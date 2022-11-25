«Яндекс» подал иск к дистрибьютору цифровых устройств A&DD Company на 891,5 млн рублей Статьи редакции
Претензии связаны с невыполнением обязательств по договору поставки «умных» устройств.
- Заявление подано в Арбитражный суд Москвы 23 ноября, следует из картотеки арбитражных дел. Сумма исковых требований составляет 891,5 млн рублей.
- В «Яндексе» рассказали ТАСС, что иск связан с невыполнением обязательств по договору поставки «умных» устройств и наличием не оплаченной ответчиком задолженности. Других подробностей в компании не раскрыли.
- На сайте A&DD Company указано, что компания была основана в 2008 году и занимается оптовой торговлей бытовыми электротоварами. В числе её партнёров упоминаются «Яндекс», Sony, Sennheiser, JBL и ещё около 60 брендов. По данным «Контур Фокуса» в 2021 году чистый убыток организации составил 406,7 млн рублей.
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Горшочек, не вари!!! Слишком много яндекса для одного дня.
Написал нам человек, который оставляет первый коммент под сука всеми новостями. И кого там горшочек варит в турбо-режиме? )
Ну Вы недалеко от меня-то (-:
Я пару раз видела на первых минутах написания статьи без его коммента... Но он потом появлялся на глазах/////
Ахахаха, в точку
Он читер :)
Знакомьтесь, электронный помощник vc - Вадим.
Вадим ответит на важные посты, сыграет с вами в игру, подскажет маршрут(но он вам может не понравиться), расскажет сказку или прокомментирует ЧМ.
Я. Неделя прям какая-то..
Ахахахаха..
И наверное уже твитер месяц? Или когда это началось?
Да тут пожалуй впору объявлять год "СВО и Twitter".
И украинцев..... Они теперь повсюду////
Многовато.... Но сегодня вроде даже не было новости про твиттер либо я что то упускаю
Погоди немного, время только 18:26.
Ещё больше 3 часов есть!
МОССУД все порешает
Мне кажется что Яндексу будет жирно почти миллиард получить >=[
Мне бы дали....
Выйграй в столото