Право
Полина Лааксо

Минюст внёс в список иноагентов издание The Bell Статьи редакции

Его основательница Елизавета Осетинская числится там с апреля 2022 года.

  • Вместе с The Bell иностранными агентами признали журналиста «Дождя» Михаила Фишмана, игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова, шесть активистов «Экологического движения 42», философа Рубена Апресяна и журналиста и политтехнолога Ростислава Мурзагулова.
  • В апреле, помимо Осетинской, в список включили также главреда The Bell Ирину Малкову.
The Bell

Минюст признал The Bell иностранным агентом.

#новость #thebell

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30 комментариев
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 Вадим Д.

Это раньше иноагентов сторонились и чурались, а теперь это, пожалуй, лучшая оценка деятельности.
Не для всех, конечно, но для подавляющего большинства.

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Серж

Для подавляющего большинства это как минимум сомнительные личности,вернитесь в реальность.
Ну блин ,не такой наш народ-он любит Путина и вообще власть и не любит невласть.Это реальность.Нравится-не нравится а надо принять

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Сарыньнакичку

Нравится, не нравится, терпи моя крысавица. Может тогда и Шикельгрубера надо было принять?

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Vlad

Не в ту ветку) Упс

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Серж

А разве его не приняли?

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Семён

Да, у большинства в голове уживаются несовместимые в жизни и по логике вещи. Зомбоясчег их всё.

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Vlad

"Нравится-не нравится а надо принять"
Бъет значит любит
Надо лишь немного потерпеть
И другие русские народные сказки...

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Семён

Согласен, но главная проблема, что отсидеться не получается, причем ни у меня ни у кого из тут присутствующих. Можно оставаться равнодушным, причем это делать проще когда у тебя нет к примеру детей.

Обесценивание человеческой жизни ужасно, но тут речь идет о манипуляции с наших экранов телевизоров. Достаточно отвлечься от пропаганды и просто сравнить потери до и после и задуматься.

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Ware Wow
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lalka here.kek

Бля, всегда лолировал с этих правых и левых. Правый значит прав, а левый, значит халтурный. И сидишь потом тупишь...

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Фил Калленберг
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Руслан Лысенко

Дождь тоже был под знаком качества, но в Европе не оценили это качество и отобрали лицензию спустя 4.5 месяца. Хуевое качество какое-то.

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Oleksandr Yatsenko

дождь переобулся на лету

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морда наглая

Ну внёс и внёс...

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Различный бокал

Минбезюст...

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Alexey V

МинДрист

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Слегка Придурковатый

Чисто технический вопрос. Допустим, ООО или ИП "Зе Белл" внесли в список иноагентов со всеми вытекающими. Но тут ООО или ИП "Зе Белл" ликвидируется и становится ООО или ИП "Зе Белл-2".

Короче, этот схематоз щас работает или уже всё?

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Фокс Йовович

Схематоз сейчас в принципе даже в отвязке от обсуждаемой ситуации налоговое преступление

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Слегка Придурковатый

Да ладно? Какое?

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Серж

Сми не только как ип или ооо должно регистрироватся.Сейчас вообще вряд ли какое сми вообще зарегистрируют кроме как какой нибудь "вестник азовского пароходства" и то вряд ли

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Алексей Завитаев
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Дмитрий Смирнов

Как же все это надоело

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Тимур

Ровшан Аскеров очень мерзкий тип))
Каждый раз бесил меня в что где когда)
Истеричка с немытой головой и расшатанной психикой.
Не злорадствую ни в коем случае, просто немного потрясывает от этого персонажа.
Извините)

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Серж

Я его всегда путал с вором в законе Ровшаном Ленкоранским

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Тимур

Возможно в упоминаемом вами персонаже больше мужского, чем у нашего героя)

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segamega

Дождь лупят с обеих сторон, жопа то одна, а стульев много

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Руслан Лысенко

Интересно, если жопа одна, то будет ли повторение истерики со слезами в эфире от дождя?))

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Различный бокал

О сейчас опять телепузики набегут...

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Серж

Так и название и фамилии то иноагентские у всех

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Руслан Лысенко

"Вместе с The Bell иностранными агентами признали журналиста «Дождя»" - Нет больше никакого Дождя, там это....демократия закрыла дождик спустя 4.5 месяца))

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