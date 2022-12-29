С 31 марта 2022 года госзаказчикам запретили закупать иностранное ПО для использования на объектах критической информационной инфраструктуры без согласия правительства. В октябре «Ведомости» сообщили, что правительство перестанет выдавать согласие на закупку иностранного ПО госорганам, банкам и операторам связи.

