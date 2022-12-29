Право
Маша Цепелева

ФАС начала новое расследование из-за роста тарифов «Мегафона» Статьи редакции

Два дня назад регулятор признал «Мегафон» виновным в нарушении антимонопольного законодательства из-за майского повышения цен.

  • Расследование началось, потому что «Мегафон» в установленном порядке не проинформировал службу о повышении цен с января 2023 года, сообщили в ФАС. Если регулятор признает изменения необоснованными, то может возбудить антимонопольное дело.
  • Также служба анализирует повышение тарифов Tele2, цены вырастут с 30 декабря 2022 года. Пока ведомство признало обоснованным рост неменявшихся в этом году тарифов, по другим проверка пока не закончена.
  • В «Мегафоне» заявили, что не получали официального запроса от ФАС и «проинформируют службу в сроки, установленные методическими рекомендациями ведомства».

  • В декабре мобильные операторы стали предупреждать абонентов о повышении тарифов из-за роста затрат на оборудование на 25-30% в 2023 году.

  • 27 декабря антимонопольная служба признала «Мегафон» виновным в необоснованном повышении цен на связь в мае — в среднем на 12%. Регулятор предписал снизить стоимость и пригрозил штрафом. Оператор заявил, что представил в ведомство полное обоснование, в том числе детальную информацию о росте затрат компании на оказание услуг.
  • В январе 2022 года Tele2 снизил стоимость всех «необоснованно повышенных» тарифов до «прежнего» уровня после предписания ФАС и не стал обжаловать решение службы.

#новость #фас #мегафон #tele2

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37 комментариев
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 Alice

Поддерживаю. Теле2 даже смс не удосужились прислать в установленном порядке, за 10 дней до смены тарифа. Увидел только в приложении, когда открыл его.

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Apocalypse Apocalypse

100 %

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СНОБ, не ZVиZди

Что-то меня пропустили. Может позже. Только висит уже давно просьба подключить цифровую подпись и подтвердить регистр. данные.

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Сергей Буров

МТС так же...

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Лада Шапкина

Мтс кажется ежеквартально повышает цены, либо меняют план тарифа)))))) атас

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cmpstrn

Меня неделю звонками долбили, видимо, по этой теме. Но так как я не беру трубку, пришлось зайти в приложение и обрадоваться повышению на 30 рублей.

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Николай Шуклин

Ух ты, даже звонили.

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Николай Шуклин

Есть такое...А помнится обещали архивные тарифы не трогать, вроде.

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Zamir Saidov

Читает новость

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Юрий Карпов

Милый какой) Вот по лицу видно, что он честный и порядочный гражданин)

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умный человек

у Навального такие же аргументы)
"посмотрите на их рожи, они не могут быть честными, то ли дело мы, молодые красивые вот придём к власти и всё изменим"

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умный человек
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Похер

Да, ведь ничего другого в его расследованиях нет, только по рожам осуждает, негодяй какой

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Вадим Д.
анализирует повышение тарифов Tele2

А просто на проведение расследования в отношении всех ОпСоСов ФАС не возбуждается?

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Серж

Вас прям все кинули в этот раз?
Поразительный человек

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Излишний историк

Самый прикол, что стоимость тарифов после этого ни разу не понизится.

Ну чтоб вот «ой, мы вам там стоимость подняли, но это было необосновано, поэтому теперь ваш тариф дешевле»
Держу карман шире.

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Последний Шанс

Отрицательное повышение. Опция "Безлимитный интернет" вообще бесплатная была.

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Кот учённый

У меня до сих пор бесплатный, правда тариф на 40р поднимут 🤷‍♂️

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Владимир Родин

У меня повышают аж на 110 рублей

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Последний Шанс

Подожди)) у меня тоже включайся. Он пока до окончания даты бесплатный. Ну если в смс не написали, то не должны сделать платно.

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Кот учённый

Смс не видел, а в приложении только о повышении ап указано. Ну, надеюсь так и останется 🙃

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Последний Шанс

В приложении тоже не написано. Но вот в смс всё указано.

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Кот учённый

Бля... 🤣

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Оптимист

Они расследуют расследуют, только мегафон все цены поднимает и поднимает

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Dmitry
>В январе 2022 года Tele2 снизил стоимость всех «необоснованно повышенных» тарифов до «прежнего» уровня после предписания ФАС и не стал обжаловать решение службы.

Снизил? Ни разу не видел. Пока что тариф только растет и вот 30 декабря будет очередное повышение, для моего архивного на 60 руб.

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Vadim Berezhnoy

Мегафон, что в мае повысил, всем пофиг, что сейчас с января еще повысит, и так же будет всем пофиг. Ну ФАС может озабоченность выразит.

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Aleks

но тарифы, один хрен, вырастут

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Prosto Zurab

У меня мегафон поднял цену сразу на 70 рублей

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Роман Капустин

Хватит это терпеть!!!!!

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This DayWalker

Отстаньте от мегафона, единственный адекватный оператор

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Макс Тряпичников

"В «Мегафоне» заявили, что не получали официального запроса от ФАС" ))))ну конечно)) и новое расследование сразу начали)

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Данил Дунаев

Мегафон куёт железо, пока горячо! Смска от сегодняшнего дня)

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Denchis Позитива

А чтл по мтс и его тарифам с 650 до 805 рост 🤪😎👍?
Но про мегафон чет очень много новостей в последнее время с хештегом #фас ))))

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Глеб Голубев

В Мегафоне даже посчитать стоимость после повышения не могут. К моим 240р прибавили 29р и получили 289р на выходе. Конечно потом извинились и с барского плеча скинули до +25р к стоимости тарифа.

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М. К.

Мне на 36% повысили с 1 декабря.

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Порядочный корабль
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TheGeerav

Да давайте уже после Нового года

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