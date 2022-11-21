Право
Государственный утюг

В Госдуме предложили взимать курортный сбор с туристов в Санкт-Петербурге Статьи редакции

Город хотят присоединить к числу регионов, где уже взимается такой сбор.

  • Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять во втором чтении законопроект о продлении эксперимента по взиманию курортного сбора в нескольких регионах, пишет «Интерфакс». Кроме того, в число таких регионов включили Санкт-Петербург.
  • Закон о курортном сборе приняли в 2017 году, сам эксперимент начался 1 января 2018-го и закончится 31 декабря 2022-го. Продлить его собираются на пять лет — до конца 2027 года. Сейчас взимать сбор могут только в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.
  • Сбор составляет 30-50 рублей в день в зависимости от региона, его платят совершеннолетние, которые проживают в гостиницах, отелях и других подобных местах более 24 часов. Туристов, живущих в частном секторе, он не затрагивает. Сумма средств, полученная от уплаты курортного сбора в 2018-2021 годах, составила 1,56 млрд рублей.
  • В Санкт-Петербурге инициативу ввести сбор с туристов обсуждают с 2018 года. Губернатор города Александр Беглов говорил, что сбор в 100 рублей в сутки даст 1 млрд дополнительных доходов в бюджет. Председатель комитета по развитию туризма города Сергей Корнеев также заявил, что сумма сбора не превысит 100 рублей.
Фото Unsplash

#новость #санктпетербург

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51 комментарий
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 NotFop

Предлагаю не 100 а 1000. Тогда 10 млрд. Будет. Не благодарите!

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flash

Предлогаю не 1000 а 1500 тысячи, тогда будет больше 10 млрд, не благодарите!

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2 комментария
Елена Новикова
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Иван Серик

Придурки!

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5 комментариев
Макс Макаров
курортный

Где ч/б а где в цвете сами додумаете

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Dimitri

Питер это как Мексика в американских фильмах, только тут фильтр не нужен.

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flash

Хмммм кажется ч/б справа, хотя нет тут оба ч/б!!!

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Единый череп

слева красный светофор. а так согласен.

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Levithan

Фото шакальное и время специально подобранно, но даже так не вооруженным взглядом видно, что ч/б фильтр справа, причем на смартфоне.

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Chris Nite

Так, бесплатная идея для российских режиссеров.

Берете за основу "Начало" Нолана, только герои фильма изучают тему "налоги внутри налогов внутри налогов". Под эпичную музыку бегают по стране и пытаются понять, вот этот сбор на поверхности - правда ли он на поверхности? Или внутри этого налога есть еще налог?

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Михаил Желтухин
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Andrew

В Госдуме предложили взимать курортный сбор с вышедших на улицу граждан

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Daniel de Lion

Премного благодарны

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Роман Вельмакин
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Олег Макаров

Он остановился у входа в Провал и, трепля в руках квитанционную книжку, время от времени вскрикивал:
— Приобретайте билеты, граждане! Десять копеек! Дети и красноармейцы бесплатно! Студентам – пять копеек! Не членам профсоюза – тридцать копеек!
Остап бил наверняка. Пятигорцы в Провал не ходили, а с советского туриста содрать десять копеек за вход «куда-то» не представляло ни малейшего труда... ...Все доверчиво отдавали свои гривенники, и один румяный турист, завидя Остапа, сказал жене торжествующе:
— Видишь, Танюша, что я тебе вчера говорил? А ты говорила, что за вход в Провал платить не нужно. Не может быть. Правда, товарищ?
— Совершеннейшая правда, – подтвердил Остап, – этого быть не может, чтобы не брать за вход.

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Иван Серик

То есть, теперь люди проживающие в хостеле и работающие в Санкт-Петербурге должны дополнительно платить?!

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Единый череп

не ну есть вариант жить на улице/в палатке.

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1 комментарий
Денис Вершинин

А лучше во всех городах и деревнях ввести. И сразу по штуке в сутки. Зачем челяди ездить.

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flash

Вот вот.

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Евгений Широков

А налог на воздух я так понимаю в процессе уже.

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Единый череп

было в 2020, 2 часа 10-100 р, суточный талон 5000.

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Вадим Д.

А чего не золотой слиток с каждого на въезде?

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Единый череп

а так можно было?

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2 комментария
Alex

Я тоже хочу работать депутатом и придумывать как ещё напилить бабла.

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Вова 799RUS

В своей стране отдыхаешь и налог платишь)))
Ростуризм клиентов будет всё больше

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Иоанн Глазырин

Отлично, как доп идея ввести такой сбор изначально на посещение памятников, архитектурных сооружений, ну и следом на посещение парков, скверов ну а потом и любых улиц и дворов)

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Единый череп

подошел к памятнику, провел смартфоном, 10 р списалось.
зто тянет на подпола!

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1 комментарий
Аня Деревянко

Хз, в Сочи вон все платят, кроме тех у кого прописка в Кр.кр.и счастливы. Кто тут не бывал в Сочи?

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Angry saler

Я не бывал)
Пока Сочи стоит дороже Турции и Черногории не вижу смысла туда ездить, так как качество отдыха по отзывам знакомых там чутка ниже.

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Александр Рюмин

Уже не знают, в чей карман залезть...
Всё мало, с7ка, им, все мало...

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flash

Давайте введëм акциз на воду? И воздух!

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NotFop

Так, а если я в командировку на "конференцию по новым компьютерным технологиям и защите компьютерных программ" приеду, а не по туризму, тоже чтоли платить?

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Единый череп

конечно, а то начнется, я только в командировку.

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Alexander Nemtsov

Яблоки или сало при себе?

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Petr0vich71

Одним возвращают (типа), у других забирают. Круговорот.

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Кристина

Крохоборы

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Сошко 1

С одной стороны, идея так-то вполне себе- наполнить бюджет города, пустить средства на восстановление и сохранение
В голове рисуются замечательные картины отреставрированного исторического центра, перестройки заброшек в Кировском районе на что-то более интересное, чем заброшки или унылые муринские человейники, новые интересные мероприятия для туристов и жителей, новые поезда для метро

Но тут же вспоминаешь, что уё... отличный управленец Беглов даже дорожки зимой очистить не удосужился и всё бабло, как обычно, уйдёт все мы знаем в какую бездонную дыру

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Андрей Лучина

Беглов это какой-то трэш, что он есть, что его нет, ощущение что пятимиллионный город сам себе предоставлен.

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Функциональный историк

"Ля, как бы где ещё у этого стада отнять денег на войну?..."

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Dmitriy Nedostup

Идея норм, если целевое расходование средств. В курортных городах это не сумма 15-50₽ в сутки, но благоустройству идёт на пользу. Питер ещё пока держится на красивых фасадах, но много трещин в красивой картинке.

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