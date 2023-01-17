Getty Images подал в суд на разработчика Stability AI за использование фотобанка для «обучения» нейросети Статьи редакции
Накануне коллективный иск к создателям Midjourney и Stable Diffusion подали несколько художников из-за нарушения авторских прав.
- Getty Images подал в лондонский суд иск к компании Stability AI, которая разрабатывает нейросеть для генерации изображений Stable Diffusion, пишет The Verge. Фотобанк считает, что разработчик незаконно скопировал и использовал для обучения нейросети миллионы изображений, защищенных авторским правом.
- Гендиректор Getty Images Крейг Питерс не раскрыл, какие конкретно требования компания предъявила к Stability AI.
- Он также отметил, что фотобанк заинтересован не в финансовой компенсации или запрете генеративных технологий, а в создании правого регулирования для этой сферы.
- Пресс-секретарь Stability AI Анджела Понтароло рассказал The Verge, что компания не получала информацию о судебном разбирательстве, и отказалась от комментариев.
- Stable Diffusion представлена для публичного доступа в августе 2022 года. Она может генерировать изображения по текстовому запросу, дорисовывать наброски и создавать свои картины на основе референсов.
- Getty Images запретил загружать и продавать изображения, созданные нейросетями в сентябре 2022 года. Компания рассчитывала обезопасить себя и клиентов от юридических угроз.
- В декабре 2022 года Stability AI объявила, что позволит художникам удалять свои работы из набора обучающих данных в следующем обновлении нейросети Stable Diffusion 3.0.
- В январе 2023-го коллективный иск против разработчиков Midjourney и Stable Diffusion подали юрист и типограф Мэтью Баттерик, юридическая компания Joseph Saveri Law Firm, а также художники Сара Андерсен, Келли Маккернан и Карла Ортиз. Они считают, что нейросети нарушают закон об авторском праве.
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Можно уже писать свою нейросеть, чтобы отбивала попытки обучиться других нейросетей.
А следом нейросеть-надсмотрщик за остальными нейросетями и здравствуй, дивный новый мир.
Нам ли с тобой не знать о войне нейросетей
Нейросети любят тишину 🤫
андрей, вадим, хватит бл притворяться людьми тут
вы тоже нейросеть на самом деле ?
ну конечно, просто в открытую об этом никто не говорит)
Вадим, учитывая, сколько ты тут комментариев написал, наверняка сможешь поднять бабла подав в суд на какой-нибудь ChatGPT ).
Ну я далеко не лидер. Я лучше натравлю восемнадцатый кластер судоподавальных нейрощупалец на них.
А че художники не запрещают смотреть на свои картины людям выборочно? Какая разница, что сетка, что глаз смотрит
Сетка обучится и начнёт разработчику денюжки приносить, а за «учебный материал» никто оплату не вносил
так человек тоже может
Ну да. Исскуствовед там или гид)
Т.е. художники не обучались на работах других? И каждый художник рисует уникальным стилем? Или это другое?
Если завели разговор про подобные темы, то нужно и художников начать проверять.
Не надо путать хуй с пальцем, нормальные художники не берут готовые работы для коллажей как нейронки.
Нейронки не делают коллажи.
А нейронки разве берут? Так-то мозг это тоже нейросеть.Т.е. художники не обучались на работах других? И каждый художник рисует уникальным стилем?
И это уход от вопросов. Повторю чтобы не забыли,
На художников уже есть законы - об авторском праве и производных произведениях.
Это не работает. Если бы подобный закон работал, то очень не многие художники смогли что - то коммерческое нарисовать.
Скоро AI будет подавать в суд на другое AI 😃
И судить их будет AI
и всё это будут показывать 2 часовой программой на РенТВ
мужское женское и всякие пусть говорят не по рентв крутят
Если AI написаны на одном языке программирования, можно ли их считать родственниками?
Не получится ли так, что AI отмажет потом другой AI ?
Скорее, если они обучены на сходных наборах данных :-)
будущее которое мы заслуживаем )
всë правильно, пусть не наживаются бесплатно
Лошадь сдохла - слезь.
Больше художники и фотографы не нужны. Это и так была слишком перегретая ниша. В мире достаточно фото и картинок чтобы теперь натаскивать нейросети.
Раздражают люди, которые не хотят прогресса и пытаются держаться когтями за, то что имеют. Слабаки.
Так это их заработок. Естественно они будут сопротивляться прогрессу. Просто их аргументы смешны, т.к. они занимаются абсолютно аналогичными делами.
Вообще после подобных событий нужно создать нейросеть, которая будет анализировать работы художников и следить за тем чтобы они не воровали чужие работы и стили. Только вот думаю что под понятие воровства попадет процентов 90 художников :)))
Они не прогрессу сопротивляются. Налицо ситуация «это наша корова и только мы ее доим». Щас каждая картинкопомойка будет пилить свою нейронку из своей базы.
Да да, именно про корову верно.
Кстати да - скорее всего нейронки убьют в один момент всякие фото/видео хостинги и будут генерить уникальные фото/видео по твоему запросу за 10 $. И можно будет взять условное лицо звезды за дополнительные ХХ $ и нейронка его будет использовать в генерируемых фото/видео.
Раздражают те люди, которые сначала обучили нейросеть на контенте без проверки лицензий (а результат её работы явно подпадает под "производные произведения"), а потом говорят что это бесплатно, потому что нейросеть нагенерировала.Больше художники и фотографы не нужны.
Ну значит нейросеть не будет получать дополнительных/новых входных данных, ага. А творить будет... шестипалую альтернативную анатомию.
В общем "Ничего не будет. Ни кино, ни театра, ни книг, ни газет, одно сплошное телевидение." © Москва слезам не верит.В мире достаточно фото и картинок чтобы теперь натаскивать нейросети.
Лицензию не забудьте проверить на фото и картинки.
Так давайте проверим художников на лицензии. У художников я так понимаю, будут все лицензии на свои работы?
Художники сами определяют лицензию для своей работы. А явный плагиат - давайте, он уже подпадает под имеющиеся законы об авторском праве.
Если никаких проблем с обучением художников по чужим работам нет, зачем тогда подняли бучу с обучением нейросетей?
Двойные стандарты?
Давно пора запретить любое коммерческое использование результатов ИИ, они по сути просто воруют работы разных авторов и делают из них коллажи. Если то же самое сделает любой художник-иллюстратор из США его штрафами по авторским до трусов разденут.
Получаются новые работы, также как у человека-художника, у него также есть насмотренность, чужие стили, образцы.
не получается, там выше ответил
Ну это примерно как история с оплатой аромата мяса звоном монет, имхо. Если картинки были в открытом доступе и их может увидеть любой, то не вижу тут никакого воровства при использовании открытых данных для тренировки нейросети.
Открытые данные не равно нет владельца.
Все придумано, это имя занята, выберите другое имя: имя9211ар76аку
Любо-дорого смотреть на разрыв пуканов художников.
Они это уже не остановят, сотни других компаний и частников будут обучать свои сетки на них