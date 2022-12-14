Минцифры подготовило законопроект о штрафах за утечки: до 3% от оборота, но с возможностью уменьшить сумму Статьи редакции
Для этого придётся выплатить компенсации как минимум двум третям пострадавших и инвестировать в инфраструктуру для безопасности.
- Минцифры подготовило законопроект об оборотных штрафах за утечку персональных данных пользователей, сообщили «Ведомости» со ссылкой на заявление главы ведомства Максута Шадаева. Когда документ внесут в Госдуму — неизвестно.
- Штрафы предусмотрены «очень серьёзные» — до 3% от оборота, если компания не обеспечивает сохранность данных, сообщил Шадаев. Смягчающим обстоятельством станет возмещение ущерба двум третям пострадавшим от утечки. Также сумму штрафа могут уменьшить, если компания аттестует и сертифицирует всю инфраструктуру в соответствии с требованиями безопасности.
- Как утверждает Шадаев, главная задача законопроекта — не «собрать побольше денег в бюджет», а заставить компании инвестировать больше средств в обеспечение безопасности.
- Согласно закону «О персональных данных», который вступил в силу с 1 сентября 2022 года, в случае утечки данных оператор обязан в течение 24 часов уведомить об этом Роскомнадзор, а в течение 72 часов — предоставить ведомству результаты внутреннего расследования с указанием причины и виновных лиц при их наличии.
- В апреле 2022 года Шадаев говорил, что Минцифры вместе с РКН выступят с инициативой об оборотных штрафах для бизнеса за утечки. 30 мая ведомство согласовало законопроект — это штраф в 1% от годового оборота и до 3% при попытке скрыть инцидент.
- В августе РБК узнало, что сервисы хотят наказывать, если они допустят утечку данных более 10 тысяч человек, а в октябре «Ведомости» сообщили, что компании могут и вовсе не штрафовать — если данные нельзя идентифицировать. При этом ответственными за утечку будут считаться не только компании, но и их руководители.
- Собранные деньги от штрафов Минцифры предлагает направить в спецфонд, из которого будут выплачивать компенсации пострадавшим от утечек. Интернет-компании и банки эту инициативу раскритиковали, как и идею выплачивать деньги пострадавшим до суда, чтобы уменьшить сумму штрафа.
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Минцифры подготовило законопроект о штрафах за утечки: до 3% от оборота, но с возможностью уменьшить сумму до 60 тысяч рублей.
А если оплатить быстро и через сберкассу — скидка 50% и штраф уже 30 000 ₽.
если извиниться штраф отменяется
Только извиняться надо искренне, остервенело прямо — тогда могут и поощрение выписать.
А кто будет решать, какова будет выплата пострадавшему от того, что их данные продаются в интернете?) Или даже лежат бесплатно )
На какую стену?
Стенов, верни дуру!
8.5 лет колонии за мнение в интернете
@
60000₽ за слив конфиденциальных данных своих же сограждан
Смотри не перепутай
Б@я, да что ж каждый раз они это вставляют-то?!
Максут, ты прям и ртом, и жопой, ну не скотина ли?
Очень серьезный штраф в размере 60к рублей, серьезные штрафы
Ждём возможность штрафовать физлиц, чтоб жизнь мёдом не казалась, сам виноват нехуй доверять данные компаниям
С возможностью уменьшить сумму …. Забыли дописать: вплоть до возмещения в +
Интересно, а если будет утечка базы ГИБДД, то какой же будет штраф от оборота?
Должно ж быть совсем в обратную сторону. От 3%