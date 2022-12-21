Право
Неизменный шар

Госдума запретила принудительный сбор биометрии россиян Статьи редакции

Отозвать согласие на обработку таких данных можно будет в любое время.

  • Депутаты приняли в третьем, окончательном чтении законопроект о единой системе обработки биометрических данных россиян. Документ будет регулировать сбор и хранение таких данных.
  • Он определяет закрытый перечень данных, которые предлагается собирать в госсистеме, — образец голоса и изображение лица.
  • Сдача биометрии может быть только добровольной, а сбор данных несовершеннолетних — только с согласия родителей. Отказаться от сдачи биометрии можно письменно через любое отделение МФЦ.
  • Бизнес, а также государственные и муниципальные структуры не смогут отказывать в предоставлении услуг россиянам, которые не хотят сдавать биометрию.
  • Россияне смогут в любое время отозвать своё согласие на обработку биометрии, за несовершеннолетних это могут сделать родители или опекуны. Проверить, подавал ли пользователь согласие и какие действия совершали с образцами, можно будет через Госуслуги.
  • Единая биометрическая система (ЕБС) заработала в России в 2018 году, чтобы пользователи могли получать услуги дистанционно. Как писал «Ъ», в мае 2022-го правительство обязало часть госбанков передать собранные ими биометрические данные в ЕБС.
  • В июле газета писала, что российские банки собрали в собственные базы «десятки миллионов биометрических образцов», но стандартам соответствует только 10% из них — около 4-5 млн уникальных слепков.

#новость #законы #биометрия

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34 комментария
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 Alexander

Покупка билета, например, на метро тоже добровольное дело. Но вот только, если не купишь, то никуда и не поедешь.

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Трансгендолёт

Ну обещают следующее:

Гражданам, которые не хотят сдавать биометрические данные, не смогут отказать в услугах, в том числе государственных и муниципальных.

А как будет реализовано, посмотрим

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Zloy Marketolog

Ага, государственным просто сделают так, что им разрешение не нужно)

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Aleks B

известно как

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Сергей Я

Че?

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Вадим Д.
принудительный сбор биометрии россиян

Угадайте, в какой вы стране? Дикие формулировки.

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Igor Chimbur

К сути не доебаться, решил к формулировке заголовка доебаться, лишь бы очередную херню ляпнуть.

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Alex

Латвия?

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just a.

👌😁

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Сергей Я

А закон почитать, не?🤡

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Бене Гессерит

Ему главное коммент под постом оставить, искать там результат какого-то размышления не стоит. Формула простая — если содержание поста затрагивает Россию, упомянуть Россию в негативном контексте. Если Россию не приплести, написать оценочную фразу по типу "молодцы", "круто", "плохо" и т.д. Если он сам понимает, что сейчас напишет какую-то хрень, добавить в конце "(сарказм)" 👍

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Горный Илья

Боже, какой анализ))

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Dmitry Novikov

Сломал бота об колено

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SMD

Ой, ты бы в его клоаку-подсайт зашёл - там просто любо-дорого смотреть на его прихвостней, которые лижут друг другу все непотребные органы))
И ты ещё забыл упомянуть его обязательный пункт - въебать минусов любому, кто либо отозвался о нём в негативном ключе, либо посмел, сучара такая, поставить минус его очередному охуительному высеру))

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Карина Шахмеликян

Привет Авито )

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Алeкcандр Блoxин

Добровольно можешь отказаться. Но нет биометрии — отпессимизируем объявление.

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Сергей Исаков

Не давали же пользоваться сервисом без биометрии(судя по статьям тут)

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зайчатки разума

Требуем запретить принудительное отключение дизлайков

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Слегка Придурковатый

И инициировать появление новой статьи в УК РФ: "Дизлайкерство" (ст. 1488).

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ААА

Уже лучше, что принудительно запретили, потому как скоро уже не разобраться будет откуда и что утекло в общий доступ, в сеть...

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Ваня Шестаков

ага но вот этот отказ письменный не внушает доверия

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Aleks B

как проверить пидарасов? и запрет на обработку не значит их удаление

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Alex Shevchenko
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Aleks B

значит будут собирать еще больше

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Zloy Marketolog

Привет Авито с его "покрути головой"

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Дмитрий Пинчук

Как-то все равно не внушает доверия 😂

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Alexander Dyachkov

Похоже, все основное уже собрали (сбер, заграны нового образца) и теперь надо создать входной барьер для конкурентов.

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Слегка Придурковатый

"Отказаться от сдачи биометрии можно письменно через любое отделение МФЦ"

То есть по умолчанию её таки собирали. Так точно, трищ маёр?

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Вадим Д.

И, видимо, продолжат, пока не откажешься в МФЦ.

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Денис Бочков

товарищу майору теперь грустно😔😔😔

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Виталий Виноградов

Создать видимость свободы + создать видимость напряженной работы= новогодняя премия!

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Никита

Уместно?

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alexstellar

очень неприятно, когда государство держит тебя за идиота

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Andrey Markoli

Посмотрим, что из этого выйдет. А то они то вводят, то запрещают, не могут определиться, что надо.

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