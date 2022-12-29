ФАС начала новое расследование из-за роста тарифов «Мегафона» Статьи редакции
Два дня назад регулятор признал «Мегафон» виновным в нарушении антимонопольного законодательства из-за майского повышения цен.
- Расследование началось, потому что «Мегафон» в установленном порядке не проинформировал службу о повышении цен с января 2023 года, сообщили в ФАС. Если регулятор признает изменения необоснованными, то может возбудить антимонопольное дело.
- Также служба анализирует повышение тарифов Tele2, цены вырастут с 30 декабря 2022 года. Пока ведомство признало обоснованным рост неменявшихся в этом году тарифов, по другим проверка пока не закончена.
- В «Мегафоне» заявили, что не получали официального запроса от ФАС и «проинформируют службу в сроки, установленные методическими рекомендациями ведомства».
В декабре мобильные операторы стали предупреждать абонентов о повышении тарифов из-за роста затрат на оборудование на 25-30% в 2023 году.
- 27 декабря антимонопольная служба признала «Мегафон» виновным в необоснованном повышении цен на связь в мае — в среднем на 12%. Регулятор предписал снизить стоимость и пригрозил штрафом. Оператор заявил, что представил в ведомство полное обоснование, в том числе детальную информацию о росте затрат компании на оказание услуг.
- В январе 2022 года Tele2 снизил стоимость всех «необоснованно повышенных» тарифов до «прежнего» уровня после предписания ФАС и не стал обжаловать решение службы.
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Поддерживаю. Теле2 даже смс не удосужились прислать в установленном порядке, за 10 дней до смены тарифа. Увидел только в приложении, когда открыл его.
100 %
Что-то меня пропустили. Может позже. Только висит уже давно просьба подключить цифровую подпись и подтвердить регистр. данные.
МТС так же...
Мтс кажется ежеквартально повышает цены, либо меняют план тарифа)))))) атас
Меня неделю звонками долбили, видимо, по этой теме. Но так как я не беру трубку, пришлось зайти в приложение и обрадоваться повышению на 30 рублей.
Ух ты, даже звонили.
Есть такое...А помнится обещали архивные тарифы не трогать, вроде.
Читает новость
Милый какой) Вот по лицу видно, что он честный и порядочный гражданин)
у Навального такие же аргументы)
"посмотрите на их рожи, они не могут быть честными, то ли дело мы, молодые красивые вот придём к власти и всё изменим"
Да, ведь ничего другого в его расследованиях нет, только по рожам осуждает, негодяй какой
А просто на проведение расследования в отношении всех ОпСоСов ФАС не возбуждается?
Вас прям все кинули в этот раз?
Поразительный человек
Самый прикол, что стоимость тарифов после этого ни разу не понизится.
Ну чтоб вот «ой, мы вам там стоимость подняли, но это было необосновано, поэтому теперь ваш тариф дешевле»
Держу карман шире.
Отрицательное повышение. Опция "Безлимитный интернет" вообще бесплатная была.
У меня до сих пор бесплатный, правда тариф на 40р поднимут 🤷♂️
У меня повышают аж на 110 рублей
Подожди)) у меня тоже включайся. Он пока до окончания даты бесплатный. Ну если в смс не написали, то не должны сделать платно.
Смс не видел, а в приложении только о повышении ап указано. Ну, надеюсь так и останется 🙃
В приложении тоже не написано. Но вот в смс всё указано.
Бля... 🤣
Они расследуют расследуют, только мегафон все цены поднимает и поднимает
Снизил? Ни разу не видел. Пока что тариф только растет и вот 30 декабря будет очередное повышение, для моего архивного на 60 руб.
Мегафон, что в мае повысил, всем пофиг, что сейчас с января еще повысит, и так же будет всем пофиг. Ну ФАС может озабоченность выразит.
но тарифы, один хрен, вырастут
У меня мегафон поднял цену сразу на 70 рублей
Хватит это терпеть!!!!!
Отстаньте от мегафона, единственный адекватный оператор
"В «Мегафоне» заявили, что не получали официального запроса от ФАС" ))))ну конечно)) и новое расследование сразу начали)
Мегафон куёт железо, пока горячо! Смска от сегодняшнего дня)
А чтл по мтс и его тарифам с 650 до 805 рост 🤪😎👍?
Но про мегафон чет очень много новостей в последнее время с хештегом #фас ))))
В Мегафоне даже посчитать стоимость после повышения не могут. К моим 240р прибавили 29р и получили 289р на выходе. Конечно потом извинились и с барского плеча скинули до +25р к стоимости тарифа.
Мне на 36% повысили с 1 декабря.
Да давайте уже после Нового года