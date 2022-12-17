BBC: Минюст внёс в список иноагентов Дмитрия Давыдова — это автор «20 идей по развитию России» Статьи редакции
Но установить это точно невозможно — об авторе проекта ничего не известно, а сам он может быть собирательным образом.
- 16 декабря Минюст внёс в список иноагентов пять человек и три организации — главного редактора Wonderzine Юлию Таратуту, журналиста издания «7х7» Дмитрия Любимова и других. Среди них ведомство добавило в реестр Дмитрия Викторовича Давыдова. Кроме имени и даты рождения в списке нет никаких других его персональных данных, например, ИНН.
- Как указывает BBC, именно так зовут автора проекта «20 идей по развитию России». Кроме имени, совпадает и дата рождения. Автором проекта Давыдова из списка Минюста также назвал The Bell.
- Статьи Давыдова с июля 2021 года и до последнего времени публиковались в ведущих медиа — в том числе в «Коммерсанте», РБК, Forbes и других. После признания Давыдова иноагентом в Forbes и «Коммерсанте» рассказали BBC, что пока обсуждают, будут ли они и в дальнейшем размещать материалы от него.
- В октябре 2021 года BBC публиковало расследование о Давыдове: о его личности ничего не известно, а сам он может быть собирательным образом. Издание предполагало, что за проектом стоит казахстанский предприниматель Дмитрий Давыдов, один из владельцев букмекерской компании «Олимп». TJ также пришло к выводу, что именно он — автор «20 идей о развитии России».
По оценкам The Bell, которое тоже публиковало расследование о Давыдове, на октябрь 2021-го рекламная кампания в СМИ и у блогеров могла обойтись проекту в 350 млн рублей. «Медуза» оценивала затраты в 500 млн рублей.
- Среди идей, которые указаны в проекте, есть абсолютно разные — например, чипировать всех россиян и иностранцев, которые совершили преступления, за исключением условно осуждённых. Другие — превратить Сочи в «мировой центр туризма и азартных игр», ввести платный проезд по Москве для борьбы с пробками.
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Дуров, верни стену. Редакция ВиСи, верните прежнюю систему рейтинга
в соседнем dtf тоже вовсю жалуются
Отписываемся от Плюса у кого есть и пишем причину: дизлайки. Для начала рублем можно проголосовать.
Я так и сделал, но до 5 января висеть будет еще )
Не скрыли дизлайки, а провели положительную пессимизацию отрицательных реакций
Даже Минюст уже заебала реклама "20 идей" на каждом новостном сайте
Почитал идеи, там идеи в духе давайте сделаем всё хорошо, без оценки реальности.
Жуть какая - человек думает как бы людям на России жилось чуть получше.
Подонок не иначе.
"Если не сделать жизни россиян лучше, то это сделают солдаты НАТО!!"
Видать, идеи-то недостаточно скрепные были. Ща возьмут их, заскрепят, назовут "едиными" и вот вам новые майские показы.
Майский показ блох)
Я прочитал полностью все описанные идеи и там все очень по делу и конкретно. Там действительно стоящие идеи, направленные на процветание России. Но текущие власти их гасят всеми силами. В этих предложениях не остается места воровству и распилам
Ну идеи прекрасные, всегда здорово сделать хорошо, а не плохо!))
Но, не хватает сравнительного метода. Если бы каждый этап был с примерами из других стран, было бы куда интереснее. Там есть подобное, но сравнивают с Дубаем или Сингапуром, что не совсем корректно. Если Россию с кем-то и сравнивать, то хотя бы со странами с похожим количеством людей и территориями.
А вот и сам Давыдов на vc
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Вообще этот список иногентов такой цирк, вносят всех подряд. Скоро уже друг друга за неподеленный пирожок в столовой повносят в него
Цирк цирком, но он тупо сильно осложняет людям жизнь в бытовом плане. Это такая изощренная форма издевательства, вроде и не сажают, но нормально жить уже не дадут.
Посмотрел эти 20 идей, а самой главной идеи там и нет.
Есть главная - весь мир враждебный запад/восток/север/юг, а мы все в нем иноагенты!
В какой список нужно внести того кто украл дизлайки?
В список тех, кого надо преследовать за пропаганду ЛГБТ своим существованием
Сказали что не взлетит
Люди не летяют как птицы, потому что отрастили большие ягодицы
какое нах расследование? этот чел шизофреник с мегаломанией или типа того. он в своих идеях пишет, что помощь властей не нужна и всё само разрулится, а уже через два абзаца пишет, что без нужных законов и поддержки кремля ничего не выйдет. тупо дурка вещает, он просто заебал свои обращения слать в госограны и его решили прикрыть
Что плохого писать свои предложения в Госорганы?
Не знаю о какой конкретно статье вы про шизофрению, но «помощь властей не нужна» означает денег это особо не потребует, а без «нужных законов и без Кремля не получится» это призыв к действию. Что усилий от власти нужно мало и дальше все само поедет. Чувак пытается толкать полезные идеи. Жаль что это считается шизофренией нынче.
А, вы самый рофельный санкционный список решили на выходные придержать просто
А что за список?
решили подождать, пока bbc подтвердит — он или не он
Не читал, но осуждаю идеи которые мельком увидел
Видать ни одна из двадцати идей не подошла)
"Пятилетку в четыре года!"
"100 дней"
"Программа 2030"
и тд и тп... все эти программы объединяет одно основное свойство. Это все лишь лозунги.
что за мания использовать магические числа? почему 20,а не 21 или 3.14?
так много вопросов и так мало ответов