Мошенники создали NFT-игру о покемонах и рассказали о ней СМИ, чтобы их «пропиарили» — в ответ их засудили Статьи редакции
План предпринимателей оказался не самым надёжным.
Во второй половине 2022 года фирма Pokémon Pty Ltd, зарегистрированная неким Сяояном Лю в Мельбурне, представила свою мобильную игру PokéWorld. В ней игрокам нужно ухаживать за своим покемоном, сражаться и зарабатывать валюту $POKESHARD, основанную на Etherium. В PokéWorld также есть коллекционные карточки и прочие предметы, которые представляют собой NFT.
Австралийская Pokémon Pty Ltd никак не связана с The Pokémon Company International — корпорацией, которой принадлежат права на франшизу. Несмотря на это, разработчики PokéWorld указали на своём сайте и в прочих материалах, что они создали игру именно при поддержке правообладателя.
Более того, авторы PokéWorld разослали пресс-релиз игровым СМИ с предложением написать об их «тамагочи». Разработчики NFT-игры при этом утверждали, что они напрямую сотрудничают с компанией The Pokémon Company International, которая якобы даже приняла участие в создании проекта.
Сотрудники игровых изданий не только не поверили в связь подобной NFT-игры с официальной франшизой Pokémon, но и сообщили об этом проекте правообладателям. В ноябре 2022 года The Pokémon Company обратила внимание на ситуацию и провела расследование.
Сперва компания попыталась связаться с Сяоянем Лю, создателем PokéWorld, но не смогла этого сделать. После The Pokémon Company подала иск против разработчика NFT-игры в Федеральный суд Австралии, но ответчик не явился на заседания в указанный срок. В связи с этим суд обязал его немедленно прекратить утверждать, что его игра хоть как-то связана с владельцем франшизы, а также перестать использовать образы покемонов, защищённые авторским правом.
Что касается возмещения ущерба, то суд запросил у The Pokémon Company более подробную информацию. Судя по всему, разработчику PokéWorld также грозит штраф.
Мошенники всякого рода заслуживают осуждения, конечно. Осуждаю тех кто отключил минусы вопреки воле народа
А я осуждаю тех кто ввел сердца и стрелку вместо привычных иконок.
Верните дизлайки!
Молодцы!
.. но, что-то пошло не по плану, печаль!