Основателю криптобиржи FTX предъявили обвинение — ему грозит до 115 лет тюрьмы по всем пунктам Статьи редакции
Сейчас он находится под стражей на Багамах.
- Сэму Бэнкману-Фриду грозит до 115 лет тюрьмы, если его признают виновным по всем восьми пунктам обвинения, которые выдвинул Минюст США. Хотя «белые воротнички» редко отбывают предусмотренные законом максимальные сроки, пишет Bloomberg.
- В частности, основателя FTX обвиняют в сговоре с целью мошенничества в отношении клиентов и кредиторов, отмывании денег и нарушении законов о финансировании избирательных кампаний.
- Федеральное бюро расследований, Комиссия по ценным бумагам (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (СFTC) работают круглосуточно, чтобы распутать «одну из крупнейших финансовых афер в американской истории», заявил прокурор Манхэттена Дамиан Уильямс.
- SEC и CFTC также подали в суд на Бэнкмана-Фрида, обвинив его в обмане инвесторов и мошенничестве. Адвокат ответчика заявил FT, что вместе с командой юристов изучает обвинение, представитель криптобиржи отказался от комментариев.
- Проблемы с ликвидностью начались у FTX в ноябре 2022 года. Для разрешения кризиса, по данным FT, Бэнкман-Фрид пытался найти $6-8 млрд и хотел продать часть бизнеса Binance, но она после проверки и на фоне новостей о нецелевом использовании клиентских средств отказалась от сделки.
- После этого криптобиржа подала заявление о банкротстве в США. Назначенный управляющий заявил, что ни разу не видел «такого провала в корпоративном контроле и полного отсутствия любой финансовой документации». В частности, траты в компании подтверждались эмодзи, а документы не вызвали доверия.
- 12 декабря Сэма Бэнкмана-Фрида задержали на Багамах по запросу США. Судья не разрешил ему выйти под залог из-за «высокого риска побега». Слушание о возможной экстрадиции для предъявления обвинений назначено на 8 февраля 2023 года.
3840 просмотров
По итогу суд растянется лет на 10 и ему дадут год условно, лол.
да, но перед этим он сдаст тест крови на тестах theranos
Это в Рашке так может быть... Там уже это не прокатит
Как Холмс?
вряд ли. дадут много
После такой медиа раскрутки уже явно такого варианта не будет
💡😏💰💰💰💰🤩💰🍸💃💃🚓🚓😔⚖️⛓️
Есть хорошая фотка с тенью
жесть, 115
за убийство меньше дают
Это особенность американского права, где суммируют сроки по обвинениям
Это сделано для того, чтобы если адвокаты отобьют 7 из 8 пунктов обвинения, всё равно по оставшемуся пункту он получит свои 15 лет.
Экономические преступления в США серьезнее каких-то там убийств
Эта сумма лет за совершенные преступления. Как если говорить, что ты выкурил сигарет больше чем тебе лет
За убийство первой степени в США можно примерно такие же сроки получить. Особенно если при этом проникновение со взломом или ещё что-нибудь.
за убийство дают пожизненное
Да никто ему столько не даст, чо ты как маленький.
А мог бы уехать в Саранск и там бы его никто не искал.
И устроится в ближайший магнит на пол ставки чтобы лишний раз не попадался на глаза
Так-то да, но он же не Сноуден и никакой ценности для посконных silovikov не представляет.
Имхо, важную часть упускают:
The exemption allowed Alameda to keep borrowing funds from FTX irrespective of the value of the collateral securing those loans. That tweak in the code got the attention of the U.S. Securities and Exchange Commission, which charged Bankman-Fried with fraud on Tuesday. The SEC said the tweak meant Alameda had a “virtually unlimited line of credit.”
Упускают это осознанно, потому что безлимитный кредит доступен только для правительства, ТК гос долг больше ВВП уже в разы если не в десятки. Потому что люди начнут видеть связь между этим и начнутся неудобные вопросы и темы, ТК у этого парня есть связи там, но к "элите" чиновничьей его по каким то причинам не взяли, поэтому и слили. И бинанс не может быть не при чем , так же и правительства и крупные игроки, там все повязаны и нашли крайнего. Я под другим постом уже написал, что надо быть долбаебом чтобы отдавать деньги криптобиржам , которые пишут тебе баланс а сами тратят токены и деньги твои на свои личные нужды. Нет проблем закупать токены и крипту на свой кошелек физический, с сид ключём на флешке в сарае.
Чел цифр покрутил, теперь будет за нолики на аккаунте 115 лет расплачиваться
Вот так и помогай демократам в США в коррупционных схемах и обнале 🙃
Это когда соблазны побеждаю разум. Предположу, что он знал, кто он, где он, чем занимается и сколько за это дают, но соблазны... их не все юмеют контролировать.
Чел туповат, конечно. С таким баблом не слинять туда, где не выдадут. Да и недвигу покупать, где 100% отметут. Просто бред
С другой стороны Фридман вроде тоже не дурак, но......
Выйдет миллиардером
Как? Токен обвалился до 0, все он бомж без работный, нет токена = нет денег. Даже если успел вывести и закопать , ну может и успел, только эти бабки уйдут на юристов и не особо понадобятся если лет 30 дадут
А там есть статьи, за которые в тюрячке делают сами знаете что?
Нормас
Хорошо, что обвинения не передаются по наследству, иначе правнукам пришлось закончить срок отбывания.
Не понимаю я чувака, на что он рассчитывал. Нет бы взять лодку и на Кубу уплыть.
Сядет лет на 70
А он нехило похудел судя по фото
Вот реально не могу понять, как с такими вводными, как у него, можно было так вляпаться? Он же явно не дурак и в деньгах не был стеснен. Эх, Пистон, сделай телевизор погромче.
"Он же явно не дурак"
Судя по всплывающей информации, именно что дурак.
Сядет на 70 лет. Приговор будет года через 2.5
Бандитская жизнь сладка, но коротка ©
Схуднул на лицо, бедолага
По средам будет есть гамбургеры с жареным до смерти картофелем фри, а по четвергам куриные ножки Буша.
Миллениалы изобрели своего Берни Мэдоффа
Что-то на этой фотке не так...
У нас бы так хоть одного чиновника бы посадили...
Жалко чела, у нас бы сидел спокойно среди митингующих и репостнувших, а так будет с отморозками чалиться
Возьмут бомжа , сделают пластику , профит на 115 лет вперёд