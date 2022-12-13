Право
Полина Лааксо

Основателя криптобиржи FTX задержали на Багамах по запросу США Статьи редакции

Ему могут предъявить обвинения в нескольких видах мошенничества и его сокрытии, а также в отмывании денег.

  • Багамская полиция задержала Сэма Бэнкмана-Фрида на основании «засекреченного обвинительного заключения», которое получила от прокуратуры южного округа Нью-Йорка, сообщило CNBC.
  • Детали обвинения озвучат 13 декабря 2022 года — в этот же день глава FTX предстанет перед местным судом в Нассау, уточняет NYT. По словам источников, речь может идти об обвинениях в мошенничестве, в том числе цифровом, и сокрытии этого мошенничества, о мошенничестве с ценными бумагами и его сокрытии, а также об отмывании денег.
  • Комиссия по ценным бумагам и биржам США подготовила отдельный список обвинений, сообщают СМИ. Его содержание также раскроют 13 декабря.
  • После стандартных правовых процедур США, скорее всего, попросят об экстрадиции. На фактическую высылку могут уйти недели и даже больше, если глава FTX попробует оспорить решение, отмечает NYT. Аресту он не сопротивлялся, но до этого передумал давать показания Конгрессу США.
  • В начале ноября 2022 года у FTX начались проблемы с ликвидностью. Чтобы справиться с кризисом, Бэнкман-Фрид пытался найти от $6-8 млрд и хотел продать часть бизнеса бирже Binance. Та после проверки, а также новостей о нецелевом использовании клиентских средств отказалась.
  • 11 ноября FTX подала заявление о банкротстве в США, на следующий день СМИ сообщали, что с биржи пропало не менее $1 млрд средств. После — что у неё не было собственной бухгалтерии, а траты подтверждали эмодзи.
Финансы
Павел Комаровский
Как кудрявый пухляш сломал крипту: самая полная история краха биржи FTX

На крипторынках фонтаном льется кровь, инвесторы глотают валидол – и всему виной один пухлощекий пацан, который в 30 лет стал практически самым богатым и могущественным криптаном в мире. Объясняю, каким образом состояние Сэма Бэнкмана-Фрида почти полностью испарилось за пару дней (вместе c $200 млрд криптанского капитала), и что всё это значит.

Дамы и господа, Сэм Бэнкман-Фрид – в буквальном смысле гений, миллиардер и филантроп (впрочем, гениальность оказалась в итоге под вопросом, миллиардерство уже по большей части в прошлом, а насчет филантропии даже не спрашивайте…)

#новость #ftx

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23 комментария
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 Вадим Д.

Багамы, конечно, заманчиво, спору нет, но шкериться надо было не там.
Впрочем — поделом.

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Уверенный хот-дог

Покупать через биржу безопасно, говорили они ))

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Ware Wow

Мавроди не умер, а сделал пластику.

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Виктор Люлька

Вадим, подскажите пож, где надо шкериться ?)
Согласен, на багамах палевно. Но в Бобруйск же такой чел не поедет.

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Вадим Д.

Честно, даже не знаю, сам не шкерюсь 🤷🏼‍♂️
Но Абхазия, Вьетнам или Алжир подошли бы (-:

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Denis G

Он столько занес демократам что наверное до последнего думал что пронесет, но общественность дожала.

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Sam Esq

А я смотрю, что чувак особо не прятался. Приехал бы в Пензу, побрился бы налысо - *** бы нашли 🤣🤣🤣

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Айрат Галиуллин

В Россию Изе бежать надо было …

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Sergeant Ding

На Донбасс

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Александр Голубев

Пользу бы принёс.
Органика чернозёмам полезна.

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Артем Заводов

Чернозем состоит на половину из органических соединений, вы чушь здесь написали.

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Александр Голубев

Дополнительное внесение органики чернозёмам не полезна? Чот не понял ваш посыл.

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Alexander Golubev

В Израиль. Он своих граждан не выдаёт.

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Денис Демидов

Мне тут один писал, дескать и ваша америка давно сгнила, вон жулик из FTX на свободе, так как спонсор демократов!
Так демократия и работает, не власть кристальная, а есть кому надавить на нее, есть те, кто легко может сменить её без всякий потрясений и погромов...

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Alexander Golubev

Не то что в РФ и на Украине.

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Александр Голубев

Украина выпадает. Отсталое государство. За тридцать лет пять президентов. Раша рулит.

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Похер

Рулит во главе списка отсталости президентства?

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Александр Голубев

Прекрасная, луДшая страна всех времен и народов, ныне всеми ненавидимая и окружённая руссофобами, возглавляемая великим и лучезарным Всехпереигралом Первым! Авангард великого двежения борьбы со всякими нетрадициями и прочими безродными штуками!
Бокасса пустил слюну до пола, корочь.

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Александр Пивоварчик.

Это республиканцы давят, если бы демократы не сливали Трампа во время его срока, сейчас была бы полная солидарность. Жил бы кудряш и не тужил на багамах.

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Олег Комаров

Демократы такие почитали твиттер Маска и "Эх, придётся сливать Сэма, поймали нас на отмыве"; клянусь 100% так и было, сам сидел рядом и подслушивал.

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Артем Заводов

Мамой клянись

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Слегка Придурковатый
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Ivan S.

Не долго фраер погулял

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