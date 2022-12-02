Право
Полина Лааксо

Еврокомиссия назвала действия по обходу санкций ЕС, которые предлагает считать уголовным преступлением Статьи редакции

Среди них — торговля с подсанкционными гражданами и компаниями, а также финансовые, юридические, налоговые и другие услуги.

Источник: Schengen Visa

28 ноября 2022 года Совет Евросоюза внёс обход санкций со стороны ЕС в список уголовных преступлений, но не уточнил, что именно считать правонарушением — и как наказывать преступников. Список возможных противоправных действий предложила Еврокомиссия. Согласно ему нельзя будет:

  • Передавать деньги и другие экономические ресурсы физическому или юридическому лицу, а также госоргану из санкционного списка.
  • Не исполнять требования по заморозке средств.
  • Позволять подсанкционным лицам въезжать на территорию стран ЕС или проезжать через них транзитом.
  • Заключать сделки с третьими странами, если те запрещены или находятся под санкциями ЕС.
  • Импортировать, экспортировать, продавать, покупать, перевозить — в том числе транзитом — товары и услуги под ограничениями или запретом.
  • Оказывать финансовые, юридические, налоговые и другие услуги, среди которых также консультации, если это частично или полностью запрещено ЕС.
  • Скрывать денежные транзакции, а также конечного подсанкционного бенефициара активов.

Наказание будет зависеть от правонарушения. Физлицо могут приговорить к тюремному заключению — на срок не менее пяти лет. Компаниям предлагают выписывать штраф в размере не менее 5% от общего оборота юрлица за финансовый год, предшествующий решению суда.

Список в ближайшее время рассмотрят Европейский парламент и Совет ЕС.

#новость #евросоюз #санкции

1646 просмотров
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31 комментарий
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 Andre Macareno

— За что сидишь?
— Да вот видеокарту другу из России хотел отправить…

Напомнило стишок про «закрыли за хамон» про Россию 2014

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segamega

Хорошие однако друзья у вас из санкционных списков))

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Бинарный Ёж
Импортировать, экспортировать, продавать, покупать, перевозить — в том числе транзитом — товары и услуги под ограничениями или запретом.
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segamega

я думал только танки на флешке запретили, а видеокарты тоже?

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Бинарный Ёж

Были же истории, как фины даже наличные евро больше 300 отнимали на границе. Они ведь тоже под экспортным запретом и без указания минимальной планки.

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segamega

Так это вывозить из ЕС нельзя, а не из РФ

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Бинарный Ёж

Ну дык, может я сначала их вывез из РФ, потратил не полностью и везу назад. Карточки то не работают, берут с запасом.

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segamega

оставьте их там до следующего раза

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Бинарный Ёж

Следующий раз могут и не пустить.

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Pavel Cree

Ничего страшного, можно закопать под деревом, будет капсулой времени. Может, внук сможет приехать.

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segamega

тогда лучше не выезжать обратно

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Andre Macareno

Видеокарты-то вроде за 750 евро пропустят, просто это довольно простые карточки под фуллхд гейминг

Какие-то позиции типа процессоров вроде под полным запретом

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segamega

поделитесь списочком

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Бинарный Ёж

https://litemf.com/ru/help/purchase/mail-forwarding#sanctioned-items

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Кирилл Добряков

ну за песни 10-летней давности же садят

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Daniel Ferreira

Надо вас, анимедебилов, отправить на фронт и запретить гавниме как продукт вражеской страны

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segamega

Зачем редакция постит политические новости, а потом трет комменты и банит за обсуждение политики?

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Екатерина Продавцова

А у вас было как? Что-то типа «А КОГДА СЫШЫА БОМБЯТ ИРАК ГДЕ САНКЦИИ ИМ?»

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Стерлядка Вяленая

Редакция, вы уж определитесь, можно про политику говорить или нет. А то как новости политические - это норм. А как комменты аналогичного содержания, это:

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Бублик

Я так подозреваю там было не осмысленное обсуждение, а очередной политосрач

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Стерлядка Вяленая

Да нет, далеко не всегда так. Режут и обычные обсуждения тоже довольно часто. А бывает, что вполне безобидная полит. дискуссия длится комментов 30, а потом приходит уникум и заявляет: да страна говно! И модер давай удалять этот коммент, а затем по одному предыдущие 30. Видать в голове у себя провел аналогию, что раз один раз кто-то такое сказал, то на эти 30 комментов постоянно кто-нибудь будет триггериться.

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Олег Макаров

А я думал, это экономико-правовая новость...

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Вадим Д.

– Это уголовное преступление!
– Что именно и чем грозит?
– Неважно, решим позже.

Что-то это напоминает.

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Зеленый самолетик

По телеку сказали они уже замерзли давно, а тут на тебе. Как так то...

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Комментарий удален модератором

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Pavel Cree

Рабочий день заканчивается, отдохнул бы уже, пятница.

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Олег Макаров

Не курите этот телевизор

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Alex Shevchenko

— А у тебя что же и телевизора нет?
— Нет. И радио нет. И газет я не выписываю.
— Молодец!)

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Антон Монин

Здрасьте приехали ...

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Svetlana Glazunova

Найдите корректора

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Слегка Придурковатый

"Компаниям предлагают выписывать штраф в размере не менее 5% от общего оборота юрлица за финансовый год, предшествующий решению суда"

Слёту нашёл лазейку. Не благодарите.

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Alex Shevchenko

- Запрещено?
- ЕС! 😁

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