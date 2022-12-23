Право
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Минюст внёс в список иноагентов «Роскомсвободу» Статьи редакции

Всего в списке появилось восемь новых иноагентов.

  • Минюст расширил список иностранных агентов, включив в него восемь человек и организаций.
  • Среди новых иноагентов: правозащитница Светлана Ганнушкина, «Феминистское антивоенное сопротивление», проект «Роскомсвобода», журналисты Анастасия Жвик, Глеб Пьяных, политолог Андрей Колесников, организация «Спортивное ЛГБТ-сообщество» и юрлицо ФБК — Anti-Corruption Foundation Inc.
  • «Роскомсвобода» создана 1 ноября 2012 года — в день, когда начал работу Единый реестр запрещённых сайтов Роскомнадзора. Проект борется за право доступа к информации в интернете, ведёт реестр блокировок, а также рассказывает о наиболее резонансных случаях ограничения доступа к сайтам, утечек данных, ужесточения законов и преследования за высказывания в интернете.

#новость #роскомсвобода

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32 комментария
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 Иван Серик
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Строганов Иван

Мне последнее название организации понравилось. Чуть не умер со смеху. Какие же порой интересные у организаций названия

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Иван Серик

РКНа на них не хватает! И будет полный РКН!

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Строганов Иван

Ну не, благодаря РКН, таких названий будет меньше.

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Xi

Только благодаря РКН мы узнали, что есть такие организации как «Спортивное ЛГБТ-сообщество». А ведь кто-то им ещё и бабок даёт )

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nkmstudio

Какая же гнилая баба на этой картинке.

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Игорь Мазаев

Роскомсвобода — иностранный агент.
Роскомнадзор — нет.
Спим спокойно.
Товарищ Майор — свой.

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Иван Серик

Скажем дружно нет свободе!
Даёшь надзор!

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Эффект Доплера

Спортивное ЛГБТ-сообщество - то ли ржать то ли плакать. Гачимучи

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Никита Климанов

Последние буквы не те, к сожалению

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Vladimir Ponomarev
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Иван Серик

Может быть только один!
Не надо нам вражеской мовы!

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Слегка Придурковатый

Вопрос чувакам в теме: статус иноагента позволит ли теперь юристам «Роскомсвободы» как и раньше тащить темы, делать запросы, защищать и всё такое прочее? Или всё, пиздец, единственный выход - закрываться?

P.S. С организации «Спортивное ЛГБТ-сообщество» проорал.

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Иван Серик

Надо назваться "Роскомсвобода номер 1"

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Слегка Придурковатый

Сорян, но это так не работает.

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Dimitri

Надо вообще слова как свобода, мир и права человека запретить и обозначить как иностранные загнивающие ЛБГТ термины. Зачем мелочиться.

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Сергей Я

Странная организация эта Роскомсвобода конечно. Вроде с одной стороны и много полезного делает, и не пишут откровенно либерально-оппозиционную дичь, но с другой стороны слишком много себе позволяет и непонятно кем себя возомнили (кто это вообще, кто основатель, кто их финансирует и т.п.?), есть статьи и дела/проекты, которые в принципе можно обозначить как "иноагентские".

Мне кажется просто ребятки, как это часто бывает, слишком поверили в себя и перегнули палку, хотя могли продолжать аккуратную деятельность по "освобождению" интернета в рамках закона, насколько это возможно. А властям наоборот лучше бы налаживать диалог с такими организациями, вместо всяких "Лиг безопасносного интернета", которые несут исключительно вред России.

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MedievalRain

Властям, которые намеренно вводят цензуру лучше бы налаживать диалог с организациями, которые пытаются с цензурой бороться? Смешно.

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Leo Uvarov

причем "в рамках закона" (конституция) цензура запрещена.

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Сергей Я

Да, все верно.

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Lord, bless me

Минюст внёс в список иноагентов vc.ru из-за влияния youtube на последнего

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Иван Серик

VC.RU обвинил Минюст в цензуре и начал игнорировать новости от него!

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Слегка Придурковатый

Висиру нужно внести в список иноагентов по другой причине - из-за отмены дизлайков.

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Сергей Я

Но Ютуб не инагент.

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Pavel Voronkov
Глуб Пьяных

Это что?

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Ivan Habl

Глеб

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Слегка Придурковатый

Глебы увидел (каких?) пьяных.

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Andrey Gordeev

Клуб

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Марина

Было бы смешнее, если бы Роскомнадзор внес в список иноагентов Роскомсвободу

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Pushkareva Ekaterina

Бедный Колесников. Интеллигентнейший человек.

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Я никто и звать меня никак

Я всегда думал, что они в первой пятёрке добавленных...

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Слегка Придурковатый

Кстати да, долго тянули почему-то.

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