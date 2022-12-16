ЕС ввёл санкции против Роскомнадзора, МКБ и Дальневосточного банка Статьи редакции
Среди физлиц под санкции попал глава Минцифры.
- Евросоюз опубликовал текст девятого пакета санкций. Под ограничения, в частности, попали Московский кредитный банк (МКБ) и Дальневосточный банк — их активы заморозят, а также Роскомнадзор. В МКБ уже заявили, что решение не отразится на работе сервисов и инфраструктуры банка.
- Среди физлиц — глава Минцифры Максут Шадаев и другие российские министры, семь губернаторов, некоторые депутаты Госдумы и члены Совфеда, Григорий Лепс, Никита Михалков и другие. Также в списке — все парламентские партии и ещё десятки организаций.
- В рамках санкций ЕС приостанавливает действие лицензий на вещание у НТВ, «России-1», «Рен ТВ» и «Первого канала», а также запретит транзакции со Всероссийским банком развития регионов.
- Европейским компания нельзя предоставлять в России рекламные услуги, услуги исследования рынка, опросов общественного мнения, тестирования продукции. Новые санкции ограничивают поставки в страну беспилотников и другой техники, которая может использоваться военными.
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Господи, спасибо Владимиру Путину, блять, ахуенный же президент, экономику поднял, рынки открыл, сотрудничество наладил, каждый житель РФ получает от 2,5к$ в месяц за счет экспорта природных ресурсов и индустриализации, РФ Топ1 страна мира, все стремятся приехать сюда и …
а потом я проснулся…
Обещал же, подождите не раскачивайте. Всего 20 лет у власти. Надо потерпеть и наши внуки будут строить ссср
Обидно, что всё примерно так и могло бы быть. Но если начинаешь с рязанского сахара, то демократию развивать вряд ли будешь...
Сейчас импортозамещение заработает и все наладится. Рубль вон, уже одна из самы крепких валют, сам ВВП сказал. Надо просто потерпеть
ну 2.5к$ с хуя должен каждый житель то получать? бездельников и лентяев кормить, пока другие шахты бурят или живут в условиях мерзлоты? деньги в стране были, кто хоть немного головешкой думал, зарабатывал нормально.
Ебало этого покупателя доллара по 100 представили?
Ну вот и Роскомнадзор забанили😭
Одобрение и призывы к санкциям это статья. По новым типа законам. Так что лайкать комментарий выше опасно
К клиенту лучше слезинку добавить… а лучше 2 или 3.
Анус роскомнадзору 🙂
Даже Лепса не обошли стороной.
Вот сволочи!
Ну Лепса за драку, а остальных то за что?
этот парень был из тех, кто просто собирался уехать в Лондон. не повезло, не фартануло
Блин, я думал этой й#х, а это стрелка оказывается, для дизлайков
Ой роскомпозор запретили...
Херово, но то, что банят РКН — серьёзно поднимает настроение!
Максут, ну наконец-то я тебя искренне поздравляю.
Теперь ждем десятый пакет санкций, юбилейный, должен быть с перчинкой
Я как родился. Так плачу и походу сдохну тоже в злезах. От меня того что живу в такой стране. Жрал макароны 3 года, ели поднялся, что я что семья. Государство ничего не дало. Только налогами душат, да законами. Я не счастлив, я беден. И горжусь что я нищий. Спасибо за все. Суки.
Бро, все что нужно знать о России:
С восьми лет, я ездил к бабушке, проводить в деревню (в Рязани) лето. Однажды, лет в 10, приехали трактора и раскопали траншеи, все обрадовались, ведь будут прокладывать газ и не нужно покупать баллоны.
Сейчас мне 30, траншея даже не закопана и заросла травой. Бабушка умерла, а деревня вымерла.
У меня есть инсайд из ЕС: Григорий Лепс попал под санкции из-за того, что избил Стаса Барецкого и отжал у него телефон.
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Кто-то забанил Роскомнадзор. Обыграли шулера? Интересно.
Как же европейцы узнают, что у нас highly likely "всё плохо"?
Да по**ю им на нас, их волнует агрессия, которая может на любую другую страну европейскую перекинуться, волнует нефтегазовый шантаж, и в общем невозможность договариваться с такой большой страной.
Пиздец, мортра законтрила мкб :(
Интересно, кто ТСПУ 10 лет поставлял, прежде чем РКН блочить
И кто поставлял?
Она там одна такая была, а теперь их скопом забанили.
Рунету теперь точно ппц.
Да ладно,будет железный занавес,во заживем то,будем хавать в очке и точка,ездить на китайских тачках,пользоваться ПО чуть ли не прошлого века,лучшие умы валят и страны и тд и тп,за то национальная гордость будет.Будем у стен Кремля орать «гойда»🤦
# В рамках санкций ЕС приостанавливает действие лицензий на вещание у НТВ, «России-1», «Рен ТВ» и «Первого канала»
Они до сих пор вещали на ЕС ??? Вот уж воистину европейцы в розовых очках и на розовых пони сидят.
Понятно, что это не уничтожит экономику, но тут какие то ограничения, там какие то санкции, и в общем итоге это все копится, и жизнь людей заметно осложняется в бытовом плане. Вроде хочется повозмущаться, но предъявить ес нечего. Они не могут точечно понять, кто из всех проживающих поддерживает действия властей, а кто адекватный человек.