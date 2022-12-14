Право
Живой Женя

В США представили законопроект о запрете транзакций с соцсетями, которые находятся «под влиянием» Китая, России и Ирана Статьи редакции

Впрочем, в документе упоминаются только TikTok и её владелец ByteDance.

  • Группа законодателей внесла в обе палаты Конгресса США законопроект, который призван «защитить американцев от угрозы со стороны враждебных государств». Под «угрозой» подразумевается слежка и сбор конфиденциальных данных при помощи соцсетей.
  • Согласно законопроекту, президент США сможет запрещать любые транзакции с компаниями, работающими в сфере социальных сетей, если они находятся под влиянием «стран-противников» — Китая, Венесуэлы, Ирана, Северной Кореи, Кубы или России.
  • Что конкретно имеется в виду под транзакциями, не указано: в документе речь идёт как о запрете на сделки с долями в компании и её имуществом, если они находятся в юрисдикции США, так и о полном запрете коммерческой деятельности в стране.
  • Под «влиянием» подразумевается, что государство прямо или косвенно владеет компанией, контролирует её с возможностью принимать важные решения или владеет 10% или более голосующих акций.
  • При этом в документе не приводятся названия каких-либо других компаний, кроме TikTok и ByteDance, против которых нужно вводить ограничения. Пока законопроект не принят: сначала его должен получить на рассмотрение профильный комитет, который решит, стоит ли его обсуждать дальше или отклонить.

#новость #tiktok #bytedance

2237 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
76 комментариев
Написать комментарий...
 Мяу

Такая вот рыночная экономика.

Ответить
Развернуть ветку
Денис Демидов

Рыночная экономика для рыночных стран, а у РФ и Китая госсектор всем заправляет.
У нас вон уже по примеру китайцев не стесняются высокопоставленных чинуш отправлять рулить It, а не просто влиять и "уговаривать" как раньше

Ответить
Развернуть ветку
18 комментариев
nobodyreally

твердо и четко

Ответить
Развернуть ветку
Николай Верегин

Да, рыночная экономика.

То что экономика рыночная, не значит что она не должна быть регулируемая.

Вся наша нынешняя жизнь это куча компромиссов:
--дай компаниям волю, и они вернут назад рабство;
--сильно зарегулируй рынок, и получишь невероятную неэффективность;

Учитывая что американская экономика работает лучше.... всех, значит все ок.

Ответить
Развернуть ветку
Роман Нестер

Так это законопроект, которых тысячи, вы раньше времени кудахтаете. Там ещё, представьте себе, дискуссия будет.

Ответить
Развернуть ветку
segamega

Рынок для продавцов и покупателей, а не для душевно больных

Ответить
Развернуть ветку
Популярный пёс_анон

Ох уж этот плюрализм, свобода слова и рыночная экономика 🥴

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Олег Макаров

Читайте законы, а не передовицы советских газет.

Ответить
Развернуть ветку
Валерий Ардашев

Это все исключительно для своего рынка, а кто не хочет плясать под их дудку получает, что получает.

Ответить
Развернуть ветку
Владимир

Настоящий удар по Однокласникам

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Широков

Вы одноклассников не трогайте. Самые адекватные ребята походу сидят там, ссылками на ок-страницы не спамит интернет, не прибегают от одноклассников боты с гоп-стоп вопросами: А че плохого в одноклассниках? А чё, в телеге ещё модно сидеть?
Сидят себе тусуются на своей волне и никого не трогают.)

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Валерия Щербакова

и по вк тоже

Ответить
Развернуть ветку
Тесть Роршаха

Одноклассники никогда не заблокируют, это будет огромный удар по юмору для всего населения США

Ответить
Развернуть ветку
Sokol

И как им теперь ставить 5+ под фотки?

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Серж

Сейчас местные компрадоры все отверстия амерам вылижут рассказывая какие это демократичные запреты)

Ответить
Развернуть ветку
segamega

Нефритовый стержень не мешает сзади?)

Ответить
Развернуть ветку
Igor Chimbur
президент США сможет запрещать любые транзакции с компаниями

Помню, как тут саркастично шутили и блеяли по поводу того, что президент РФ напрямую может одобрять/блокировать сделки.

Ответить
Развернуть ветку
segamega

Президента и поменять можно если чё то не то запретит, правда ведь?

Ответить
Развернуть ветку
Denis Zotov

Как обычно, в комментарии понабегали истинные патриоты Китая, которые считают, что запрет на все американские интернет компании в Китае и отсутствие такого запрета для китайских компаний в США - это "рыночная экономика"

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

А вот навскидку — кто-то назовёт знаменитые иранские соцсети?

Эк они TikTok превратили в «соцсети "под влиянием" Китая, России и Ирана».

Ответить
Развернуть ветку
Антон Фень

Они не могли никак к тиктоку придраться, потому что обосрались с обвинениями к нему "в шпионаже". Решили хитрить. Ничего удивительного

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Широков

Алахакбар.ком

Ответить
Развернуть ветку
Денис Демидов

Посмотрите Пивоварова про Иран, там много чего есть, аналог ютуба чуть ли не популярнее, чем не соцсеть?

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Комягин

свободная рыночная конкуренция в чистом виде! так сказать best practiсe из цитадели демократии. как в учебнике - все по канонам

Ответить
Развернуть ветку
Максим Золотов

Но это конечно не великий китайский фаервол и не чебурнет, не перепутайте!

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Комягин

как можно такое перепутать) это же базовый демократический принцип защиты, т.е. "этодругое" (понимать надо), а не вот эта вся тоталитарная и прочая диктаторская деспотия))

Ответить
Развернуть ветку
Денис Вершинин

Чую скоро будет новая реалити соц.сеть, называется гулаг с активностями и ролевыми играми. Внутренней валютой сигаретами, транзакциями посылки с воли )

Ответить
Развернуть ветку
Доктор Богомол Тобогган

Ну что? Где защитники швабоды в комментах?

Ответить
Развернуть ветку
Пляжный крокодил

обновляют методички, почему президенту решать такое - это правильно

Ответить
Развернуть ветку
Веб Инструменты

Где Беларусь?

Ответить
Развернуть ветку
muiren

Так она уже часть РФ

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Комягин

про нее просто забыли, там законотворцы - это уже дряхлые дедульки и бабульки глубоко за 80... старческие болячки всякие, понимать надо и с уважением относиться. вспомнят в 10 пакете санкций

Ответить
Развернуть ветку
Илья Попов

Они работают... В колхозе. Хотят пятилетку за три дня...

Ответить
Развернуть ветку
Денис Демидов

В смысле Белорусский федеральный округ?

Ответить
Развернуть ветку
Серж

Ее пока опасаются трогать

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
M-S-R
Китая, Венесуэлы, Ирана, Северной Кореи, Кубы или России

компания огонь

Ответить
Развернуть ветку
C. Steel

Ну всё. Хана твиттору.

Ответить
Развернуть ветку
Валерий Ардашев

Ну, ничего удивительно в этом нет, пиндосы и дальше будут наезжать на нас всеми возможными способами.

Ответить
Развернуть ветку
Alvin

Ну ладно, приняли так приняли, вопрос в другом, а там вообще такими соц сетями пользуются?

Ответить
Развернуть ветку
Серж

Какими такими?Вопрос в том что какая не понравится такую и назначат такой)

Ответить
Развернуть ветку
Soulis

Прошу в конце каждой такой заметки писать "Но не забывайте, что в Америке негров линчуют"

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Комягин

Вы видимо имели в виду "god bless america", т.к. новость то истинно про демократические ценности, которые как аксиома не требуют доказательств

Ответить
Развернуть ветку
Oleg Ast

Black Lives Matter выехали за вами!

Ответить
Развернуть ветку
Серж

"Ноихможнопонять"

Ответить
Развернуть ветку
Валерия Щеглова

чую протесты и забостовки по этому поводу

Ответить
Развернуть ветку
Портянки Леры

Милнер вроде как в FB инвестировал.. тоже закроют?

Ответить
Развернуть ветку
Олег Макаров

Милнера

Ответить
Развернуть ветку
Аким Гребенкин

Так он гражданин Израиля, российского гражданства не имеет. А бороться с израильским влиянием в Америке это уже опасно.

Ответить
Развернуть ветку
Мяу

Они считают его своим.

Ответить
Развернуть ветку
Викос

Это они про ВК и Одноклассники?)

Ответить
Развернуть ветку
Аркадий Дорога

" - Монархия, Семен, оставила нам собор Василия Блаженного. А нынешний уклад оставит в лучшем случае бложок Василия Заборного. И то не факт, потому что сервер, на котором он рассупонился, могут в любой момент увезти в прокуратуру на простом мотоцикле с коляской."
( "Операция "Burning Bush"" В. Пелевин)

Ответить
Развернуть ветку
Абу Суфьян
Под «влиянием» подразумевается, что государство прямо или косвенно владеет компанией, контролирует её с возможностью принимать важные решения или владеет 10% или более голосующих акций.

Назови мне хоть одну из соцсетей с большой аудиторией которая не курируется государством и я скажу, что ты сумасшедший.
Вроде как была телега, но и к ней уже большие вопросы.

Ответить
Развернуть ветку
fffggg gggfff
Вроде как была телега, но и к ней уже большие вопросы.

достаточно посмотреть кто в TON инвестировал, и кто потом давал бабло с долгами расчитаться. нет там вопросов, ждем в этом же списке, если примут закон

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 76 комментариев
null