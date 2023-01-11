Суд в Москве заочно арестовал сына основателя «Вымпелкома» Бориса Зимина Статьи редакции
Защита заявила, что обвинения предъявили незаконно, а сам Зимин считает процесс политическим.
- Тверской суд Москвы заочно арестовал на два месяца с момента задержания или депортации предпринимателя и мецената Бориса Зимина, передаёт РБК. 9 января 2023 года МВД России объявило его в розыск.
- Следователь ссылался на уголовное дело, которое завели в сентябре 2021 года по ч.2 ст.201 УК (злоупотребление полномочиями). С ним объединили уголовное дело по ч.4 ст.159 УК (мошенничество).
- Бориса Зимина считают причастным к незаконной продаже контрольного пакета российского ООО «Брайнстон» и 52,4% акций кипрской BelkaCar Ltd. По нему также проходит соучредитель инвесткомпании Bryanston Group Фабиан Кройхер, арестованы предприниматели Ральф Новак и Ильнур Азмуханов.
- Сын Дмитрия Зимина Борис с 2020 года живёт в Израиле, пишет РБК. По данным источников «Ъ», среди проектов, в которые он вложился, — издание The Bell, а созданный им фонд «Среда» кроме прочего финансировал «Дождь» и «Медиазону». В сентябре 2022-го Минюст внёс Бориса Зимина в реестр иноагентов.
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Заочная правоохранительная система
Потом и вечернюю подвезут.
Online/дистанционная будет? )
Ищут пожарные,
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Парня какого-то
Лет двадцати.
Варианта два: либо Дубай, либо Куршавель😁
Прочитайте их с отцом биографию.
это знаете как парня который вел новости на каком то канале военкомат не мог найти
Суд заочно отсосал...
Родная страна меня бережёт. Сначала сажает, потом стережёт.
Даже если действительно что-то когда-то там украл, пусть для начала займутся людьми находящимися пока в рф при госдумах, госкомпаниях и ворующих сейчас. А уже потом ловят жителей израиля. Пока явные воры гуляют и рулят страной, вся правоохранительная система полностью дискредитирована и ее потуги не имеют реальной легитимности (особенно для других стран)
Почему все мошейники бегут в Израиль?
Догадайтесь:)
Потому что ты антисемит (сарказм).
А если серьёзно, то представь Ивана который совершил мошенничество в особо крупном, и при этом через частную компанию финансировал оппозиционные партии, в Израиле, и который потом спокойно уехал в РФ и его оттуда не могут достать. Выводы можно делать самостоятельно.
Мошенники. Многие бегут в США
как там говориться, самый справедливый суд, ничего не путаю?
Этот сюр не будет продолжаться долго) сами себя начнут сажать скоро)
Стало интересно, почитал про него и фонд династия.
Если бы в тех же США сделали такую титаническую работу по выпиливанию таких ребят из образования и тд не было бы такой проблемы как сейчас когда в англосаксонских странах почти все вузы принадлежат leftwings и несут соответствующую повесточку.
А в чем, собственно, проблема?