Двое бывших руководителей FTX и Alameda признали себя виновными в мошенничестве Статьи редакции
Гендиректор связанной с FTX платформы Alameda Кэролайн Эллисон и техдиректор биржи Гэри Ван заключили сделку со следствием.
- Эллисон признала себя виновной по семи пунктам обвинения, включая сговор с целью мошенничества с ценными бумагами и использование электронных средств связи для совершения преступления, пишет WSJ. Ван признал себя виновным по четырём пунктам.
- Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявила, что считает токен FTT (выпущен FTX) ценной бумагой, прибыль от продажи которой позволяла финансировать деятельность биржи. Это даёт ведомству право контролировать то, как он торгуется.
- SEC утверждает, что Эллисон с 2019 по 2021 год как минимум дважды по указанию Бэнкмана-Фрида манипулировала ценой FTT, который трейдинговая фирма Alameda (90% принадлежит Бэнкману-Фриду) использовала в качестве залога для займов от FTX.
- Ван, по данным SEC, написал программный код, который позволил Alameda получить неправомерный доступ к средствам клиентов FTX.
- Согласно сделке о признании вины, они должны предоставить следствию запрошенные доказательства и предстать перед коллегией присяжных или судом. В обмен на это следствие будет ходатайствовать о смягчении наказания.
- 12 декабря Сэма Бэнкмана-Фрида задержали на Багамах по запросу США. Судья не разрешил ему выйти под залог из-за «высокого риска побега». Обвинения против Бэнкмана-Фрида выдвинули Минюст США, Комиссия по ценным бумагам и Комиссия по торговле товарными фьючерсами. Всего ему грозит до 115 лет тюрьмы, если его признают виновным по всем пунктам обвинения.
- 21 декабря 2022 года суд на Багамах одобрил экстрадицию Сэма Бэнкмана-Фрида в США, где он должен предстать перед судом по обвинению в мошенничестве, отмывании денег и нарушении законов о финансировании избирательных кампаний.
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Пф, все лишь 115 лет
с их деньгами в наших краях на них даже уголовку бы не завели😅
Да дебилы надо было роспаспорт получить
шоб в госдумэ сидеть😅
а на мороз?
Смягчение наказания типо с 115 лет до 110?
Зачем было сидеть на островах, прилетел бы в Саранск и жил бы себе дальше :)