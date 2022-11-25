Право
Красивый лолипоп

«Яндекс» подал иск к дистрибьютору цифровых устройств A&DD Company на 891,5 млн рублей Статьи редакции

Претензии связаны с невыполнением обязательств по договору поставки «умных» устройств.

  • Заявление подано в Арбитражный суд Москвы 23 ноября, следует из картотеки арбитражных дел. Сумма исковых требований составляет 891,5 млн рублей.
  • В «Яндексе» рассказали ТАСС, что иск связан с невыполнением обязательств по договору поставки «умных» устройств и наличием не оплаченной ответчиком задолженности. Других подробностей в компании не раскрыли.
  • На сайте A&DD Company указано, что компания была основана в 2008 году и занимается оптовой торговлей бытовыми электротоварами. В числе её партнёров упоминаются «Яндекс», Sony, Sennheiser, JBL и ещё около 60 брендов. По данным «Контур Фокуса» в 2021 году чистый убыток организации составил 406,7 млн рублей.

#новость #яндекс

1591 просмотров
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18 комментариев
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 Вадим Д.

Горшочек, не вари!!! Слишком много яндекса для одного дня.

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Вася Пражкин

Написал нам человек, который оставляет первый коммент под сука всеми новостями. И кого там горшочек варит в турбо-режиме? )

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Вадим Д.

Ну Вы недалеко от меня-то (-:

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flash

Я пару раз видела на первых минутах написания статьи без его коммента... Но он потом появлялся на глазах/////

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Абстрактный пришелец

Ахахаха, в точку

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Stas Sokolov

Он читер :)

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Михаил Желтухин

Знакомьтесь, электронный помощник vc - Вадим.
Вадим ответит на важные посты, сыграет с вами в игру, подскажет маршрут(но он вам может не понравиться), расскажет сказку или прокомментирует ЧМ.

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Иван Серик

Я. Неделя прям какая-то..
Ахахахаха..

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И наверное уже твитер месяц? Или когда это началось?

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Вадим Д.

Да тут пожалуй впору объявлять год "СВО и Twitter".

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И украинцев..... Они теперь повсюду////

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Многовато.... Но сегодня вроде даже не было новости про твиттер либо я что то упускаю

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Вадим Д.

Погоди немного, время только 18:26.

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Ещё больше 3 часов есть!

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Анна Семенова

МОССУД все порешает

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Мне кажется что Яндексу будет жирно почти миллиард получить >=[

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Мне бы дали....

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Alex R

Выйграй в столото

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