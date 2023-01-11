Право
Ручной череп

Суд в Москве заочно арестовал сына основателя «Вымпелкома» Бориса Зимина Статьи редакции

Защита заявила, что обвинения предъявили незаконно, а сам Зимин считает процесс политическим.

  • Тверской суд Москвы заочно арестовал на два месяца с момента задержания или депортации предпринимателя и мецената Бориса Зимина, передаёт РБК. 9 января 2023 года МВД России объявило его в розыск.
  • Следователь ссылался на уголовное дело, которое завели в сентябре 2021 года по ч.2 ст.201 УК (злоупотребление полномочиями). С ним объединили уголовное дело по ч.4 ст.159 УК (мошенничество).
  • Бориса Зимина считают причастным к незаконной продаже контрольного пакета российского ООО «Брайнстон» и 52,4% акций кипрской BelkaCar Ltd. По нему также проходит соучредитель инвесткомпании Bryanston Group Фабиан Кройхер, арестованы предприниматели Ральф Новак и Ильнур Азмуханов.
  • Сын Дмитрия Зимина Борис с 2020 года живёт в Израиле, пишет РБК. По данным источников «Ъ», среди проектов, в которые он вложился, — издание The Bell, а созданный им фонд «Среда» кроме прочего финансировал «Дождь» и «Медиазону». В сентябре 2022-го Минюст внёс Бориса Зимина в реестр иноагентов.

#новость #борисзимин

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18 комментариев
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 Трошина Лина

Заочная правоохранительная система

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Вадим Д.

Потом и вечернюю подвезут.

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Павел Иванов

Online/дистанционная будет? )

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Вадим Д.

Ищут пожарные,
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Парня какого-то
Лет двадцати.

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Сергей Я

Варианта два: либо Дубай, либо Куршавель😁

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Леонид Бережной

Прочитайте их с отцом биографию.

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Юрий Болотов

это знаете как парня который вел новости на каком то канале военкомат не мог найти

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Педагогический Макс

Суд заочно отсосал...

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Alexander Dyachkov

Родная страна меня бережёт. Сначала сажает, потом стережёт.

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Михаил

Даже если действительно что-то когда-то там украл, пусть для начала займутся людьми находящимися пока в рф при госдумах, госкомпаниях и ворующих сейчас. А уже потом ловят жителей израиля. Пока явные воры гуляют и рулят страной, вся правоохранительная система полностью дискредитирована и ее потуги не имеют реальной легитимности (особенно для других стран)

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Герман Манвелов

Почему все мошейники бегут в Израиль?

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Amig0ja

Догадайтесь:)

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FunnyJunkey .

Потому что ты антисемит (сарказм).
А если серьёзно, то представь Ивана который совершил мошенничество в особо крупном, и при этом через частную компанию финансировал оппозиционные партии, в Израиле, и который потом спокойно уехал в РФ и его оттуда не могут достать. Выводы можно делать самостоятельно.

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Аня Деревянко

Мошенники. Многие бегут в США

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Алексей Беляков

как там говориться, самый справедливый суд, ничего не путаю?

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Maratmost

Этот сюр не будет продолжаться долго) сами себя начнут сажать скоро)

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Mrak

Стало интересно, почитал про него и фонд династия.

Если бы в тех же США сделали такую титаническую работу по выпиливанию таких ребят из образования и тд не было бы такой проблемы как сейчас когда в англосаксонских странах почти все вузы принадлежат leftwings и несут соответствующую повесточку.

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Soviet Pooh
не было бы такой проблемы как сейчас когда в англосаксонских странах почти все вузы принадлежат leftwings

А в чем, собственно, проблема?

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