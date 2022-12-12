Документ согласован со Минпромторгом, Минэкономразвития, Минфином и Счётной палатой. Минюст направил в ФАС замечание. По словам юрведомства, «столь существенная санкция как обращение в доход государства полученного по сделке не отвечает принципу соразмерности наказания за допущенное правонарушение (учитывая, что сумма сделки может являться значительной) и не отвечает принципу правовой определённости».