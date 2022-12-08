Пирамида Finiko собрала миллиарды рублей и рухнула — но это не первый проект её создателя, где люди потеряли

Как и в прошлый раз, Кирилл Доронин обвиняет в проблемах своих партнёров и обещает рассчитаться с вкладчиками. Главное о ситуации.