Право
Остальной Илья

130 тысяч издателей сайтов и мобильных приложений в Великобритании подали иск к Google на $16,3 млрд Статьи редакции

Они считают, что из-за антимонопольного поведения корпорации могли потерять до 40% рекламной выручки.

  • В Апелляционный суд Великобритании подан коллективный иск от лица 130 тысяч компаний, которые управляют 1,75 млн сайтов и мобильных приложений, пишет TechCrunch. Они требуют возместить убытки в размере £13,6 млрд ($16,3 млрд).
  • Заявители утверждают, что «Google злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке онлайн-рекламы, диктовала цены и условия». Из-за этого компании, у которых по тем или иным причинам «не было возможности отказаться от инструментов Google», могли потерять до 40% рекламной выручки.
  • По мнению издания, в поддержку своей позиции истцы могут сослаться на решение французского регулятора, который в июне 2021 года оштрафовал компанию на €220 млн за подрыв честной конкуренции.
  • Партнёр одной из юридических фирм, представляющих издателей, заявил Bloomberg, что миллионных штрафов недостаточно, чтобы «пресечь антимонопольные действия техгиганта». Представитель Google же назвал иск «спекулятивным».
  • Аналогичный иск может быть подан в Нидерландах в следующем году, сообщал Reuters в сентябре 2022-го.

#новость #google #иски

3038 просмотров
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36 комментариев
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 Aleks A
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Daniel de Lion

130к? Серьезно?

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Михаил

Ну а что? Каждый пятисотый житель туманного альбиона имеет свою рекламную компанию)) которая пострадала от действий гугла

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Евгений Широков

Не, согласно тексту, могли пострадать (т.е. "могли потерять")

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Vyacheslav Zhitomirskiy

Пишут, что рекламщиков - 7227, "издателей" приложений - 10425.
https://www.ibisworld.com/united-kingdom/number-of-businesses/digital-advertising-agencies/14662/
https://42matters.com/uk-app-market-statistics/how-many-app-publishers-are-from-the-united-kingdom
https://www.publishersglobal.com/directory/united-kingdom

How Many App Publishers Are From the United…
The United Kingdom is home to a robust mobile app market. We’ve used our app intelligence tools to…
42matters.com
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Vyacheslav Zhitomirskiy

На самом деле в оригинале - “The claim alleges that Google abused its dominant position in the market for online advertising, earning super-profits for itself at the expense of the tens of thousands of publishers of websites and mobile apps in the UK,”

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Вадим Д.

Сумма весьма нехилая, но даже если её ровно делить на 130 000 компаний или ещё хлеще — по количеству сайтов, смех один получается.

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Grigoriy Malyshev

толи дело царьградовский

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JT DF

А мне то что с того? Я в РФ. Тут англичашки требуют что-то у гугл. Ну и мне то что с того? Плевать на них!!

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Alexander Weber

При Сталине существовала целая служба, в обязанности которой входило делать все возможное, чтобы СССРяне не знали как там живет за бугром, уже тогда начинающая загнивать, цивилизация. А тут люди добровольно от информации отказываются? Кто вы, ограниченный индивид или результат отрицательной селекции?

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Стерлядка Вяленая

Так действительно, а толку от этой информации? И так в колонии живем: одни новости из ЮК, США, ЕС. Если бы не СВО, про РФ бы вообще тишина была. Найдите еще такую страну, в которой 90% новостей о других странах.

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Евгений Широков

Можно и на 100 процентов дублировать новости с нашего ТВ, только увы, это будет политическая версия программы "Кривое зеркало" с Евгением Петросяном и Еленой Степаненко.

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Стерлядка Вяленая

Ну, причем тут новости с тв. Речь о том, что в какой-нибудь ЮК вы бы никогда не услышали по телеку, чем живут русские депутаты и политики, что нового у нас построили и так далее. Зато мы более чем в курсе, как живут в ЮК. Когда была королева - каждый день о ней десятки статей выходили: мы знали сколько она спит, что ест, кого принимает, где сидит, сколько за рулем времени проводит. Аналогично и про многие другие страны. А в каких странах обсуждалась РФ до СВО? В Уганде?)) Ну вот смысл нам слушать про королеву и ее жизнь? Нам какой профит с этого?

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Торговый меч

И что нам с того, что тебе с того ничего?

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Непростой танк88
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Роман Косачёв

"Не было возможности отказаться от инструментов Google" ахахахха
Тот момент, когда знаешь, что такое принудительно отказываться 😂

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Andre Macareno

А могли бы просто взять и признать гугл террористами

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Artur Kuramshin

Ну, они всегда могли разместиться на Яндексе, Yahoo, или Baidu

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Евгений Андреев TGM

Я уже на Bing заливаю, поддерживаю конкуренцию. Я бы вообще какой нибудь агрегатор нашел для аукционов среди поисковых систем. Где дешевле. А то они любители аукционы для компаний делать по ставкам, надо отвечать тем же :)

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Евгений Широков

Да необязательно чисто ради конкуренции. Ради эксперимента тоже лил траффик из бинга одно время. Удивительно, что при малом траффика по сравнению с Гуглом, было довольно много качественных посещений, даже Яндекс так не работал.

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Олег Макаров

А на какой рынок?

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Евгений Широков

Медицина, в пределах своего города

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Алек Борисовский

Google потом удаляет все приложения истцов из Google play. Потому что к тому времени он уже удалит твитер и его будет не остановить.

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Yuriy Mikaelyan

я уже молчу, про то, что в рекламных компаниях, видимо, появилась настройка "подать в суд", иначе в голове не укладывается откуда стока, если это не про гугл адс. Но самое главное - как они посчитали 40%? И почему аппеляция, если у французов прокатило? Столько вопросов....

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Коварный Кактус

Всё похоже что идёт к тому, что Алфавит все-таки заставят распилить рекламный отдел.
Бизнес попросту медленно прощупывает, насколько далеко они смогут зайти.

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Артур А.

И понеслась душа в рай)

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Торт Скряба

вот это я понимаю КОЛЛЕКТИВНЫЙ

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Kirill Kulagin

Не было возможности отказаться от инструментов гугл...всегда есть возможность, просто не пользуйтесь ими и все ) правда тогда возможно получите не на 40% меньше, а все 80% )))

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Коварный Кактус

Это абсолютно неуместная ирония. Мы "стали забывать", нам-то гугл по "очень" веским причинам ебанули уже как год, но без гугл-рекламы ни сайт, ни приложение не помонетизируешь.

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Dark Soul

Так это: https://vc.ru/marketing/551163-vk-otkryla-dostup-k-beta-testam-novyh-instrumentov-reklamy-po-zayavkam

VK открыла доступ к бета-тестам новых…
Пока можно опробовать конструктор чат-ботов и улучшенную рекламу сообществ, в будущем дадут…
vc.ru
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Коварный Кактус

А, ну тогда живём))

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Kirill Kulagin

Печально, напишите жалобу

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Коварный Кактус

В Спортлото?

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Kirill Kulagin

Хрюше и Степаше )

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Олег Макаров

Забываете классику)
«Письмо в редакцию телевизионной передачи "Очевидное невероятное"»

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Melissa Mata

А разве есть закон, по которому какая-то конкретная компания должна работать на благо, а не себя любимой?

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