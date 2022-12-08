Право
Полина Лааксо

В ОАЭ задержали ещё одного лидера финансовой пирамиды Finiko Статьи редакции

Потерпевшие подали около 10 тысяч заявлений, а оценка ущерба превысила 5 млрд рублей.

Эдвард Сабиров. Источник: «Бизнес Online» 
  • Интерпол в Объединённых Арабских Эмиратах задержал Эдварда Сабирова по уголовному делу о хищении денег. Это произошло 30 ноября 2022 года, 8 декабря Генпрокуратура России рассказала об этом «РИА Новости».
  • Задержанный, по словам источника агентства, «имел прямое отношение» к топ-менеджменту пирамиды. Ведомство потребует выдать его России, как только подготовит и переведёт все «экстрадиционные материалы» местному минюсту.
  • В июле 2021 года ЦБ внёс Finiko в список финансовых пирамид, а пострадавшие написали заявления в полицию. Тогда предварительный ущерб по делу оценивали в 70 млн рублей. В конце месяца суд Казани арестовал основателя Finiko Кирилла Доронина.
  • «Зазывалу», который вместе с сообщниками привлёк в пирамиду 100 тысяч человек, задержали 7 сентября, на следующий день арестовали ещё двух лидеров — Лилию Нуриеву и Дину Габдуллину. Других троих лидеров проекта — Марата и Эдварда Сабировых и Зыгмунта Зыгмунтовича — объявили в розыск и заочно арестовали.
  • Зыгмунтовича задержали в ноябре 2022 года. Марата Сабирова по-прежнему разыскивают.
Финансы
Виктория Степанова
Пирамида Finiko собрала миллиарды рублей и рухнула — но это не первый проект её создателя, где люди потеряли деньги Статьи редакции

Как и в прошлый раз, Кирилл Доронин обвиняет в проблемах своих партнёров и обещает рассчитаться с вкладчиками. Главное о ситуации.

Кирилл Доронин

#новость #finiko

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31 комментарий
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 Сергей Колесников

Надо определиться

Либо регулировать эту отрасль. Либо не трогать. Государство не выдаёт лицензию на деятельность. Не страхует их вклады. И никак не сможет вернуть деньги людям.

Все вообще появляются такие статьи. Надо задуматься

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11 комментариев
Dogadov A.

21 век,а из за пирамид люди все еще теряют деньги

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Дмитрий Прозоров

Да, как на такое ведутся

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Нормальный ихтиандр

Недавно про них вспоминал и удивлялся что давно ничего не слышно нового. И тут новость!

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Вадим Д.

Сегодня день антикриминальный, новости одна за одной. И очень хорошо, что ловят и сажают.

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Stas Sokolov

Подпишитесь на инсту и ютуб Андрея Алистарова. Будете в теме.

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Нормальный ихтиандр

А помните еще был такой кооператив «Бест Вей»?
Они еще на VC писали, искали поддержки.
Как с ними обстоят дела? Взяли всех?

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Вадим Д.

Экая "криминальная" страна.
Вот и славно, молодцы что поймали.

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idel

Заходим в Youtube на канал "Железная ставка" и смотрим захватывающий детектив.

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лука

Я не перестаю удивляться тому, что есть люди, которые до сих пор ведутся на эти пирамиды

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Davidov Alexander

Лох не мамонт, не вымрет

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Михаил

Почему ведутся?

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Дмитрий К.

так многие поднимают на этом деньги, поэтому и продолжают играть, привлекая ЦА на своем примере)

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Dmitry Porkhaev

Один из них дом за миллиард купил в Дубае

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Big Muzzy

а спрятаться за миллиард не смогли

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Andrei M

это ж инвестиции. теперь вся пирамида может в нём жить?

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Andrei M

Ноябрь 2022. "Жаль финико оказался скамом. Хорошо что крипта есть. Пойдём на ftx."

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Атомный Филипп

Смотрите глубже, это происходит из-за необразованного населения. Таких пирамид полно по всему миру, но самые жесткие в странах 2-3 мира. Желание быстрых денег возникает у малообразованных и бедных материально людей.

Просто нужно заняться образованием населения, тогда по цепочке снизятся не только нелегальные схемы заработков, но и увеличится научный потенциал страны, снизится преступность и увеличится в целом благосостояние и культура граждан страны.

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Комментарий удален модератором

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Никита Климанов

А так слёзно плакался🤣
Я благодаря Алистарову узнал об этом скаме, на YouTube целая Санта-Барбара про все это

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Eddie II

Пацан к успеху шел, не получилось, не фартануло

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