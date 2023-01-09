Бывший гендиректор McDonald’s, уволенный за служебный роман, выплатит SEC $400 тысяч за обман инвесторов Статьи редакции
До этого он уже был вынужден «вернуть» $105 млн самой McDonald’s.
- Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила бывшего главу McDonald’s Стива Истербрука в том, что тот солгал инвесторам о причинах своего увольнения в ноябре 2019 года и ввёл их тем самым в заблуждение.
- Истербрук не стал признавать или отрицать вину, но согласился на штраф в размере $400 тысяч. В течение пяти лет он также не сможет занимать руководящие должности и числиться в совете директоров тех компаний, которые отчитываются перед SEC.
- Регулятор заявил, что McDonald’s также нарушила правило, запрещающее фирмам искажать и скрывать факты в отчётах для акционеров. Однако штрафовать сеть он отказался, так как она содействовала расследованию и до этого уже предприняла шаги в ответ на обман со стороны Истербрука.
- McDonald’s уволила Истербрука в 2019 году за романтические отношения с сотрудницей — это нарушало трудовой устав. Так как компания решила не указывать в документах роман как официальную причину, бывшему главе сети причиталось пособие в размере шести зарплат, а получал он по $1,25 млн в месяц.
- В августе 2020 года McDonald's подала иск против Истербрука за то, что тот лгал об отношениях с подчинёнными: внутреннее расследование показало, что до увольнения у него были связи ещё с тремя работницами. В декабре 2021-го стороны пришли к соглашению, и Истербрук вернул McDonald’s $105 млн в акциях и деньгах.
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Самый дорогой секс в его жизни.
Самые дорогие эскортницы ему куда бы дешевле обошлись
Теперь из принципа прекратит этим заниматься
Да, жизнь и так его вы@бала на десятки лет вперёд
Он там еще 50 лямов по кармашкам распихал. Переживет как-нибудь.
Да уж, после такого я бы в затворничество ушёл
$26.350.000 за одну
Уволен и точка
А есть фото дорогой пары?
На фото денег уже не хватило
Что нужно знать, чтобы зарабатывать СТОЛЬКО? Этому учат на Skillbox?
Даже гарантируют трудоустройство
Ему платили не столько за то, какую может принести пользу, а за то чтобы он не нанёс большого вреда.
Не, на Skillbox хорошо учат иски на Skillbox подавать. Причем мотивация хорошая - сдал экзамен, получил деньги.
Так вот от чего Макдачная пыталась отвлечь честной люд своим уходом из Казахстана.
в чем заключается проблема что мультимиллионеры трахают своих подчиненных дам в частных компаниях?
я так оскорблен этим фактом как инвестор и требую извинений на всю одну акцию Макдоналдса
"Уникальная акция макдональдса, только до 31го февраля, 3 гамбургера по цене 4х!" - забирайте
Получается с Бэнкманом - Фридом не сумеет встретиться?
Ну что ж такое — всяк инвесторов наипать норовит, а тут так вообще в прямом смысле.