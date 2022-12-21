Право
Московский яд

Госдума приняла законопроект о сервисах объявлений — основным владельцем должна быть российская компания или россиянин Статьи редакции

Требование о запрете иностранцам владеть больше 20% в классифайдах убрали.

  • Госдума приняла в третьем чтении законопроект о частных сервисах объявлений с посещаемостью больше 100 тысяч пользователей в сутки.
  • Согласно документу, теперь основным владельцем такого сервиса может выступать только российское юрлицо или гражданин России — но при этом у него не должно быть другого гражданства. Под российским юрлицом подразумевается компания, которая контролируется Россией, её субъектом или россиянином, у которого нет гражданства другой страны.
  • Автор законопроекта Антон Горелкин заявил, что такой подход «смещает акцент с российского владения на российский контроль за решениями, принимаемыми юрлицом — владельцем интернет-сервиса частных объявлений». Контроль определяется через возможность распоряжаться не менее 50% голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал компании.
  • Также Горелкин уточнил, что доля иностранных инвесторов в сервисе может быть любой, главное, что основной владелец — российская компания, пишут «Ведомости». В изначальной версии законопроекта подразумевалось, что иностранцы не смогут владеть больше 20% в классифайдах.
  • Кроме того, на сервисах объявлений нельзя размещать противоправную информацию — ответственность за это лежит на владельце компании. Также Роскомнадзор создаст и будет вести реестр классифайдов, а их владельцы будут обязаны по запросу регулятора в течение десяти дней предоставлять ему необходимые для ведения списка данные.
  • Под требования попадал «Авито», которым владела нидерландская Prosus («дочка» южноафриканского холдинга Naspers). Сама компания в июле 2022 года просила не принимать законопроект, так как он вводит «избыточное, чрезмерно размытое и несоразмерное уровню общественной значимости» регулирование. В октябре новым владельцем «Авито» стал основатель Kismet Capital Group и бывший гендиректор «Мегафона» Иван Таврин.

#новость #законы #классифайды

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38 комментариев
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 Вадим Д.
должна быть российская компания или россиянин

Странно, что не указали фамилию этого россиянина.

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Николай Верегин

ну там целый ряд фамилий друзей и родственников сами знаете кого, список длинный просто, вот решили не делать из документа целый трактат.

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fintank.ru - рубилово богов

Что мешает стать таковым? Не умеете делать высоконагруженные системы массового обслуживания?

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Комментарий удален модератором

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Артем Сухенко

Сперва добейся©

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fintank.ru - рубилово богов

Добиваться - плохо? Ясно. Бугага. Тот челик и "не сперва" не добьётся. И вторым не добьётся и третьим. Как и ты )

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Анастасия Толмацкая

скорее всего написали) мелким шрифтом, чтоб заметили не сразу

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Я никто и звать меня никак

А что будет, когда кончатся все мало - мальски крупные конторы, чтобы раздать "своим", что будут делить?

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Образованный американец

Ипэшников пополам )))

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Денис Демидов

Начнут думать о людях!
Душ пятьсот для начала на торги выставят!

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Аннет А.

У нас всегда найдется что делить и отнимать, переживания излишни )

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Denis Azarenko

Есть ещё средний бизнес который неделяный. Но на безрыбье и он подойдёт .

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fintank.ru - рубилово богов

А у тебя есть что можно делить? Покажи нам.

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Король Аськи

А как быть, если россиянка? Пол то теперь нельзя менять

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Dennis Prochko
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Dmitry

Лучше бы запретили им собирать пользовательские данные без оснований.
На Авито захотел посмотреть номер чтобы договориться о покупке
@
номер подавай
@
ваш аккаунт подозрительный, проходите проверку лица и паспорта

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B S

И никаким образом не оспорить любое решение платформы. Инструментов никаких для пользователя.

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Владислав

Всмысле оспорить решение? Это не рабство. Не нравится - ищите другой ресурс.

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B S

Отзыв заблокировали по причине «накрутка» - якобы их алгоритм так решил и изменить и доказать им обратное - невозможно. Ну и не вам уж точно указывать что кому делать, уважаемый)

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Аннет А.

Так вроде же паспорт был не обязателен. Или теперь это уже в принудиловку реализовали?

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Фокс Йовович

Слабоват закон, недопродавили. Что это за полумеры? Доколе! Нужно классифайды делать государственными, протаскивать авторизацию госуслуг, настраивать автоматизацию приема платежей и/или передачу сведений в налоговую. Без этого мы не станем первыми в мире а конца списка!

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Шпуля Шунтиковна

Чего то госдума слишком заработалась. И один тебе закон и второй. Ждём продолжения...

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Aleks B

пока все в предновогоднем экстазе, принимают под шумок

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Аннет А.

Конец годе же, подбивают так сказать дела перед большим загулом праздничным.

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Владимир Счастливый

Просто закрутили гайки сильнее
Порог входа повысили
Польза от этого закона = 0

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Nikolay Kenig

А в законе есть такое понятие сервисы объявлений?

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Pedal Horse Mashineries Inc

1. Владелец сайта и (или) страницы сайта в сети «Интернет» и (или) информационной системы и (или) программы для электронных вычислительных машин, которые предназначены и (или) используются для организации взаимодействия их пользователей между собой в целях продажи (реализации) товаров, выполнения работ, оказания услуг, поиска подходящей работы и (или) подбора необходимых работников за счет предоставления пользователям возможности самостоятельно размещать объявления о продаже (реализации) товаров, выполнении работ, оказании услуг, поиске подходящей работы и (или) подборе необходимых сотрудников, тематически сгруппированные в зависимости от содержания таких объявлений, а также за счет предоставления пользователям возможности самостоятельно обращаться по таким объявлениям, и доступ к которым в течение одного месяца составляет более десяти миллионов пользователей сети «Интернет»,

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Nikolay Kenig

самое главное в конце
10 млн. пользователей в месяц

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Веб Инструменты

Либералов выгнали, контроль над компаниями перевели в рос юрисдикцию. Посмотрим теперь как оно все управляться и расти будет.

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Марат

как говорил галицкий, "можно ли ожидать эффективности от людей, которые не выстрадали свой бизнес, а получили его за просто так". все эти ручные перераспределения собственности с согласоварием сверху ни к чему хорошему не приводят

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Alex Zen

Зачем им расти, если альтернатив нет и весь рынок их. Люди и так никуда не денутся. А если кто-то захочет открыть второй Авито, то статей УК РФ много, хватит на всех.

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Andre Macareno

Отлично, ищем номинала с российским гражданством и работаем дальше

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Владислав

Только формально компания будет уже не ваша. И в случае чего, не докажете что ваша.

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Фокс Йовович

Ну и за номинала огрести, как ни как налоговое преступление

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Марат

а зачем? какая разница кто принимает решения в сайте объвлений?

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Владислав

Нужно боооольше контроля

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Terri Brown

маразм крепчал

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Sergey Sorokin

Кто может пояснить простым языком - какого хуя вообще этот закон нужен?
Почему именно сервисы объявлений? почему не Е-комы или компании по прочистке водостоков?
у них просто не было нормативной базы для приватизации Авито? Яндекс через Кудрина уже национализировали. В РФ походу не осталось более менее крупных компаний, которые бы в той или иной степени не были бы аффилированы с государством. Очень "хорошая" база для развития на 20 лет вперед.

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Сезонный Ковид

Личность россиянина уточнили?

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