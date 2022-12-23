Право
Исторический велосипед

Meta* согласилась выплатить $725 млн по иску пользователей Facebook* из-за утечки данных в Cambridge Analytica Статьи редакции

Мировое соглашение должен утвердить судья, который ведёт дело.

  • Meta* согласилась выплатить $725 млн в рамках мирового соглашения по коллективному иску пользователей Facebook* о передаче персональных данных исследовательской фирме Cambridge Analytica, пишет Bloomberg.
  • Эта сумма может стать «крупнейшей из когда-либо достигнутых в коллективных исках о конфиденциальности данных». Также компания ещё никогда не платила столько за урегулирование частного иска, говорится в судебных документах. Мировое соглашение ещё должен утвердить судья, который ведёт дело.
  • В Meta* сообщили, что соглашение отвечает интересам пользователей и акционеров, и подчеркнули, что за последние три года пересмотрели подход к конфиденциальности, внедрив программу по защите персональных данных.
  • Коллективный иск был подан в 2018 году после того, как компания признала, что в 2016-м Cambridge Analytica получила доступ к данным 87 миллионов пользователей Facebook*. Сведения собирались с помощью приложения для опросов, созданного на платформе соцсети, и использовались для анализа политических предпочтений избирателей.
  • В сентябре 2019 года Facebook* рассказала о блокировке «десятков тысяч» приложений в соцсети, собирающих данные пользователей.
  • В апреле 2020 года Федеральная торговая комиссия оштрафовала Facebook* на $5 млрд за утечку пользовательских данных в Cambridge Analytica.
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«Удали Facebook», потеря $60 млрд капитализации и расследования в США и Европе Статьи редакции

Что происходит с социальной сетью после скандала с утечкой данных 50 млн пользователей.

*Meta (владеет Facebook) признана экстремистской организацией в России.

#новость #meta

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18 комментариев
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 kotletnik

Особенно контрастно смотрится рядом с новостью про паспорта водителей ситимобил

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Лариса Титова

ну они же извинились что вы в самом деле

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Roman Bannov

Надо было в Россию офис переносить, отделалились бы штрафом в 60000 руб.

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Семён Мальцев

ненене, вы же видели как там гугл штрафуют? это не ко всем относится, только к самым близким

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Похер

Рос компании и пользователи в миниатюре:

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зайчатки разума

Путь к большому провалу открывает первый шаг. Когда подавляющее большинство юзеров недовольны, но компании пофигист, надо рубить бабло. Как пример, отмена хронологической ленты в Инсте. Или, допустим, отмена дизлайков

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Maxim Roslyakov

Лайкну за дизлайки

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зайчатки разума

Спасибо, бро. Для возврата дизлайков важен каждый лайк

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Андрей Грачев

Скока Скока?! не 60 к? как так

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Вадим Д.

А если бы оплачивали через госуслуги, да в первые 2 недели – скичка 50%.
Ну а ежели крепко извиниться – то и лёгким осуждением отделались бы.

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Кот

Лицо пользователей Яндекса и прочих российских сервисов представили?

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Data Ardbelava

Этот год - точно не год для МЕТА/фб. Провал за провалом

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Похер

Россияне:

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Дорогой танк88

Ага, яндекс тоже согласился 60к рублей заплатить

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Евгений

С удивлением и завистью реагируют некоторые комментаторы на законную обязанность большой корпорации выплатить множеству пользователей после суда. А то что у гос услуг уже миллионы строк слитых, никого не волнует и некому подавать иск и некуда. Хавайте хомяки

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Николай Липнебич

Vc превратилась в политическую помойку, обзоры экстремистов и рассадник ботов. Пользователи: где дизлайки???

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Портянки Леры

Забыли включить штраф 50.000 руб в России за утечку данных

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Pavel Cree

Это им еще повезло, что не в России иск был, пришлось бы целых 60 тысяч рублей платить!

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