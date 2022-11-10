Минцифры перестанет принимать заявления на отсрочку от мобилизаций для ИТ-специалистов 16 ноября Статьи редакции
5 тысяч человек воспользовались правом на отсрочку после обращения на Госуслугах.
- Минцифры закроет на Госуслугах сервис подачи заявлений на отсрочку от мобилизации, рассказал «Интерфаксу» глава ведомства Максут Шадаев в кулуарах форума Finopolis.
- По его словам, 65 ошибочно мобилизованных ИТ-специалистов вернулись из воинских частей, но осталось несколько случаев, «по которым пока разбираются вручную». При этом около 5 тысяч специалистов, получивших повестки, воспользовались правом на отсрочку.
- Более 50% всех обращений на Госуслугах поступило в первую неделю с момента запуска сервиса 27 сентября. В тот день Минцифры утвердило список специальностей и открыло форму для подачи заявлений. За первые четыре часа подали 1500 заявлений.
- По данным на 18 октября, отсрочку от мобилизации после подачи заявления на Госуслугах не получили 0,5% ИТ-специалистов.
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В январе снова откроют, не переживайте, граждане айтишники.
а почему не в марте? не в июне? не в 2025 году?)
Ты ещё спроси "а что случилось?", чтоб совсем всё понятно с тобой стало.
ясно, садись, "5" по Болтологии
Потому, что призыв закончится и у военкоматов, учебок и прочей инфраструктуры высвободятся ресурсы для мобилизованных.
а вы думаете, призывников где разместят? какая инфраструктура высвободится?
морги
плюс к концу декабря закончится модернизация мобилизационой системы и законы немного подлатают чтоб не уклонялись... мой прогноз - 15 января
Потому что продолжится то же, что и вчера произошло - очередной жест доброй воли. Если еще не понятно, то вбей запрос «Херсон». А произойдет это потому что мобилизованные закончатся к этому времени. А это, в свою очередь, произойдет из-за отвратительной подготовки мобилизованных. Достаточно разжевал?
Скажите, а почему не в феврале?
Ну, может и до февраля дотянут.
Война заканчивается, правда, пусть не переживают
1000 лет, Денис.
Рада видеть
Скажите, а почему в январе?
Морозы, самое время для активных действий.
Призыв закончится.
На отсрочку от той мобилизации которая закончилась?
именно )видимо только официально закончилась
Официально она как раз не закончилась. Подписи деда не было - значит не окончена.
Бывает только два момента: объявление мобилизации и объявление демобилизации.
Объявление дедобилизации
не, не так - дедодобилизации. добить деда надо
мобилизация не закончилась - времено закончилась раздача повесток
Мобилизация приостановлена, но отнюдь не закончена.
А подскажите официальные пруфы хоть какой-то приостановки
Это ненадолго, доработают форму, сделают отправку сразу во все министерства и ближайшие ОВД и выкатят «Отсрочка 2.0»
То есть, выходит, что в стране на ноябрь 2022 был дефицит айтишников в 5 тыс специалистов, а остальные имеют уникальный шанс - стать героями. А если не захотят, так ничего страшного. При подаче заявки на отсрочку каждый указал свой актуальный адрес.
Теперь предлагаю объявить о начале предоставления отсрочек таксистам. Там более хлебное на персональные данные место.
Достаточно было указать адрес регистрации. Никто не заставлял писать свое реальное местоположение. Кто написал, тех поздравляю премией Дарвина или "орденом мужества". Выберите по душе.
" закроет на Госуслугах сервис" потому что и не было никакого сервиса. Была web-анкета. Министр Минцифры просидел на кресле еще 2 месяца
Так вроде работодатели списки должен были подавать?
Серег, привет, каждый сам через госуслуги подавал с ЭЦП работодателя
А компания должна уведомлять об увольнении такого сотрудника? Или тож не надо?
Должна
SEO-ики бегите!
Могилизация всë!
Когда это шапито наконец закончится, уже не смешно
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В смысле отсрочка от мобилизации? Она разве не завершилась?