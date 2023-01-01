Юристы S4 Consulting выбрали важные законы, которые начали действовать с начала 2023 года — про единый налоговый платёж и счёт, новые отчёты о сотрудниках,

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Кадр из фильма «Бухгалтер»

Что изменится:

Переход на единый налоговый платёж (ЕНП)

Раньше под каждый налог нужно было делать свою платежку и отправлять деньги на определенный р/с. Иногда возникали ситуации, когда бухгалтерия отправляла деньги на другой налоговый счет, или налоговая теряла платёж. Из-за этого начисляли пени, начинались разбирательства с налоговой.

С вводом ЕНП такая проблема уйдет. Компании смогут делать одну платёжку на единый налоговый расчетный счет (ЕНС). Деньги налево не уйдут — основной плюс для бизнеса.

ЕНП действует для основных налогов:

УСН.

Налог на прибыль.

НДС (не таможенный).

Страховые взносы (исключая взносы за травматизм).

НДФЛ (исключая НДФЛ с патентов иностранцев).

Акцизы.

Налог на имущество, земельный, транспортный.

Основная задача ввода ЕСН – упростить администрирование налогов для ФНС.

У ООО будет единый налоговый счет для уплаты налогов. Для ИП единый налоговый счёт соединят с налоговым счетом физлица. Т.е. если у вас есть ИП и квартира оформленная на физлицо, то отправлять платежку по УСН и по налогу на имущество надо будет на один налоговый счет.

Уведомление налоговой о суммах налога

С ЕНП возникает одна проблема — налоговая не будет знать, на какой налог сколько денег перечисляет компания. Это влияет на то, по какому налогу инспекция будет начислять пени, а также на возможность принятия вычетов по НДФЛ и НДС.

Поэтому при ЕНП налоговая ввела «дополнительную» отчётность для бухгалтерии — уведомление об исчисленных налогах.

Отправлять уведомление потребуется по налогам, по которым налоговая не знает запрашиваемых сумм. Например, по УСН, страховым взносам, НДФЛ, авансам по имущественному налогу — по этим пунктам бюджет получает налог раньше, чем бизнес сдаёт отчётность.

По налогу на прибыль и НДС отправлять не нужно.

В целом для бухгалтерии появится немного дополнительной работы и увеличатся издержки для бизнеса.

Меняется порядок учёта переплаты и недоплаты налогов

До 2023 года была возможна ситуация, когда по НДС есть недоимка, а по налогу на прибыль — переплата. Бухгалтерии приходилось заниматься перекидыванием переплаты с одного налога на другой.

С новой системой ЕНП такая ситуация невозможна. Переплата по одному налогу будет компенсировать недоплату по другому налогу. Аналогичная ситуация происходит с возвратами из бюджета.

Если компания подаёт на возмещение по НДС, то возмещённая сумма в первую очередь будет покрывать недоимки, затем налоги, авансовые платежи и сборы, далее пени и в последнюю очередь штрафы.

Новая отчётность по сотрудникам

Для бизнеса ввели новый отчёт «Персонифицированные сведения о физических лицах» (ПСФЛ). Новый отчёт нужно сдавать каждый месяц до 25 числа. В нём компания указывает ФИО сотрудника и все выплаты ему: аванс, зарплату, премии, больничные, отпускные и т.п. (все выплаты в сторону физлица).

В 2023 году начнёт работать единый Социальный фонд России (СФР) — он объединяет пенсионный фонд и фонд социального страхования. Из-за этого часть отчётов отменяется и вводится новый отчет — ЕФС-1.

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Уходят:

4-ФСС

СЗВ-СТАЖ

СЗВ-ТД

ДСВ-3

Фактически изменилось название отчёта, его форма и дата сдачи. Меньше отчётности для бизнеса не станет, так как. ЕФС-1 надо будет сдавать с такой же периодичностью, как и отменённые отчёты.

Новые сроки сдачи отчётности и уплаты налогов

Налоговая унифицировала даты и сроки выплат налогов.

Теперь вся отчётность должна сдаваться до 25 числа, налоги уплачиваться — до 28 числа.

По годовым отчётам месяц сдачи остался прежним, но срок сместился до 25 числа. Например, раньше ООО сдавали отчётность по УСН до 31 марта, теперь будут — до 25 марта.

Экономия на страховых взносах топ-менеджеров станет больше

В 2023 году зафиксировали единую предельную базу по страховым взносам в 1 917 000 рублей. Ранее предельная база отдельно фиксировалась на обязательное социальное страхование (~1 млн в 2022 года) и обязательное пенсионное страхование (~1,5 млн рублей).

Новая норма поможет сэкономить на страховых взносах с зарплат топ-менеджеров и других дорогих специалистов. Если компания не входит в МСП, то стандартная ставка по страховым взносам составляет 30%, а при достижении лимитов по предельной базе ставка снижается до 15,1%.

Например, если зарплата директора составляет 1 млн рублей в месяц с НДФЛ, то экономия на страховых взносах составит порядка 300 тысяч рублей за год.

Увеличили фиксированную сумму по страховым взносам для ИП

На 2023 год фиксируется единая сумма страховых взносов без разбивки по фондам в 45 842 рубля.

Если ИП заработает за год более 300 тысяч рублей, надо заплатить 1% с суммы более этого предела. Но не более 257 061 рублей. Ранее предельной величины не было. Можно сказать, что это небольшая льгота.

Например, в 2022 году, если ИП заработал 50 млн рублей, то должен был перечислить в бюджет 497 тысяч рублей. В 2023 году при той же сумме заработка надо перечислить 257 061 рубль. Экономия составит практически 250 тысяч рублей.

Отчётность по налогу на имущество упрощается

Если стоимость имущества определяется по кадастровой стоимости, то сдавать декларацию не потребуется. Налоговая автоматически рассчитает налог по аналогии с транспортным и земельным налогом.

Правда контролировать расчёты налоговой все же нужно. Иногда возникают ошибки — не в сторону бизнеса.

Если стоимость имущества определяется не по кадастровой стоимости, то отчётность сдавать надо.

Особенности расчёта и выплат НДФЛ

По новым правилам бизнес обязан перечислять суммы исчисленного и удержанного налога за период с 23-го числа предыдущего месяца по 22-е число текущего месяца не позднее 28-го числа текущего месяца.

Бизнесу потребуется заплатить НДФЛ с выплаченного дохода с 1 по 22 января до 28 января 2023 года. А также в декабре 2023 заплатить НДФЛ с выплаченного дохода с 23 по 31 декабря не позднее последнего рабочего дня календарного года. Если в 2023 году 31 декабря будет официальным выходным, то НДФЛ надо будет заплатить до 30 декабря или раньше.

На АУСН смогут перейти действующие компании

С 1 июля 2022 года АУСН могли использовать только вновь созданные ИП и организации. А с 1 января 2023 года на АУСН могут перейти уже действующие организации и ИП.

Основное преимущество АУСН — не нужно платить страховые взносы. Однако налог УСН увеличивается до 8% (для УСН доходы) и 20% (для УСН доходы минус расходы).

Эта система налогообложения выгодна, когда у компании большой фонд оплаты труда. Но лучше перед сменой системы налогообложения рассчитать налоговую нагрузку и предположить налоговые риски.

Новые товары для маркировки

В 2023 году станет обязательной маркировка:

Велосипедов — с 1 марта 2023 года.

Кресел-колясок, относящихся к медицинским изделиям — с 1 февраля 2023 года.

Пива и напитков на основе пива, сидра, других напитков с долей алкоголя до 7% — с 1 марта 2023-го (крафтовое пиво подорожает из-за дополнительных издержек на маркировку).

Производство товаров без маркировки облагается штрафом:

Для ИП: 5-10 тысяч рублей с конфискацией товара.

Для ООО: 50-100 тысяч рублей с конфискацией товара.

Штрафы за продажу товаров без маркировки:

Для ИП: 5-10 тысяч рублей с конфискацией товара.

Для ООО: 50-300 тысяч рублей с конфискацией товара.

Штрафы за производство алкоголя без маркировки:

Для ИП: 30-50 тысяч рублей с конфискацией товара.

Для ООО: 200-300 тысяч рублей с конфискацией товара.

Штрафы за реализацию алкоголя без маркировки:

Для ИП: 30-50 тысяч рублей с конфискацией.

Для ООО: 300-500 тысяч рублей с конфискацией.

Увеличат лимиты по УСН

В 2023 году лимиты по УСН составят:

Для стандартных ставок = 188 млн рублей. Было 150 млн.

Для повышенных ставок = 251 млн рублей. Было 200 млн.

Напомним, что стандартные ставки, это: 6% и 15% для УСН «доходы» и УСН «доходы минус расходы» соответственно.

Повышенные — 8% и 20% для УСН «доходы» и УСН «доходы минус расходы» соответственно.

Минимальный размер оплаты труда вырос

МРОТ в 2023 году станет 16 242 рублей, был — 15 279 рублей.

Для ювелирной отрасли отменили УСН и патент

С 1 января 2023 года ювелиры не смогут применять УСН и ПСН. Это значит, что небольшие ювелирные мастерские и индивидуальные мастера на ИП перейдут на ОСН — самую дорогую и сложную систему налогообложения.