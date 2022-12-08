В ОАЭ задержали ещё одного лидера финансовой пирамиды Finiko Статьи редакции
Потерпевшие подали около 10 тысяч заявлений, а оценка ущерба превысила 5 млрд рублей.
- Интерпол в Объединённых Арабских Эмиратах задержал Эдварда Сабирова по уголовному делу о хищении денег. Это произошло 30 ноября 2022 года, 8 декабря Генпрокуратура России рассказала об этом «РИА Новости».
- Задержанный, по словам источника агентства, «имел прямое отношение» к топ-менеджменту пирамиды. Ведомство потребует выдать его России, как только подготовит и переведёт все «экстрадиционные материалы» местному минюсту.
- В июле 2021 года ЦБ внёс Finiko в список финансовых пирамид, а пострадавшие написали заявления в полицию. Тогда предварительный ущерб по делу оценивали в 70 млн рублей. В конце месяца суд Казани арестовал основателя Finiko Кирилла Доронина.
- «Зазывалу», который вместе с сообщниками привлёк в пирамиду 100 тысяч человек, задержали 7 сентября, на следующий день арестовали ещё двух лидеров — Лилию Нуриеву и Дину Габдуллину. Других троих лидеров проекта — Марата и Эдварда Сабировых и Зыгмунта Зыгмунтовича — объявили в розыск и заочно арестовали.
- Зыгмунтовича задержали в ноябре 2022 года. Марата Сабирова по-прежнему разыскивают.
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Надо определиться
Либо регулировать эту отрасль. Либо не трогать. Государство не выдаёт лицензию на деятельность. Не страхует их вклады. И никак не сможет вернуть деньги людям.
Все вообще появляются такие статьи. Надо задуматься
21 век,а из за пирамид люди все еще теряют деньги
Да, как на такое ведутся
Недавно про них вспоминал и удивлялся что давно ничего не слышно нового. И тут новость!
Сегодня день антикриминальный, новости одна за одной. И очень хорошо, что ловят и сажают.
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А помните еще был такой кооператив «Бест Вей»?
Они еще на VC писали, искали поддержки.
Как с ними обстоят дела? Взяли всех?
Экая "криминальная" страна.
Вот и славно, молодцы что поймали.
Заходим в Youtube на канал "Железная ставка" и смотрим захватывающий детектив.
Я не перестаю удивляться тому, что есть люди, которые до сих пор ведутся на эти пирамиды
Лох не мамонт, не вымрет
Почему ведутся?
так многие поднимают на этом деньги, поэтому и продолжают играть, привлекая ЦА на своем примере)
Один из них дом за миллиард купил в Дубае
а спрятаться за миллиард не смогли
это ж инвестиции. теперь вся пирамида может в нём жить?
Ноябрь 2022. "Жаль финико оказался скамом. Хорошо что крипта есть. Пойдём на ftx."
Смотрите глубже, это происходит из-за необразованного населения. Таких пирамид полно по всему миру, но самые жесткие в странах 2-3 мира. Желание быстрых денег возникает у малообразованных и бедных материально людей.
Просто нужно заняться образованием населения, тогда по цепочке снизятся не только нелегальные схемы заработков, но и увеличится научный потенциал страны, снизится преступность и увеличится в целом благосостояние и культура граждан страны.
Комментарий удален модератором
А так слёзно плакался🤣
Я благодаря Алистарову узнал об этом скаме, на YouTube целая Санта-Барбара про все это
Пацан к успеху шел, не получилось, не фартануло