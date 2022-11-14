Наших сил сейчас не хватает, а «сотрудники органов» везде превышают свои полномочия и не дают кафе функционировать. Нужно все фиксировать, все нарушения и все что делается незаконно. Смотреть, чтобы ничего не подбросили.

Всё, чем готовы вы в плане ресурса человеческого помочь — мы примем с благодарностью. В каждом кафе по пять «охранителей закона» минимум, запугивают сотрудников.