Право
Чужой Даниль

Суд приговорил экс-президента Theranos Рамеша Балвани к 13 годам тюрьмы за мошенничество Статьи редакции

В ноябре 2022 года основательницу компании Элизабет Холмс приговорили к 11 годам лишения свободы.

Рамеш Балвани
  • Бывший президент и операционный директор Theranos Рамеш (Санни) Балвани был приговорен к 13 годам тюремного заключения за обман инвесторов и пациентов стартапа, которым он руководил вместе с Элизабет Холмс. Размер компенсации суд определит позже, обвинение требует от обоих осужденных возмещения $800 млн долларов.
  • Прокуратура запрашивала для Балвани 15 лет лишения свободы, адвокаты просили домашний арест или условное освобождение под надзором — они намерены обжаловать приговор. Сам Балвани не выступал с последим словом и никак не отреагировал на вынесенное решение.
  • Основанная в 2003 году Theranos занималась разработкой оборудования для мгновенных клинических анализов крови. Проблемы начались в 2015 году, когда компанию обвинили в подмене результатов и использовании чужих разработок. В 2014 году оценка стартапа достигала $9 млрд, но к 2015 году упала до $800 млн.
  • В марте 2018 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США заявила, что Холмс и бывший президент проекта Рамеш Балвани преувеличивали успехи компании перед инвесторами и журналистами, чтобы привлечь больше средств. По мнению регулятора, обманным путём стартап собрал около $750 млн.
  • В сентябре 2018-го стартап объявил, что закроется и ликвидирует бизнес, чтобы вернуть кредиторам оставшиеся у проекта деньги в течение года. Инвесторы к тому моменту потеряли из-за Theranos около $1 млрд.
  • В июне 2019 года стало известно, что суд над Холмс начнётся в августе 2020-го: ей и Рамешу Балвани грозило по 20 лет тюрьмы. Из-за пандемии и беременности Холмс заседания переносились и начались только в сентябре 2021-го. Тогда же одна из сотрудниц стартапа рассказала суду, что Холмс знала о проблемах в проекте: что устройство Theranos собирает недостаточно крови и не показывает часть результатов.
  • В январе 2022 года присяжные признали Холмс виновной в сговоре с целью обмана инвесторов и мошенничестве — по четырём из 11 пунктов. В июле присяжные признали виновным также и Рамеша Балвани — по 12 пунктам обвинения.
  • 18 ноября суд приговорил Холмс к 11 годам тюрьмы. Она должна явиться для отбывания срока 27 апреля 2023 года. Защита заявила, что обжалует приговор.
Истории
Почему все поверили основательнице Theranos Элизабет Холмс: ключевые идеи из книги «Дурная кровь» Статьи редакции

Сервис MakeRight.ru подготовил краткий пересказ книги журналиста-исследователя Джона Каррейру.

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#новость #theranos

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36 комментариев
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 Вадим Д.

Вот так работает настоящий суд. Обратите внимание — ни одного штрафа по 100 000 любых денег в день Google по любому невнятному поводу.
13 лет, сильно, конечно.

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C. Steel

Вот так работают настоящие комментаторы на VC. Обратите внимание — приплетаем по любому невнятному поводу.

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Слегка Придурковатый

"Размер компенсации суд определит позже, обвинение требует от обоих осужденных возмещения $800 млн долларов"

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Вадим Д.

Компенсация украденного, по сути.

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Duck

Вот как работает настоящий идиотизм - нести ахинею, абсолютно не разбираясь в вопросе

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Пришелец 20

А не надо было балванить клиентов

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Duck

Никогда не перестану угорать над его фамилией))))

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NoName

Эх щас бы инвестнуть в компанию с директором которого зовут Сани Балвани, блеать

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Пришелец 20

Есть инвестфамилии и похуже)

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Артем Заводов

Они сами балваны, он не виноват

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Тимур

Оболванили Балвани)

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Дмитрий Матюшин
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M-S-R

С одной стороны 13 лет, конечно. С другой, бабла столько собрала - на сейчас, на потом и детям хватит. А там глядишь выйдет по УДО

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Ivan Kuznetsov

У ее семьи и без мошенничества было достаточно денег чтобы внукам хватило

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Duck

Нет

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Ivan Kuznetsov

Elizabeth Holmes was born February 3, 1984, in Washington, D.C.[11] Her father, Christian Rasmus Holmes IV, was a vice president at Enron, an energy company that later went bankrupt after an accounting fraud scandal. Her mother, Noel Anne (née Daoust), worked as a Congressional committee staffer.[12][11] Christian later held executive positions in government agencies such as USAID, the EPA, and USTDA.[13][14] Christian is of part Danish ancestry. Her paternal great-great-great-grandfather was Charles Louis Fleischmann, a Hungarian immigrant who founded the Fleischmann's Yeast company.[15] The Holmes family "was very proud of its yeast empire" history, according to a family friend Joseph Fuisz

USAID главная американская распилочная — которая отправляет деньги в разные страны третьего мира для помощи, а оттуда часть из них утекает через местные банки в оффшоры.

То есть семья может и не миллардеров, но точно не людей, детям которых надо зарабатывать любой ценой, чтобы жить.

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Звездный рубин

Пока она будет отдыхать, государевы люди найдут все спизженное, уж поверьте. Выйдет на голяке практически

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Oleg Sukhoveev

ага найдут и сп*здят сами

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Ware Wow

Куда собрала? Они как-то вывели деньги?

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Николай Глущенко

Удивлён что ему дали больше лет чем Холмс, но всецело одобряю это - по сути именно этот кадр ответственен за бОльшую часть происходившего там треша. Но не так давно доводилось читать, якобы он всё слишком умело обыграл и выйдет сухим из воды, свалив всё на Холмс. Не вышел)

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Serge Tikhonenko

Подделывали результаты медицинских анализов крови, водили за нос инвесторов. Плюс команда адвокатов запугивала работников которые ытались бить тревогу. Также был серьёзный наезд на журналиста, который начал расследование. В итоге героев нашла награда.

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Звездный рубин

Элизабет два года его будет ждать после отсидки своей? Это просто ужасно!

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Слегка Придурковатый

Она примерная тётка, может ещё и раньше выйдет по УДО.

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Alexander Nemtsov

Для автобиографии хорошая история. Ждала Балвани целых джва года

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master

а почему ему дали на 2 года больше? неужели из-за того что мужчина?

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Павел Портной

Потому что он больше виноват в этой ситуации

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Ащьф Лштшфум

што за вопросы!
конечно же потамушта он индус, когда Холмс белая, еще и женщина и американка в каком-то поколении, которую этот потный индус к тому же траха, сорри, абьюзил.
И вообще это он заставлял ее заниматься всеми этими плохими делами (со слов потерпевшей)

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Армен Арзуманян

Бедный Балвани...

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Ware Wow

Каков был изначальный план?
Хочется понять, не верится, что это банальный скам, не слышал, не искал, выводили ли они деньги из компании.
Они верили, что смогут создать технологию?

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NoName

Почему бы и нет, для человека не в теме идея не выглядит слишком уж фантастически

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Ware Wow

Если через несколько лет кто-то создаст такую технологию, то будет не смешно, станет понятно, что и они могли дойти до этого. Или пивотнуться, упростить задачи решаемые.

Не ясно в какой момент все пошло не так, видимо как снежный ком. Вот зачем они стали чужие аппараты юзать и т.д., не понимаю, почему не пивотнулись, зачем зашли так далеко.

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Ащьф Лштшфум

А вот если бы он реинкарнировал в России и ходил в один класс/секцию/офис гэбни с Путиным, то поднял бы не один десяток млрд $ и жил бы в роскоши не один десяток лет и управлял/владел Роснефтью/Газпромом/РусАлом или еще чем, и ничего бы ему за это не было

ну хотя бы белую госпожу удалось потрахивать

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Alex Lee

Так уже в Иннопрактики разные вкладываться государственные деньжата под сомнительные проекты и поверьте никто за это не ответит(

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Слегка Придурковатый

Ну у нас свой Теранос тоже немножко был - это грызловско-петриковская "Чистая вода". Попилили там миллиарды долларов, но до конца всё же допилить не дали - мерзкие шайтаны-учёные организовали петрикгейт, и лавочку пришлось по-тихой свернуть.

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Dana

Жаль ребёнка, который останется теперь без матери в таком маленьком возрасте.

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Сергей Буров

норм. вот бы и у нас так же было

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