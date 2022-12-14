США готовятся ввести санкции против Владимира Потанина, «Росбанка» и «Интерроса» — WSJ Статьи редакции
Но не «Норникеля», говорят источники.
- Об этих мерах власти США могут объявить уже 15 декабря 2022 года, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников.
- По их словам, как ожидается, санкции также затронут супругу Владимира Потанина Екатерину, его яхту и некоторые активы — «Интеррос» и «Росбанк». «Интеррос» выкупил банк у ушедшей из России Societe Generale весной 2022 года. В ноябре компания передала 47,5% акций благотворительному фонду Потанина, у неё осталось меньше 45%.
- «Норникель», по данным WSJ, под санкции не попадёт. В «Интерросе» отказались от комментариев Forbes, также поступил представитель Потанина и «Норникеля» в ответ на запрос WSJ.
- Среди активов «Интерроса» — доли в TCS Group («Тинькофф») и разработчике ПО и информационных систем «Рексофт». Также компания — инвестор и партнёр сервиса BestDoctor.
- Сам Владимир Потанин летом 2022 года попал под санкции Великобритании из-за контроля над «Росбанком».
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Уже почти год прошёл со всей движухи, а они до сих пор не ввели санкции против всех олигархов. Какая-то хуйня, чесслово. Карточный домик, ёпт.
Нужно же с кем-то после условного краха режима общаться? Не с простым васей же, потому давим его и запрещаем ему мастеркард.
А Вася слушает и ест, остальные лесом идут
Все просто очень. Кто-то "правильный" олигарх, а кто-то не очень. Причем правильность эта многообразна и крайне широка.
самая главная деталь.
Санкции санкциями, а бизнес по расписанию, ничего личного.
Теперь не останется крупных банков без санкций?
Райф, ОТП и Юникредит пока живут
К тому же, российские банки пока не получили высшую награду — статус иноагентов
О, интересно, повесят ли знак качества на Тиньк
Разве банки иноагентами признают уже?
Та какая разница, тут иноагентами признают, там в санкционные списки с формулировками «патамушта бальшие и системно-значимые» (как было с НРД) вносят
Реально нет разницы?
Спросил украинского эксперта
О как. Не ввели! Это говорит о том, что все они повязаны.