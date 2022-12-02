Среди них — торговля с подсанкционными гражданами и компаниями, а также финансовые, юридические, налоговые и другие услуги.

28 ноября 2022 года Совет Евросоюза внёс обход санкций со стороны ЕС в список уголовных преступлений, но не уточнил, что именно считать правонарушением — и как наказывать преступников. Список возможных противоправных действий предложила Еврокомиссия. Согласно ему нельзя будет:

Передавать деньги и другие экономические ресурсы физическому или юридическому лицу, а также госоргану из санкционного списка.



Не исполнять требования по заморозке средств.

Позволять подсанкционным лицам въезжать на территорию стран ЕС или проезжать через них транзитом.

Заключать сделки с третьими странами, если те запрещены или находятся под санкциями ЕС.

Импортировать, экспортировать, продавать, покупать, перевозить — в том числе транзитом — товары и услуги под ограничениями или запретом.

Оказывать финансовые, юридические, налоговые и другие услуги, среди которых также консультации, если это частично или полностью запрещено ЕС.

Скрывать денежные транзакции, а также конечного подсанкционного бенефициара активов.

Наказание будет зависеть от правонарушения. Физлицо могут приговорить к тюремному заключению — на срок не менее пяти лет. Компаниям предлагают выписывать штраф в размере не менее 5% от общего оборота юрлица за финансовый год, предшествующий решению суда.

Список в ближайшее время рассмотрят Европейский парламент и Совет ЕС.