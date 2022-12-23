Минюст внёс в список иноагентов «Роскомсвободу» Статьи редакции
Всего в списке появилось восемь новых иноагентов.
- Минюст расширил список иностранных агентов, включив в него восемь человек и организаций.
- Среди новых иноагентов: правозащитница Светлана Ганнушкина, «Феминистское антивоенное сопротивление», проект «Роскомсвобода», журналисты Анастасия Жвик, Глеб Пьяных, политолог Андрей Колесников, организация «Спортивное ЛГБТ-сообщество» и юрлицо ФБК — Anti-Corruption Foundation Inc.
- «Роскомсвобода» создана 1 ноября 2012 года — в день, когда начал работу Единый реестр запрещённых сайтов Роскомнадзора. Проект борется за право доступа к информации в интернете, ведёт реестр блокировок, а также рассказывает о наиболее резонансных случаях ограничения доступа к сайтам, утечек данных, ужесточения законов и преследования за высказывания в интернете.
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Мне последнее название организации понравилось. Чуть не умер со смеху. Какие же порой интересные у организаций названия
РКНа на них не хватает! И будет полный РКН!
Ну не, благодаря РКН, таких названий будет меньше.
Только благодаря РКН мы узнали, что есть такие организации как «Спортивное ЛГБТ-сообщество». А ведь кто-то им ещё и бабок даёт )
Какая же гнилая баба на этой картинке.
Роскомсвобода — иностранный агент.
Роскомнадзор — нет.
Спим спокойно.
Товарищ Майор — свой.
Скажем дружно нет свободе!
Даёшь надзор!
Спортивное ЛГБТ-сообщество - то ли ржать то ли плакать. Гачимучи
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Последние буквы не те, к сожалению
Может быть только один!
Не надо нам вражеской мовы!
Вопрос чувакам в теме: статус иноагента позволит ли теперь юристам «Роскомсвободы» как и раньше тащить темы, делать запросы, защищать и всё такое прочее? Или всё, пиздец, единственный выход - закрываться?
P.S. С организации «Спортивное ЛГБТ-сообщество» проорал.
Надо назваться "Роскомсвобода номер 1"
Сорян, но это так не работает.
Надо вообще слова как свобода, мир и права человека запретить и обозначить как иностранные загнивающие ЛБГТ термины. Зачем мелочиться.
Странная организация эта Роскомсвобода конечно. Вроде с одной стороны и много полезного делает, и не пишут откровенно либерально-оппозиционную дичь, но с другой стороны слишком много себе позволяет и непонятно кем себя возомнили (кто это вообще, кто основатель, кто их финансирует и т.п.?), есть статьи и дела/проекты, которые в принципе можно обозначить как "иноагентские".
Мне кажется просто ребятки, как это часто бывает, слишком поверили в себя и перегнули палку, хотя могли продолжать аккуратную деятельность по "освобождению" интернета в рамках закона, насколько это возможно. А властям наоборот лучше бы налаживать диалог с такими организациями, вместо всяких "Лиг безопасносного интернета", которые несут исключительно вред России.
Властям, которые намеренно вводят цензуру лучше бы налаживать диалог с организациями, которые пытаются с цензурой бороться? Смешно.
причем "в рамках закона" (конституция) цензура запрещена.
Да, все верно.
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Минюст внёс в список иноагентов vc.ru из-за влияния youtube на последнего
VC.RU обвинил Минюст в цензуре и начал игнорировать новости от него!
Висиру нужно внести в список иноагентов по другой причине - из-за отмены дизлайков.
Но Ютуб не инагент.
Это что?
Глеб
Глебы увидел (каких?) пьяных.
Клуб
Было бы смешнее, если бы Роскомнадзор внес в список иноагентов Роскомсвободу
Бедный Колесников. Интеллигентнейший человек.
Я всегда думал, что они в первой пятёрке добавленных...
Кстати да, долго тянули почему-то.