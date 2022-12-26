Право
Современный рубин

МВД объявило в розыск Дмитрия Давыдова — автора «20 идей по развитию России» Статьи редакции

Он может быть в розыске ещё с 2020 года — просто раньше информацию никто не проверял.

  • В базе розыска МВД появилась карточка Дмитрия Викторовича Давыдова — человека с таким же именем 16 декабря в список иноагентов внёс Минюст, сообщили «Дождь» и «Вёрстка». Как долго он находится в базе — неизвестно, «Медиазона» отметила, что видела карточку ещё 20 декабря.
  • В ней указано, что Давыдов разыскивается «по статье УК», но какой конкретно — неизвестно. Кроме того, есть дата рождения, совпадающая с данными Минюста — 20 августа 1981 года, а также указано, что родился Давыдов в Казахстане.
  • В октябре 2021 года BBC публиковало расследование о Давыдове: о его личности ничего не известно, а сам он может быть собирательным образом. Издание предполагало, что за проектом стоит казахстанский предприниматель Дмитрий Давыдов, один из владельцев букмекерской компании «Олимп». TJ также пришло к выводу, что именно он — автор «20 идей о развитии России».
  • В 2020 году местная прокуратура обвинила руководство и менеджеров «Олимпа» в организации незаконного игорного бизнеса и уклонении от уплаты налогов. Поэтому российское МВД может вести его розыск с тех же пор по межгосударственному соглашению с коллегами. Но раньше эту информацию никто не проверял, отмечает журналист Михаил Зеленский.

  • По оценкам The Bell, которое тоже публиковало расследование о Давыдове, на октябрь 2021-го рекламная кампания в СМИ и у блогеров могла обойтись проекту в 350 млн рублей. «Медуза» оценивала затраты в 500 млн рублей.

  • Среди идей, которые указаны в проекте, есть абсолютно разные — например, чипировать всех россиян и иностранцев, которые совершили преступления, за исключением условно осуждённых. Другие — превратить Сочи в «мировой центр туризма и азартных игр», ввести платный проезд по Москве для борьбы с пробками.

#новость

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59 комментариев
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 Шмублик
Он может быть в розыске ещё с 2020 года — просто раньше информацию никто не проверял

А зачем сейчас проверили?) Кто это вообще?

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Егор Корницкий

Нужна новая «жертва режима»

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1 комментарий
Ale K

Нужен новый Навальный

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1 комментарий
Либерал-смузихлёб

Мурзилка

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1 комментарий
SMD

А какую цель можно преследовать этой хуетой?

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Денис Ананьев

Это проект "Одна идея по улучшению России", только от МВД

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1 комментарий
Михаил

Хороший знак! Видимо начат поиск приемника путина! ))

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Константин Смородский

Я облегчу задачу по поиску приемника, держите:

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1 комментарий
Сергей Я

Упаси Боже. Надеюсь это либеральная бурда так и останется в книжках и "роадмапах".

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fyp

Вообще какая-то х#йня мутная с этими 20 идеями. Что это вообще непонятно, но из каждого продажного блогерского рта постоянно транслировалось

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Vasili Kubarev

Я правильно понимаю, что идеи по развитию России преступны по определению?

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Steve Evets

Конечно. Потому что для любого развития первая идея - это для начала остановить вот это вОт ВСё, которое всё портит

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Симеон Обедов

Конечно! Вот Василий, вы хотите себе чип в качестве ветви развития России? А чего нет? У нас только такое развитие идеи против преступников возможно - чип всем, ведь все преступники.

Инициатор с нелегальным игорным бизнесом сказал, что надо, считает, что отличная идея. Надо поддержать, ящетаю.

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Вадим Д.
Давыдов разыскивается «по статье УК», но какой конкретно — неизвестно

Был бы человек, а статья, как известно, найдётся. Новые реалии отдельной цивилизации, хотя их уже проходили.

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Иван Петров

Тут обратная ситуация - статья нашлась, а человека нет.

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Yaroslav Kamolin

еще не придумали😂

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Артур

Не гоже инокомыслить в этом государстве

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Eldar Faizullin

Уже и до иноков добрались, бестолочи неграмотные >:E

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5 комментариев
Deve

щас сюда набежит стая и будет рассказывать почему на западе плохо жить)))

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Vasili Kubarev

Вы что, хотите как во Франции? (c)

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3 комментария
Виталий Лановой
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Денис Буйлов

ну правильно просто не нужно России развиваться, ишь чего захотел)

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Вадим Д.

Если это "коллективное творчество", типа Козьмы Пруткова, найти будет не так просто.

Надеюсь, ищут потому что идеи были очень хороши, понравились, но нужно раскрыть их подробнее.

Но реальность говорит о другом.

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Oleg Yakushev

У тебя цель оставить комментарий под каждой новостью на VC?)) абсолютно под каждой статьей ты оставляешь своё мнение. Просто интересно - откуда столько времени на подобную деятельность?)

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Серж

Там идеи уровня за все хорошее против всего плохого.

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Слегка Придурковатый

"Всем категориям лиц, перечисленных ниже, предлагается путем инъекции ввести органический чип-суспензию или нанести маркировку, которая выдает постоянный сигнал обнаружения, загружаемый в единую совершенно секретную базу данных с разным уровнем доступа"

Дмитрий Давыдов - это директор РенТВ, покрываемый звероящерками с Нибиру. Дело раскрыто.

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C. Steel
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Сергей Я

Зачем на ЭТО тратить время и силы?🤦‍♂️🤮

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Alexander Klimanskiy

Давайте сажать всех кто за всё хорошее и против всего плохого. Нет времени на раскачку.

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Копчик
рекламная кампания в СМИ и у блогеров могла обойтись проекту в 350 млн рублей

VC тоже заплатили?

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Аркадий Дорога

ВиСи ненавязчиво рекламирует свой джинсовый бизнес

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СНОБ Не ZVиZди

Вроде есть, а вроде и нет человека. Есть тут над чем подумать.

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Александр Смирнов

Вот найдут когда - тогда и подумают

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Аркадий Дорога

Баян Бабаян. ВиСи со статьями, которые мы .... скачиваем!

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Allestor Klei

Рекламная кампания затянулась

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Mak Newt

В госдумах идеи по развитию закончились, решили обратиться к МВД чтоб нашли специалиста🤡

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Турист Кубани

Как это вообще попало в мою ленту ?)

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СНОБ Не ZVиZди

Собирательный образ - это типа Козьма Прутков 🤣

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Сергей Леопольдович

Все ясно и просто как батон в Пятерочке: немного попытались денежек намыть через рекламку там, рекламку сям. Но, как вариант, кассир имел неслыханную наглость скушать рыбу сибас и не оставить своим "инвесторам" оговоренной косточки и мягкого брюшка. Кто же потерпит такую наглость космического масштаба? Вот и не терпят ))))
Все что выше - оценочная версия в фантазийном стиле.

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Maksim Georgiev

Это реклама 20 идей?

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Кот Василий

Блин я по заголовку подумал, что его ищут что бы орден за заслуги перед отечеством вручить!

Ищут пожарные, ищет милиция, ищут фотографы в нашей столице. Ищут давно, но не могут найти парня какого-то лет двадцати. Среднего роста, плечистый и крепкий, ходит он в белой футболке и кепке. Знак «ГТО» на груди у него. Больше не знают о нем ничего.

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Zeybek Zeybek
развитию России

у нас так не принято

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Roman M. Maslennikov

Проект Давыдов - это пиар сочинского девеломпента. Посмотрите его сайт внимательно.

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Антон Фень

Девелопмент там на словах, на деле мелкая конторка по отмыву деняк из игорного бизнеса.

А вот дальше сами догадаетесь

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Целевой кран

А посмотреть кто оплачивал рекламу нельзя потому что что? Криптой платил?

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Ян Новак

были посредники, если я не ошибаюсь

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