Госдума запретила принудительный сбор биометрии россиян Статьи редакции
Отозвать согласие на обработку таких данных можно будет в любое время.
- Депутаты приняли в третьем, окончательном чтении законопроект о единой системе обработки биометрических данных россиян. Документ будет регулировать сбор и хранение таких данных.
- Он определяет закрытый перечень данных, которые предлагается собирать в госсистеме, — образец голоса и изображение лица.
- Сдача биометрии может быть только добровольной, а сбор данных несовершеннолетних — только с согласия родителей. Отказаться от сдачи биометрии можно письменно через любое отделение МФЦ.
- Бизнес, а также государственные и муниципальные структуры не смогут отказывать в предоставлении услуг россиянам, которые не хотят сдавать биометрию.
- Россияне смогут в любое время отозвать своё согласие на обработку биометрии, за несовершеннолетних это могут сделать родители или опекуны. Проверить, подавал ли пользователь согласие и какие действия совершали с образцами, можно будет через Госуслуги.
- Единая биометрическая система (ЕБС) заработала в России в 2018 году, чтобы пользователи могли получать услуги дистанционно. Как писал «Ъ», в мае 2022-го правительство обязало часть госбанков передать собранные ими биометрические данные в ЕБС.
- В июле газета писала, что российские банки собрали в собственные базы «десятки миллионов биометрических образцов», но стандартам соответствует только 10% из них — около 4-5 млн уникальных слепков.
1587 просмотров
Покупка билета, например, на метро тоже добровольное дело. Но вот только, если не купишь, то никуда и не поедешь.
Ну обещают следующее:Гражданам, которые не хотят сдавать биометрические данные, не смогут отказать в услугах, в том числе государственных и муниципальных.
А как будет реализовано, посмотрим
Ага, государственным просто сделают так, что им разрешение не нужно)
известно как
Че?
Угадайте, в какой вы стране? Дикие формулировки.
К сути не доебаться, решил к формулировке заголовка доебаться, лишь бы очередную херню ляпнуть.
Латвия?
👌😁
А закон почитать, не?🤡
Ему главное коммент под постом оставить, искать там результат какого-то размышления не стоит. Формула простая — если содержание поста затрагивает Россию, упомянуть Россию в негативном контексте. Если Россию не приплести, написать оценочную фразу по типу "молодцы", "круто", "плохо" и т.д. Если он сам понимает, что сейчас напишет какую-то хрень, добавить в конце "(сарказм)" 👍
Боже, какой анализ))
Сломал бота об колено
Ой, ты бы в его клоаку-подсайт зашёл - там просто любо-дорого смотреть на его прихвостней, которые лижут друг другу все непотребные органы))
И ты ещё забыл упомянуть его обязательный пункт - въебать минусов любому, кто либо отозвался о нём в негативном ключе, либо посмел, сучара такая, поставить минус его очередному охуительному высеру))
Привет Авито )
Добровольно можешь отказаться. Но нет биометрии — отпессимизируем объявление.
Не давали же пользоваться сервисом без биометрии(судя по статьям тут)
Требуем запретить принудительное отключение дизлайков
И инициировать появление новой статьи в УК РФ: "Дизлайкерство" (ст. 1488).
Уже лучше, что принудительно запретили, потому как скоро уже не разобраться будет откуда и что утекло в общий доступ, в сеть...
ага но вот этот отказ письменный не внушает доверия
как проверить пидарасов? и запрет на обработку не значит их удаление
значит будут собирать еще больше
Привет Авито с его "покрути головой"
Как-то все равно не внушает доверия 😂
Похоже, все основное уже собрали (сбер, заграны нового образца) и теперь надо создать входной барьер для конкурентов.
"Отказаться от сдачи биометрии можно письменно через любое отделение МФЦ"
То есть по умолчанию её таки собирали. Так точно, трищ маёр?
И, видимо, продолжат, пока не откажешься в МФЦ.
товарищу майору теперь грустно😔😔😔
Создать видимость свободы + создать видимость напряженной работы= новогодняя премия!
Уместно?
очень неприятно, когда государство держит тебя за идиота
Посмотрим, что из этого выйдет. А то они то вводят, то запрещают, не могут определиться, что надо.