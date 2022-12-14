Право
Дружеский пёс_анон

Основателю криптобиржи FTX предъявили обвинение — ему грозит до 115 лет тюрьмы по всем пунктам Статьи редакции

Сейчас он находится под стражей на Багамах.

  • Сэму Бэнкману-Фриду грозит до 115 лет тюрьмы, если его признают виновным по всем восьми пунктам обвинения, которые выдвинул Минюст США. Хотя «белые воротнички» редко отбывают предусмотренные законом максимальные сроки, пишет Bloomberg.
  • В частности, основателя FTX обвиняют в сговоре с целью мошенничества в отношении клиентов и кредиторов, отмывании денег и нарушении законов о финансировании избирательных кампаний.
  • Федеральное бюро расследований, Комиссия по ценным бумагам (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (СFTC) работают круглосуточно, чтобы распутать «одну из крупнейших финансовых афер в американской истории», заявил прокурор Манхэттена Дамиан Уильямс.
  • SEC и CFTC также подали в суд на Бэнкмана-Фрида, обвинив его в обмане инвесторов и мошенничестве. Адвокат ответчика заявил FT, что вместе с командой юристов изучает обвинение, представитель криптобиржи отказался от комментариев.
  • Проблемы с ликвидностью начались у FTX в ноябре 2022 года. Для разрешения кризиса, по данным FT, Бэнкман-Фрид пытался найти $6-8 млрд и хотел продать часть бизнеса Binance, но она после проверки и на фоне новостей о нецелевом использовании клиентских средств отказалась от сделки.
  • После этого криптобиржа подала заявление о банкротстве в США. Назначенный управляющий заявил, что ни разу не видел «такого провала в корпоративном контроле и полного отсутствия любой финансовой документации». В частности, траты в компании подтверждались эмодзи, а документы не вызвали доверия.
  • 12 декабря Сэма Бэнкмана-Фрида задержали на Багамах по запросу США. Судья не разрешил ему выйти под залог из-за «высокого риска побега». Слушание о возможной экстрадиции для предъявления обвинений назначено на 8 февраля 2023 года.
Источник: Mario Duncanson/AFP/Getty Images

#новость #ftx

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74 комментария
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 Слегка Придурковатый

По итогу суд растянется лет на 10 и ему дадут год условно, лол.

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Martin Prestone

да, но перед этим он сдаст тест крови на тестах theranos

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Водяной

Это в Рашке так может быть... Там уже это не прокатит

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15 комментариев
Пабы старой Руси

Как Холмс?

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5 комментариев
alexstellar

вряд ли. дадут много

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1 комментарий
Soulis

После такой медиа раскрутки уже явно такого варианта не будет

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1 комментарий
Вечный клуб
В частности, траты в компании подтверждались эмодзи

💡😏💰💰💰💰🤩💰🍸💃💃🚓🚓😔⚖️⛓️

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pedro-de-pacas

Есть хорошая фотка с тенью

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Лже Алёша

жесть, 115
за убийство меньше дают

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Цветной глобус

Это особенность американского права, где суммируют сроки по обвинениям

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Denis Bystruev

Это сделано для того, чтобы если адвокаты отобьют 7 из 8 пунктов обвинения, всё равно по оставшемуся пункту он получит свои 15 лет.

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James B

Экономические преступления в США серьезнее каких-то там убийств

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Евгений Широков

Эта сумма лет за совершенные преступления. Как если говорить, что ты выкурил сигарет больше чем тебе лет

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Аким Гребенкин

За убийство первой степени в США можно примерно такие же сроки получить. Особенно если при этом проникновение со взломом или ещё что-нибудь.

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alexstellar

за убийство дают пожизненное

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Слегка Придурковатый

Да никто ему столько не даст, чо ты как маленький.

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Alexander Klimanskiy

А мог бы уехать в Саранск и там бы его никто не искал.

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Rafa Ramazanov

И устроится в ближайший магнит на пол ставки чтобы лишний раз не попадался на глаза

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2 комментария
Слегка Придурковатый

Так-то да, но он же не Сноуден и никакой ценности для посконных silovikov не представляет.

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3 комментария
Илья Ланкевич

Имхо, важную часть упускают:
The exemption allowed Alameda to keep borrowing funds from FTX irrespective of the value of the collateral securing those loans. That tweak in the code got the attention of the U.S. Securities and Exchange Commission, which charged Bankman-Fried with fraud on Tuesday. The SEC said the tweak meant Alameda had a “virtually unlimited line of credit.”

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Евгений

Упускают это осознанно, потому что безлимитный кредит доступен только для правительства, ТК гос долг больше ВВП уже в разы если не в десятки. Потому что люди начнут видеть связь между этим и начнутся неудобные вопросы и темы, ТК у этого парня есть связи там, но к "элите" чиновничьей его по каким то причинам не взяли, поэтому и слили. И бинанс не может быть не при чем , так же и правительства и крупные игроки, там все повязаны и нашли крайнего. Я под другим постом уже написал, что надо быть долбаебом чтобы отдавать деньги криптобиржам , которые пишут тебе баланс а сами тратят токены и деньги твои на свои личные нужды. Нет проблем закупать токены и крипту на свой кошелек физический, с сид ключём на флешке в сарае.

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vasiliy bykov

Чел цифр покрутил, теперь будет за нолики на аккаунте 115 лет расплачиваться

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Сергей Я

Вот так и помогай демократам в США в коррупционных схемах и обнале 🙃

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Армен Арзуманян

Это когда соблазны побеждаю разум. Предположу, что он знал, кто он, где он, чем занимается и сколько за это дают, но соблазны... их не все юмеют контролировать.

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Dan

Чел туповат, конечно. С таким баблом не слинять туда, где не выдадут. Да и недвигу покупать, где 100% отметут. Просто бред

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Таир Бакиев

С другой стороны Фридман вроде тоже не дурак, но......

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Vasiliy coconut

Выйдет миллиардером

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Евгений

Как? Токен обвалился до 0, все он бомж без работный, нет токена = нет денег. Даже если успел вывести и закопать , ну может и успел, только эти бабки уйдут на юристов и не особо понадобятся если лет 30 дадут

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2 комментария
Lexx Sky

А там есть статьи, за которые в тюрячке делают сами знаете что?

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Я никто и звать меня никак

Нормас

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Владимир Воловцев

Хорошо, что обвинения не передаются по наследству, иначе правнукам пришлось закончить срок отбывания.

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Таир Бакиев

Не понимаю я чувака, на что он рассчитывал. Нет бы взять лодку и на Кубу уплыть.

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Дмитрий Улитин

Сядет лет на 70

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Blackrock

А он нехило похудел судя по фото

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Доктор Богомол Тобогган

Вот реально не могу понять, как с такими вводными, как у него, можно было так вляпаться? Он же явно не дурак и в деньгах не был стеснен. Эх, Пистон, сделай телевизор погромче.

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Слегка Придурковатый

"Он же явно не дурак"

Судя по всплывающей информации, именно что дурак.

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Dmitry Ulitin

Сядет на 70 лет. Приговор будет года через 2.5

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Жошы хан

Бандитская жизнь сладка, но коротка ©

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Эфир Монеров

Схуднул на лицо, бедолага

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Доктор Богомол Тобогган

По средам будет есть гамбургеры с жареным до смерти картофелем фри, а по четвергам куриные ножки Буша.

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Балкон.Ру

Миллениалы изобрели своего Берни Мэдоффа

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master

Что-то на этой фотке не так...

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клим

У нас бы так хоть одного чиновника бы посадили...

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Кружочек

Жалко чела, у нас бы сидел спокойно среди митингующих и репостнувших, а так будет с отморозками чалиться

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Not Sure

Возьмут бомжа , сделают пластику , профит на 115 лет вперёд

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