Под требование законопроекта об отключении рекомендательных алгоритмов могут попасть соцсети, ритейлеры и другие — «Ъ» Статьи редакции
Авторы документа решили оставить максимально широкое толкование, а поправки вносить по ходу рассмотрения, говорят источники.
- Одна из последних версий законопроекта предполагает, что все владельцы сайтов или информационных систем, которые используют рекомендательные технологии, должны обеспечивать возможность «полного или частичного» отказа пользователей от них. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на документ.
- Также, согласно проекту, Роскомнадзор сможет запрашивать у владельцев сервисов данные, связанные «с предоставлением или распространением информации с применением рекомендательных технологий».
- Два источника газеты говорят, что предварительно документ направили в аппарат Госдумы, внести его на рассмотрении планируют до конца 2022 года. По их словам, авторы решили оставить максимально широкое толкование проекта, а поправки вносить ко второму чтению.
- Зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин сказал, что концепция предполагает «ответственный подход к использованию рекомендательных алгоритмов от всех участников рынка в целях защиты прав пользователей и недопущения манипуляций со стороны цифровых платформ».
- Источник «Ъ» в ИТ-отрасли указывает, что частично отключать рекомендательные системы технически невозможно, а полное отключение потребует затрат — нужно будет поддерживать минимум две версии сервиса. В Ассоциации компаний интернет-торговли оценили потери отрасли от введения регулирования более чем в 100 млрд рублей в год.
- Депутаты разработали законопроект об отключении рекомендательных систем в соцсетях и сервисах осенью 2021 года, писал «Ъ». По данным газеты, его критиковали, в частности, «Яндекс» и VK. Эти компании отказались от комментариев изданию.
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Как же раньше было круто, когда в твоей ленте были только новости из тех пабликов, на которые ты подписан. Сейчас я уже и забыл, когда в последний раз пользовался лентой - в любой соцсети она похожа на свалку.
с одной стороны да,с другой не буду сейчас тратить время на поиск контента
В Твиттере включаешь ленту «последних твитов» и видишь только тех, на кого подписан. А зачем пользоваться другими соцсетями я и сам не знаю.
Придурки!
Согласен
Теперь вместо рекламы мы будем получать постеры с призывом идти в армию?)
притянул так притянул
Написано же, что вам дают возможность отписаться от рекомендаций
отключение рекомендательных алгоритмов для соц сетей это их убийство
И слава богу, как меня задрали рекомендации. Я хочу получать только тот контент, на который я подписывался
Отнюдь. Ещё ни разу ничего полезного мне не рекомендовали.
Понимаю, что это очень плохо для предпринимателей, продаж и тд. и тп. Но так иногда задалбывает меня, как простого юзера, когда купил пылесос, и тебе ещё месяц одни рекламы пылесосов показывают. Да и вообще, когда из всех щелей тебе что-то пытаются втюхать, опостылело.
Хочу пожить, хоть чуть-чуть, в мире без рекламы...
Может я не так понимаю, но мне показалось это про рекомендательные алгоритмы соцсетей, а не контекстная реклама
У баннера обычно есть кнопка «хватит пылесосов, уже купил» тогда будет что-нибудь другое показывать
На данный момент весь алгоритм Яндекс Директ настроен именно на рекомендательные системы. Вся реклама крутится так. Если закон примут, Яндекс упадет. Поэтому его не примут,ведь Яндекс на данный момент это почти государство, нет там ничего от того,что было раньше. Ну,а государство само себя грабить не будет. Когда ВК блядь купила АКЦИИ Яндекс и выкупило дзен и новости,реклама подорожала в 2 раза почти. В 2!! Раза за неделю. Вот Вам и забота о предпринимателях..А вот Авито набирает обороты и становится не хилым конкурентом Яше
Закон про рекламу был, чтобы отжать Авито. Что этим законом собрались отжимать?
Почему что-то обязательно отжимать?
Мягкое подобие китайской модели информационного контроля. Вот вам одна контролируемая соцсеть типа WeChat, замодерированная, никакой анонимности. Вот дежурный мент. Вот прямая ответственность и влияние на социальный рейтинг за каждый писк. Вот контроль за любым баблом, перетекающим откуда-то куда-то.
Удар!
Ебанулись?!
Нет, что вы, там только психически здоровые сидят.
А че не так?
Не понравилось, что людям не попадаются призывы пойти добровольцем?
Пока не ясны цель и выгоды. Окей, не будут показывать рекомендации контента, но ведь и среди того разнообразия, на которое все подписаны, нужно так же приоритизировать контент (времени будет столько же, а постов только больше).
А как магазинам тогда быть? Если нельзя персонально что-то рекомендовать, то будем получать бестолковые топы товаров, что так же отразится на скорости сбора корзины.
Т..е. Тиндер закроют?
Там проститутки с салона на вас и без рекомендаций найдут
Если кто-то из этих так называемых депутатов не заметил, то расскажите им, что в стране полный трындец, на границах идут боевые действия, гибнут солдаты и мирняк, экономика в полной жопе, внешние политические связи либо разрушены, либо отрицательные. А они занимаются какой то херней. Может быть больше было бы пользы от них, если бы им всем раздали автоматы и отправили в окопы дондасса? А мы тут посидим, и посмотрим, сколько навоюет полк госдумских и федерациких?
И так сойдёт!
Какие еще рекомендательные системы, если есть уже рекомендации партии? Все запретить!
Боже мой, ну а как тогда клиентов теперь искать в соцсетях?
Реклама и контент разные вещи де, не?
Не понятно, кому это выгодно? в чем цимес? крупняк без проблем сделает галочку (ну да, геморно, но сделать реально). Мелочь положит болт (не будет же РКН гоняться за каждым магазином). Что в итоге?
сначала эта галочка будет опциональной, а через какое-то время обязательной или в любое время (по указанию) включаемой
Начинай неделю с утреннего вброса
Ну кому надо попадут кому не надо ну поняли в общем
Вы пробовали отключить свои рекомендации на айфоне или в Гугле? Сразу валится реклама букмекеров и кучи шлака… так и будет, у кого есть бюджеты будут спамить всем подряд.
Расскажите, плз, где в iPhone реклама есть? Я просто как то не вижу?
Тогда соцсети и барахолки должны быть национализированы, так как они без рекламы станут нерентабельными, либо стать платными и для рекламы тогда нужно будет создать отдельный маркет рекламы всего и вся по типу доски объявлений.
Негарантированный, но приятный розыгрыш призов за подписку и репост эту проблему вроде бы решает. Или не эту?
Зависит от алгоритма. Если он сделан грамотно, то и польза будет.
Инициатива может и хорошая, но ведь интернет не ограничивается рунетом. А повлиять условно на Реддит и другие ресурсы они не смогут. Остаётся только блокировать? Найс.
ну и слава богу что частично отключат эти рекомендации, потому что они действительно надоели
С одной стороны я бы разрешил пользователям отключать рекомендации. (Сам занимаюсь их разработкой почти 20 лет.) Но знаю, что российским законодателям лучше не доверять в этом вопросе.
Сделал короткий анонимный опрос среди читателей книги https://t.me/topdatalab/144
пока соотношение за/против 60 к 40
Мир катится к чертяяяяяям ////
рекомендуйте уже кто-нибудь законодателям перестать работать, а то от их деятельности всё хуже и хуже
Ой, как майлу и вк хорошо, ничего отключать не надо, можно и дальше спокойно жить
Качество законодательной работы у нас "высочайшее" потому уверен, результат будет исключительный. А по самой теме - это начисто ломает рекламную модель всех сервисов, не только соц. сеток, которые каждый ненавидит за засранную ленту.
Теперь ОЗОН не должен миксовать в поиске по запросу, 3-4 рекламных предложения, яндекс.маркет торговать местом в выдаче, а сбермегамаркет продвигать бренды оплатившие эту услугу в поиске.
С одой стороны, "я вас не просил это мне показывать!", с другой, желание брендов влезть к вам в ленты выдачи и поиска, меньше не станет. Найдётся обходной путь, в крайнем случае - заложат в рекламный бюджет штрафы.
И есть ещё чисто рекомендательные системы или бизнесы построеные вокруг них, вроде онлайн кинотеатров. Для них совсем боль и печаль.
p.s. А вот кому хорошо, так это фейсбуку - они как клали болт, так и продолжат.