Суд освободил совладельца «Рив Гош» Августа Мейера под залог в 30 млн рублей Статьи редакции
Его обвиняют в мошенничестве на 2,4 млрд рублей.
- Второй апелляционный суд общей юрисдикции освободил под залог в 30 млн рублей совладельца сети магазинов косметики и парфюмерии «Рив Гош» и бывшего совладельца торговой сети «Юлмарт» Августа Мейера. Он провёл в заключении больше года.
- «Следствие по делу завершено, защита знакомится с его материалами», — сообщил адвокат Мейера Олег Ткаченко и добавил, что предприниматель по-прежнему не признаёт вину.
- Августа и Инну Мейер арестовали 9 декабря 2021 года по подозрению в мошенничестве и хищении 2,4 млрд рублей. В 2022 году защита Мейера просила отпустить его под залог в 25 млн рублей, но суд отказался и продлил заключение до 1 марта 2023 года.
- «Юлмарт» получила эти деньги от «Сбера» в виде кредитов на развитие бизнеса. В декабре 2016 года банк потребовал сеть досрочно погасить кредит на сумму более 1 млрд рублей. В «Юлмарте» тогда заявили, что компания не допускала дефолта по кредиту и не нарушала сроки выплат.
- В 2018 году ВТБ подал иск после передачи акций «Юлмарта», которые принадлежали совладельцу компании Дмитрию Костыгину, Инне Мейер. Банк счёл это мошенническими действиями и попыткой скрыть активы от кредиторов. Дело на самого Костыгина завели ещё в 2017 году, а Август и Инна Мейер проходили по нему как свидетели.
- В 2020 году Арбитражный суд признал банкротом бывшую операционную компанию «Юлмарт».
- Ткаченко рассказал, что Мейер возместил ущерб банку ВТБ, но не раскрыл сумму, пишут «Ведомости». Ранее объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга также сообщала со ссылкой на представителя «Сбера», что банк тоже получил компенсацию «в полном объёме».
- Август Мейер родился в США, с 1999 года живет в Санкт-Петербурге с российским гражданством. Бизнесмен входит в список Forbes, его состояние в 2021 году оценивалось в $650 млн.
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Россия - страна возможностей)
...Присесть
а зачем банку срочно потребовались бабки? Может они знали, что контора не сможет сразу отдать и захотели себе кусок?
Вроде Мейер, а пока в СИЗО не посидел - не сумел выучить правила ведения бизнеса в РФ.
У него полмиллиарда баксов. Выпустили под залог пачки сигар с левого внутреннего кармана пиджака, фактически. И ты ещё говоришь, что этот россиянин не выучил правила ведения бизнеса?
Вспомнилась песня про чёртов Рив Гош.
https://youtu.be/RAl9f_MPYbE
@Патруль @Инспектор ну что, будете оффтоп этот удалять, или клоунские отписки продолжите?
Только нейросеть могла знать о существовании этой песни. Все взяли с поличным)
Я не понимаю, если все деньги вернули, в чем проблема?
Ну наконец-то Прокуратура научилась зарабатывать легально