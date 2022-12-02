Еврокомиссия назвала действия по обходу санкций ЕС, которые предлагает считать уголовным преступлением Статьи редакции
Среди них — торговля с подсанкционными гражданами и компаниями, а также финансовые, юридические, налоговые и другие услуги.
28 ноября 2022 года Совет Евросоюза внёс обход санкций со стороны ЕС в список уголовных преступлений, но не уточнил, что именно считать правонарушением — и как наказывать преступников. Список возможных противоправных действий предложила Еврокомиссия. Согласно ему нельзя будет:
- Передавать деньги и другие экономические ресурсы физическому или юридическому лицу, а также госоргану из санкционного списка.
- Не исполнять требования по заморозке средств.
- Позволять подсанкционным лицам въезжать на территорию стран ЕС или проезжать через них транзитом.
- Заключать сделки с третьими странами, если те запрещены или находятся под санкциями ЕС.
- Импортировать, экспортировать, продавать, покупать, перевозить — в том числе транзитом — товары и услуги под ограничениями или запретом.
- Оказывать финансовые, юридические, налоговые и другие услуги, среди которых также консультации, если это частично или полностью запрещено ЕС.
- Скрывать денежные транзакции, а также конечного подсанкционного бенефициара активов.
Наказание будет зависеть от правонарушения. Физлицо могут приговорить к тюремному заключению — на срок не менее пяти лет. Компаниям предлагают выписывать штраф в размере не менее 5% от общего оборота юрлица за финансовый год, предшествующий решению суда.
Список в ближайшее время рассмотрят Европейский парламент и Совет ЕС.
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— За что сидишь?
— Да вот видеокарту другу из России хотел отправить…
Напомнило стишок про «закрыли за хамон» про Россию 2014
Хорошие однако друзья у вас из санкционных списков))
я думал только танки на флешке запретили, а видеокарты тоже?
Были же истории, как фины даже наличные евро больше 300 отнимали на границе. Они ведь тоже под экспортным запретом и без указания минимальной планки.
Так это вывозить из ЕС нельзя, а не из РФ
Ну дык, может я сначала их вывез из РФ, потратил не полностью и везу назад. Карточки то не работают, берут с запасом.
оставьте их там до следующего раза
Следующий раз могут и не пустить.
Ничего страшного, можно закопать под деревом, будет капсулой времени. Может, внук сможет приехать.
тогда лучше не выезжать обратно
Видеокарты-то вроде за 750 евро пропустят, просто это довольно простые карточки под фуллхд гейминг
Какие-то позиции типа процессоров вроде под полным запретом
поделитесь списочком
https://litemf.com/ru/help/purchase/mail-forwarding#sanctioned-items
ну за песни 10-летней давности же садят
Надо вас, анимедебилов, отправить на фронт и запретить гавниме как продукт вражеской страны
Зачем редакция постит политические новости, а потом трет комменты и банит за обсуждение политики?
А у вас было как? Что-то типа «А КОГДА СЫШЫА БОМБЯТ ИРАК ГДЕ САНКЦИИ ИМ?»
Редакция, вы уж определитесь, можно про политику говорить или нет. А то как новости политические - это норм. А как комменты аналогичного содержания, это:
Я так подозреваю там было не осмысленное обсуждение, а очередной политосрач
Да нет, далеко не всегда так. Режут и обычные обсуждения тоже довольно часто. А бывает, что вполне безобидная полит. дискуссия длится комментов 30, а потом приходит уникум и заявляет: да страна говно! И модер давай удалять этот коммент, а затем по одному предыдущие 30. Видать в голове у себя провел аналогию, что раз один раз кто-то такое сказал, то на эти 30 комментов постоянно кто-нибудь будет триггериться.
А я думал, это экономико-правовая новость...
– Это уголовное преступление!
– Что именно и чем грозит?
– Неважно, решим позже.
Что-то это напоминает.
По телеку сказали они уже замерзли давно, а тут на тебе. Как так то...
Комментарий удален модератором
Рабочий день заканчивается, отдохнул бы уже, пятница.
Не курите этот телевизор
— А у тебя что же и телевизора нет?
— Нет. И радио нет. И газет я не выписываю.
— Молодец!)
Здрасьте приехали ...
Найдите корректора
"Компаниям предлагают выписывать штраф в размере не менее 5% от общего оборота юрлица за финансовый год, предшествующий решению суда"
Слёту нашёл лазейку. Не благодарите.
- Запрещено?
- ЕС! 😁