление демобилизации.

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Деда Миша

Объявление дедобилизации

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Chris Mei

не, не так - дедодобилизации. добить деда надо

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Mike Elkin

мобилизация не закончилась - времено закончилась раздача повесток

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Sergei Timofeyev

Мобилизация приостановлена, но отнюдь не закончена.

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Деда Миша

А подскажите официальные пруфы хоть какой-то приостановки

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Вадим Д.

Это ненадолго, доработают форму, сделают отправку сразу во все министерства и ближайшие ОВД и выкатят «Отсрочка 2.0»

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Чужой кавалер

То есть, выходит, что в стране на ноябрь 2022 был дефицит айтишников в 5 тыс специалистов, а остальные имеют уникальный шанс - стать героями. А если не захотят, так ничего страшного. При подаче заявки на отсрочку каждый указал свой актуальный адрес.
Теперь предлагаю объявить о начале предоставления отсрочек таксистам. Там более хлебное на персональные данные место.

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Макс Номакс

Достаточно было указать адрес регистрации. Никто не заставлял писать свое реальное местоположение. Кто написал, тех поздравляю премией Дарвина или "орденом мужества". Выберите по душе.

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High Stakes
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Бухой Пикачу

" закроет на Госуслугах сервис" потому что и не было никакого сервиса. Была web-анкета. Министр Минцифры просидел на кресле еще 2 месяца

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Sergey Abramov

Так вроде работодатели списки должен были подавать?

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Аndrea Rosenfeld

Серег, привет, каждый сам через госуслуги подавал с ЭЦП работодателя

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max busta

А компания должна уведомлять об увольнении такого сотрудника? Или тож не надо?

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Александр Саввин

Должна

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Бухой Пикачу

SEO-ики бегите!

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Дневник стартапера

Могилизация всë!

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Кирилл Добряков

Когда это шапито наконец закончится, уже не смешно

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Сергей Бевз

Сообщение удалено

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Владислав Гиленский

В смысле отсрочка от мобилизации? Она разве не завершилась?

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