Право
Интенсивный завод

Google согласилась выплатить $391 млн для урегулирования иска 40 штатов из-за нарушения конфиденциальности пользователей Статьи редакции

Истцы утверждали, что компания собирала данные о местоположении пользователей даже после их отказа.

  • Google выплатит $391,5 млн для урегулирования иска, который подали генпрокуроры 40 штатов США, пишет NYT. Расследование штатов началось после публикации Associated Press в 2018 году.
  • В соответствии с соглашением компания также сделает раскрытие информации об отслеживании местоположения более прозрачным в 2023 году. Например, она будет рассказывать, как отключить отслеживание и удалить уже собранные данные.
  • По мнению истцов, Google вводила пользователей в заблуждение, заставляя думать, что после отключения отслеживания местоположения больше не собирает геоданные. Но компания продолжала это делать с помощью других своих сервисов, например поиска, и передавать данные рекламодателям.
  • Урегулирование стало крупнейшим соглашением штатов США о конфиденциальности в интернете, отмечает NYT. В Google заявили, что уже исправили некоторые практики, упомянутые в соглашении.

#новость #google

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12 комментариев
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 Anton

А Гугл телеканалу Звезда не хотят выплатить штраф, а?а?

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Олег Макаров

(в данном случае действительно другое)

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Мимо проходивший

нет, отец

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Николай Грустный

Неее, сам финансируй его из налогов)))

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Sergey Gerasimov

Да плевать всем на Звезду.
Для школа создаются тяжелые условия для возврата в Россию.
Чтобы возврат в Россию дороже и это логично.

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Alexander Klimanskiy

1000$ штрафа хватило бы. Чё они жестят?

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Artur Kuramshin

Гугл, где мои 100 рублей в день с постоянным удвоением за некорректное отображение аватарок в ютьюбе?

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Alexey Petrov

Гугл выплачивает назначенные штрафы. Но есть нюанс

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Слегка Придурковатый

А почему остальные 10 генпрокуроров вспышку проебали?

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Вадим Д.

Слабаки. Разве ж это штрафы? Пф. Хотя бы умножали на 2 каждый день. Ну да, у них же звезды и первого канала нет. Да и московского суда не имеется.

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Prosto Zurab

А почему фейсбук не призовут к ответственности? Почему я запрещаю инстаграму читать мои контакты, но он все равно мне показывает мои контакты, и даже тех, чьи номера я даже не сохранял, а просто переписывался в ватсапе?

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житель подмоста

Тот момент, когда проще отдать 391млн, т к отбиваешь на рекламе значительно больше.

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