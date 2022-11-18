Право
Русский колос

Подрядчики IKEA в Беларуси сотрудничали с исправительными колониями вопреки политике ритейлера — расследование Статьи редакции

Сама компания говорит, что уйти из страны решила ещё в 2021 году. Работу в Беларуси она прекратила в марте 2022-го.

  • Материал опубликовала независимая французская платформа журналистских расследований Disclose. Журналисты изучили общедоступные документы и опросили «десятки свидетелей», чтобы обнаружить связь между IKEA, её поставщиками и тем, где именно производились материалы для мебельного ритейлера.
  • Среди поставщиков журналисты называют три белорусских производства — «Моготекс», Borwood и государственное мебельное предприятие «Ивацевичдрев».
  • «Моготекст» поставляла для IKEA скатерти, полотенца и шторы. По утверждениям Disclose, компания сотрудничала как минимум с четырьмя исправительными учреждениями в Беларуси. Например, в 2019-м она закупала текстиль в колонии для несовершеннолетних ИК-2, заключённым платили от двух до пяти белорусских рублей (от 50 до 125 рублей). Кроме того, с этой же колонией с 2014-го по 2019-й сотрудничали не менее шести партнёров IKEA в Беларуси.
  • Другой поставщик — холдинг деревообработки Borwood. Её «дочка», компания «Витебскдрев», в 2016-м покупала у ИК-2 доски, сертифицированные по стандартам IKEA. «Ивацевичдрев», согласно документам за 2015 год, закупала продукцию у другой исправительной колонии — ИК-5, в которой производят мебель.
  • Это не первый раз, когда IKEA обвиняют в использовании труда заключённых. Например, в 2012 году она признала, что прибегала к нему в 1970-х и 1980-х в Германии. Компания заявила, что «глубоко сожалеет об этом», а использовать труд заключённых — неприемлемо для неё.
  • Когда Disclose обратилось к IKEA за комментарием, компания отметила, что решила не развивать бизнес в Беларуси ещё в 2021 году — но долго исследовала, как покинуть страну, не навредив сотрудникам. При этом ритейлер отметил, что у него нет прямых отношений с перечисленными в расследовании компаниями.
  • IKEA приостановила экспорт, производство и продажи в России и Беларуси в марте 2022 года — после начала «спецоперации». В Беларуси компания работала с 1999 года.

#новость #беларусь #ikea

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7 комментариев
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Исключительный будильник
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Исключительный будильник
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Grandzlo

Фраер сдал назад.

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Gorbun iz Notr Dama

Мало кто знает, но слоган ИКЕИ — «Если нет разницы, то зачем платить больше?»

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Андрей Рядькин

почему плохо использовать оплачиваемый труд заключенных, если это не вербовка?

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Васисуалий Лоханкин

Оплачиваемый из расчета 125 рублей в месяц? В использовании рабского труда ничего зазорного нет?

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Чудесный Гоша

Мог ли попасть в продажу стул на котором пики точены?

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