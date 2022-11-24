Минцифры: 10 тысяч из 26,7 тысяч ИТ-компаний не дали ФНС согласие на раскрытие налоговой тайны — их лишат аккредитации Статьи редакции
Но можно податься на неё заново.
- Из 26,7 тысяч аккредитованных ИТ-компаний около 10 тысяч вовремя не подали в ФНС согласие на раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Минцифры Максута Шадаева. Его нужно было направить до 31 октября.
- Из-за этого начался процесс лишения их аккредитации. Однако после этого ИТ-компании могут заново подать заявку на её получение — если дадут согласие на раскрытие налоговой тайны, уточнил министр.
- Правительство утвердило новый порядок аккредитации ИТ-компаний в начале октября 2022 года. Главное условие — минимум 30% выручки от деятельности в ИТ-сфере. Также компании нужно соответствовать одному из двух вариантов дополнительных условий. Аккредитация, в частности, позволяет получить льготы по налогам и отсрочку от армии для сотрудников.
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Подали во время согласие, уверен все будет - ок.
До среднего уровня ЗП в своем регионе пока не доработали.
А это следующий критерий по сохранению аккредитации.
Насколько требование по среднему уровню ЗП жесткая норма постановления правительства?
#Максут_увидит
Это те самые меры поддержки IT или еще нет?
Да-да, это они. Только из той серии, где: догонят и ещё добавят.
хорошо они так поддерживают конечно
Узнали?
Да это неделя небывалых мер поддержки IT! Что не день то новость про новые меры поддержки!
Это уже Гойда или ещё нет?
А в чём там суть этого раскрытия (зачем оно) кто-нибудь может простыми словами, без политики и сарказма объяснить?
Так-то это автор, конечно, должен был сделать, но уровень журналистики... я понимаю.
Мне сдаётся что это тоже самое что и банковская тайна. То есть дать налоговой возможность следить за банковскими счетами организации, а так же за всеми поступлениями и оплатами..
Я могу ошибаться. Но ничего другого в голову не приходит.
Это необходимо для проверки Минцифрой соответствия компании критериям аккредитации при перепроверке в 2023 году, вроде 30% дохода от IT, средней зп и тд
У Вас зарплата "белая"?
Это согласие нужно только для проверки что средняя зарплата в компании выше чем средняя по РФ или по региону. Любое выше - принимается.
Чтобы Минцифра получала сведения по зарплате, выручке из налоговой — контроль соблюдения условий Минцифры по аккредитации.
Суть в том, что если меннее 70 % выручки не продажа своего софта, тебя лишают аккредитации. Для этого анализа и просили согласие.
Это у них сейчас брони слетят? Вот сотрудники то рады будут, или это не так? Объясните, а то непонятно.
Лишают аккредитации > теряют право на использование IT-льгот по страховым взносам, налогу на прибыль и региональным льготам по УСН > пересчитывают налоги по стандартным ставкам с начала 2022 года
Кому-то придется заплатить в бюджет несколько млн
Отсрочки
и ипотеки тоже
Вроде бы да слетят...ну а пока они снова будут доки на аккредитацию подавать а потом её получать то да сё...ну вы поняли да?
будет очередной урок, как играть с шулером в его крапленые карты
Да, все так к сожалению)
Вы это вы?! )
Спешите увидеть! Явление Максута народу! (нет)
Максут Игоревич, пока есть такая возможность - занимался аккредитацией одной группы компаний и хочу сказать вам и вашей команде спасибо за важность и качество разрабатываемых вами процессов. А также за оперинформирование по всем доступным каналам!
Это неубиваемая система.
Хорошая?
Обнадёживай, готовь реестры, исключай! — готовый девиз Минцифры.
Оооо, сколько новых солдат!!! Если с компом разобрались, то и с калашом разберутся 😂🤣😆😒😭
Это чего друзья? Они готовятся ко второй волне?
Нет конечно, потерь нет
Да похуй.
Минцифра может как Пригожин, зайти в Налоговую и забрать любые данные?
Это же сколько IT компаний набралось, что не разобрались, как подать это самое раскрытие?
Омг 37%
Дело не в том, что не разобрались. А в том, что не увидели смысла
Это мое ИМХО
Там посыл такой, что либо ты зарабатываешь 300к\сек либо лишаешься аккредитации
Могли целенаправленно не отправить, т.к. по факту не использовали налоговые льготы и преференции аккредитации Минцифры
После этого IT отрасль должна переродиться в своëм пламени как прекрасный феникс? ////
Ну у ай-тишников, что надеялись на отсрочку, сейчас явно подгорает пламенем)
Поняли безысходность)
Мы подали, конечно, раскрытие это, но у нас чувствую все равно отберут аккредитацию
Почему?
Потому что когда у нас хотят что-то узнать, раскрыть, собрать побольше сведений, то это не для того, чтоб им жизнь облегчить. Это и все, что нужно знать.
Раскрытие для кого? ФНС хочет из ООО сделать АО?
Раскрытие для Минцифры. Все данные уже есть в налоговой. Минцифра просто хочет их получить.
Все движется по плану с четким графиком!
"Пора возвращаться домой в Алабугу!"
Друзья кто ещё не видел?
Во:
https://vc.ru/u/867051-zoringer/541730-pora-vozvrashchatsya-domoy-alabuga-razmestila-reklamu-na-tayms-skver
Мы раз 10 подавали согласие в течение октября через ЛК на сайте налоговой (тупило все). Потом в конце октября решили проверить - позвонили им. Они первый раз слышат, что мы что-отправляли. Хотя в ЛК налоговой висит уведомление от них, что принято.... То есть по сути имеем отправленное в срок и по инструкции МЦ согласие и полученный ответ от ФНС, что оно принято. А по факту налоговая говорит что ничего не отправляли. Вот сидим, гадаем, исключат ли... Может бОльчая часть из тех, кто "не подал" точно так же с этим столкнулись? То есть это формально повод для исключения. Что дальше, через суд восстанавливать? Ведь мы обязанность исполнили, а то что в налоговой бардак - это не от нас зависит.