Право
Современный рубин

«Ъ»: Минцифры предложило ввести минимальный штраф за утечки данных в 5 млн рублей и максимальный — в 500 млн рублей Статьи редакции

Максимальный штраф придётся платить тем, кто допускает утечку не в первый раз или пытался скрыть инцидент.

  • Минцифры решило установить диапазон оборотных штрафов за утечки персональных данных от 5 млн рублей до 500 млн рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
  • Максимальный штраф компания может получить в том случае, если она допустила повторную утечку с момента вступления закона в силу или, например, попыталась скрыть инцидент, объясняет собеседник «Ъ», знакомый с заключительной версией законопроекта.
  • Штраф будут рассчитывать от размера выручки компании за календарный год, предшествующий году, в котором выявили утечку. Если законопроект примут, он вступит в силу уже в сентябре 2023 года.
  • Введение таких штрафов для бизнеса может привести к «дроблению компаний» — чтобы сократить базу в случае возможных утечек, в том числе по региональным подразделениям или сфере деятельности, считает источник «Ъ» в одной из ИТ-компаний. Например, разделить основной бизнес и сервис доставки еды, чтобы выручка от каждого юрлица была меньше — как и штраф.
  • В апреле 2022 года Шадаев говорил, что Минцифры вместе с РКН выступят с инициативой об оборотных штрафах для бизнеса за утечки. 30 мая ведомство согласовало законопроект — это штраф в 1% от годового оборота и до 3% при попытке скрыть инцидент.
  • В августе РБК узнало, что сервисы хотят наказывать, если они допустят утечку данных более 10 тысяч человек, а в октябре «Ведомости» сообщили, что компании могут и вовсе не штрафовать — если данные нельзя идентифицировать. При этом ответственными за утечку будут считаться не только компании, но и их руководители. В декабре Минцифры сообщило, что подготовило законопроект — в нём предусматривается возможность уменьшить сумму штрафа.
  • Собранные деньги от штрафов ведомство предлагает направить в спецфонд, из которого будут выплачивать компенсации пострадавшим от утечек. Интернет-компании и банки эту инициативу раскритиковали, как и идею выплачивать деньги пострадавшим до суда, чтобы уменьшить сумму штрафа.
Право
Современный рубин
«Сетевые свободы»: в 2022 году произошло 60 утечек персональных данных — больше, чем с 2019-го по 2021 год Статьи редакции

При этом пострадавшим от утечек «крайне трудно» защищаться в судах, а компании штрафуют на незначительные суммы, отмечают исследователи.

#новость #минцифры #штрафы #утечки

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42 комментария
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 Деда Миша

Успевайте слить данные до сентября 2023 года, пока действует акция

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Artur Kuramshin

Все сливы по 60 тысяч рублей?)

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Ияза Гара

Считаю что необходимо сделать исключение для Яндекса, Вконтакта, кинотеатров, банков, такси и прочих крупные сервисов. Им сейчас нелегко, пусть продолжают платить 60к за слив 100500 миллионов записей.
А вот мелкие магазины надо по полной драть! Если магазин с кормом для рыбок на кривом шаблоне вордпресса взломают и украдут пару сотен телефонов - пусть сразу платят пол-ярда, чтобы дети и внуки с родственниками до седьмого колена расплачивались всю жизнь!

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Not God

Whoosh слиты миллионы строк, через месяц они выпускают акции которые упали на 2 день на 20% от начальной стоимости

Гос услуги где-то видел уже продаются по 1-15 рублей, тут вообще не кому и не на кого заявлять, замалчивание

Все сайты и интернет уже взломаны установленным оборудованием, потому что по http провайдер включает свои баннеры в сайты и скрипты, так что ждите сливов и наказаний недоговорившихся между собой по понятиям бизнесменам и бандитам, крышующих провайдеров и прочий бред

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Руслан

Что за бред

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Игорь Мазаев

Хорошо, все эти деньги ведь пойдут пострадавшим, правда? 🧘

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Griby Lenina

Конечно. Но у разных людей ценность данных разная. Поэтому кому надо пойдут, не волнуйтесь.

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Серж

А вы же не читатель а писатель,правда?

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Дмитрий Струков

Даже если и читатель - вы прям верите что эти деньги пойдут по назначению?

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Серж

Конечно

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Иван Лезгинов

Доказывайте через суд, что вы пострадали и понесли ущерб.

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Roman Kotov

Ну т.е езда малому и среднему бизнесу, все кто может слить данные ещё и в долгах останется пожизненно, а корпорациям эти 500млн ни о чем

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Серж

А вариант что сливать не будут, не рассматривается?

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Дмитрий Струков

А ты думаешь кто-то прям специально сливает?

Я хз, для условного Яндекса штраф в 500 млн - это терпимо. Штраф в 500 млн для меня - это считай пожизнененный приговор.

При этом, я ничего противозаконного не совершал. Да, может, не усмотрел за открытым портом, понятно что это как-то должно наказываться, но не так же.

А воров никто искать не будет, несмотря на законы Яровой и всех этих грабительских мер. Они еще и бабла поднимут, и все у них будет хорошо.

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Onetwo Threefour

Не можешь усмотреть за портом - значит, не собирай и не храни чужие данные. В чем проблема?

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Sergey

в том что даже самые крупные игроки подвергаются сливу, а ты хочешь идеальной защиты от утечек в малом бизнесе?

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Onetwo Threefour

А кто виноват в том что рынок начиная с 2011 года принимает все закручивания гаек что идут сверху? Не было бы моих данных в малом бизнесе не прими этот бизнес правила игры в свое времч.

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Arkadiy Khomenko
не собирай и не храни чужие данные

Не открывай интернет магазин, не организуй стартап... Да, tovarisch?

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Прочий чувак

Не собирай номера телефонов ,банковские карты, паспорта...

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Toni

Заебись логика 👍

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Cynth

сильное заявление конечно))

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Волченко Сергей

Это что-то на грани фантастики

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Волченко Сергей

У тебя не смогут украсть данные, если ты выставишь их в открытый доступ. Пользуйтесь

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Вадим Д.
может привести к «дроблению компаний»

Разделяй и действуй! — новый девиз для сливающих.

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Волченко Сергей

У нас не будут усилять защиту, но будут делать всё, чтобы минимизировать штраф, когда придёт время

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Иннокентий Фефилов

Взламываешь сайт конкурента с базой в 10 человек и всё.

Или регаешь на сайте конкурента 10 человек. Создаешь файл с этими данными и заявляешь слив.

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Дмитрий Струков

Там речь про 10 тыс. Но да, вариант рабочий

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Серж

Чет ты чел как нерусский,можно же просто заказать конкурента,к чему эти сложности))

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Paul Brezcuu

Штраф так штраф, для кого надо штраф. Для Яндекса будет 500к, для всех остальных 500млн) ой, а остальных то компаний скоро и не будет

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Вадим Д.

До сентября можно сливать бесплатно. Многие ли подтянутся на аттракцион невиданной щедрости?

С другой стороны — сей чудный закон могут и не принять ведь.

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Слегка Придурковатый

500 млн, 5 млн... По итогу ещё пару порядков скинут и сторгуются до 50 тысяч.

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Иван Лезгинов

И правда слегка

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пешка

Акцию продлевать не будут походу

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Руслан Бофт

что то я не вижу цифры в 60к- непорядок😂😂😂

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Not God

Через суд ума не хватает устанавливать штраф в зависимости от степени, последствий, количества пострадавших? Для этого отдельный закон нужен оказывается был? Разве не будет такого, что ФСБ и другие органы, кто потенциально может слить данные пользоваться этим преднамеренно для обогащения? При том что граждане навряд ли будут единично судиться по перс данным, так как это большие издержки, а выплаты пострадавшим тут вообще не подразумевается....

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Серж

Пострадавший еще должен обьявится,так не будет- сидел Ваня на диване и ему сто тыщ капнуло автоматом что где-то его данные слили

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Not God

Вы сами и ответили на вопрос, как должно быть. Именно так и должно быть, сидишь и тебе капнуло на карту за слив, после юридической защиты и тяжб которые идут автоматически по инициативе органов которые сейчас цензурой и издевательствами занимаются , так происходит при капитализме который гарантирует юр равноправие сторон и бесплатную юр защиту. Мне некогда вам искать законы, по которым даже неустановленный круг лиц должен защищаться от бардака

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Михаил Тимофеев

В чем глубокий смысл минимальной планки? Убить B2C микробизнесы на корню? Да и для малых/средних бизнесов 5 миллионов - это слишком.

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Улиточка

Как всегда отличная инициатива.
Многие мелкие организации ведут сайты гос. структур типа муниципальных образований. По закону такие ресурсы собирают заявки граждан, а администраторы сайта являются операторами персональных данных. Для какого-нибудь района в городе 10к записей за всё время существования ресурса — это вполне реальная метрика.
Будут ли мелкие организации рисковать потерять 5кк рублей при среднем доходе в 200к/год с сайта или пошлют таких заказчиков нах.уй?

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Владимир Степану

ага ага, спецфонд, только ключик от этого спецфонда будет под ковриком, так что заходите, берите

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ondefeat

По сути, есть две главные причины утечек.

Первая - человеческий фактор. То есть когда человек от обиды или желания наживы сливает то, к чему у него есть доступ. Проблема в том, что защита от этого - это полноценная организованная система с отдельными безопасниками, дорогими программными инструментами, регламентами и прочим, что малый бизнес просто не потянет. К тому же, даже это не гарант - так как обидится или бабок захотеть может сам безопасник, который за эту систему отвечает. Я как-то работал в компании у которой обязательным этапом найма было пройти детектор лжи, где в том числе были вопросы о сливах данных. Но даже это в итоге не гарант, так как и это обойти не так чтобы сложно. Еще проблема, что с такой системой часто сама разработка выходит медленнее и дороже, если решаются проблемы, которые завязаны на данные, а данных у тебя нет. Стартапы и малый бизнес такого просто не могут себе позволить.

Вторая причина - банально баги и недосмотр. Я когда кодить начинал, мечтал стать тру хакером и развивался в этой теме. В итоге в 15 лет я почти случайно, методом перебора параметров запроса, получил доступ к паспортным данным нескольких тысяч человек, регистрировавшихся на один фестиваль, включая сканы этих паспортов. Помню как стягивал это все несколько часов на модемном интернете. И проблема была в том что именно при определенном наборе параметров была возможна SQL инъекция. Не помню детали, но помню, что проблема была достаточно неочевидна, то есть винить создателей портала мне было сложно. Я тогда очканул, думал, что прям ща ко мне уже выехали и в итоге не стал с этим ничего делать и о баге написал организаторам. Но в целом - вот слив, возникший просто из-за косяка разработчика, который отследить было не так просто, даже если бы такая цель стояла.

И это я не рассматриваю варианты, когда утечка произошла из-за взлома, при чем это может быть взлом даже не самого портала, а хостинга, например. Но отвечать, по сути, будет компания, хотя ее вина только в том, что она выбрала не тот хостинг и не в то время. Да и в принципе возникает проблема человеческого фактора на стороне хранения данных также, на которую ты вообще повлиять никак не можешь. То есть единственный вариант этого избежать - на старте проекта делать свой дата центр, даже если у тебя 10 клиентов, или как? Бред же.

От самого факта сливов я тоже не в восторге, но грести всех под одну гребенку и применять по дефолту кнут за то, что контролировать в целом проблематично - такая себе перспективая для развития проектов.

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Not God

Выше написал , что лучше рассматривать и оценивать каждый случай индивидуально, что должен суд делать и специальные эксперты консультанты по инжект безопасности в данном случае. И да, это дорого и затратно, но жизнь человека дороже. Прямо сейчас, со слитых данных обманывают какую-то бабулю, которая отдаст последние средства и будет вынуждена плохо питаться, что негативно скажется на ее имеющихся болезнях . Взрослому человеку позвонит мошенник и введёт в ступор, отвлечет от работы или вождения, а что может сделать маньяк я лучше буду молчать. Будет сидеть какой нибудь урод и 24/7 смотреть через экраны на твою жизнь, переписки, оплаты и счета , будет знать где тебя лучше всего найти и прочие последствия, за которые должен заплатить бизнес и обеспечить безопасность пользователей.

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