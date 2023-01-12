Регулятор во Франции оштрафовал TikTok на €5 млн из-за навязывания пользователям файлов cookie Статьи редакции
По той же причине он уже штрафовал Google и Meta*.
- Комиссия по информационным технологиям и гражданским свободам Франции (CNIL) заключила, что согласиться на использование файлов cookie в TikTok было проще, чем отказаться от него: первое требовало одного клика, второе — нескольких. Таким образом китайская компания манипулировала пользователями.
- CNIL также заявила, что TikTok плохо информировала аудиторию о том, для чего эти файлы нужны. За оба нарушения компания и должна будет выплатить €5 млн.
- Расследование регулятор начал в 2021 году и рассматривал только веб-версию сервиса, мобильного приложения оно не касалось. TechCrunch считает, что это одна из причин, по которой размер штрафа «относительно небольшой». Вторая причина, по мнению издания, —это появление кнопки «Отказаться от всех файлов cookie» в феврале 2022 года.
- С помощью файлов cookie браузер запоминает данные о посещениях сайтов и может использовать их, чтобы настраивать, например, рекламу. В ЕС компании могут использовать cookie, только если получили на это согласие от пользователя.
- В январе 2022 года CNIL также оштрафовала Google и Meta* — на €150 млн и €60 млн соответственно. Причина та же, что и у TikTok: пользователям было проще принять использование файлов cookie, чем запретить его.
*Meta признана в России экстремистской и запрещена.
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Регулятор во Франции оштрафовал VC за редизайн.
Но Комитету пох
Мы пережили прошлые пять редизайнов — переживём и следующие😎
Такая жиза, что скачал на память
Ну и правильно! Французский регулятор нам не указ!
Вы-то пережили, а вот мы — не факт...
А вы пробовали отказаться от подписки плюс Яндекса?
Там нужно кликнуть не меньше 10 раз.
Оштрафуй их на 60к
Лучше я их расследую
это если все пойдут в суд и через годик вынесут решение, чтобы много дел не рассматривать и размазать 60 косарей более точно, чтоб 1 к 1 вышло :)
Блять, да! бесконечная череда «а вы точно не хотите смотреть фильмы на Кинопоиск в лучшем качестве?»
я когда прохожу периодически этот путь, вспоминаю сцену из космической Одиссеи 2001, когда дейв хотел отключить ебучий Hal 9000
Господи, да отцепитесь вы уже от этих кук. Из-за всей этой фигни с регулированием на сайт невозможно зайти. С этим согласись, это прими, тут подпиши, тут закрой и там нажми. И так на каждом несчастном сайте. Можно хотя бы в браузер впилить опцию «я хочу все куки», «я не хочу никакие куки», «спроси меня»?
И давайте, может, законодательно бороться с мусорными всплывающими окнами лучше? С дизайном, который тебя принуждает 10 раз перезагрузить страницу с вагоном контекстной рекламы, чтобы прочитать весь контент? С рекламой в мобильных приложениях, которая вызывает функцию установки?
Куки им мешают...
https://www.i-dont-care-about-cookies.eu/ вот есть расширение. Работает не идеально, но лучше, чем ничего.
Спасибо. Я на Сафари, конечно, но мало ли когда пригодится
Это сделано специально, чтобы человеку напоминать, что он раб системы и сам под это подписывался)
Не день, а праздник: и меня расследовали, и тикток оштрафовали. Пойду генерировать новые вселенные.
Хм, насчет кукисов не скажу, но красивых телочек и соответствующее снижение самооценки они точно навязывают :-\
Сдерживайте ваши лайки!
Почему вообще нет возможности отказаться от файлов cookie на любом сайте? Почему есть только возможность принять их?
Ну, в теории, ЕС еще несколько лет назад обязал на всех сайтах и апп при первом входе выкидывать юзеру предложение о кукис. Все более-менее крупные делают это
Как они заебали с этой хуйнёй... Давно в браузерах должна появиться настройка, чтобы сообщать всем, что я согласен принимать куки без предупреждения...
Ладно есть расширения, но всё равно часто вижу.
Потому что функционал многих сайтов без куки не будет работать. По крайней там. где есть авторизация.
Можно открывать сайты в приватном режиме(причем каждый где нужны куки отдельно). А в общем запретить(в браузере, по крайне мере Firefox такой тумблер есть).
В России Яндекс берет любую пользовательскую информацию без спроса и регулятору похер
Вообще, штраф привязан за яйца, это как бесконечно пушить производителей шампуней, дескать в рекламе волосы пздц шелковистые, а по факту солома. Целое расследование, чтобы в итоге прийти к выводу, что в одном случае 1 клик, а в другом аж 3 😵💫
Раньше вот те были плохие, а вот те были хорошие, и я не находил себе места. Но теперь справедливость восторжествовала, и плохие поплатились, а хорошие получили свое.