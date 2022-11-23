Право
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Путин продлил до конца 2023 года запрет на покупку долей в иностранных компаниях без разрешения ЦБ Статьи редакции

Изначально запрет должен был закончиться в конце 2022 года.

  • Президент продлил действие указа о дополнительных временных мерах по обеспечению финансовой стабильности в сфере валютного регулирования.
  • По нему резиденты не могут без разрешения ЦБ приобретать долю, вклад, пай в имуществе иностранной компании и уплачивать взнос иностранному юрлицу в рамках договора о совместной деятельности.
  • Изначально запрет действовал до 31 декабря 2022 года, теперь — до 31 декабря 2023 года.
  • В ЦБ поясняли, что ограничение не касается торгов на бирже — речь только о прямом перечислении средств для участия в компании.

#новость #цб

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34 комментария
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 Maxim Sergeevich

ТОТАЛИТАРИ́ЗМ - тип идео­ло­ги­зи­ро­ван­но­го по­ли­тич. ре­жи­ма с пол­ным (то­таль­ным) кон­тро­лем вла­ст­ных струк­тур над всей жиз­нью об­ще­ст­ва (Большая российская энциклопедия)

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Михаил Цветков

Скоро ее запретят.

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Связанный ключ

Да! И выделят деньги на написание правильной...но и её не будет...

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ييجور ياشينكو

Удалено

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Иван Серик
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flash

К сожалению уже начинаешь привыкать к таким новостям... И это так странно....

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Иван Серик

Не зарекайся!
Хотя признаю. Определённая стабильность имеет место быть!

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flash

Щас жалуются на отсутствие стабильности, но вот же она! Стабильно трешовые новости! ////

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Aleks B

Шта?! впервые о такой хуйне слышу, это крепостное право?

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flash

" Всё на благо народа! "

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Aleks B

родина в опасности, можно и потерпеть

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Связанный ключ

Ага NewStyle!

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Связанный ключ

А что друзья кто-то сомневался что так будет...

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samartsefff

П*зда

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Константин Пронин

Закон в первую очередь не позволяет стикать деньгам нерезов. Да собсно ответные санкции и так запрещают гражданам России покупать доли.

Но сук, мамкины инвесторы ща затрясут своими портфелями (акций) гневно, и накалякают тут кучу остроумных шуток.

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flash

Ну не радоваться же, некоторые потеряли уже существующий источник дохода или потенциальный ////

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Александр Бердышев

Этот закон в первую очередь - антиконституционная хуйня.
Потому что по конституции у нас закон один для всех, а тут всем нельзя, а этим (на кого указал ЦБ, олигархам, дружкам пыни) - можно.

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Andre Macareno

То-то интерактив брокерс всё ещё работает

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Макс Макаров

А что можно-то в итоге?

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Связанный ключ

Поддерживать!

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flash

И радоваться....

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flash

Не эксперт, но предполагаю что это сделали для поддержки отечественного бизнеса и ответа санкциям, но понятное дело что реакция народа будет негативная, народ хочет денег ( а кто их не хочет? ) я тоже разочарована так как были планы, но сейчас многие боятся долгосрочных планов, оно и понятно (

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Ivan Petrov

Что вы написали? Народ хочет денег? И эта инициатива по вашему не эксперному мнению для поддержки отечественного бизнеса т.е народного, почему вы негативно это воспринимаете? Это же чтобы вы заработали денег, или не заработали?

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Anton Khomchenko

Тут просто такая логика властей: сделаем лютую дичь, разосремся со всем миром, а потом будем "меры поддержки экономики" вводить.

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Alex Lowen

Это щас прийдут ребята типа t t и обьяснят, что это все борьба за суверенитет и прочие ценности.

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Связанный ключ

Родина в опасности! Всё запретить! Всех посадить!

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Alex Lowen

А то. Иначе превратится Россиюшка в колонию и придаток запада!

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flash

Каждая новость вселяет надежду !

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Груднев Грудин

Ну и правильно. Пусть покупают доли в российских компаниях. Например: в государственной компании Московская недвижимость!

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Дима Дьяконов

а растолкуйте, пожалуйста

как быть с валютными счетами и ИП не в РФ?
можно ли резиденту РФ по законам РФ открыть сейчас ИП в другой стране, открыть там же на это ИП счет в банке и получать на счет валюту?

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Artur Kuramshin

Мне что, для пополнения уставного капитала в своей китайской конторе у ЦБ разрешение спрашивать надо?

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Alena Bradley

Не надо. Делайте оплату в юанях - это разрешено.

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Ол Сен
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Вася Пражкин

Приятно, что на VC так много собиралось инвестировать в компанит, пусть даже иностранные. Всегда знал, что тут через одного миллионеры.

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