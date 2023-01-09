Право
Полина Лааксо

Бывший гендиректор McDonald’s, уволенный за служебный роман, выплатит SEC $400 тысяч за обман инвесторов Статьи редакции

До этого он уже был вынужден «вернуть» $105 млн самой McDonald’s.

  • Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила бывшего главу McDonald’s Стива Истербрука в том, что тот солгал инвесторам о причинах своего увольнения в ноябре 2019 года и ввёл их тем самым в заблуждение.
  • Истербрук не стал признавать или отрицать вину, но согласился на штраф в размере $400 тысяч. В течение пяти лет он также не сможет занимать руководящие должности и числиться в совете директоров тех компаний, которые отчитываются перед SEC.
  • Регулятор заявил, что McDonald’s также нарушила правило, запрещающее фирмам искажать и скрывать факты в отчётах для акционеров. Однако штрафовать сеть он отказался, так как она содействовала расследованию и до этого уже предприняла шаги в ответ на обман со стороны Истербрука.

Посягая на корпоративные порядки в угоду собственным репутации и благосостоянию, руководители пренебрегают фундаментальным правом акционеров — ждать от бизнеса прозрачности и честности.

Гурбир Гревал, глава отдела по вопросам правоприменения SEC
  • McDonald’s уволила Истербрука в 2019 году за романтические отношения с сотрудницей — это нарушало трудовой устав. Так как компания решила не указывать в документах роман как официальную причину, бывшему главе сети причиталось пособие в размере шести зарплат, а получал он по $1,25 млн в месяц.
  • В августе 2020 года McDonald's подала иск против Истербрука за то, что тот лгал об отношениях с подчинёнными: внутреннее расследование показало, что до увольнения у него были связи ещё с тремя работницами. В декабре 2021-го стороны пришли к соглашению, и Истербрук вернул McDonald’s $105 млн в акциях и деньгах.
Стив Истербрук. Источник: RTE

#новость #mcdonalds

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21 комментарий
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 Альтернативный колос

Самый дорогой секс в его жизни.

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Alexey QuQu

Самые дорогие эскортницы ему куда бы дешевле обошлись

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Неприемлемый разговор

Теперь из принципа прекратит этим заниматься

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Alexey QuQu

Да, жизнь и так его вы@бала на десятки лет вперёд

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Дмитрий Кузнецов

Он там еще 50 лямов по кармашкам распихал. Переживет как-нибудь.

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Неприемлемый разговор

Да уж, после такого я бы в затворничество ушёл

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Роман Лебедев

$26.350.000 за одну

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Александр

Уволен и точка

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Альтернативный колос
а получал он по $1,25 млн в месяц.

А есть фото дорогой пары?

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SKYPIDAR
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Неприемлемый разговор

На фото денег уже не хватило

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SKYPIDAR

Что нужно знать, чтобы зарабатывать СТОЛЬКО? Этому учат на Skillbox?

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Роман Лебедев

Даже гарантируют трудоустройство

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Андрей Кайгородов

Ему платили не столько за то, какую может принести пользу, а за то чтобы он не нанёс большого вреда.

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Вася Пражкин

Не, на Skillbox хорошо учат иски на Skillbox подавать. Причем мотивация хорошая - сдал экзамен, получил деньги.

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Публик

Так вот от чего Макдачная пыталась отвлечь честной люд своим уходом из Казахстана.

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Андрей Ионов

в чем заключается проблема что мультимиллионеры трахают своих подчиненных дам в частных компаниях?

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Андрей Ионов

я так оскорблен этим фактом как инвестор и требую извинений на всю одну акцию Макдоналдса

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Andrew Simon

"Уникальная акция макдональдса, только до 31го февраля, 3 гамбургера по цене 4х!" - забирайте

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Роман

Получается с Бэнкманом - Фридом не сумеет встретиться?

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Вадим Д.

Ну что ж такое — всяк инвесторов наипать норовит, а тут так вообще в прямом смысле.

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