Госдума приняла законопроект о сервисах объявлений — основным владельцем должна быть российская компания или россиянин Статьи редакции
Требование о запрете иностранцам владеть больше 20% в классифайдах убрали.
- Госдума приняла в третьем чтении законопроект о частных сервисах объявлений с посещаемостью больше 100 тысяч пользователей в сутки.
- Согласно документу, теперь основным владельцем такого сервиса может выступать только российское юрлицо или гражданин России — но при этом у него не должно быть другого гражданства. Под российским юрлицом подразумевается компания, которая контролируется Россией, её субъектом или россиянином, у которого нет гражданства другой страны.
- Автор законопроекта Антон Горелкин заявил, что такой подход «смещает акцент с российского владения на российский контроль за решениями, принимаемыми юрлицом — владельцем интернет-сервиса частных объявлений». Контроль определяется через возможность распоряжаться не менее 50% голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал компании.
- Также Горелкин уточнил, что доля иностранных инвесторов в сервисе может быть любой, главное, что основной владелец — российская компания, пишут «Ведомости». В изначальной версии законопроекта подразумевалось, что иностранцы не смогут владеть больше 20% в классифайдах.
- Кроме того, на сервисах объявлений нельзя размещать противоправную информацию — ответственность за это лежит на владельце компании. Также Роскомнадзор создаст и будет вести реестр классифайдов, а их владельцы будут обязаны по запросу регулятора в течение десяти дней предоставлять ему необходимые для ведения списка данные.
- Под требования попадал «Авито», которым владела нидерландская Prosus («дочка» южноафриканского холдинга Naspers). Сама компания в июле 2022 года просила не принимать законопроект, так как он вводит «избыточное, чрезмерно размытое и несоразмерное уровню общественной значимости» регулирование. В октябре новым владельцем «Авито» стал основатель Kismet Capital Group и бывший гендиректор «Мегафона» Иван Таврин.
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Странно, что не указали фамилию этого россиянина.
ну там целый ряд фамилий друзей и родственников сами знаете кого, список длинный просто, вот решили не делать из документа целый трактат.
Что мешает стать таковым? Не умеете делать высоконагруженные системы массового обслуживания?
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Комментарий удален модератором
Сперва добейся©
Добиваться - плохо? Ясно. Бугага. Тот челик и "не сперва" не добьётся. И вторым не добьётся и третьим. Как и ты )
скорее всего написали) мелким шрифтом, чтоб заметили не сразу
А что будет, когда кончатся все мало - мальски крупные конторы, чтобы раздать "своим", что будут делить?
Ипэшников пополам )))
Начнут думать о людях!
Душ пятьсот для начала на торги выставят!
У нас всегда найдется что делить и отнимать, переживания излишни )
Есть ещё средний бизнес который неделяный. Но на безрыбье и он подойдёт .
А у тебя есть что можно делить? Покажи нам.
А как быть, если россиянка? Пол то теперь нельзя менять
Лучше бы запретили им собирать пользовательские данные без оснований.
На Авито захотел посмотреть номер чтобы договориться о покупке
@
номер подавай
@
ваш аккаунт подозрительный, проходите проверку лица и паспорта
И никаким образом не оспорить любое решение платформы. Инструментов никаких для пользователя.
Всмысле оспорить решение? Это не рабство. Не нравится - ищите другой ресурс.
Отзыв заблокировали по причине «накрутка» - якобы их алгоритм так решил и изменить и доказать им обратное - невозможно. Ну и не вам уж точно указывать что кому делать, уважаемый)
Так вроде же паспорт был не обязателен. Или теперь это уже в принудиловку реализовали?
Слабоват закон, недопродавили. Что это за полумеры? Доколе! Нужно классифайды делать государственными, протаскивать авторизацию госуслуг, настраивать автоматизацию приема платежей и/или передачу сведений в налоговую. Без этого мы не станем первыми в мире а конца списка!
Чего то госдума слишком заработалась. И один тебе закон и второй. Ждём продолжения...
пока все в предновогоднем экстазе, принимают под шумок
Конец годе же, подбивают так сказать дела перед большим загулом праздничным.
Просто закрутили гайки сильнее
Порог входа повысили
Польза от этого закона = 0
А в законе есть такое понятие сервисы объявлений?
1. Владелец сайта и (или) страницы сайта в сети «Интернет» и (или) информационной системы и (или) программы для электронных вычислительных машин, которые предназначены и (или) используются для организации взаимодействия их пользователей между собой в целях продажи (реализации) товаров, выполнения работ, оказания услуг, поиска подходящей работы и (или) подбора необходимых работников за счет предоставления пользователям возможности самостоятельно размещать объявления о продаже (реализации) товаров, выполнении работ, оказании услуг, поиске подходящей работы и (или) подборе необходимых сотрудников, тематически сгруппированные в зависимости от содержания таких объявлений, а также за счет предоставления пользователям возможности самостоятельно обращаться по таким объявлениям, и доступ к которым в течение одного месяца составляет более десяти миллионов пользователей сети «Интернет»,
самое главное в конце
10 млн. пользователей в месяц
Либералов выгнали, контроль над компаниями перевели в рос юрисдикцию. Посмотрим теперь как оно все управляться и расти будет.
как говорил галицкий, "можно ли ожидать эффективности от людей, которые не выстрадали свой бизнес, а получили его за просто так". все эти ручные перераспределения собственности с согласоварием сверху ни к чему хорошему не приводят
Зачем им расти, если альтернатив нет и весь рынок их. Люди и так никуда не денутся. А если кто-то захочет открыть второй Авито, то статей УК РФ много, хватит на всех.
Отлично, ищем номинала с российским гражданством и работаем дальше
Только формально компания будет уже не ваша. И в случае чего, не докажете что ваша.
Ну и за номинала огрести, как ни как налоговое преступление
а зачем? какая разница кто принимает решения в сайте объвлений?
Нужно боооольше контроля
маразм крепчал
Кто может пояснить простым языком - какого хуя вообще этот закон нужен?
Почему именно сервисы объявлений? почему не Е-комы или компании по прочистке водостоков?
у них просто не было нормативной базы для приватизации Авито? Яндекс через Кудрина уже национализировали. В РФ походу не осталось более менее крупных компаний, которые бы в той или иной степени не были бы аффилированы с государством. Очень "хорошая" база для развития на 20 лет вперед.
Личность россиянина уточнили?