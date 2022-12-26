«Ъ»: Минцифры предложило ввести минимальный штраф за утечки данных в 5 млн рублей и максимальный — в 500 млн рублей Статьи редакции
Максимальный штраф придётся платить тем, кто допускает утечку не в первый раз или пытался скрыть инцидент.
- Минцифры решило установить диапазон оборотных штрафов за утечки персональных данных от 5 млн рублей до 500 млн рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
- Максимальный штраф компания может получить в том случае, если она допустила повторную утечку с момента вступления закона в силу или, например, попыталась скрыть инцидент, объясняет собеседник «Ъ», знакомый с заключительной версией законопроекта.
- Штраф будут рассчитывать от размера выручки компании за календарный год, предшествующий году, в котором выявили утечку. Если законопроект примут, он вступит в силу уже в сентябре 2023 года.
- Введение таких штрафов для бизнеса может привести к «дроблению компаний» — чтобы сократить базу в случае возможных утечек, в том числе по региональным подразделениям или сфере деятельности, считает источник «Ъ» в одной из ИТ-компаний. Например, разделить основной бизнес и сервис доставки еды, чтобы выручка от каждого юрлица была меньше — как и штраф.
- В апреле 2022 года Шадаев говорил, что Минцифры вместе с РКН выступят с инициативой об оборотных штрафах для бизнеса за утечки. 30 мая ведомство согласовало законопроект — это штраф в 1% от годового оборота и до 3% при попытке скрыть инцидент.
- В августе РБК узнало, что сервисы хотят наказывать, если они допустят утечку данных более 10 тысяч человек, а в октябре «Ведомости» сообщили, что компании могут и вовсе не штрафовать — если данные нельзя идентифицировать. При этом ответственными за утечку будут считаться не только компании, но и их руководители. В декабре Минцифры сообщило, что подготовило законопроект — в нём предусматривается возможность уменьшить сумму штрафа.
- Собранные деньги от штрафов ведомство предлагает направить в спецфонд, из которого будут выплачивать компенсации пострадавшим от утечек. Интернет-компании и банки эту инициативу раскритиковали, как и идею выплачивать деньги пострадавшим до суда, чтобы уменьшить сумму штрафа.
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Успевайте слить данные до сентября 2023 года, пока действует акция
Все сливы по 60 тысяч рублей?)
Считаю что необходимо сделать исключение для Яндекса, Вконтакта, кинотеатров, банков, такси и прочих крупные сервисов. Им сейчас нелегко, пусть продолжают платить 60к за слив 100500 миллионов записей.
А вот мелкие магазины надо по полной драть! Если магазин с кормом для рыбок на кривом шаблоне вордпресса взломают и украдут пару сотен телефонов - пусть сразу платят пол-ярда, чтобы дети и внуки с родственниками до седьмого колена расплачивались всю жизнь!
Whoosh слиты миллионы строк, через месяц они выпускают акции которые упали на 2 день на 20% от начальной стоимости
Гос услуги где-то видел уже продаются по 1-15 рублей, тут вообще не кому и не на кого заявлять, замалчивание
Все сайты и интернет уже взломаны установленным оборудованием, потому что по http провайдер включает свои баннеры в сайты и скрипты, так что ждите сливов и наказаний недоговорившихся между собой по понятиям бизнесменам и бандитам, крышующих провайдеров и прочий бред
Что за бред
Хорошо, все эти деньги ведь пойдут пострадавшим, правда? 🧘
Конечно. Но у разных людей ценность данных разная. Поэтому кому надо пойдут, не волнуйтесь.
А вы же не читатель а писатель,правда?
Даже если и читатель - вы прям верите что эти деньги пойдут по назначению?
Конечно
Доказывайте через суд, что вы пострадали и понесли ущерб.
Ну т.е езда малому и среднему бизнесу, все кто может слить данные ещё и в долгах останется пожизненно, а корпорациям эти 500млн ни о чем
А вариант что сливать не будут, не рассматривается?
А ты думаешь кто-то прям специально сливает?
Я хз, для условного Яндекса штраф в 500 млн - это терпимо. Штраф в 500 млн для меня - это считай пожизнененный приговор.
При этом, я ничего противозаконного не совершал. Да, может, не усмотрел за открытым портом, понятно что это как-то должно наказываться, но не так же.
А воров никто искать не будет, несмотря на законы Яровой и всех этих грабительских мер. Они еще и бабла поднимут, и все у них будет хорошо.
Не можешь усмотреть за портом - значит, не собирай и не храни чужие данные. В чем проблема?
в том что даже самые крупные игроки подвергаются сливу, а ты хочешь идеальной защиты от утечек в малом бизнесе?
А кто виноват в том что рынок начиная с 2011 года принимает все закручивания гаек что идут сверху? Не было бы моих данных в малом бизнесе не прими этот бизнес правила игры в свое времч.
Не открывай интернет магазин, не организуй стартап... Да, tovarisch?
Не собирай номера телефонов ,банковские карты, паспорта...
Заебись логика 👍
сильное заявление конечно))
Это что-то на грани фантастики
У тебя не смогут украсть данные, если ты выставишь их в открытый доступ. Пользуйтесь
Разделяй и действуй! — новый девиз для сливающих.
У нас не будут усилять защиту, но будут делать всё, чтобы минимизировать штраф, когда придёт время
Взламываешь сайт конкурента с базой в 10 человек и всё.
Или регаешь на сайте конкурента 10 человек. Создаешь файл с этими данными и заявляешь слив.
Там речь про 10 тыс. Но да, вариант рабочий
Чет ты чел как нерусский,можно же просто заказать конкурента,к чему эти сложности))
Штраф так штраф, для кого надо штраф. Для Яндекса будет 500к, для всех остальных 500млн) ой, а остальных то компаний скоро и не будет
До сентября можно сливать бесплатно. Многие ли подтянутся на аттракцион невиданной щедрости?
С другой стороны — сей чудный закон могут и не принять ведь.
500 млн, 5 млн... По итогу ещё пару порядков скинут и сторгуются до 50 тысяч.
И правда слегка
Акцию продлевать не будут походу
что то я не вижу цифры в 60к- непорядок😂😂😂
Через суд ума не хватает устанавливать штраф в зависимости от степени, последствий, количества пострадавших? Для этого отдельный закон нужен оказывается был? Разве не будет такого, что ФСБ и другие органы, кто потенциально может слить данные пользоваться этим преднамеренно для обогащения? При том что граждане навряд ли будут единично судиться по перс данным, так как это большие издержки, а выплаты пострадавшим тут вообще не подразумевается....
Пострадавший еще должен обьявится,так не будет- сидел Ваня на диване и ему сто тыщ капнуло автоматом что где-то его данные слили
Вы сами и ответили на вопрос, как должно быть. Именно так и должно быть, сидишь и тебе капнуло на карту за слив, после юридической защиты и тяжб которые идут автоматически по инициативе органов которые сейчас цензурой и издевательствами занимаются , так происходит при капитализме который гарантирует юр равноправие сторон и бесплатную юр защиту. Мне некогда вам искать законы, по которым даже неустановленный круг лиц должен защищаться от бардака
В чем глубокий смысл минимальной планки? Убить B2C микробизнесы на корню? Да и для малых/средних бизнесов 5 миллионов - это слишком.
Как всегда отличная инициатива.
Многие мелкие организации ведут сайты гос. структур типа муниципальных образований. По закону такие ресурсы собирают заявки граждан, а администраторы сайта являются операторами персональных данных. Для какого-нибудь района в городе 10к записей за всё время существования ресурса — это вполне реальная метрика.
Будут ли мелкие организации рисковать потерять 5кк рублей при среднем доходе в 200к/год с сайта или пошлют таких заказчиков нах.уй?
ага ага, спецфонд, только ключик от этого спецфонда будет под ковриком, так что заходите, берите
По сути, есть две главные причины утечек.
Первая - человеческий фактор. То есть когда человек от обиды или желания наживы сливает то, к чему у него есть доступ. Проблема в том, что защита от этого - это полноценная организованная система с отдельными безопасниками, дорогими программными инструментами, регламентами и прочим, что малый бизнес просто не потянет. К тому же, даже это не гарант - так как обидится или бабок захотеть может сам безопасник, который за эту систему отвечает. Я как-то работал в компании у которой обязательным этапом найма было пройти детектор лжи, где в том числе были вопросы о сливах данных. Но даже это в итоге не гарант, так как и это обойти не так чтобы сложно. Еще проблема, что с такой системой часто сама разработка выходит медленнее и дороже, если решаются проблемы, которые завязаны на данные, а данных у тебя нет. Стартапы и малый бизнес такого просто не могут себе позволить.
Вторая причина - банально баги и недосмотр. Я когда кодить начинал, мечтал стать тру хакером и развивался в этой теме. В итоге в 15 лет я почти случайно, методом перебора параметров запроса, получил доступ к паспортным данным нескольких тысяч человек, регистрировавшихся на один фестиваль, включая сканы этих паспортов. Помню как стягивал это все несколько часов на модемном интернете. И проблема была в том что именно при определенном наборе параметров была возможна SQL инъекция. Не помню детали, но помню, что проблема была достаточно неочевидна, то есть винить создателей портала мне было сложно. Я тогда очканул, думал, что прям ща ко мне уже выехали и в итоге не стал с этим ничего делать и о баге написал организаторам. Но в целом - вот слив, возникший просто из-за косяка разработчика, который отследить было не так просто, даже если бы такая цель стояла.
И это я не рассматриваю варианты, когда утечка произошла из-за взлома, при чем это может быть взлом даже не самого портала, а хостинга, например. Но отвечать, по сути, будет компания, хотя ее вина только в том, что она выбрала не тот хостинг и не в то время. Да и в принципе возникает проблема человеческого фактора на стороне хранения данных также, на которую ты вообще повлиять никак не можешь. То есть единственный вариант этого избежать - на старте проекта делать свой дата центр, даже если у тебя 10 клиентов, или как? Бред же.
От самого факта сливов я тоже не в восторге, но грести всех под одну гребенку и применять по дефолту кнут за то, что контролировать в целом проблематично - такая себе перспективая для развития проектов.
Выше написал , что лучше рассматривать и оценивать каждый случай индивидуально, что должен суд делать и специальные эксперты консультанты по инжект безопасности в данном случае. И да, это дорого и затратно, но жизнь человека дороже. Прямо сейчас, со слитых данных обманывают какую-то бабулю, которая отдаст последние средства и будет вынуждена плохо питаться, что негативно скажется на ее имеющихся болезнях . Взрослому человеку позвонит мошенник и введёт в ступор, отвлечет от работы или вождения, а что может сделать маньяк я лучше буду молчать. Будет сидеть какой нибудь урод и 24/7 смотреть через экраны на твою жизнь, переписки, оплаты и счета , будет знать где тебя лучше всего найти и прочие последствия, за которые должен заплатить бизнес и обеспечить безопасность пользователей.