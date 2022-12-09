Минюст внёс в список иноагентов издание The Bell Статьи редакции
Его основательница Елизавета Осетинская числится там с апреля 2022 года.
- Вместе с The Bell иностранными агентами признали журналиста «Дождя» Михаила Фишмана, игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова, шесть активистов «Экологического движения 42», философа Рубена Апресяна и журналиста и политтехнолога Ростислава Мурзагулова.
- В апреле, помимо Осетинской, в список включили также главреда The Bell Ирину Малкову.
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Это раньше иноагентов сторонились и чурались, а теперь это, пожалуй, лучшая оценка деятельности.
Не для всех, конечно, но для подавляющего большинства.
Для подавляющего большинства это как минимум сомнительные личности,вернитесь в реальность.
Ну блин ,не такой наш народ-он любит Путина и вообще власть и не любит невласть.Это реальность.Нравится-не нравится а надо принять
Нравится, не нравится, терпи моя крысавица. Может тогда и Шикельгрубера надо было принять?
Не в ту ветку) Упс
А разве его не приняли?
Да, у большинства в голове уживаются несовместимые в жизни и по логике вещи. Зомбоясчег их всё.
"Нравится-не нравится а надо принять"
Бъет значит любит
Надо лишь немного потерпеть
И другие русские народные сказки...
Согласен, но главная проблема, что отсидеться не получается, причем ни у меня ни у кого из тут присутствующих. Можно оставаться равнодушным, причем это делать проще когда у тебя нет к примеру детей.
Обесценивание человеческой жизни ужасно, но тут речь идет о манипуляции с наших экранов телевизоров. Достаточно отвлечься от пропаганды и просто сравнить потери до и после и задуматься.
Бля, всегда лолировал с этих правых и левых. Правый значит прав, а левый, значит халтурный. И сидишь потом тупишь...
Дождь тоже был под знаком качества, но в Европе не оценили это качество и отобрали лицензию спустя 4.5 месяца. Хуевое качество какое-то.
дождь переобулся на лету
Ну внёс и внёс...
Минбезюст...
МинДрист
Чисто технический вопрос. Допустим, ООО или ИП "Зе Белл" внесли в список иноагентов со всеми вытекающими. Но тут ООО или ИП "Зе Белл" ликвидируется и становится ООО или ИП "Зе Белл-2".
Короче, этот схематоз щас работает или уже всё?
Схематоз сейчас в принципе даже в отвязке от обсуждаемой ситуации налоговое преступление
Да ладно? Какое?
Сми не только как ип или ооо должно регистрироватся.Сейчас вообще вряд ли какое сми вообще зарегистрируют кроме как какой нибудь "вестник азовского пароходства" и то вряд ли
Как же все это надоело
Ровшан Аскеров очень мерзкий тип))
Каждый раз бесил меня в что где когда)
Истеричка с немытой головой и расшатанной психикой.
Не злорадствую ни в коем случае, просто немного потрясывает от этого персонажа.
Извините)
Я его всегда путал с вором в законе Ровшаном Ленкоранским
Возможно в упоминаемом вами персонаже больше мужского, чем у нашего героя)
Дождь лупят с обеих сторон, жопа то одна, а стульев много
Интересно, если жопа одна, то будет ли повторение истерики со слезами в эфире от дождя?))
О сейчас опять телепузики набегут...
Так и название и фамилии то иноагентские у всех
"Вместе с The Bell иностранными агентами признали журналиста «Дождя»" - Нет больше никакого Дождя, там это....демократия закрыла дождик спустя 4.5 месяца))