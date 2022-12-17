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BBC: Минюст внёс в список иноагентов Дмитрия Давыдова — это автор «20 идей развития России» Статьи редакции

Но установить это точно невозможно — об авторе проекта ничего не известно, а сам он может быть собирательным образом.

  • 16 декабря Минюст внёс в список иноагентов пять человек и три организации — главного редактора Wonderzine Юлию Таратуту, журналиста издания «7х7» Дмитрия Любимова и других. Среди них ведомство добавило в реестр Дмитрия Викторовича Давыдова. Кроме имени и даты рождения в списке нет никаких других его персональных данных, например, ИНН.
  • Как указывает BBC, именно так зовут автора проекта «20 идей по развитию России». Кроме имени, совпадает и дата рождения. Автором проекта Давыдова из списка Минюста также назвал The Bell.
  • Статьи Давыдова с июля 2021 года и до последнего времени публиковались в ведущих медиа — в том числе в «Коммерсанте», РБК, Forbes и других. После признания Давыдова иноагентом в Forbes и «Коммерсанте» рассказали BBC, что пока обсуждают, будут ли они и в дальнейшем размещать материалы от него.
  • В октябре 2021 года BBC публиковало расследование о Давыдове: о его личности ничего не известно, а сам он может быть собирательным образом. Издание предполагало, что за проектом стоит казахстанский предприниматель Дмитрий Давыдов, один из владельцев букмекерской компании «Олимп». TJ также пришло к выводу, что именно он — автор «20 идей о развитии России».

  • По оценкам The Bell, которое тоже публиковало расследование о Давыдове, на октябрь 2021-го рекламная кампания в СМИ и у блогеров могла обойтись проекту в 350 млн рублей. «Медуза» оценивала затраты в 500 млн рублей.

  • Среди идей, которые указаны в проекте, есть абсолютно разные — например, чипировать всех россиян и иностранцев, которые совершили преступления, за исключением условно осуждённых. Другие — превратить Сочи в «мировой центр туризма и азартных игр», ввести платный проезд по Москве для борьбы с пробками.
Офлайн
Крупный завод
BBC рассказало про проект «20 идей по развитию России»: его рекламировали звёзды, а теперь связывают с правительством Статьи редакции

Автор «20 идей» предлагает чипировать преступников и ввести платный проезд по Москве — по одной из теорий, за проектом может стоять владелец букмекерской конторы из Казахстана.

#новость #иноагент

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26 комментариев
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 Алеоп

Дуров, верни стену. Редакция ВиСи, верните прежнюю систему рейтинга

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Илья Пономарев

в соседнем dtf тоже вовсю жалуются

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лемончелло

А были официальные комменты на это счёт - в чем причина изменений?

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Allestor Klei

Даже Минюст уже заебала реклама "20 идей" на каждом новостном сайте

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badResistor

Почитал идеи, там идеи в духе давайте сделаем всё хорошо, без оценки реальности.

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Публичный велосипед

специально зашёл почитать, как обычно популизм

поднимем возраст курильщиков до 21 года, а с 18 курящих будем штрафовать.

ебанутсья, полтора мента на улице, кто вообще этим заниматься будет. да и к окончанию школы ≈ 18 годам, курение уже становится привычкой

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badResistor

Такое же мнение и у меня сложилось.
Щас законы напринимаем и все как заработает. Это как UI/UX дизайнер ляпает кнопки на приложение при полном отсутствии бэкенда.

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Марат

ну на счет ментов я не уверен. если брать голые цифры, их довольно много, например вдвое больше, чем в штатах в расчете на 100 тыс чел. но может они все по кабинетам сидят, а на улице реально полтора человека, не знаю

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Blackrock

Уже очень мало сотрудников на улицах, дпс тоже меньше чем раньше. Я лет 10 назад все точки знал где они дежурят с утра и до вечера. А теперь никого.

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Игорь Протасов

Может он в президенты собирался.
У вовы тоже идеи без оценки реальности

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Я никто и звать меня никак

Ну вот про отсутствие ОСАГО и систему проверки наличия, например, там здраво написано

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Я никто и звать меня никак

Жуть какая - человек думает как бы людям на России жилось чуть получше.
Подонок не иначе.

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Giraffe

Я прочитал полностью все описанные идеи и там все очень по делу и конкретно. Там действительно стоящие идеи, направленные на процветание России. Но текущие власти их гасят всеми силами. В этих предложениях не остается места воровству и распилам

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Дмитрий Кораблёв

Ну идеи прекрасные, всегда здорово сделать хорошо, а не плохо!))

Но, не хватает сравнительного метода. Если бы каждый этап был с примерами из других стран, было бы куда интереснее. Там есть подобное, но сравнивают с Дубаем или Сингапуром, что не совсем корректно. Если Россию с кем-то и сравнивать, то хотя бы со странами с похожим количеством людей и территориями.

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Axel

Так и про коммунизме не останется места воровству. И не только ему. Поэтому США делала все, чтобы коммунистические потуги гасить в зародыше или вырождать уже имеющиесе, которые и так были сотканы из говна и палок в нелучшие времена не очень счастливыми людьми.

Впрочем утопия о том же, только это эпогей развития человечества будет, жаль, что оно себя изничтожит быстрее, чем дойдет до такого уровня.

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Марат

А вот и сам Давыдов на vc

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Andre Macareno

А, вы самый рофельный санкционный список решили на выходные придержать просто

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Денис Обрезков

А что за список?

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Andre Macareno

Пятничный, иноагентский

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Крупный завод

решили подождать, пока bbc подтвердит — он или не он

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Artur Kuramshin

Не читал, но осуждаю идеи которые мельком увидел

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Денис Обрезков

Посмотрел эти 20 идей, а самой главной идеи там и нет.

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Борис Интеграторов

Есть главная - весь мир враждебный запад/восток/север/юг, а мы все в нем иноагенты!

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Вадим Д.

Видать, идеи-то недостаточно скрепные были. Ща возьмут их, заскрепят, назовут "едиными" и вот вам новые майские показы.

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Petr0vich71

Видать ни одна из двадцати идей не подошла)

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segamega

Сказали что не взлетит

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