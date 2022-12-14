В США представили законопроект о запрете транзакций с соцсетями, которые находятся «под влиянием» Китая, России и Ирана Статьи редакции
Впрочем, в документе упоминаются только TikTok и её владелец ByteDance.
- Группа законодателей внесла в обе палаты Конгресса США законопроект, который призван «защитить американцев от угрозы со стороны враждебных государств». Под «угрозой» подразумевается слежка и сбор конфиденциальных данных при помощи соцсетей.
- Согласно законопроекту, президент США сможет запрещать любые транзакции с компаниями, работающими в сфере социальных сетей, если они находятся под влиянием «стран-противников» — Китая, Венесуэлы, Ирана, Северной Кореи, Кубы или России.
- Что конкретно имеется в виду под транзакциями, не указано: в документе речь идёт как о запрете на сделки с долями в компании и её имуществом, если они находятся в юрисдикции США, так и о полном запрете коммерческой деятельности в стране.
- Под «влиянием» подразумевается, что государство прямо или косвенно владеет компанией, контролирует её с возможностью принимать важные решения или владеет 10% или более голосующих акций.
- При этом в документе не приводятся названия каких-либо других компаний, кроме TikTok и ByteDance, против которых нужно вводить ограничения. Пока законопроект не принят: сначала его должен получить на рассмотрение профильный комитет, который решит, стоит ли его обсуждать дальше или отклонить.
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Такая вот рыночная экономика.
Рыночная экономика для рыночных стран, а у РФ и Китая госсектор всем заправляет.
У нас вон уже по примеру китайцев не стесняются высокопоставленных чинуш отправлять рулить It, а не просто влиять и "уговаривать" как раньше
твердо и четко
Да, рыночная экономика.
То что экономика рыночная, не значит что она не должна быть регулируемая.
Вся наша нынешняя жизнь это куча компромиссов:
--дай компаниям волю, и они вернут назад рабство;
--сильно зарегулируй рынок, и получишь невероятную неэффективность;
Учитывая что американская экономика работает лучше.... всех, значит все ок.
Так это законопроект, которых тысячи, вы раньше времени кудахтаете. Там ещё, представьте себе, дискуссия будет.
Рынок для продавцов и покупателей, а не для душевно больных
Ох уж этот плюрализм, свобода слова и рыночная экономика 🥴
Комментарий удален модератором
Читайте законы, а не передовицы советских газет.
Это все исключительно для своего рынка, а кто не хочет плясать под их дудку получает, что получает.
Настоящий удар по Однокласникам
Вы одноклассников не трогайте. Самые адекватные ребята походу сидят там, ссылками на ок-страницы не спамит интернет, не прибегают от одноклассников боты с гоп-стоп вопросами: А че плохого в одноклассниках? А чё, в телеге ещё модно сидеть?
Сидят себе тусуются на своей волне и никого не трогают.)
и по вк тоже
Одноклассники никогда не заблокируют, это будет огромный удар по юмору для всего населения США
И как им теперь ставить 5+ под фотки?
Сейчас местные компрадоры все отверстия амерам вылижут рассказывая какие это демократичные запреты)
Нефритовый стержень не мешает сзади?)
Помню, как тут саркастично шутили и блеяли по поводу того, что президент РФ напрямую может одобрять/блокировать сделки.
Президента и поменять можно если чё то не то запретит, правда ведь?
Как обычно, в комментарии понабегали истинные патриоты Китая, которые считают, что запрет на все американские интернет компании в Китае и отсутствие такого запрета для китайских компаний в США - это "рыночная экономика"
А вот навскидку — кто-то назовёт знаменитые иранские соцсети?
Эк они TikTok превратили в «соцсети "под влиянием" Китая, России и Ирана».
Они не могли никак к тиктоку придраться, потому что обосрались с обвинениями к нему "в шпионаже". Решили хитрить. Ничего удивительного
Алахакбар.ком
Посмотрите Пивоварова про Иран, там много чего есть, аналог ютуба чуть ли не популярнее, чем не соцсеть?
свободная рыночная конкуренция в чистом виде! так сказать best practiсe из цитадели демократии. как в учебнике - все по канонам
Но это конечно не великий китайский фаервол и не чебурнет, не перепутайте!
как можно такое перепутать) это же базовый демократический принцип защиты, т.е. "этодругое" (понимать надо), а не вот эта вся тоталитарная и прочая диктаторская деспотия))
Чую скоро будет новая реалити соц.сеть, называется гулаг с активностями и ролевыми играми. Внутренней валютой сигаретами, транзакциями посылки с воли )
Ну что? Где защитники швабоды в комментах?
обновляют методички, почему президенту решать такое - это правильно
Где Беларусь?
Так она уже часть РФ
про нее просто забыли, там законотворцы - это уже дряхлые дедульки и бабульки глубоко за 80... старческие болячки всякие, понимать надо и с уважением относиться. вспомнят в 10 пакете санкций
Они работают... В колхозе. Хотят пятилетку за три дня...
В смысле Белорусский федеральный округ?
Ее пока опасаются трогать
компания огонь
Ну всё. Хана твиттору.
Ну, ничего удивительно в этом нет, пиндосы и дальше будут наезжать на нас всеми возможными способами.
Ну ладно, приняли так приняли, вопрос в другом, а там вообще такими соц сетями пользуются?
Какими такими?Вопрос в том что какая не понравится такую и назначат такой)
Прошу в конце каждой такой заметки писать "Но не забывайте, что в Америке негров линчуют"
Вы видимо имели в виду "god bless america", т.к. новость то истинно про демократические ценности, которые как аксиома не требуют доказательств
Black Lives Matter выехали за вами!
"Ноихможнопонять"
чую протесты и забостовки по этому поводу
Милнер вроде как в FB инвестировал.. тоже закроют?
Милнера
Так он гражданин Израиля, российского гражданства не имеет. А бороться с израильским влиянием в Америке это уже опасно.
Они считают его своим.
Это они про ВК и Одноклассники?)
" - Монархия, Семен, оставила нам собор Василия Блаженного. А нынешний уклад оставит в лучшем случае бложок Василия Заборного. И то не факт, потому что сервер, на котором он рассупонился, могут в любой момент увезти в прокуратуру на простом мотоцикле с коляской."
( "Операция "Burning Bush"" В. Пелевин)
Назови мне хоть одну из соцсетей с большой аудиторией которая не курируется государством и я скажу, что ты сумасшедший.
Вроде как была телега, но и к ней уже большие вопросы.
достаточно посмотреть кто в TON инвестировал, и кто потом давал бабло с долгами расчитаться. нет там вопросов, ждем в этом же списке, если примут закон