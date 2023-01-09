МВД объявило в розыск сына основателя «Вымпелкома» Бориса Зимина Статьи редакции
В сентябре Минюст внёс его в реестр иноагентов.
- Карточка с данными предпринимателя и мецената Бориса Зимина появилась в базе розыска МВД России, пишет «Интерфакс». Статья УК, на основании которой ведётся розыск, не указывается.
- ТАСС со ссылкой на Тверской суд Москвы пишет, что Зимин обвиняется в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК) и объявлен в международный розыск. Следствие просит заочно арестовать его, заседание назначено на 11 января 2023 года.
- «Теперь всё как у людей: и агент, и в розыске. Я не знаю, по каким делам формально розыск (не удивлюсь, если за мошенничество в булочной бабки Марьи), но уверен, что это та самая политика по-российски: не может член Антивоенного комитета и РКД не быть в розыске МВД», — прокомментировал Зимин на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией в России).
- Борис Зимин — сын основателя «Вымпелкома» (бренд «Билайн») и фонда «Династия» Дмитрия Зимина, который умер в 2021 году. По данным источников «Ъ», среди проектов, в которые он вложился, — издание The Bell. Это издание уточняет, что созданный им фонд «Среда» кроме прочего финансировал «Дождь» и «Медиазону».
- В сентябре 2022-го Минюст внёс Бориса Зимина в реестр иноагентов. Он много лет не живёт в России.
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Дмитрий Зимин - крутейший человек (для тех кто в теме) для своего времени. Сына понятно за что объявили: нельзя критиковать бункерного и помогать свободным людям.
В чем крутость можно подробней. В России крутых нету. Крутые это те кто придумывает новое и строит экономику, а не те кто из-за санкций нихера уже не может. И где этот ВымпелКом без оборудования?
Война силовики vs коммерсы, что для обывателя суть одна, классово-кастовое общество, жизнь по принципу крошки со стола ваши и не пищать.
Свободные люди это журналисты у него на зарплате?
"Свободные люди" - это такой же оксюморон, как "эмоциональный интеллект" или "горячий снег".
Человек - социальное животное, а социум всегда строго иерархичен и всегда есть тот, от кого ты зависишь в каком-либо аспекте.
Позорище.
Понимаешь, что это всё еще на десятки лет минимум, но не хочется в это верить...
Настолько долго, насколько хватит терпения у людей.
По-моему, навечно.
Не протянет рашка «десятки лет», совок так долго продержался исключительно из-за того, что нефть/газ нашли в Западной Сибири. Больше таких подарков судьбы не будет.
Билайн говно. Мтс сила)
Билайн говно, МТС говно, Мегафон говно, Теле2 говно.
Если бы просто по имени написали, то никто бы и не понял о ком речь)))
Ну за всех не говорите. Многие поняли бы и по имени, и даже если бы написали про КБ "Импульс"
100% -)) А так даже все бабки поняли что к чему.
Наоборот, все слышали о Зиминых, а тут нужно уточнить, что речь именно про сына
Иностранный бизнесмен, оказывающий поддержку внесистемной оппозиции, поддерживаемой зарубежными спонсорами, объявлен в розыск по статье "Мошенничество в особо крупном размере".
Вот ради таких дизлайки убрали, да?
Из разряда "А нас за шо?")
То есть если иностранец то априори хуже местных молодцев?
Люди открыто критикующие власть, спонсируя откровенно анти-российские сми, склонны к преступлению против этой власти, это чисто психология: не нравится власть, не нравятся их законы, они мне не указ и и т.д., поэтому мошенничество вполне может быть. Посмотрим как будет развиваться дело.
у вас имеется член, так что вероятно вы насильник, а возможно и педофил, стоит посадить на всякий случай
О, вот и психологи с недавней регистрацией подтянулись
Да вообще, посмели открыто власть критиковать, и СМИ с точкой зрения, не подотчетной администрации, финансировать. Нет бы молились за военачальников, за власть, данную Богом, благословили бы на шестой срок, а все смуту наводят, умы бередят неокрепшие.
Хорошо, что ты не отождествляешь власть и Россию
Покажите где написано в в Конституции РФ что власть нельзя критиковать? Или у вас есть какие-то негласные законы?
...написал прокурор режима.
"...не удивлюсь, если за мошенничество в булочной бабки Марьи"
То есть уже в одном преступлении признался. гг
Хлеб взял, но денег не дал.
Ох уж эти иноагенты, нет чтоб миллиарды воровать, сидели бы наверху и в ус не дули. А за мелочь - посадят.
Мелочь не нужна тому кто будет тебя сажать.
Сарказм?
не особо понял,в чем конкретно обвиняют
Но он "иноагент". Уже просто за это могут искать?
Вряд ли имеет смысл делать выводы на основе перепечатки из интернетов.
Иноагентам - уголовку, а для себя даже последнюю конвенцию о противодействии коррупции отменили.
Ахаха чистки кгб, наканецта!
А Борис с чего вдруг стал меценатом, с отцом перепутали? Финансирование разных СМИ и политиков такое себе меценатство.