Право
Полина Лааксо

Суд приговорил основательницу Theranos Элизабет Холмс к 11 годам тюрьмы за обман инвесторов Статьи редакции

Точную сумму денежной компенсации пока не объявили. Суд оценил потери инвесторов в $121 млн, обвинение запросило $800 млн.

Источник: People
  • Федеральный суд в Сан-Хосе, США, признал основательницу стартапа Theranos Элизабет Холмс виновной в обмане инвесторов и мошенничестве. Он приговорил её к 135 месяцам лишения свободы — это чуть более 11 лет. Холмс должна явиться для отбывания срока 27 апреля 2023 года. Защита заявила, что обжалует приговор.
  • Она также должна будет возместить финансовый ущерб, нанесённый инвесторам. Суд оценил потери последних в $121 млн, но обвинение запросило $800 млн. Окончательную сумму определят на другом заседании — дату пока не назначили. Сторона защиты тем временем отмечает, что у Холмс «по сути нет активов».
  • После приговора предпринимательница сказала, что «сожалеет об ошибках каждой клеточкой тела», ни на день не забывает о том, какую «боль» принесла инвесторам, и признаётся: «оглядываясь назад», она «многое бы сделала иначе».
  • Основанная в 2003 году компания Theranos занималась разработкой оборудования для мгновенных клинических анализов крови. Проблемы начались в 2015 году, когда Theranos обвинили в подмене результатов и использовании чужих разработок. В 2014 году оценка компании достигала $9 млрд, в 2015 году упала до $800 млн.
  • В марте 2018 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США заявила, что Холмс и бывший президент проекта Рамеш Балвани преувеличивали успехи компании перед инвесторами и журналистами, чтобы привлечь больше средств. По мнению регулятора, обманным путём стартап собрал около $750 млн.
  • В сентябре 2018-го стартап объявил, что закроется и ликвидирует бизнес, чтобы вернуть кредиторам оставшиеся у проекта деньги в течение года. Инвесторы к тому моменту потеряли из-за Theranos около $1 млрд.
  • В июне 2019 года стало известно, что суд над Холмс начнётся в августе 2020-го: ей и Рамешу Балвани грозило по 20 лет тюрьмы. Из-за пандемии и беременности Холмс заседания переносились и начались только в сентябре 2021-го. Тогда же одна из сотрудниц стартапа рассказала суду, что Холмс знала о проблемах в проекте: что устройство Theranos собирает недостаточно крови и не показывает часть результатов.
  • В январе 2022 года присяжные признали Холмс виновной в сговоре с целью обмана инвесторов и мошенничестве — это четыре из 11 пунктов. Ей грозило наказание в виде штрафа и до 20 лет тюрьмы. В июле присяжные признали виновным также и Рамеша Балвани — по 12 пунктам обвинения. Заседание по его делу пройдёт 7 декабря 2022 года.
  • Обвинение запрашивало для Холмс 15 лет лишения свободы. Но 11 лет — это средний срок, который суд назначает «белым воротничкам» за похожие нарушения, отмечает WSJ.
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Почему все поверили основательнице Theranos Элизабет Холмс: ключевые идеи из книги «Дурная кровь» Статьи редакции

Сервис MakeRight.ru подготовил краткий пересказ книги журналиста-исследователя Джона Каррейру.

flickr.com

#новость #theranos #элизабетхолмс

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12 комментариев
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 Озверевший Фукуяма

А потому что криптой надо было заниматься!
Хотя постойте.

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Олег Комаров

Надо было башлять демократам.

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Эльмин Алиев

Хоть она и сделала абсолютную глупость, обманывала всех подряд, но все же жалко по-человечески. 11 лет.

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Printsessa Derevyashka

Инвесторов не жалко?

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Озверевший Фукуяма

Ну они же не девочки с милым лицом. Так, инвестора какие-то.

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Кто-то такой

- Холмс, как бы нам собрать деньжат?
- Элементарно, Балвани. Запустим стартап.

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Thom322

А почему во главе многих скам проектов стоит Индус?
Это типа как в РФ во главе ставят Таджикп, а амеры Индуса?

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Alexander Golubev

Это мелочь. Вот те кто покупали мету по $500 или теслу по $800 или биток по $60k в сумме потеряли сильно больше. И никого суда.

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Вадим Д.

Это хорошо, что не московский суд её приговаривал, а то штраф 60 000 ₽ уже бы отхватила.

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AKA

При этом крипта это скам и пирамида и вообще фуфуфу.

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Антон Т

На Собчак похожа

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Юрий Другач

Собчак тоже извинилась

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