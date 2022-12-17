BBC: Минюст внёс в список иноагентов Дмитрия Давыдова — это автор «20 идей развития России» Статьи редакции
Но установить это точно невозможно — об авторе проекта ничего не известно, а сам он может быть собирательным образом.
- 16 декабря Минюст внёс в список иноагентов пять человек и три организации — главного редактора Wonderzine Юлию Таратуту, журналиста издания «7х7» Дмитрия Любимова и других. Среди них ведомство добавило в реестр Дмитрия Викторовича Давыдова. Кроме имени и даты рождения в списке нет никаких других его персональных данных, например, ИНН.
- Как указывает BBC, именно так зовут автора проекта «20 идей по развитию России». Кроме имени, совпадает и дата рождения. Автором проекта Давыдова из списка Минюста также назвал The Bell.
- Статьи Давыдова с июля 2021 года и до последнего времени публиковались в ведущих медиа — в том числе в «Коммерсанте», РБК, Forbes и других. После признания Давыдова иноагентом в Forbes и «Коммерсанте» рассказали BBC, что пока обсуждают, будут ли они и в дальнейшем размещать материалы от него.
- В октябре 2021 года BBC публиковало расследование о Давыдове: о его личности ничего не известно, а сам он может быть собирательным образом. Издание предполагало, что за проектом стоит казахстанский предприниматель Дмитрий Давыдов, один из владельцев букмекерской компании «Олимп». TJ также пришло к выводу, что именно он — автор «20 идей о развитии России».
По оценкам The Bell, которое тоже публиковало расследование о Давыдове, на октябрь 2021-го рекламная кампания в СМИ и у блогеров могла обойтись проекту в 350 млн рублей. «Медуза» оценивала затраты в 500 млн рублей.
- Среди идей, которые указаны в проекте, есть абсолютно разные — например, чипировать всех россиян и иностранцев, которые совершили преступления, за исключением условно осуждённых. Другие — превратить Сочи в «мировой центр туризма и азартных игр», ввести платный проезд по Москве для борьбы с пробками.
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Дуров, верни стену. Редакция ВиСи, верните прежнюю систему рейтинга
в соседнем dtf тоже вовсю жалуются
А были официальные комменты на это счёт - в чем причина изменений?
Даже Минюст уже заебала реклама "20 идей" на каждом новостном сайте
Почитал идеи, там идеи в духе давайте сделаем всё хорошо, без оценки реальности.
специально зашёл почитать, как обычно популизмподнимем возраст курильщиков до 21 года, а с 18 курящих будем штрафовать.
ебанутсья, полтора мента на улице, кто вообще этим заниматься будет. да и к окончанию школы ≈ 18 годам, курение уже становится привычкой
Такое же мнение и у меня сложилось.
Щас законы напринимаем и все как заработает. Это как UI/UX дизайнер ляпает кнопки на приложение при полном отсутствии бэкенда.
ну на счет ментов я не уверен. если брать голые цифры, их довольно много, например вдвое больше, чем в штатах в расчете на 100 тыс чел. но может они все по кабинетам сидят, а на улице реально полтора человека, не знаю
Уже очень мало сотрудников на улицах, дпс тоже меньше чем раньше. Я лет 10 назад все точки знал где они дежурят с утра и до вечера. А теперь никого.
Может он в президенты собирался.
У вовы тоже идеи без оценки реальности
Ну вот про отсутствие ОСАГО и систему проверки наличия, например, там здраво написано
Жуть какая - человек думает как бы людям на России жилось чуть получше.
Подонок не иначе.
Я прочитал полностью все описанные идеи и там все очень по делу и конкретно. Там действительно стоящие идеи, направленные на процветание России. Но текущие власти их гасят всеми силами. В этих предложениях не остается места воровству и распилам
Ну идеи прекрасные, всегда здорово сделать хорошо, а не плохо!))
Но, не хватает сравнительного метода. Если бы каждый этап был с примерами из других стран, было бы куда интереснее. Там есть подобное, но сравнивают с Дубаем или Сингапуром, что не совсем корректно. Если Россию с кем-то и сравнивать, то хотя бы со странами с похожим количеством людей и территориями.
Так и про коммунизме не останется места воровству. И не только ему. Поэтому США делала все, чтобы коммунистические потуги гасить в зародыше или вырождать уже имеющиесе, которые и так были сотканы из говна и палок в нелучшие времена не очень счастливыми людьми.
Впрочем утопия о том же, только это эпогей развития человечества будет, жаль, что оно себя изничтожит быстрее, чем дойдет до такого уровня.
А вот и сам Давыдов на vc
А, вы самый рофельный санкционный список решили на выходные придержать просто
А что за список?
Пятничный, иноагентский
решили подождать, пока bbc подтвердит — он или не он
Не читал, но осуждаю идеи которые мельком увидел
Посмотрел эти 20 идей, а самой главной идеи там и нет.
Есть главная - весь мир враждебный запад/восток/север/юг, а мы все в нем иноагенты!
Видать, идеи-то недостаточно скрепные были. Ща возьмут их, заскрепят, назовут "едиными" и вот вам новые майские показы.
Видать ни одна из двадцати идей не подошла)
Сказали что не взлетит