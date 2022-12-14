Право
Дружеский пёс_анон

США готовятся ввести санкции против Владимира Потанина, «Росбанка» и «Интерроса» — WSJ Статьи редакции

Но не «Норникеля», говорят источники.

  • Об этих мерах власти США могут объявить уже 15 декабря 2022 года, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников.
  • По их словам, как ожидается, санкции также затронут супругу Владимира Потанина Екатерину, его яхту и некоторые активы — «Интеррос» и «Росбанк». «Интеррос» выкупил банк у ушедшей из России Societe Generale весной 2022 года. В ноябре компания передала 47,5% акций благотворительному фонду Потанина, у неё осталось меньше 45%.
  • «Норникель», по данным WSJ, под санкции не попадёт. В «Интерросе» отказались от комментариев Forbes, также поступил представитель Потанина и «Норникеля» в ответ на запрос WSJ.
  • Среди активов «Интерроса» — доли в TCS Group («Тинькофф») и разработчике ПО и информационных систем «Рексофт». Также компания — инвестор и партнёр сервиса BestDoctor.
  • Сам Владимир Потанин летом 2022 года попал под санкции Великобритании из-за контроля над «Росбанком».

#новость #росбанк #потанин #санкции #интеррос

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15 комментариев
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 Слегка Придурковатый

Уже почти год прошёл со всей движухи, а они до сих пор не ввели санкции против всех олигархов. Какая-то хуйня, чесслово. Карточный домик, ёпт.

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master

Нужно же с кем-то после условного краха режима общаться? Не с простым васей же, потому давим его и запрещаем ему мастеркард.

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Roman Kotov

А Вася слушает и ест, остальные лесом идут

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Сергей Леопольдович

Все просто очень. Кто-то "правильный" олигарх, а кто-то не очень. Причем правильность эта многообразна и крайне широка.

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Вадим Д.
Но не «Норникеля»

самая главная деталь.

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Alexander Klimanskiy
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Государственный фонарь

Санкции санкциями, а бизнес по расписанию, ничего личного.

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Andrei Smirnovsky

Теперь не останется крупных банков без санкций?

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Andre Macareno

Райф, ОТП и Юникредит пока живут

К тому же, российские банки пока не получили высшую награду — статус иноагентов

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Andre Macareno

О, интересно, повесят ли знак качества на Тиньк

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Илья Чирков

Разве банки иноагентами признают уже?

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Andre Macareno

Та какая разница, тут иноагентами признают, там в санкционные списки с формулировками «патамушта бальшие и системно-значимые» (как было с НРД) вносят

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Олег Макаров

Реально нет разницы?

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Andre Macareno

Спросил украинского эксперта

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Шпуля Шунтиковна

О как. Не ввели! Это говорит о том, что все они повязаны.

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