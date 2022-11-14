Google согласилась выплатить $391 млн для урегулирования иска 40 штатов из-за нарушения конфиденциальности пользователей Статьи редакции
Истцы утверждали, что компания собирала данные о местоположении пользователей даже после их отказа.
- Google выплатит $391,5 млн для урегулирования иска, который подали генпрокуроры 40 штатов США, пишет NYT. Расследование штатов началось после публикации Associated Press в 2018 году.
- В соответствии с соглашением компания также сделает раскрытие информации об отслеживании местоположения более прозрачным в 2023 году. Например, она будет рассказывать, как отключить отслеживание и удалить уже собранные данные.
- По мнению истцов, Google вводила пользователей в заблуждение, заставляя думать, что после отключения отслеживания местоположения больше не собирает геоданные. Но компания продолжала это делать с помощью других своих сервисов, например поиска, и передавать данные рекламодателям.
- Урегулирование стало крупнейшим соглашением штатов США о конфиденциальности в интернете, отмечает NYT. В Google заявили, что уже исправили некоторые практики, упомянутые в соглашении.
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А Гугл телеканалу Звезда не хотят выплатить штраф, а?а?
(в данном случае действительно другое)
нет, отец
Неее, сам финансируй его из налогов)))
Да плевать всем на Звезду.
Для школа создаются тяжелые условия для возврата в Россию.
Чтобы возврат в Россию дороже и это логично.
1000$ штрафа хватило бы. Чё они жестят?
Гугл, где мои 100 рублей в день с постоянным удвоением за некорректное отображение аватарок в ютьюбе?
Гугл выплачивает назначенные штрафы. Но есть нюанс
А почему остальные 10 генпрокуроров вспышку проебали?
Слабаки. Разве ж это штрафы? Пф. Хотя бы умножали на 2 каждый день. Ну да, у них же звезды и первого канала нет. Да и московского суда не имеется.
А почему фейсбук не призовут к ответственности? Почему я запрещаю инстаграму читать мои контакты, но он все равно мне показывает мои контакты, и даже тех, чьи номера я даже не сохранял, а просто переписывался в ватсапе?
Тот момент, когда проще отдать 391млн, т к отбиваешь на рекламе значительно больше.