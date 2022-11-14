«В тюрьму или заткнись и катись отсюда»: Анастасия Татулова сообщила о масштабных проверках в сети «АндерСон» Статьи редакции
Она ищет налоговых юристов и адвокатов — в каждое кафе сети.
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Обновлено в 17:15. Telegram-канал ReBro ресторатора Дмитрия Левицкого поделился видео проверок из одного кафе «АндерСон»: в заведениях заклеивают камеры, а у сотрудников отнимают телефоны.
- Основательница сети семейных кафе «АндерСон» и бывший омбудсмен по защите малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова написала в своём Telegram-канале, что «полчаса назад во всех партнёрских и собственных кафе сети началась масштабная операция по окончательному выдворению её из страны».
- Как пишет Татулова, ей передали слова «высокопоставленного чиновника» — «в тюрьму или заткнись и катись отсюда». Сейчас во всех кафе идут «маски-шоу» (появление бойцов силовых ведомств для обыска, ареста или конфискации — vc.ru).
- Татулова сообщила, что ей необходим адвокат и налоговый юрист в каждое кафе «АндерСон» — в 2020 году в сети было 50 точек, 12 из них закрыли из-за пандемии Covid-19. Кто именно пришёл с проверками, предпринимательница не уточнила. Фотографии и видео она также не опубликовала — в комментариях Татулова отметила, что «не догадались пока».
- В начале ноября Татулова написала колонку для The Bell, в которой рассказала, что на «АндерСон» подали жалобу в прокуратуру из-за украшенного к Хэллоуину заведения — с требованиями «защитить детей от сатанизма» и при необходимости возбудить уголовное дело об оскорблении чувств верующих.
Очередные меры поддержки бизнеса подвезли
Единственное, что вы получаете за уплату налогов это то, что вас пока не сажают в тюрьму за неуплату налогов.
Она же уехала из страны и начала критиковать власть, оставив тут работающий бизнес. Странное решение.
здесь я не знаю как реагировать.
на качество омбудсмена, который нихера не волокет в бизнесе
или на гонения бизнеса
я даже не знаю,что меня больше расстраивает.
оба факта давно известны.
качество управленческих кадров в стране
и защищенность бизнеса в стране...
Видимо Таулова последний враг этого государства. Вот щас ее победим и заживем.
Конституция
Навальный
НАТО
Татулова
Nathan Zachary
угроза намбер ван
последний это же были геи, теперь новые последние появились? никакой стабильности
От встречи с президентом до дна полгода. Надеюсь сумеют отстоять бизнес
лолшто
бизнесу конец, вообще всему бизнесу в россии.
валить - единственный вариант. либо закупаться тушняком и ставить решетки на окна и далее по списку.
Отстоит как Тинькофф
Путин виноват во всем!!!!!!!!!!!
Не читал новости несколько дней.
Стало легче, кошмары сниться перестали, прошла раздражительность.
Заглянул на vc, пожалуйста, на.
В этой стране будет пиздец ещё очень долго.
Уже и знать ничего не надо, все и так понятно.
Я никого не призываю отказаться от новостей, vc.ru классный портал, и я всеми руками за него.
Большая и страшная беда в том, что если уже тут, на vc новости такого толка, и что абсурд добрался и до серьезных предпринимателей — значит дальше будет еще ужаснее.
Мне больно осознавать, что это ещё даже не кульминация.
Не читайте новости, тем более если вам это помогает, а то похоже на мазохизм
Боюсь это не поможет.
Сил Анастасии.
Уже писал, повторюсь.
Если вы бизнесмен в России и что-то пошло не так, то в вашем уголовном деле просто перечислят все, чем вы занимались как бизнесмен, время от времени вставляя фразу: "Имея при этом преступный умысел".
Так что фиксируй-не фиксируй, толку мало..
Закроем и точка.
Иностранные компании уходят, а своих мы и сами выгнать сможем)
Помню эту тетку, как она хвалила Собянина. И говорила, что проблем на фоне СВО никаких у предприятий нет, всё отлично прям, всё по плану
Помню еще Моргенштерн рассказывал, что в России отличные условия для бизнеса, главное подстроиться.
В итоге пришлось все побросать и со статусом иноагента сидеть в Дубае.
Я видел как она жалилась президенту, ну еще на клиентов быковали.
Извиняюсь, а Анастасия Татулова, будучи на посту омбудсмена какие-то реальные дела совершила?
Просто помню раньше на вц ее дико хейтили, за отсутствие реальных дел.
А сейчас риторика почему-то поменялась!?
Ну спасибо, что хоть не вредила :)
Пыталась, но ей уже тогда не давали.
Потому что на виси:
1) умеют только хейтить, причём за всё подряд
2) если вдруг государство решило хоть как-то себя проявить, то это априори значит, что мудрейший и всезнающий комментатор виси знает всё лучше всех, и виновато, естественно, государство, но только никто другой (свят-свят-свят)
а что титов?
Титов работает в поте лица.
Судя по сайту омбудсмена, он не совсем Титов
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Сейчас точно 2022 год уже?
ничего, ещё месяц потерпеть и 2023 год тебя и меня так жахнет, так долбанет, что будем курить самокрутку и нервно вспоминать какой хороший год был!
Один пердун уверяет, что плохие-лихие закончились. А по ощущения – они ещё и не начинали лютовать.
Ну что вы, ей же передали от самого!! От кого, что не написала то?
Эта тетка уже давно свои неудачи в бизнесе пытается переложить на плечи государства, это еще началось с ковидных ограничений, а по факту кафе у нее говенные и качество еды отстой.
А ковидные ограничения прямо таки подтолкнули наш малый бизнес. Пенделем.
Ну проверяют. И что? А в других странах мира никто и никогда не проверяет? Ну и давайте на чистоту- сколько вы знаете кампаний в общепите, где добросовестно, на процентов 80 от нормы платят налоги?
Я две знаю.
Может, все таки, дождемся разъяснений по поводу того, кто и зачем пришел? А то как то в тексте связана колонка в журнале, Хэллоуин и проверяющие органы. В голове возникает взаимосвязь между этими событиями. А это может быть не так.
Да надо подождать недельку, потом будем смотреть. Татулова вообще довольно эмоциональна. Но будем надеяться, что все не так плохо и все будет норм с Андерсоном.
ТЫ ШТО, АХУЕЛ СО СВОЕЙ АДЕКВАТНОСТЬЮ, БЛЕАТЬ?!
Какой-то спектакль) у Татуловой перестали работать связи? Куда делись муж и папа?
Видимо даже мужа с папой достала
Ну и бредятина. В ссылке пункта о закрытии якобы "силовиками", статья forbes где говорилось что точки пришлось из-за covid-19, грубо говоря кризиса, теперь это оказывается давление силовиков. Я бы понимал Татулову если-бы она боялась власти, так нет же в тот-же covid-19 она на уши всех ставила из-за проблем с малым бизнесом. То есть ей ничего не стоило написать об этом сразу как это произошло, бред...
Боюсь комментировать, а то щас скажу и не понравится, так и ко мне с проверкой придут!
Страшно становится жить!
Ты только дай знать где ты находишься!!!
Блин, классные кафе, дороговато, но очень классно у них.
Ну что ж всё так не по-человечески у нас?
Глупо было ожидать, что такой бизнес никому не приглянется, а методы не меняются очень давно.
Отжимать семейные кафе? )) Охренеешь с таким бизнесом.
Без подъёба: а что в них такого классного?
О, Анастасия, добрый день! Помните меня? С грустью скажу: «Добро пожаловать в клуб». Мы тут, на земле, так и живём. У нас это называется - норма. Поэтому не переживайте, и Вы привыкнете. Вот Вы мне даже не попытались помочь, хотя могли, бесспорно. Я ведь - это народ. А теперь, вот, Вы к людям пришли, помощи просить. Им ведь сейчас спокойно так на душе, об Андерсоне Вашем только и думают. Жизнь такая штука, да... Одна сплошная ирония злобу дня. Простите за сарказм, не удержался. Вашей ситуации сочувствую. Сил Вам разобраться с этим.
https://vc.ru/295339
не хорошо злорадствовать
Не то плохо что своя корова сдохла, плохо что у соседа жива.
Ваша статья вранье и кликбейт и это подробно разобрали в комментариях.
У всех, ну почти, высокопоставленных чиновников уже пригорает, а скоро заполыхает. Не защищая Татулову, но чисто про бизнес, если, то не нужно никогда пытаться усидеть на 2х стульях.
Прорыв рывка уже случился? Как-то слишком уж внаглую отжимают.
Это за ней тянется с того момента как она сказала что "просто перестаньте помогать бизнесу, а зафиксируйте правила хотя бы лет на 10"? А что тогда будет делать 100500 чиновников и фондов которые только и делают что каждый год пилят бюджеты на "помощи бизнесу"?
Бывшему омбудсмену понадобился омбудсмент. Который прикроет, и всё у Настеньки снова будет хорошо в её маня-мирке.
ей передали слова
Кто именно пришёл с проверками, предпринимательница не уточнила.
Фотографии и видео она также не опубликовала
написала колонку для The Bell, в которой рассказала
Невыдуманные истории, о которых невозможно молчать!
Впервые о ней слышу. А афтору текста не мешало бы тогда хотя бы примерно писать, чего такого она говорила, из-за чего сыр-бор. Ссылки, куда только можно есть, а сути нет.
Хорошо в лесу живётся?
Это Путин виноват, он лично отдал приказ. это ж очевидно
F 🫡
Время колокольчиков
Ааааа! Опять Андерсон утюжат! Борись Настя!
а из страны её куда выдворяют? она гражданка другой страны?
Наступает новая эпоха тоталитарного путинского режима!
новости из России
Так а в чем проблема уехать то? Не выпускают что ли?
Комментарий удален модератором
Так она ж в десна с Путиным целовалась!!??? Видимо произошла какая-то чудовищная ошибка!!!!!
А я все смотрел как Матвиенко еще весной просила отпустить бизнес в свободное плавание и не кашмарить проверками и не облагать налогами.
Печально смотреть как буржуи в виде ИП и собственники ООО, ищут помимо замещения сотрудников уехавших из РФ или мобилизованных, сами взволнованные мобилизацией и санкциями (если связаны с зарубежными расчетами и товарами), а также видя уменьшение покупательской способности и проводя внутренние реформы, дабы выжить.
Вместо создания всего необходимого для свободного плавания, печально видеть как сушат реку…эх
Или сри или с горшка свали!!
Мне кажется её враги напрашиваются ладошкой по лицу за неспособность отстаивать свои позиции честным способом