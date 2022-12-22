Право
Прекрасный турник

Двое бывших руководителей FTX и Alameda признали себя виновными в мошенничестве Статьи редакции

Гендиректор связанной с FTX платформы Alameda Кэролайн Эллисон и техдиректор биржи Гэри Ван заключили сделку со следствием.

  • Эллисон признала себя виновной по семи пунктам обвинения, включая сговор с целью мошенничества с ценными бумагами и использование электронных средств связи для совершения преступления, пишет WSJ. Ван признал себя виновным по четырём пунктам.
  • Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявила, что считает токен FTT (выпущен FTX) ценной бумагой, прибыль от продажи которой позволяла финансировать деятельность биржи. Это даёт ведомству право контролировать то, как он торгуется.
  • SEC утверждает, что Эллисон с 2019 по 2021 год как минимум дважды по указанию Бэнкмана-Фрида манипулировала ценой FTT, который трейдинговая фирма Alameda (90% принадлежит Бэнкману-Фриду) использовала в качестве залога для займов от FTX.
  • Ван, по данным SEC, написал программный код, который позволил Alameda получить неправомерный доступ к средствам клиентов FTX.
  • Согласно сделке о признании вины, они должны предоставить следствию запрошенные доказательства и предстать перед коллегией присяжных или судом. В обмен на это следствие будет ходатайствовать о смягчении наказания.
  • 12 декабря Сэма Бэнкмана-Фрида задержали на Багамах по запросу США. Судья не разрешил ему выйти под залог из-за «высокого риска побега». Обвинения против Бэнкмана-Фрида выдвинули Минюст США, Комиссия по ценным бумагам и Комиссия по торговле товарными фьючерсами. Всего ему грозит до 115 лет тюрьмы, если его признают виновным по всем пунктам обвинения.
  • 21 декабря 2022 года суд на Багамах одобрил экстрадицию Сэма Бэнкмана-Фрида в США, где он должен предстать перед судом по обвинению в мошенничестве, отмывании денег и нарушении законов о финансировании избирательных кампаний.
Финансы
Павел Комаровский
FTX всё хуже: ночью биржу взломали, а Аламедой Бэнкмана-Фрида управляла 28-летняя фанатка Поттера

В продолжение вчерашней статьи с хроникой обнуления одной из крупнейших криптобирж: дела у компании отнюдь не налаживаются. Наоборот: кажется, скорость ее погружения в пучины ада и погибели только нарастает.

Кэролайн Эллисон. Признайтесь, вам же тоже сразу захотелось выдать ей миллиардов десять баксов, чтобы она ими поуправляла?

#новость #ftx

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8 комментариев
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 Дмитрий

Пф, все лишь 115 лет

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Vorobyeva

с их деньгами в наших краях на них даже уголовку бы не завели😅

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Very Sexy & Beautiful

Да дебилы надо было роспаспорт получить

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Vorobyeva

шоб в госдумэ сидеть😅

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Доктор Богомол Тобогган
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Социалистический файл

а на мороз?

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Peter Mochalov

Смягчение наказания типо с 115 лет до 110?

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Мухаммед Эмомалиев

Зачем было сидеть на островах, прилетел бы в Саранск и жил бы себе дальше :)

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