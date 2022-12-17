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BBC: Минюст внёс в список иноагентов Дмитрия Давыдова — это автор «20 идей по развитию России» Статьи редакции

Но установить это точно невозможно — об авторе проекта ничего не известно, а сам он может быть собирательным образом.

  • 16 декабря Минюст внёс в список иноагентов пять человек и три организации — главного редактора Wonderzine Юлию Таратуту, журналиста издания «7х7» Дмитрия Любимова и других. Среди них ведомство добавило в реестр Дмитрия Викторовича Давыдова. Кроме имени и даты рождения в списке нет никаких других его персональных данных, например, ИНН.
  • Как указывает BBC, именно так зовут автора проекта «20 идей по развитию России». Кроме имени, совпадает и дата рождения. Автором проекта Давыдова из списка Минюста также назвал The Bell.
  • Статьи Давыдова с июля 2021 года и до последнего времени публиковались в ведущих медиа — в том числе в «Коммерсанте», РБК, Forbes и других. После признания Давыдова иноагентом в Forbes и «Коммерсанте» рассказали BBC, что пока обсуждают, будут ли они и в дальнейшем размещать материалы от него.
  • В октябре 2021 года BBC публиковало расследование о Давыдове: о его личности ничего не известно, а сам он может быть собирательным образом. Издание предполагало, что за проектом стоит казахстанский предприниматель Дмитрий Давыдов, один из владельцев букмекерской компании «Олимп». TJ также пришло к выводу, что именно он — автор «20 идей о развитии России».

  • По оценкам The Bell, которое тоже публиковало расследование о Давыдове, на октябрь 2021-го рекламная кампания в СМИ и у блогеров могла обойтись проекту в 350 млн рублей. «Медуза» оценивала затраты в 500 млн рублей.

  • Среди идей, которые указаны в проекте, есть абсолютно разные — например, чипировать всех россиян и иностранцев, которые совершили преступления, за исключением условно осуждённых. Другие — превратить Сочи в «мировой центр туризма и азартных игр», ввести платный проезд по Москве для борьбы с пробками.
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Крупный завод
BBC рассказало про проект «20 идей по развитию России»: его рекламировали звёзды, а теперь связывают с правительством Статьи редакции

Автор «20 идей» предлагает чипировать преступников и ввести платный проезд по Москве — по одной из теорий, за проектом может стоять владелец букмекерской конторы из Казахстана.

#новость #иноагент

2363 просмотров
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65 комментариев
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 Алеоп

Дуров, верни стену. Редакция ВиСи, верните прежнюю систему рейтинга

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Илья Пономарев

в соседнем dtf тоже вовсю жалуются

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2 комментария
Всемирный рак

Отписываемся от Плюса у кого есть и пишем причину: дизлайки. Для начала рублем можно проголосовать.
Я так и сделал, но до 5 января висеть будет еще )

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1 комментарий
Лев Коптев

Не скрыли дизлайки, а провели положительную пессимизацию отрицательных реакций

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Allestor Klei

Даже Минюст уже заебала реклама "20 идей" на каждом новостном сайте

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badResistor

Почитал идеи, там идеи в духе давайте сделаем всё хорошо, без оценки реальности.

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17 комментариев
Я никто и звать меня никак

Жуть какая - человек думает как бы людям на России жилось чуть получше.
Подонок не иначе.

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Похер

"Если не сделать жизни россиян лучше, то это сделают солдаты НАТО!!"

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1 комментарий
Вадим Д.

Видать, идеи-то недостаточно скрепные были. Ща возьмут их, заскрепят, назовут "едиными" и вот вам новые майские показы.

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badResistor

Майский показ блох)

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1 комментарий
Giraffe

Я прочитал полностью все описанные идеи и там все очень по делу и конкретно. Там действительно стоящие идеи, направленные на процветание России. Но текущие власти их гасят всеми силами. В этих предложениях не остается места воровству и распилам

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Дмитрий Кораблёв

Ну идеи прекрасные, всегда здорово сделать хорошо, а не плохо!))

Но, не хватает сравнительного метода. Если бы каждый этап был с примерами из других стран, было бы куда интереснее. Там есть подобное, но сравнивают с Дубаем или Сингапуром, что не совсем корректно. Если Россию с кем-то и сравнивать, то хотя бы со странами с похожим количеством людей и территориями.

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4 комментария
Марат

А вот и сам Давыдов на vc

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6 комментариев
Axel

Сообщение удалено

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у нас отмена

Вообще этот список иногентов такой цирк, вносят всех подряд. Скоро уже друг друга за неподеленный пирожок в столовой повносят в него

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Иван Помидоров

Цирк цирком, но он тупо сильно осложняет людям жизнь в бытовом плане. Это такая изощренная форма издевательства, вроде и не сажают, но нормально жить уже не дадут.

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Денис Обрезков

Посмотрел эти 20 идей, а самой главной идеи там и нет.

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Борис Интеграторов

Есть главная - весь мир враждебный запад/восток/север/юг, а мы все в нем иноагенты!

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1 комментарий
зайчатки разума

В какой список нужно внести того кто украл дизлайки?

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Sergey Kaluzhsky

В список тех, кого надо преследовать за пропаганду ЛГБТ своим существованием

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segamega

Сказали что не взлетит

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Лев Коптев

Люди не летяют как птицы, потому что отрастили большие ягодицы

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1 комментарий
Да-Это-Же-Арнольд-Шварценеггер Актёр-И-Просто-Хороший-Мужик

какое нах расследование? этот чел шизофреник с мегаломанией или типа того. он в своих идеях пишет, что помощь властей не нужна и всё само разрулится, а уже через два абзаца пишет, что без нужных законов и поддержки кремля ничего не выйдет. тупо дурка вещает, он просто заебал свои обращения слать в госограны и его решили прикрыть

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Giraffe

Что плохого писать свои предложения в Госорганы?

Не знаю о какой конкретно статье вы про шизофрению, но «помощь властей не нужна» означает денег это особо не потребует, а без «нужных законов и без Кремля не получится» это призыв к действию. Что усилий от власти нужно мало и дальше все само поедет. Чувак пытается толкать полезные идеи. Жаль что это считается шизофренией нынче.

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Andre Macareno

А, вы самый рофельный санкционный список решили на выходные придержать просто

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Денис Обрезков

А что за список?

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1 комментарий
Крупный завод

решили подождать, пока bbc подтвердит — он или не он

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Artur Kuramshin

Не читал, но осуждаю идеи которые мельком увидел

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Petr0vich71

Видать ни одна из двадцати идей не подошла)

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Bo.G

"Пятилетку в четыре года!"
"100 дней"
"Программа 2030"
и тд и тп... все эти программы объединяет одно основное свойство. Это все лишь лозунги.
что за мания использовать магические числа? почему 20,а не 21 или 3.14?
так много вопросов и так мало ответов

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