«Сетевые свободы»: в 2022 году произошло 60 утечек персональных данных — больше, чем с 2019-го по 2021 год Статьи редакции
При этом пострадавшим от утечек «крайне трудно» защищаться в судах, а компании штрафуют на незначительные суммы, отмечают исследователи.
- Правозащитный проект «Сетевые свободы» опубликовал доклад об утечках персональных данных — за 2022 год их количество оказалось рекордным.
- Точное количество назвать сложно: исследователи учитывали только утечки личных данных, затронувшие крупные интернет-сервисы и компании, от которых пострадали «десятки тысяч и даже миллионы пользователей». Таких инцидентов было 60 за неполный год. Для сравнения — с 2019-го по 2021 год было известно лишь о 41 подобном случае.
- В открытом доступе оказывались имена, даты рождения, телефоны, адреса электронные почты, а также — детали заказов, паспортные данные и другая информация.
- В 2022 году утекали в открытый доступ данные том числе из баз «Сбера», «Госуслуг», «Ростелекома», «Билайна», «Яндекс Еды», СДЭК, Whoosh, «Гемотеста», РЖД, онлайн-кинотеатра Start, сервиса вертикальных видео Yappy и других.
- Как отмечают исследователи, если раньше в основном утёкшие базы данных продавали на «теневых» форумах, то в 2022 году их начали активно выкладывать в открытый доступ. Пострадавшим от утечек «крайне трудно» защищаться в судах: максимум, на что они могут рассчитывать — «несколько тысяч рублей компенсации, которые суд присудит ему спустя несколько месяцев разбирательств». Компании при этом штрафуют на суммы от 60 до 100 тысяч рублей.
- Рост числа утечек в 2022 году, вероятно, связан со «спецоперацией» в Украине — об этом, например, сообщала компания InfoWatch. Её аналитики отмечали «вовлечение в так называемые кибервойска большого количества жителей Украины и других стран». Как сообщал сервис разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI, основным источником утечек стали хакерские атаки.
- При этом персональных данных помогают российским журналистам-расследователям, признают «Сетевые свободы», отмечая, что OSINT-журналистика переживает бум, и власти вынуждены реагировать на это ужесточением законов.
- Также «Сетевые свободы» подготовили рекомендации, как защититься от утечек: в том числе они советуют не указывать реальные ФИО и дату рождения, не сообщать посторонним данные банковской карты и завести отдельную SIM-карту для регистрации в интернет-сервисах.
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На VC тоже произошла грандиозная утечка – утекла кнопка минуса
Да затрахали, значит они посчитали так лучше и если вернут,то не глядя на коммент
Отличный комментарий! Скачал, чтобы сохранить
что за кнопка такая? у комментария?
Слили данные 60 млн пользователей.
Заплатили штраф 50 тысяч рублей.
Звучит как прайс…
Меня лично коснулся слив инфы о покупках на Яндексе, с ФИО, с адресами, заказами, телефонный номер вроде даже был. Можно было посмотреть, что твои соседи кушают.
А Авито продолжает кошмарить людей сбором персональных данных. Неужели нельзя принять необходимые меры для защиты паспортов граждан от этой барахолки?
Главное — не допустить хранения персональных данных россиян за рубежом.
Кстати, интересно, почему? Наши хакеры более скрепные или что?
Допустить - не допустить! Авито была иностранной компанией, теперь, наверное, российская, а потом опять может стать иностранной. А где сейчас хранится база данных, вот интересно, на каких серверах?
Их не больше стало, их обязали раскрывать
А из профи.ру ещё не утекало? Наверное узнаем, когда это произойдет. Тоже паспорта собирают.
Роскомнадзор насчитал 140)