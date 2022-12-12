Право
Полина Лааксо

ФАС предложила изымать активы, которые иностранцы покупают в стратегических компаниях России без согласия правительства Статьи редакции

И передавать их государству. Пока в случае недействительных сделок активы возвращают продавцу.

  • Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на проект изменений в закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Документ одобрила правкомиссия по законопроектной деятельности.
  • Речь об акциях, имуществе и доходах, которые иностранный инвестор получает после покупки доли в стратегической компании из более чем 40 отраслей. Среди них — авиабезопасность, космос, теле- и радиовещание, рыболовство, добыча полезных ископаемых, ядерный и военный сектор. Это также касается фирм, которые занимают доминирующее положение на российском рынке.
  • Согласно действующему закону, если сделку признали недействительной, покупатель возвращает акции продавцу. Новый проект предполагает, что активы передадут в доход государства — по иску ФАС или «общества, которое понесло убытки в случае сделки». В Гражданском кодексе такое взыскание тоже возможно, но в редких случаях — например, при продаже оружия, наркотиков, подделке ценных бумаг.
  • Законопроект также не исключает «двустороннюю реституцию» — в таком случае покупатель должен получить назад то, что вложил в сделку. Но суд «должен будет учитывать риски возникновения угрозы безопасности государства», цитирует документ газета.

  • Документ согласован со Минпромторгом, Минэкономразвития, Минфином и Счётной палатой. Минюст направил в ФАС замечание. По словам юрведомства, «столь существенная санкция как обращение в доход государства полученного по сделке не отвечает принципу соразмерности наказания за допущенное правонарушение (учитывая, что сумма сделки может являться значительной) и не отвечает принципу правовой определённости».

Источник: РБК

#фас #новость

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36 комментариев
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 Roman

Что бы ещё такого принять, чтобы ни одна падла иностранная больше не инвестировала в нашу экономику? Понимаю, ФАС победить в гениальности невозможно, но предлагайте свои идеи

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Евгений Широков

1. Надо ввести платное разрешение на инвестиции в экономику в размере 75 процентов от общей суммы.
2. Инвестор должен принять гражданство России и неукоснительно соблюдать законы РФ.
3. На все инвестиции выдавать разрешение должен только В.В.Путин.
4. Объявить спецоперацию в странах, откуда приходят инвестиции.
5. Инвестируя в экономику иностранный инвестор не может получать прибыль с России, чтобы он не мог спонсировать информационную войну.
6. Инвестор должен действовать исключительно в интересах государства.

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Андрей Рядькин

7. Усыновить чекиста

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Сергей Юдин

Ведь кто угодно в США может купить, например Activision без специального разрешения со стороны монопольной службы или, например, власти Великобритании никогда не обязывали китайцев продать приобретенную ими ранее компанию Newport Wafer Fab по производству чипов.

Любое государство обязано защищать свои стратегические интересы.

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JewelRunner

Ведь отсутствие иностранных инвестиций в интересах России, да?

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Богатый каякер

Так это збс, чтобы мелко мягкие монополистами не стали, и не отжали самый жирный рынок у Сони и Нинтендо

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Пыльный паук например

Вот пара идей:

1) Налог на покупку акций иностранцами, причем в натуральной форме.
2) Возможность покупать акции только по Московскому времени, причем купить можно всегда, но не попадаешь под московское - акции изымают, а ты обязан явиться в Россию для ареста.
3) Инвестиции долларами, евро, фунтами и прочими иностранными валютами запрещены, инвестировать можно только рублем.
4) Иностранный инвестор не нуждается в юридическом заверении его инвестиций, достаточно обещания что все будет чики-мони.

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Кирилл Фотькин

При покупке акций надо купить на такую же сумму субординированые облигации ВТБ, выплаты по которым заморожены

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Евгений Широков
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Американский диод
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Вадим Филонов

Умные мысли их преследовали, но они оказались быстрее

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Kurt

предложение огонь

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And

Логичный и правильный закон. Правда для меня загадка почему про государственные интересы в таких вопросах, мы вспоминаем только когда прижало. :-)

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Евгений Широков

Государство и страна это две разные вещи. Государство это депутаты, а страна это мы. В пользу граждан пока ещё ничего не сделали, и не планируют

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Коварный Кактус

Это тролль причём толстый, смысл с ним в полемику вступать?

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And

Другое мнение это троль? :-)

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And

Мне слабо интересна классическая демагогия про государство и страна.

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Евгений Широков

Так в из государства или страны? Чьи интересы вам важнее?

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And

Для меня государство и страна одно и тоже.

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Евгений Широков

Тогда у меня для вас плохие новости.

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Мимо проходивший

ну ты даешь, отец

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Дмитрий

А какие интересы у нашего государства?

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Мимо проходивший

Я уже даже не охуеваю от происходящего

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Коварный Кактус

Потому что ахуевалка сломалась ещё в марте...

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Коварный Кактус

Вот инициатива так инициатива! От такого уровня института частной собственности экономика просто расцветёт на глазах.

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Коварный Кактус

На самом деле не ясно, какие иностранцы что нынче собрались покупать? У нас изоляция близкая к подводной лодке. С Беларуси что ли приедут?

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Big Muzzy

это они конечно здорово придумали, можно не надо

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Иван Никитин

Я помню, как говорили, что наша страна привлекательна для инвестирования. Ох, хитрюги...

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NotFop

Вот это заживееем сейчас!!! Люба, накрывай на стол!!

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Мимо проходивший

Люба уже в Грузии

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Олег Макаров

«отобрать, но не делить»

Если серьёзно, следующий шаг вероятнее всего — придание этому закону обратной силы и внесение в список «стратегических» новых предприятий по мере необходимости.

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Мимо проходивший
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житель подмоста

"было твоё, а стало моё"... Вот уровень решений. Колосальная мощь!

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Ware Wow

Главное, чтобы как с Венесуэлой не получилось.
Я так и не понял как у них вышло просрать все полимеры.

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Andre Macareno

Я правильно понял, что ребята хотят сделать как в Украине?

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Пляжный крокодил

Так пусть покупают с согласия правительства, а если нет - не покупают и вкладываются в более стабильные рынки...не? Или лучше рисковать и в обход покупать ? Ради чего тайно ?

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