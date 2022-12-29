Право
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Минцифры готовит законопроект о принудительном лицензировании зарубежного ПО, разработчики которого ушли из России — «Ъ» Статьи редакции

Деньги за его использование будут перечислять на спецсчёт, где они будут храниться «до востребования» правообладателем.

  • Минцифры «прорабатывает вопрос определения специальных условий использования иностранного ПО, в отношении которого невозможно исполнение добросовестными российскими пользователями действующих договорных обязательств», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо директора департамента развития ИТ-отрасли ведомства Дмитрия Никитина.
  • Как говорит источник издания, знакомый с ходом обсуждения, Минцифры вместе с участниками ИТ-отрасли обсуждает законопроект, который «декриминализует» нелегальное использование иностранного ПО, а также запустит механизм его принудительного лицензирования.
  • Российские клиенты будут перечислять плату за ПО на спецсчёт, с которого деньги правообладателям переведут «по первому требованию». Замминистра Минцифры Максим Паршин на совещании 28 декабря сообщил, что предложение прорабатывается «в закрытом от рынка режиме», речь идёт «об отдельном законопроекте», говорит источник «Ъ» в одной из ИТ-ассоциаций.
  • В Минцифры эту информацию никак не прокомментировали. Но глава ведомства Максут Шадаев 28 декабря предложил разрешить использовать иностранное ПО с «определёнными нарушениями» лицензионной политики. «Бизнес не виноват, что разработчик ушёл из страны и нельзя продлить лицензии. Мы должны создать отдельный механизм для добросовестных пользователей», — пояснил он.

  • С 31 марта 2022 года госзаказчикам запретили закупать иностранное ПО для использования на объектах критической информационной инфраструктуры без согласия правительства. В октябре «Ведомости» сообщили, что правительство перестанет выдавать согласие на закупку иностранного ПО госорганам, банкам и операторам связи.

#новость #минцифры

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((d, w) => { const makeSnow = (container) => { const svg = Snap(container.querySelector('svg')); const snowHolder = Snap.select('.nyg-snow > svg > g').group(); const snowflakes = []; const settings = { snowCount: 0 }; let snowCount = parseInt(container.offsetHeight / 10); let requestId; TweenMax.to(settings, 3, { snowCount, ease: Power2.easeInOut }); var fps = 1; var now; var then = Date.now(); var interval = 1000/fps; var delta; const tick = () => { now = Date.now(); delta = now - then; if (delta > interval) { if (snowflakes.length < settings.snowCount) { makeSnowflake(); } then = now - (delta % interval); } requestId = requestAnimationFrame(tick); } const makeSnowflake = () => { var scale = 0.5 + Math.random() * 0.5; var x = 20 + Math.random() * (container.offsetWidth - 40); var endX; var y = -10; var endY; const snowflake = snowHolder.circle(0, 0, 5).attr({ fill: '#D0E5FF' }); endY = container.offsetHeight + 10; snowflakes.push(snowflake); TweenMax.fromTo( snowflake.node, (container.offsetHeight / 30) + Math.random() * 5, { x: x, y: y }, { y: endY, onComplete: onSnowEnd, onCompleteParams: [snowflake], ease: Power0.easeIn } ); TweenMax.fromTo( snowflake.node, 1, { scale: 0 }, { scale: scale, ease: Power1.easeInOut } ); TweenMax.to( snowflake.node, 3, { x: x + (Math.random() * 90 - 45), repeat: -1, yoyo: true, ease: Power1.easeInOut, }, ); } const onSnowEnd = (snowflake) => { snowflake.remove(); snowflake = null; for (var i in snowflakes) { if (!snowflakes[i].paper) snowflakes.splice(i, 1); } if (snowflakes.length < settings.snowCount) { makeSnowflake(); } } const setSize = () => { svg.attr({ width: container.offsetWidth, height: container.offsetHeight, }); snowCount = parseInt(container.offsetHeight / 10); TweenMax.to(settings, 3, { snowCount, ease: Power2.easeInOut }); console.log('snowCount', snowCount); } setSize(); requestId = requestAnimationFrame(tick); w.addEventListener('resize', setSize); const destroy = () => { cancelAnimationFrame(requestId); snowflakes.forEach((snowflake) => { snowflake.remove(); }); TweenMax.killAll(); w.removeEventListener('resize', setSize); } return { destroy }; } const loadScript = (url, container) => { return new Promise((resolve, reject) => { const script = d.createElement('script'); script.src = url; script.async = false; script.onload = () => resolve(url); script.onerror = () => reject(url); container.appendChild(script); }); } const onLoad = () => { const comments = d.querySelector('.comments'); if (!comments) { return; } const container = comments.parentElement; container.style.position = 'relative'; const nyg = d.createElement('a'); nyg.href = 'https://vc.ru/special/nytoys'; nyg.target = '_blank'; nyg.classList.add('nyg-snow'); nyg.innerHTML = ``; container.appendChild(nyg); let snow; Promise.all([ loadScript('https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/gsap/1.19.0/TweenMax.min.js', nyg), loadScript('https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/snap.svg/0.4.1/snap.svg-min.js', nyg), ]) .then(() => { snow = makeSnow(nyg); }).catch((script) => { console.log(script + ' failed to load'); }) nyg.addEventListener('click', () => { if (snow) { snow.destroy(); nyg.remove(); } }); if (w.Air) { const ajaxify = Air.import('module.ajaxify'); ajaxify.one('Before page changed', () => { if (snow) { snow.destroy(); } }); } } onLoad(); })(document, window);
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60 комментариев
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 Сидор

Стоп! Платить-таки придется, но не правообладателю, а на спец счет?

Но деньги правообладатель не получит и поэтому может запросто лишить возможности пользоваться продуктом.
При этом куда уйдут деньги со спец. счета и кому - пользователь не знает.

Схема - огонь! ,

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Антон Кузьмин

Чем то напоминает схему с «крышами» в девяностых, только на новом, каком-то фантасмагорическом уровне)

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Дмитрий Кораблёв
Но деньги правообладатель не получит и поэтому может запросто лишить возможности пользоваться продуктом.

И как он это сделает? Это будет пиратский софт, просто теперь за это не накажут, ты же оплатил, но компания денег твоих не взяла по собственному желанию.

В целом логичное действие.

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13 комментариев
mr. Tyrazz

план надежный как швейцарские часы

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Точный меч

Однажды один мальчик спросил у речки:
- А можно ли иностранное ПО лицензировать принудительно? И чтобы производитель получил потом свои денюжки. И покупатель был доволен.
Да! - ответила речка.
Это был пи&деж чистой воды.

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Aleksandr Bovin

как и все схемы которые придумывают в правительстве, все на благо общества

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Nikodim Vasilyska

Фонд КР

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Сергей Я

Лучше так, чем бусурманам, кинувших людей, мзду платить!!

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Hnorr

Т.е. лицензионную версию ПО не получить, но предлагается сдать за это деньги?
И потом верить, что по требованию эти деньги будут отданы правообладателю? Что, даже не потребуют доказать, что он является правообладателем? Огромный пакет документов не надо будет собирать? Вот прям возьмут и отдадут собранную сумму в недружественные страны? Это точно не сюжет книги про утопию?

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Pavel

передадут Никите Сергеевичу на ответственное хранение

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Сергей Я

Наверное будут позже пояснения и подробности. Пока что больше вопросов, чем ответов.

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1 комментарий
Случайные фотографии

Плоти нологи

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Евгений О.

Государственный фонд "Пиратский общак."

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Александр Ильченко

А минцифры я так понимаю будет заниматься разработкой кряков и обхода официальной лицензии софта? Что за ахинею я сейчас прочитал)

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Дмитрий Кораблёв

Этим занимаются третьи лица. У вас в компании нет ни одной программы не лицензионной? Или может на домашнем ПК?

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3 комментария
Константин Суворов

Вот это выбор у людей конечно.

- Спиратить и жить счастливо.
- Спиратить, заплатить "кому-нибудь" и жить счастливо.

Таков путь.

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Константин Суворов

Я при этом понял бы такую схему со стриминговыми сервисами. Мне нужны новинки в Яндекс.Музыке и я готов платить за сервис и умные алгоритмы.

Но без новинок в ротации смысл платить теряется. Они там вроде добавляют что-то типа пользовательских историй, но в алгоритмах они похоже не участвуют. Да и не все находятся.

За ПО просто так предлагается закинуть куда-то там денег. Лицензия - это лицензия. Апдейты, поддержка, безопасность.

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1 комментарий
Дмитрий Кораблёв

фактически любое пиратство так и работает. Если у тебя есть пиратский софт и правообладатель об этом узнает, то тебя могут нагнуть и деньги с твоей карты спишутся.

Здесь как бы тоже самое, только сделали механизм, чтобы ты был перед государством чист.

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3 комментария
Aleks
Деньги за его использование будут перечислять на спецсчёт, где они будут храниться «до востребования» правообладателем.

одна проблема, по итогу может оказаться что денег не хватит если правообладатель их востребует, никто же не мешает за каждую копию потребовать миллиард. Это рынок, и именно рынком попрекают когда говорят о потолках цен на нефть и прочее. Но мы же не собираемся потолк ставить, мы честно блюдем рынок? нет? Ну а вот рынок решил не продавать. Мы же не можем заставить человека который решил не открывать магазин в России заставить его это сделать, так же как не можем заставить не закрыть магазин. Пользуются тем что цифровой контент легко копировать и физически перемещать никуда не надо. Реально затея так себе. Потому что производитель за продукт который не лицензирован производителем ответственности не несёт. А кто несёт? Те кто принудительно лицензировал? А возмещать как будут если что? или денег возьмут, а ничего делать не будут и никаких гарантий?
и про добросовестных пользователей. представим что магазин закрыт, не важно по каким причинам, будет ли считаться добросовестным покупателем тот кто вломился в магазин во внерабочее время, спер товар и сказал что оплатит как только магазин попросит оплатить? Что-то мне кажется что российские же суды не станут сильно заморачиваться и срок-таки накинут...

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ААА

Любое решение это решение... Организации использующие (купившие) иностранное ПО ну ни как не виноваты что правообладатели ушли из России, а работать, использовать как то это ПО нужно и тут нужны эти самые механизмы которые пытаются законодательно создать...

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ave ego

Организации обычно платят не столько за само ПО, сколько за его поддержку, доработку и сопровождение :)

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max busta

Виноваты - платили налоги, поддерживали значит и продолжают поддерживать всё, что начато.

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2 комментария
Вадим Д.

Каким, интересно, образом правообладатель будет получать деньги и по чьему именно "первому требованию" их будут перечислять?

использовать иностранное ПО с «определёнными нарушениями» лицензионной политики

То есть просто-напросто 3,14здить его почём зря, прикрываясь какими-то отчислениями "куда-то там". Ловко придумано, спору нет.

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Дмитрий Кораблёв

Ну скорее всего правообладатель предъявляет условной российской компании, рос компания говорит, что деньги уплачены, если хотите забрать - вот тут.
Принудительная продажа получается.

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Chef

скачал с торрентов, заплатил за это родному правительству!

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ave ego

Правообладатель иногда может закрыть глаза, что кто-то пользуется его продуктом бесплатно, но когда его продуктом начнут торговать, конечно компания примет меры, чтобы аннулировать такие лицензии, ведь это не освободит разработчика от санкционных рисков.

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Artem 69

Начали с софта, закончат патентами.

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max busta

Что такое пиратское по? Это по взломанное Васей? С закладками и дырами?) надеюсь его будут спецслужбы использовать 😂🤣😂😂 тогда утечки будут уже не у яндексов и Деливери. Но и базы будут поинтереснее.
Будут не только использовать дырявое по но и платить за это. - комбо)

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Алексей

Зачем эти сложности? Если пиратим, так пиратим до конца)

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V S

А как же государству казну пополнит? 😂 Идея счета в том, что ты будешь ставить пиратский софт з закладками и ещё за это платить 🤡. Про правообладателей это просто пыль в глаза чтоб легитимизировать хоть как-то!

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Disgusting Den

А я думал эпоха факсов закончена.
- отправил. Принимайте

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MMT

Правильно говорить: проверяйте

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MMT

KMS активатор. Теперь платно и с налогом.

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Отдаленный глобус

А где пункт про ответственность?
Ни дня без кринжа.

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Алекс

Ууу... что шобла задумала... То сидели на налогах с этого сегмента рынка, а теперь все решили себе в карман класть. Так они еще и цены свои на чужой софт назначать будут.

А что, тоже импортозамещение - по-российски!, товар вообще не производишь, и ничего не делаешь - только потоки бабла в карман направляешь. И объявят скоро: кому выручка с "продажи" идет, того это и продукт.

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Леонид Гнездилов

Это какая-то чужь))

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Излишний историк

Кажется они делают еще один РАО, только теперь для ПО

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