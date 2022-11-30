130 тысяч рекламных компаний и издателей в Великобритании подали иск к Google на $16,3 млрд Статьи редакции
Они считают, что из-за антимонопольного поведения корпорации могли потерять до 40% рекламной выручки.
- В Апелляционный суд Великобритании подан коллективный иск от лица 130 тысяч компаний, которые управляют 1,75 млн сайтов и мобильных приложений, пишет TechCrunch. Они требуют возместить убытки в размере £13,6 млрд ($16,3 млрд).
- Заявители утверждают, что «Google злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке онлайн-рекламы, диктовала цены и условия». Из-за этого компании, у которых по тем или иным причинам «не было возможности отказаться от инструментов Google», могли потерять до 40% рекламной выручки.
- По мнению издания, в поддержку своей позиции истцы могут сослаться на решение французского регулятора, который в июне 2021 года оштрафовал компанию на €220 млн за подрыв честной конкуренции.
- Партнёр одной из юридических фирм, представляющих издателей, заявил Bloomberg, что миллионных штрафов недостаточно, чтобы «пресечь антимонопольные действия техгиганта». Представитель Google же назвал иск «спекулятивным».
- Аналогичный иск может быть подан в Нидерландах в следующем году, сообщал Reuters в сентябре 2022-го.
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А мне то что с того? Я в РФ. Тут англичашки требуют что-то у гугл. Ну и мне то что с того? Плевать на них!!
130к? Серьезно?
Ну а что? Каждый пятисотый житель туманного альбиона имеет свою рекламную компанию)) которая пострадала от действий гугла
Пишут, что рекламщиков - 7227, издателей - 903.
https://www.ibisworld.com/united-kingdom/number-of-businesses/digital-advertising-agencies/14662/
https://www.publishersglobal.com/directory/united-kingdom
На самом деле в оригинале - “The claim alleges that Google abused its dominant position in the market for online advertising, earning super-profits for itself at the expense of the tens of thousands of publishers of websites and mobile apps in the UK,”
Сумма весьма нехилая, но даже если её ровно делить на 130 000 компаний или ещё хлеще — по количеству сайтов, смех один получается.
Google потом удаляет все приложения истцов из Google play. Потому что к тому времени он уже удалит твитер и его будет не остановить.