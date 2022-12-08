Суд приговорил экс-президента Theranos Рамеша Балвани к 13 годам тюрьмы за мошенничество Статьи редакции
В ноябре 2022 года основательницу компании Элизабет Холмс приговорили к 11 годам лишения свободы.
- Бывший президент и операционный директор Theranos Рамеш (Санни) Балвани был приговорен к 13 годам тюремного заключения за обман инвесторов и пациентов стартапа, которым он руководил вместе с Элизабет Холмс. Размер компенсации суд определит позже, обвинение требует от обоих осужденных возмещения $800 млн долларов.
- Прокуратура запрашивала для Балвани 15 лет лишения свободы, адвокаты просили домашний арест или условное освобождение под надзором — они намерены обжаловать приговор. Сам Балвани не выступал с последим словом и никак не отреагировал на вынесенное решение.
- Основанная в 2003 году Theranos занималась разработкой оборудования для мгновенных клинических анализов крови. Проблемы начались в 2015 году, когда компанию обвинили в подмене результатов и использовании чужих разработок. В 2014 году оценка стартапа достигала $9 млрд, но к 2015 году упала до $800 млн.
- В марте 2018 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США заявила, что Холмс и бывший президент проекта Рамеш Балвани преувеличивали успехи компании перед инвесторами и журналистами, чтобы привлечь больше средств. По мнению регулятора, обманным путём стартап собрал около $750 млн.
- В сентябре 2018-го стартап объявил, что закроется и ликвидирует бизнес, чтобы вернуть кредиторам оставшиеся у проекта деньги в течение года. Инвесторы к тому моменту потеряли из-за Theranos около $1 млрд.
- В июне 2019 года стало известно, что суд над Холмс начнётся в августе 2020-го: ей и Рамешу Балвани грозило по 20 лет тюрьмы. Из-за пандемии и беременности Холмс заседания переносились и начались только в сентябре 2021-го. Тогда же одна из сотрудниц стартапа рассказала суду, что Холмс знала о проблемах в проекте: что устройство Theranos собирает недостаточно крови и не показывает часть результатов.
- В январе 2022 года присяжные признали Холмс виновной в сговоре с целью обмана инвесторов и мошенничестве — по четырём из 11 пунктов. В июле присяжные признали виновным также и Рамеша Балвани — по 12 пунктам обвинения.
- 18 ноября суд приговорил Холмс к 11 годам тюрьмы. Она должна явиться для отбывания срока 27 апреля 2023 года. Защита заявила, что обжалует приговор.
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Вот так работает настоящий суд. Обратите внимание — ни одного штрафа по 100 000 любых денег в день Google по любому невнятному поводу.
13 лет, сильно, конечно.
Вот так работают настоящие комментаторы на VC. Обратите внимание — приплетаем по любому невнятному поводу.
"Размер компенсации суд определит позже, обвинение требует от обоих осужденных возмещения $800 млн долларов"
Компенсация украденного, по сути.
Вот как работает настоящий идиотизм - нести ахинею, абсолютно не разбираясь в вопросе
А не надо было балванить клиентов
Никогда не перестану угорать над его фамилией))))
Эх щас бы инвестнуть в компанию с директором которого зовут Сани Балвани, блеать
Есть инвестфамилии и похуже)
Они сами балваны, он не виноват
Оболванили Балвани)
С одной стороны 13 лет, конечно. С другой, бабла столько собрала - на сейчас, на потом и детям хватит. А там глядишь выйдет по УДО
У ее семьи и без мошенничества было достаточно денег чтобы внукам хватило
Нет
Elizabeth Holmes was born February 3, 1984, in Washington, D.C.[11] Her father, Christian Rasmus Holmes IV, was a vice president at Enron, an energy company that later went bankrupt after an accounting fraud scandal. Her mother, Noel Anne (née Daoust), worked as a Congressional committee staffer.[12][11] Christian later held executive positions in government agencies such as USAID, the EPA, and USTDA.[13][14] Christian is of part Danish ancestry. Her paternal great-great-great-grandfather was Charles Louis Fleischmann, a Hungarian immigrant who founded the Fleischmann's Yeast company.[15] The Holmes family "was very proud of its yeast empire" history, according to a family friend Joseph Fuisz
USAID главная американская распилочная — которая отправляет деньги в разные страны третьего мира для помощи, а оттуда часть из них утекает через местные банки в оффшоры.
То есть семья может и не миллардеров, но точно не людей, детям которых надо зарабатывать любой ценой, чтобы жить.
Пока она будет отдыхать, государевы люди найдут все спизженное, уж поверьте. Выйдет на голяке практически
ага найдут и сп*здят сами
Куда собрала? Они как-то вывели деньги?
Удивлён что ему дали больше лет чем Холмс, но всецело одобряю это - по сути именно этот кадр ответственен за бОльшую часть происходившего там треша. Но не так давно доводилось читать, якобы он всё слишком умело обыграл и выйдет сухим из воды, свалив всё на Холмс. Не вышел)
Подделывали результаты медицинских анализов крови, водили за нос инвесторов. Плюс команда адвокатов запугивала работников которые ытались бить тревогу. Также был серьёзный наезд на журналиста, который начал расследование. В итоге героев нашла награда.
Элизабет два года его будет ждать после отсидки своей? Это просто ужасно!
Она примерная тётка, может ещё и раньше выйдет по УДО.
Для автобиографии хорошая история. Ждала Балвани целых джва года
а почему ему дали на 2 года больше? неужели из-за того что мужчина?
Потому что он больше виноват в этой ситуации
што за вопросы!
конечно же потамушта он индус, когда Холмс белая, еще и женщина и американка в каком-то поколении, которую этот потный индус к тому же траха, сорри, абьюзил.
И вообще это он заставлял ее заниматься всеми этими плохими делами (со слов потерпевшей)
Бедный Балвани...
Каков был изначальный план?
Хочется понять, не верится, что это банальный скам, не слышал, не искал, выводили ли они деньги из компании.
Они верили, что смогут создать технологию?
Почему бы и нет, для человека не в теме идея не выглядит слишком уж фантастически
Если через несколько лет кто-то создаст такую технологию, то будет не смешно, станет понятно, что и они могли дойти до этого. Или пивотнуться, упростить задачи решаемые.
Не ясно в какой момент все пошло не так, видимо как снежный ком. Вот зачем они стали чужие аппараты юзать и т.д., не понимаю, почему не пивотнулись, зачем зашли так далеко.
А вот если бы он реинкарнировал в России и ходил в один класс/секцию/офис гэбни с Путиным, то поднял бы не один десяток млрд $ и жил бы в роскоши не один десяток лет и управлял/владел Роснефтью/Газпромом/РусАлом или еще чем, и ничего бы ему за это не было
ну хотя бы белую госпожу удалось потрахивать
Так уже в Иннопрактики разные вкладываться государственные деньжата под сомнительные проекты и поверьте никто за это не ответит(
Ну у нас свой Теранос тоже немножко был - это грызловско-петриковская "Чистая вода". Попилили там миллиарды долларов, но до конца всё же допилить не дали - мерзкие шайтаны-учёные организовали петрикгейт, и лавочку пришлось по-тихой свернуть.
Жаль ребёнка, который останется теперь без матери в таком маленьком возрасте.
норм. вот бы и у нас так же было