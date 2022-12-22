План предпринимателей оказался не самым надёжным.

{"id":568942,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":568942,"gtm":null} 361 просмотров

Во второй половине 2022 года фирма Pokémon Pty Ltd, зарегистрированная неким Сяояном Лю в Мельбурне, представила свою мобильную игру PokéWorld. В ней игрокам нужно ухаживать за своим покемоном, сражаться и зарабатывать валюту $POKESHARD, основанную на Etherium. В PokéWorld также есть коллекционные карточки и прочие предметы, которые представляют собой NFT.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Австралийская Pokémon Pty Ltd никак не связана с The Pokémon Company International — корпорацией, которой принадлежат права на франшизу. Несмотря на это, разработчики PokéWorld указали на своём сайте и в прочих материалах, что они создали игру именно при поддержке правообладателя.

Сообщение от авторов PokéWorld о том, что игру разработали при поддержке The Pokémon Company

Более того, авторы PokéWorld разослали пресс-релиз игровым СМИ с предложением написать об их «тамагочи». Разработчики NFT-игры при этом утверждали, что они напрямую сотрудничают с компанией The Pokémon Company International, которая якобы даже приняла участие в создании проекта.

Сотрудники игровых изданий не только не поверили в связь подобной NFT-игры с официальной франшизой Pokémon, но и сообщили об этом проекте правообладателям. В ноябре 2022 года The Pokémon Company обратила внимание на ситуацию и провела расследование.

Сперва компания попыталась связаться с Сяоянем Лю, создателем PokéWorld, но не смогла этого сделать. После The Pokémon Company подала иск против разработчика NFT-игры в Федеральный суд Австралии, но ответчик не явился на заседания в указанный срок. В связи с этим суд обязал его немедленно прекратить утверждать, что его игра хоть как-то связана с владельцем франшизы, а также перестать использовать образы покемонов, защищённые авторским правом.