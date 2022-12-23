Meta* согласилась выплатить $725 млн по иску пользователей Facebook* из-за утечки данных в Cambridge Analytica Статьи редакции
Мировое соглашение должен утвердить судья, который ведёт дело.
- Meta* согласилась выплатить $725 млн в рамках мирового соглашения по коллективному иску пользователей Facebook* о передаче персональных данных исследовательской фирме Cambridge Analytica, пишет Bloomberg.
- Эта сумма может стать «крупнейшей из когда-либо достигнутых в коллективных исках о конфиденциальности данных». Также компания ещё никогда не платила столько за урегулирование частного иска, говорится в судебных документах. Мировое соглашение ещё должен утвердить судья, который ведёт дело.
- В Meta* сообщили, что соглашение отвечает интересам пользователей и акционеров, и подчеркнули, что за последние три года пересмотрели подход к конфиденциальности, внедрив программу по защите персональных данных.
- Коллективный иск был подан в 2018 году после того, как компания признала, что в 2016-м Cambridge Analytica получила доступ к данным 87 миллионов пользователей Facebook*. Сведения собирались с помощью приложения для опросов, созданного на платформе соцсети, и использовались для анализа политических предпочтений избирателей.
- В сентябре 2019 года Facebook* рассказала о блокировке «десятков тысяч» приложений в соцсети, собирающих данные пользователей.
- В апреле 2020 года Федеральная торговая комиссия оштрафовала Facebook* на $5 млрд за утечку пользовательских данных в Cambridge Analytica.
*Meta (владеет Facebook) признана экстремистской организацией в России.
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Особенно контрастно смотрится рядом с новостью про паспорта водителей ситимобил
ну они же извинились что вы в самом деле
Надо было в Россию офис переносить, отделалились бы штрафом в 60000 руб.
ненене, вы же видели как там гугл штрафуют? это не ко всем относится, только к самым близким
Рос компании и пользователи в миниатюре:
Путь к большому провалу открывает первый шаг. Когда подавляющее большинство юзеров недовольны, но компании пофигист, надо рубить бабло. Как пример, отмена хронологической ленты в Инсте. Или, допустим, отмена дизлайков
Лайкну за дизлайки
Спасибо, бро. Для возврата дизлайков важен каждый лайк
Скока Скока?! не 60 к? как так
А если бы оплачивали через госуслуги, да в первые 2 недели – скичка 50%.
Ну а ежели крепко извиниться – то и лёгким осуждением отделались бы.
Лицо пользователей Яндекса и прочих российских сервисов представили?
Этот год - точно не год для МЕТА/фб. Провал за провалом
Россияне:
Ага, яндекс тоже согласился 60к рублей заплатить
С удивлением и завистью реагируют некоторые комментаторы на законную обязанность большой корпорации выплатить множеству пользователей после суда. А то что у гос услуг уже миллионы строк слитых, никого не волнует и некому подавать иск и некуда. Хавайте хомяки
Vc превратилась в политическую помойку, обзоры экстремистов и рассадник ботов. Пользователи: где дизлайки???
Забыли включить штраф 50.000 руб в России за утечку данных
Это им еще повезло, что не в России иск был, пришлось бы целых 60 тысяч рублей платить!