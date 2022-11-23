Путин продлил до конца 2023 года запрет на покупку долей в иностранных компаниях без разрешения ЦБ Статьи редакции
Изначально запрет должен был закончиться в конце 2022 года.
- Президент продлил действие указа о дополнительных временных мерах по обеспечению финансовой стабильности в сфере валютного регулирования.
- По нему резиденты не могут без разрешения ЦБ приобретать долю, вклад, пай в имуществе иностранной компании и уплачивать взнос иностранному юрлицу в рамках договора о совместной деятельности.
- Изначально запрет действовал до 31 декабря 2022 года, теперь — до 31 декабря 2023 года.
- В ЦБ поясняли, что ограничение не касается торгов на бирже — речь только о прямом перечислении средств для участия в компании.
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ТОТАЛИТАРИ́ЗМ - тип идеологизированного политич. режима с полным (тотальным) контролем властных структур над всей жизнью общества (Большая российская энциклопедия)
Скоро ее запретят.
Да! И выделят деньги на написание правильной...но и её не будет...
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К сожалению уже начинаешь привыкать к таким новостям... И это так странно....
Не зарекайся!
Хотя признаю. Определённая стабильность имеет место быть!
Щас жалуются на отсутствие стабильности, но вот же она! Стабильно трешовые новости! ////
Шта?! впервые о такой хуйне слышу, это крепостное право?
" Всё на благо народа! "
родина в опасности, можно и потерпеть
Ага NewStyle!
А что друзья кто-то сомневался что так будет...
П*зда
Закон в первую очередь не позволяет стикать деньгам нерезов. Да собсно ответные санкции и так запрещают гражданам России покупать доли.
Но сук, мамкины инвесторы ща затрясут своими портфелями (акций) гневно, и накалякают тут кучу остроумных шуток.
Ну не радоваться же, некоторые потеряли уже существующий источник дохода или потенциальный ////
Этот закон в первую очередь - антиконституционная хуйня.
Потому что по конституции у нас закон один для всех, а тут всем нельзя, а этим (на кого указал ЦБ, олигархам, дружкам пыни) - можно.
То-то интерактив брокерс всё ещё работает
А что можно-то в итоге?
Поддерживать!
И радоваться....
Не эксперт, но предполагаю что это сделали для поддержки отечественного бизнеса и ответа санкциям, но понятное дело что реакция народа будет негативная, народ хочет денег ( а кто их не хочет? ) я тоже разочарована так как были планы, но сейчас многие боятся долгосрочных планов, оно и понятно (
Что вы написали? Народ хочет денег? И эта инициатива по вашему не эксперному мнению для поддержки отечественного бизнеса т.е народного, почему вы негативно это воспринимаете? Это же чтобы вы заработали денег, или не заработали?
Тут просто такая логика властей: сделаем лютую дичь, разосремся со всем миром, а потом будем "меры поддержки экономики" вводить.
Это щас прийдут ребята типа t t и обьяснят, что это все борьба за суверенитет и прочие ценности.
Родина в опасности! Всё запретить! Всех посадить!
А то. Иначе превратится Россиюшка в колонию и придаток запада!
Каждая новость вселяет надежду !
Ну и правильно. Пусть покупают доли в российских компаниях. Например: в государственной компании Московская недвижимость!
а растолкуйте, пожалуйста
как быть с валютными счетами и ИП не в РФ?
можно ли резиденту РФ по законам РФ открыть сейчас ИП в другой стране, открыть там же на это ИП счет в банке и получать на счет валюту?
Мне что, для пополнения уставного капитала в своей китайской конторе у ЦБ разрешение спрашивать надо?
Не надо. Делайте оплату в юанях - это разрешено.
Приятно, что на VC так много собиралось инвестировать в компанит, пусть даже иностранные. Всегда знал, что тут через одного миллионеры.