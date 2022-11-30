130 тысяч издателей сайтов и мобильных приложений в Великобритании подали иск к Google на $16,3 млрд Статьи редакции
Они считают, что из-за антимонопольного поведения корпорации могли потерять до 40% рекламной выручки.
- В Апелляционный суд Великобритании подан коллективный иск от лица 130 тысяч компаний, которые управляют 1,75 млн сайтов и мобильных приложений, пишет TechCrunch. Они требуют возместить убытки в размере £13,6 млрд ($16,3 млрд).
- Заявители утверждают, что «Google злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке онлайн-рекламы, диктовала цены и условия». Из-за этого компании, у которых по тем или иным причинам «не было возможности отказаться от инструментов Google», могли потерять до 40% рекламной выручки.
- По мнению издания, в поддержку своей позиции истцы могут сослаться на решение французского регулятора, который в июне 2021 года оштрафовал компанию на €220 млн за подрыв честной конкуренции.
- Партнёр одной из юридических фирм, представляющих издателей, заявил Bloomberg, что миллионных штрафов недостаточно, чтобы «пресечь антимонопольные действия техгиганта». Представитель Google же назвал иск «спекулятивным».
- Аналогичный иск может быть подан в Нидерландах в следующем году, сообщал Reuters в сентябре 2022-го.
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130к? Серьезно?
Ну а что? Каждый пятисотый житель туманного альбиона имеет свою рекламную компанию)) которая пострадала от действий гугла
Не, согласно тексту, могли пострадать (т.е. "могли потерять")
Пишут, что рекламщиков - 7227, "издателей" приложений - 10425.
https://www.ibisworld.com/united-kingdom/number-of-businesses/digital-advertising-agencies/14662/
https://42matters.com/uk-app-market-statistics/how-many-app-publishers-are-from-the-united-kingdom
https://www.publishersglobal.com/directory/united-kingdom
На самом деле в оригинале - “The claim alleges that Google abused its dominant position in the market for online advertising, earning super-profits for itself at the expense of the tens of thousands of publishers of websites and mobile apps in the UK,”
Сумма весьма нехилая, но даже если её ровно делить на 130 000 компаний или ещё хлеще — по количеству сайтов, смех один получается.
толи дело царьградовский
А мне то что с того? Я в РФ. Тут англичашки требуют что-то у гугл. Ну и мне то что с того? Плевать на них!!
При Сталине существовала целая служба, в обязанности которой входило делать все возможное, чтобы СССРяне не знали как там живет за бугром, уже тогда начинающая загнивать, цивилизация. А тут люди добровольно от информации отказываются? Кто вы, ограниченный индивид или результат отрицательной селекции?
Так действительно, а толку от этой информации? И так в колонии живем: одни новости из ЮК, США, ЕС. Если бы не СВО, про РФ бы вообще тишина была. Найдите еще такую страну, в которой 90% новостей о других странах.
Можно и на 100 процентов дублировать новости с нашего ТВ, только увы, это будет политическая версия программы "Кривое зеркало" с Евгением Петросяном и Еленой Степаненко.
Ну, причем тут новости с тв. Речь о том, что в какой-нибудь ЮК вы бы никогда не услышали по телеку, чем живут русские депутаты и политики, что нового у нас построили и так далее. Зато мы более чем в курсе, как живут в ЮК. Когда была королева - каждый день о ней десятки статей выходили: мы знали сколько она спит, что ест, кого принимает, где сидит, сколько за рулем времени проводит. Аналогично и про многие другие страны. А в каких странах обсуждалась РФ до СВО? В Уганде?)) Ну вот смысл нам слушать про королеву и ее жизнь? Нам какой профит с этого?
И что нам с того, что тебе с того ничего?
"Не было возможности отказаться от инструментов Google" ахахахха
Тот момент, когда знаешь, что такое принудительно отказываться 😂
А могли бы просто взять и признать гугл террористами
Ну, они всегда могли разместиться на Яндексе, Yahoo, или Baidu
Я уже на Bing заливаю, поддерживаю конкуренцию. Я бы вообще какой нибудь агрегатор нашел для аукционов среди поисковых систем. Где дешевле. А то они любители аукционы для компаний делать по ставкам, надо отвечать тем же :)
Да необязательно чисто ради конкуренции. Ради эксперимента тоже лил траффик из бинга одно время. Удивительно, что при малом траффика по сравнению с Гуглом, было довольно много качественных посещений, даже Яндекс так не работал.
А на какой рынок?
Медицина, в пределах своего города
Google потом удаляет все приложения истцов из Google play. Потому что к тому времени он уже удалит твитер и его будет не остановить.
я уже молчу, про то, что в рекламных компаниях, видимо, появилась настройка "подать в суд", иначе в голове не укладывается откуда стока, если это не про гугл адс. Но самое главное - как они посчитали 40%? И почему аппеляция, если у французов прокатило? Столько вопросов....
Всё похоже что идёт к тому, что Алфавит все-таки заставят распилить рекламный отдел.
Бизнес попросту медленно прощупывает, насколько далеко они смогут зайти.
И понеслась душа в рай)
вот это я понимаю КОЛЛЕКТИВНЫЙ
Не было возможности отказаться от инструментов гугл...всегда есть возможность, просто не пользуйтесь ими и все ) правда тогда возможно получите не на 40% меньше, а все 80% )))
Это абсолютно неуместная ирония. Мы "стали забывать", нам-то гугл по "очень" веским причинам ебанули уже как год, но без гугл-рекламы ни сайт, ни приложение не помонетизируешь.
Так это: https://vc.ru/marketing/551163-vk-otkryla-dostup-k-beta-testam-novyh-instrumentov-reklamy-po-zayavkam
А, ну тогда живём))
Печально, напишите жалобу
В Спортлото?
Хрюше и Степаше )
Забываете классику)
«Письмо в редакцию телевизионной передачи "Очевидное невероятное"»
А разве есть закон, по которому какая-то конкретная компания должна работать на благо, а не себя любимой?