{"id":13789,"url":"\/distributions\/13789\/click?bit=1&hash=2362ea176ab1661987ecc55bee574ddb86200fcd240ee28c20d586bcd2ab4e2d","title":"\u041f\u0440\u0438\u0432\u043b\u0435\u043a\u0430\u0442\u044c \u043d\u0430 20% \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u043d\u0430 \u00ab\u041c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442\u0435\u00bb","buttonText":"\u041a\u0430\u043a?","imageUuid":"58845679-3444-5a0b-918d-d92e04c38abd","isPaidAndBannersEnabled":false}
Право
DTF

Мошенники создали NFT-игру о покемонах и рассказали о ней СМИ, чтобы их «пропиарили» — в ответ их засудили Статьи редакции

План предпринимателей оказался не самым надёжным.

361 просмотров

Во второй половине 2022 года фирма Pokémon Pty Ltd, зарегистрированная неким Сяояном Лю в Мельбурне, представила свою мобильную игру PokéWorld. В ней игрокам нужно ухаживать за своим покемоном, сражаться и зарабатывать валюту $POKESHARD, основанную на Etherium. В PokéWorld также есть коллекционные карточки и прочие предметы, которые представляют собой NFT.

Австралийская Pokémon Pty Ltd никак не связана с The Pokémon Company International — корпорацией, которой принадлежат права на франшизу. Несмотря на это, разработчики PokéWorld указали на своём сайте и в прочих материалах, что они создали игру именно при поддержке правообладателя.

Сообщение от авторов PokéWorld о том, что игру разработали при поддержке The Pokémon Company

Более того, авторы PokéWorld разослали пресс-релиз игровым СМИ с предложением написать об их «тамагочи». Разработчики NFT-игры при этом утверждали, что они напрямую сотрудничают с компанией The Pokémon Company International, которая якобы даже приняла участие в создании проекта.

Сотрудники игровых изданий не только не поверили в связь подобной NFT-игры с официальной франшизой Pokémon, но и сообщили об этом проекте правообладателям. В ноябре 2022 года The Pokémon Company обратила внимание на ситуацию и провела расследование.

Сперва компания попыталась связаться с Сяоянем Лю, создателем PokéWorld, но не смогла этого сделать. После The Pokémon Company подала иск против разработчика NFT-игры в Федеральный суд Австралии, но ответчик не явился на заседания в указанный срок. В связи с этим суд обязал его немедленно прекратить утверждать, что его игра хоть как-то связана с владельцем франшизы, а также перестать использовать образы покемонов, защищённые авторским правом.

Что касается возмещения ущерба, то суд запросил у The Pokémon Company более подробную информацию. Судя по всему, разработчику PokéWorld также грозит штраф.

#новость #nft

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
4 комментария
зайчатки разума

Мошенники всякого рода заслуживают осуждения, конечно. Осуждаю тех кто отключил минусы вопреки воле народа

Ответить
Развернуть ветку
Алек Борисовский

А я осуждаю тех кто ввел сердца и стрелку вместо привычных иконок.

Ответить
Развернуть ветку
Иван Серик

Верните дизлайки!

Ответить
Развернуть ветку
Иван Серик

Молодцы!
.. но, что-то пошло не по плану, печаль!

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 4 комментария
null