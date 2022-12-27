ФАС признала, что «Мегафон» в мае необоснованно повысил тарифы на связь в среднем на 12% Статьи редакции
И предписала снизить цены.
- ФАС признала оператора нарушившим антимонопольное законодательство. По данным службы, в мае 2022 года компания необоснованно повысила тарифы на связь для более 16,5 млн абонентов в среднем на 12%.
- Регулятор предписал снизить тарифы «до экономически обоснованного уровня» и анонсировал оборотный штраф — его размер определят в ходе административного расследования.
- ФАС завела дело в октябре 2022 года. В «Мегафоне» тогда говорили, что заранее проинформировали службу об изменении стоимости тарифов и работают с ведомством, чтобы подтвердить свою позицию.
- В том же месяце регулятор признал МТС нарушителем антимонопольных законов за повышение цен более чем на 20% с января.
- 27 декабря «Ведомости» сообщили, что мобильные операторы в России стали уведомлять абонентов о повышении тарифов — это связано в том числе с ростом затрат на обслуживание инфраструктуры и закупку оборудования.
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Так они с января повышают цены на тарифы
Прикол.
Мне пришла смс от мегафона ваш тариф выростит на 50 рублей с такого то числа. Я пишу тогда ч ухожу на билайн. Он пишут - простите прошлая смс выслана вам ошибочно 🤣🤣🤣
Сильно.
С мая как раз всё подорожало и получается, что ничего снижать не надо, и тарифы подорожают «всего» на 15%.
такие новости сейчас уже неудивительные, так сильно цены растут..
То есть штраф оплатят просто абоненты. Как обычно требования снизить тарифы ФАС не выносит.
Мне еще Мосэнерго необоснованно повысил тарифы и водоканал. их будут штрафовать? там кажется монополия!)
Слишком базово, чтобы удивляться 😂
Раз в полгода залезаю в мегафон и постоянно нахожу без моего ведома подключённые платные услуги от мегафона типа выписки ежемесячной или ещё каких то услуг. Или услуги которые раньше были бесплатными долгое время, вдруг стали платными без какого либо уведомления по смс
Обманщики, надоело.
Мтс тоже предписывали и ничего не поменялось
И? Мегафон вернёт 12% за каждый месяц? Или ФАС так в пустоту это сказал?