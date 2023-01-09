Право
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МВД объявило в розыск сына основателя «Вымпелкома» Бориса Зимина Статьи редакции

В сентябре Минюст внёс его в реестр иноагентов.

  • Карточка с данными предпринимателя и мецената Бориса Зимина появилась в базе розыска МВД России, пишет «Интерфакс». Статья УК, на основании которой ведётся розыск, не указывается.
  • ТАСС со ссылкой на Тверской суд Москвы пишет, что Зимин обвиняется в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК) и объявлен в международный розыск. Следствие просит заочно арестовать его, заседание назначено на 11 января 2023 года.
  • «Теперь всё как у людей: и агент, и в розыске. Я не знаю, по каким делам формально розыск (не удивлюсь, если за мошенничество в булочной бабки Марьи), но уверен, что это та самая политика по-российски: не может член Антивоенного комитета и РКД не быть в розыске МВД», — прокомментировал Зимин на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией в России).
  • Борис Зимин — сын основателя «Вымпелкома» (бренд «Билайн») и фонда «Династия» Дмитрия Зимина, который умер в 2021 году. По данным источников «Ъ», среди проектов, в которые он вложился, — издание The Bell. Это издание уточняет, что созданный им фонд «Среда» кроме прочего финансировал «Дождь» и «Медиазону».
  • В сентябре 2022-го Минюст внёс Бориса Зимина в реестр иноагентов. Он много лет не живёт в России.
Обновлено в 12:30 мск. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что Бориса Зимина обвиняют в незаконном отчуждении простых акций BelkaCar. В 2019 году единственным владельцем каршеринга стала структура основателя «Вымпелкома» Дмитрия Зимина. По делу о хищении контрольного пакета акций BelkaCar арестованы немецкий инвестор каршеринга Ральф Новак и Ильнур Азмуханов. По нему также проходит соучредитель и исполнительный директор инвесткомпании Bryanston Group Фабиан Кройхер. По версии следствия, они похитили 52,4% акций кипрской BelkaCar, ущерб по делу — €47 млн. В октябре 2022 года Мосгорсуд оставил Новака под арестом.

#новость

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92 комментария
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 Стартапер-пессимист

Дмитрий Зимин - крутейший человек (для тех кто в теме) для своего времени. Сына понятно за что объявили: нельзя критиковать бункерного и помогать свободным людям.

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okman

В чем крутость можно подробней. В России крутых нету. Крутые это те кто придумывает новое и строит экономику, а не те кто из-за санкций нихера уже не может. И где этот ВымпелКом без оборудования?

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21 комментарий
Ivan Petrov

Война силовики vs коммерсы, что для обывателя суть одна, классово-кастовое общество, жизнь по принципу крошки со стола ваши и не пищать.

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Копчик

Свободные люди это журналисты у него на зарплате?

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nanochat.ru

"Свободные люди" - это такой же оксюморон, как "эмоциональный интеллект" или "горячий снег".

Человек - социальное животное, а социум всегда строго иерархичен и всегда есть тот, от кого ты зависишь в каком-либо аспекте.

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3 комментария
Ware Wow

Позорище.
Понимаешь, что это всё еще на десятки лет минимум, но не хочется в это верить...

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bama-boy

Настолько долго, насколько хватит терпения у людей.
По-моему, навечно.

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1 комментарий
From Siberia to London

Не протянет рашка «десятки лет», совок так долго продержался исключительно из-за того, что нефть/газ нашли в Западной Сибири. Больше таких подарков судьбы не будет.

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10 комментариев
Ульрих фон Лихтенштейн

Билайн говно. Мтс сила)

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Слегка Придурковатый

Билайн говно, МТС говно, Мегафон говно, Теле2 говно.

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4 комментария
Егор Корницкий
сын основателя Вымпелкома

Если бы просто по имени написали, то никто бы и не понял о ком речь)))

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Andrey Kulakov

Ну за всех не говорите. Многие поняли бы и по имени, и даже если бы написали про КБ "Импульс"

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Тамила Тигрова

100% -)) А так даже все бабки поняли что к чему.

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Михаил Иванович

Наоборот, все слышали о Зиминых, а тут нужно уточнить, что речь именно про сына

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Alexey Dymov

Иностранный бизнесмен, оказывающий поддержку внесистемной оппозиции, поддерживаемой зарубежными спонсорами, объявлен в розыск по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

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Danila Poyarkov

Вот ради таких дизлайки убрали, да?

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5 комментариев
Виктор Исаков

Из разряда "А нас за шо?")

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segamega

То есть если иностранец то априори хуже местных молодцев?

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7 комментариев
Доктор Богомол Тобогган

Люди открыто критикующие власть, спонсируя откровенно анти-российские сми, склонны к преступлению против этой власти, это чисто психология: не нравится власть, не нравятся их законы, они мне не указ и и т.д., поэтому мошенничество вполне может быть. Посмотрим как будет развиваться дело.

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Марат

у вас имеется член, так что вероятно вы насильник, а возможно и педофил, стоит посадить на всякий случай

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1 комментарий
Kirill Kulagin

О, вот и психологи с недавней регистрацией подтянулись

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Иван Помидоров

Да вообще, посмели открыто власть критиковать, и СМИ с точкой зрения, не подотчетной администрации, финансировать. Нет бы молились за военачальников, за власть, данную Богом, благословили бы на шестой срок, а все смуту наводят, умы бередят неокрепшие.

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Либерал-смузихлёб

Хорошо, что ты не отождествляешь власть и Россию

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Eddie II

Покажите где написано в в Конституции РФ что власть нельзя критиковать? Или у вас есть какие-то негласные законы?

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Стартапер-пессимист

...написал прокурор режима.

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1 комментарий
Слегка Придурковатый

"...не удивлюсь, если за мошенничество в булочной бабки Марьи"

То есть уже в одном преступлении признался. гг

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Sergei Timofeyev

Хлеб взял, но денег не дал.

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2 комментария
Вася Пражкин
не удивлюсь, если за мошенничество в булочной бабки Марьи

Ох уж эти иноагенты, нет чтоб миллиарды воровать, сидели бы наверху и в ус не дули. А за мелочь - посадят.

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Примитивный Филипп

Мелочь не нужна тому кто будет тебя сажать.

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Стартапер-пессимист

Сарказм?

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Михаил Теплов

не особо понял,в чем конкретно обвиняют

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Вадим Д.
Статья УК ... не указывается

Но он "иноагент". Уже просто за это могут искать?

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Алексей Князев

Вряд ли имеет смысл делать выводы на основе перепечатки из интернетов.

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Zoringer
Уголовное дело в отношении предпринимателя Бориса Зимина (внесен в реестр иноагентов) связано со сделкой по отчуждению простых акций BelkaCar LTD — головной компании одноименного каршеринга, - сообщил источник РБК
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Roman Bannov

Иноагентам - уголовку, а для себя даже последнюю конвенцию о противодействии коррупции отменили.

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Ивасик Нагибатор

Ахаха чистки кгб, наканецта!

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Копчик

А Борис с чего вдруг стал меценатом, с отцом перепутали? Финансирование разных СМИ и политиков такое себе меценатство.

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