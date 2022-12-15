США ввели санкции против Владимира Потанина, главы РЖД и структур ВТБ Статьи редакции
«Норникель» под санкции не попал.
- США ввели санкции против Владимира Потанина и членов его семьи, а также принадлежащих ему активов — «Интерроса» и «Росбанка». «Норникеля» в списке нет.
- «Интеррос» выкупил банк у ушедшей из России Societe Generale весной 2022 года. В ноябре компания передала 47,5% акций благотворительному фонду Потанина, у неё осталось меньше 45%.
- Также в списке дочерние структуры ВТБ — например, ООО «Ситибайк», оператор московского велопроката «Велобайк», «ВТБ Девелопмент», «ВТБ Лизинг», «ВТБ Недвижимость», ООО «Мегаком», которому принадлежит бизнес-центр в Москве и другие. Сам банк под санкциями с февраля 2022 года. Среди физлиц — глава РЖД Олег Белозёров.
- Среди активов «Интерроса» — доли в TCS Group («Тинькофф») и разработчике ПО и информационных систем «Рексофт». Также компания — инвестор и партнёр сервиса BestDoctor.
- Владимир Потанин летом 2022 года попал под санкции Великобритании из-за контроля над «Росбанком».
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Ммм, как неожиданно)
И приятнааа(с)
Что пугает в таких новостя?
Потенциал расширения санкций огромен.
Например, почему с русских не накладывается налог на использование безальтернативных операционных систем вроде Андроид?
Это может уменьшить торговый профицит России. Можно найти еще много подобных мер, никто отдельную ОС для русских разрабатывать не будет.
а ты топишь за то, что бы нас ещё больше санкциями обложили?
За санкциями ещё нужно следить и исполнять. Даже текущие санкции не работают, куча путей обхода или даже напрямую. Нам с Тайваня до сих пор процессоры идут.
Как там говорится: «Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения». В целом это актуально и не только для РФ. Я уж молчу, что Россия тоже может ввести санкции и её поддержат многие страны, это уже происходило в мире, когда страны востока ввели полное эмбарго для США и ЕС. Поэтому обе стороны играют в поддавки, не повышают уровень эскалации.
Андроид это ОС с открытым исходным кодом. Собрать локальный дистрибутив задача не из серии rocket science
Потому что США нахрен ссориться с Россией не надо. Эти санкции скорее чтобы показать что они как бы за
Я тебе больше скажу - русские дышат воздухом и выдыхают диктаторский углекислый газ, который может уничтожить демократичный углекислый газ, который выдыхают в Европе, особенно если роза ветров повернется налево. Так что недалёк тот день, когда реализуется один из двух сценариев:
1. Либо для русских введут "сбор за углекислый газ" при пересечении европейской границы.
2. Либо европейцы в знак протеста перестанут дышать.
ОС разрабатывает, да, Американцы
Но телефон производит и платит за все лицензии и прочую байду + все затраты лицензии, ОС и т.д китайцы, и все это вложено в стоимость телефона с какого перепуга должен налог платить пользователь ? И да с андроидом подробные манёвры практически не возможно, ибо обходов много
Потеря нескольких десятков миллионов пользователей не очень вдохновляет гугл делать подобные шаги. Санкции перестали как-то пугать, уже привыкли все, да и на качестве жизни не критично они сказываются.
Потому что американцы еще и с китайскими технологическими компаниями ведут войну. Китайцы получат те деньги, которые получают американцы. Санкции накладываются на те отрасли, где Россия делает деньги, это же не запрет ради запрета. Россия в пассивной позиции здесь, альтернатив нет
А почему бы не брать с европейцев налог на дыхание?
Тоже источник финансирования войны.
А ответ простой - санкции должны сохранять некий контроль и шанс развернуть ситуацию назад. Плюс должны быть администрируемы. Они вводятся исключительно для торгов с элитами за контроль над ресурсами же.
Вот отключение Визы и Мастеркард должно было вроде как обезоружить платежи физлиц. А НСПК выдержала удар. И рычаг контроля был потерян. И потому то Мир по СНГ требуют гнобить.
А если бортануть Андроид? Вдруг какая-нибудь Huawei альтернативой станет. И рычаг будет утерян)
США только и может вводить санкции ,страдают как всегда обычные люди
Страдает вся экономика, что ограничивает военный потенциал России.
Показывает безперспективность продолжения текущей внешней политики.
Мы все виноваты в этом.
Потанина
Сперва прочёл как "Путина".
тоже сперва так прочитала
Бля, вы чо с лайками сделали, ироды? Сраное сердечко засоряет зону начала камента, нихуя не читается.
Зато комментарий теперь можно скачать
Еще никто не создал пост про эти всратые лайки? Или их трут?
Либерал,Спок
Гусары, терпим, завтра самый смешной список обновят
KPI по санкциям сам себя не выполнит
лайки поменяли - хуже стало в плане дизайна
И что теперь, тинек из сторов тоже удалят?
Его в списках нет и у интерроса нет контролирующей доли
Тише 🤫
Не понятно. Связь как бы не прямая. Сам тиньк могут как ниубль отделить для безопасности
По такой логике пришлось бы сосьете женераль удалять, если они до сих пор партнёры
И еще летом, после британцев
Кстаааати, а кто это такой у нас стипендию Потанина 20 лет назад выигрывал? Дуров!
Мне вот интересно они сами не запутались в списках вводя 100500 пакет санкций? Кто всю эту хрень контролирует?! Причем некоторые явно уже повторяются
Ничего, сделают еще несколько комиссий для соблюдения исполнения санкций, отмыв еще бабла тем временем, во имя права, законности и справедливости
А в последнем 200501 пакете санкций в списке будут все 140млн человек и все юр лица РФ?! Ведь они платят налоги государству! Такая же логика?!)))
У перебаненной недавно Маском в Твиттере в рамках борьбы с ботами аудитории логика как раз такая
За best doctor обидно
Олег Белозёров аж обосрался от злости. РЖД в 2022 два раза повышала тарифы на проезд в электичке. Чувак себе уже купил островок и постоил там бункер с телочками
Ну прелесть же. 😁
Не понял, тинькофф тоже под санкции попал?