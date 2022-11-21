В Госдуме предложили взимать курортный сбор с туристов в Санкт-Петербурге Статьи редакции
Город хотят присоединить к числу регионов, где уже взимается такой сбор.
- Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять во втором чтении законопроект о продлении эксперимента по взиманию курортного сбора в нескольких регионах, пишет «Интерфакс». Кроме того, в число таких регионов включили Санкт-Петербург.
- Закон о курортном сборе приняли в 2017 году, сам эксперимент начался 1 января 2018-го и закончится 31 декабря 2022-го. Продлить его собираются на пять лет — до конца 2027 года. Сейчас взимать сбор могут только в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.
- Сбор составляет 30-50 рублей в день в зависимости от региона, его платят совершеннолетние, которые проживают в гостиницах, отелях и других подобных местах более 24 часов. Туристов, живущих в частном секторе, он не затрагивает. Сумма средств, полученная от уплаты курортного сбора в 2018-2021 годах, составила 1,56 млрд рублей.
- В Санкт-Петербурге инициативу ввести сбор с туристов обсуждают с 2018 года. Губернатор города Александр Беглов говорил, что сбор в 100 рублей в сутки даст 1 млрд дополнительных доходов в бюджет. Председатель комитета по развитию туризма города Сергей Корнеев также заявил, что сумма сбора не превысит 100 рублей.
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Предлагаю не 100 а 1000. Тогда 10 млрд. Будет. Не благодарите!
Предлогаю не 1000 а 1500 тысячи, тогда будет больше 10 млрд, не благодарите!
Придурки!
Где ч/б а где в цвете сами додумаете
Питер это как Мексика в американских фильмах, только тут фильтр не нужен.
Хмммм кажется ч/б справа, хотя нет тут оба ч/б!!!
слева красный светофор. а так согласен.
Фото шакальное и время специально подобранно, но даже так не вооруженным взглядом видно, что ч/б фильтр справа, причем на смартфоне.
Так, бесплатная идея для российских режиссеров.
Берете за основу "Начало" Нолана, только герои фильма изучают тему "налоги внутри налогов внутри налогов". Под эпичную музыку бегают по стране и пытаются понять, вот этот сбор на поверхности - правда ли он на поверхности? Или внутри этого налога есть еще налог?
В Госдуме предложили взимать курортный сбор с вышедших на улицу граждан
Премного благодарны
Он остановился у входа в Провал и, трепля в руках квитанционную книжку, время от времени вскрикивал:
— Приобретайте билеты, граждане! Десять копеек! Дети и красноармейцы бесплатно! Студентам – пять копеек! Не членам профсоюза – тридцать копеек!
Остап бил наверняка. Пятигорцы в Провал не ходили, а с советского туриста содрать десять копеек за вход «куда-то» не представляло ни малейшего труда... ...Все доверчиво отдавали свои гривенники, и один румяный турист, завидя Остапа, сказал жене торжествующе:
— Видишь, Танюша, что я тебе вчера говорил? А ты говорила, что за вход в Провал платить не нужно. Не может быть. Правда, товарищ?
— Совершеннейшая правда, – подтвердил Остап, – этого быть не может, чтобы не брать за вход.
То есть, теперь люди проживающие в хостеле и работающие в Санкт-Петербурге должны дополнительно платить?!
не ну есть вариант жить на улице/в палатке.
А лучше во всех городах и деревнях ввести. И сразу по штуке в сутки. Зачем челяди ездить.
Вот вот.
А налог на воздух я так понимаю в процессе уже.
было в 2020, 2 часа 10-100 р, суточный талон 5000.
А чего не золотой слиток с каждого на въезде?
а так можно было?
Я тоже хочу работать депутатом и придумывать как ещё напилить бабла.
В своей стране отдыхаешь и налог платишь)))
Ростуризм клиентов будет всё больше
Отлично, как доп идея ввести такой сбор изначально на посещение памятников, архитектурных сооружений, ну и следом на посещение парков, скверов ну а потом и любых улиц и дворов)
подошел к памятнику, провел смартфоном, 10 р списалось.
зто тянет на подпола!
Хз, в Сочи вон все платят, кроме тех у кого прописка в Кр.кр.и счастливы. Кто тут не бывал в Сочи?
Я не бывал)
Пока Сочи стоит дороже Турции и Черногории не вижу смысла туда ездить, так как качество отдыха по отзывам знакомых там чутка ниже.
Уже не знают, в чей карман залезть...
Всё мало, с7ка, им, все мало...
Давайте введëм акциз на воду? И воздух!
Так, а если я в командировку на "конференцию по новым компьютерным технологиям и защите компьютерных программ" приеду, а не по туризму, тоже чтоли платить?
конечно, а то начнется, я только в командировку.
Яблоки или сало при себе?
Одним возвращают (типа), у других забирают. Круговорот.
Крохоборы
С одной стороны, идея так-то вполне себе- наполнить бюджет города, пустить средства на восстановление и сохранение
В голове рисуются замечательные картины отреставрированного исторического центра, перестройки заброшек в Кировском районе на что-то более интересное, чем заброшки или унылые муринские человейники, новые интересные мероприятия для туристов и жителей, новые поезда для метро
Но тут же вспоминаешь, что уё... отличный управленец Беглов даже дорожки зимой очистить не удосужился и всё бабло, как обычно, уйдёт все мы знаем в какую бездонную дыру
Беглов это какой-то трэш, что он есть, что его нет, ощущение что пятимиллионный город сам себе предоставлен.
"Ля, как бы где ещё у этого стада отнять денег на войну?..."
Идея норм, если целевое расходование средств. В курортных городах это не сумма 15-50₽ в сутки, но благоустройству идёт на пользу. Питер ещё пока держится на красивых фасадах, но много трещин в красивой картинке.