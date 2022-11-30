Право
Остальной Илья

130 тысяч рекламных компаний и издателей в Великобритании подали иск к Google на $16,3 млрд Статьи редакции

Они считают, что из-за антимонопольного поведения корпорации могли потерять до 40% рекламной выручки.

  • В Апелляционный суд Великобритании подан коллективный иск от лица 130 тысяч компаний, которые управляют 1,75 млн сайтов и мобильных приложений, пишет TechCrunch. Они требуют возместить убытки в размере £13,6 млрд ($16,3 млрд).
  • Заявители утверждают, что «Google злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке онлайн-рекламы, диктовала цены и условия». Из-за этого компании, у которых по тем или иным причинам «не было возможности отказаться от инструментов Google», могли потерять до 40% рекламной выручки.
  • По мнению издания, в поддержку своей позиции истцы могут сослаться на решение французского регулятора, который в июне 2021 года оштрафовал компанию на €220 млн за подрыв честной конкуренции.
  • Партнёр одной из юридических фирм, представляющих издателей, заявил Bloomberg, что миллионных штрафов недостаточно, чтобы «пресечь антимонопольные действия техгиганта». Представитель Google же назвал иск «спекулятивным».
  • Аналогичный иск может быть подан в Нидерландах в следующем году, сообщал Reuters в сентябре 2022-го.

#новость #google #иски

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8 комментариев
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 JT DF

А мне то что с того? Я в РФ. Тут англичашки требуют что-то у гугл. Ну и мне то что с того? Плевать на них!!

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Daniel de Lion

130к? Серьезно?

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Михаил

Ну а что? Каждый пятисотый житель туманного альбиона имеет свою рекламную компанию)) которая пострадала от действий гугла

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Vyacheslav Zhitomirskiy

Пишут, что рекламщиков - 7227, издателей - 903.
https://www.ibisworld.com/united-kingdom/number-of-businesses/digital-advertising-agencies/14662/
https://www.publishersglobal.com/directory/united-kingdom

British Publishing Companies: Directory of…
Directory of Publishing Companies in United Kingdom: 903 Publishing companies listed for United…
www.publishersglobal.com
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Vyacheslav Zhitomirskiy

На самом деле в оригинале - “The claim alleges that Google abused its dominant position in the market for online advertising, earning super-profits for itself at the expense of the tens of thousands of publishers of websites and mobile apps in the UK,”

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Вадим Д.

Сумма весьма нехилая, но даже если её ровно делить на 130 000 компаний или ещё хлеще — по количеству сайтов, смех один получается.

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Алек Борисовский

Google потом удаляет все приложения истцов из Google play. Потому что к тому времени он уже удалит твитер и его будет не остановить.

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Непростой танк88
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