Право
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Суд в Москве приговорил к 10 годам колонии участника банды похитителей российских предпринимателей — «Ъ» Статьи редакции

Среди тех, кого похитили в 2019 году, был партнёр-франчайзи «Додо пиццы».

  • Кузьминский райсуд Москвы приговорил к десяти годам колонии веб-дизайнера Андрея Ферриса, выяснил «Коммерсантъ». Как пишет издание, он входил в «организованную преступную группу».
  • По данным суда, роль Ферриса заключалась в том, чтобы находить состоятельных жертв, уговаривать их добровольно встретиться с его сообщниками и сопровождать к ним. Кандидатов он отбирал, анализируя рекламу в соцсетях и публикации в деловых СМИ.
  • Речь идёт о похищениях, о которых стало известно в 2020 году. Тогда основатель «Додо пиццы» Фёдор Овчинников рассказал, что в сентябре 2019-го неизвестные похитили и несколько дней держали в загородном доме его крупнейшего партнёра-франчайзи Владимира Горецкого. Как писал Овчинников, на предпринимателя оформили долг на 32 млн рублей и украли у него все деньги.
  • Позже Forbes нашёл ещё двух предпринимателей, которые стали жертвами банды, — Андрея Коновалова, который продаёт в США алтайское мумиё, и неназванного производителя косметики в одной из стран Восточной Азии.
  • Как пишет «Ъ», третьей жертвой стал гражданин Южной Кореи российского происхождения Роман Вернидуб, основатель производителя товаров для косметологии Koru Pharmaceuticals. Суд признал его право на компенсацию в размере 13,78 млн рублей. Горецкому, по мнению райсуда, был нанесен ущерб в размере 3,53 млн рублей, Коновалову — 5,76 млн рублей. Оба предпринимателя также смогут требовать компенсацию морального вреда в 1 млн рублей каждый.
  • Сам Феррис вину не признал и заявил, что не имел отношения к группировке. По его словам, он общался с потерпевшими в Москве, встречал их в аэропортах других стран и развозил по адресам, но их дальнейшая судьба ему была неизвестна. «Подсудимый пояснил, что за границу выезжал на отдых, а там заодно выполнял разовые поручения некоего Олега, которого знал по переписке в Telegram».
  • Привлечь к ответственности остальных членов группировки не удалось, отмечает «Ъ». Их данные известны полиции, но сами они пока недоступны для следствия, сообщил Дмитрий Стасюк. Это управляющий партнёр адвокатского бюро «Закон», которое представляло интересы потерпевших.
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«История из 90-х в современном исполнении»: Forbes рассказал о жертвах банды похитителей российских предпринимателей Статьи редакции

Кроме франчайзи «Додо пиццы» в плену у «инвесторов-похитителей» были ещё два предпринимателя.

#новость

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11 комментариев
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 Игорь Мазаев

Фух, хорошо хоть не похитителей дамских сердец. Я в безопасности 🧘

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Стас Иванов
Сам Феррис вину не признал и заявил, что не имел отношения к группировке.
... выполнял разовые поручения некоего Олега, которого знал по переписке в Telegram

Тут следователи должны были пальцем у виска покрутить

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Leonid Manilov

похищение предпринимателей? это что 90?

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Andrey Miller

А они и не прошли, просто проапгрейдились и легализовались )

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Вадим Д.

Дизайнер-похититель предпринимателей. Организаторы не определены и недоступны, так что всё ему досталось. Чего он, схемы похищений отрисовывал?

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Крипто Кун

Читай до конца.
Они известны, но убежали за границу. К норм нет доступа ментам

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Eternal Hate

Прям почти как за два грамма мефедрона

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Павел
веб-дизайнера

Серьезные люди эти дизайнеры, оказывается. А вы всё про смузи шутите.

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Слегка Придурковатый

"Как писал Овчинников, на предпринимателя оформили долг на 32 млн рублей и украли у него все деньги"

"Горецкому, по мнению райсуда, был нанесен ущерб в размере 3,53 млн рублей"

Спасибо, что живой, как говорится.

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Андрей Мельник

«Подсудимый пояснил, что за границу выезжал на отдых, а там заодно выполнял разовые поручения некоего Олега, которого знал по переписке в Telegram».
У меня одного только ассоциация с одним конкретным Олегом промелькнула, который весной Потанина свой именной банк продал?

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Доктор Богомол Тобогган
Подсудимый пояснил, что за границу выезжал на отдых, а там заодно выполнял разовые поручения некоего Олега, которого знал по переписке в Telegram

Прокурор и следак в голосину ржали с такого оправдания

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