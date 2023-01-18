Госдума поддержала в первом чтении законопроект о повышении пошлин на лицензии для операторов до 1 млн рублей Статьи редакции
Так их хотят обязать устанавливать на свои сети системы оперативно-розыскных мероприятий.
- Законопроект увеличивает пошлину за лицензию на осуществление деятельности для операторов связи в 133 раза — с 7,5 тысяч до 1 млн рублей. Госдума поддержала его в первом чтении, но два комитета — по бюджету и защите конкуренции — собираются добиваться снижения пошлины ко второму рассмотрению проекта, пишет «Коммерсантъ».
- Как считает комитет по защите конкуренции, высокая пошлина усилит финансовую нагрузку на операторов и затормозит выход на рынок новых компаний — а значит, приведёт к монополизации.
- Если законопроект примут, он начнёт действовать с 1 января 2024 года.
- Автор проекта — Минцифры. В 2022 году ведомство предложило ввести оборотные штрафы для операторов, на сетях которых нет систем оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), а также увеличить госпошлины и обязать операторов перед получением лицензии согласовывать схему построения сетей с ФСБ. Но до Госдумы дошёл только проект с увеличением пошлин, пишет «Интерфакс».
- СОРМ — это системы, которые операторы связи должны устанавливать на своих сетях. Они позволяют правоохранительным органам получать доступ к звонкам, SMS и интернет-трафику абонентов. С 2018 года в России действует «закон Яровой», по которому мобильные операторы и интернет-провайдеры должны временно хранить эти данные.
- Из-за технических и финансовых сложностей, связанных с введением СОРМ, операторы предпочитали уклоняться от их установки. Например, им выгоднее было добровольно прекратить лицензию и получить новую, из-за чего внедрение СОРМ можно было отложить, отмечает «Интерфакс».
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Потом вновь ФАС сообщит, что операторы неправомерно завысили цены
Ох и цирк
100% так и будет
Госдума поддержала повышение тарифов.
Ну спасибо вам, поклон до земли.
Что вы тут глупости говорите, какие повышения тарифов? Это никак не скажется на потребителях, налог же платит компания, а не потребитель. Как и налоги от работодателей - платит компания, а не человек, значит не касается зп работника, подоходный 13% и точка. Все коммитеты госдумы всегда так говорят, они не могут ошибятся!
чо ты пишешь голосом моей соседки???
Ох вот ты где сидишь вечерами, лучше бы внуками занималась!
пнх, иждевенцы
Святые люди!
толсто )
Вы прочитали статью и совсем ничего не поняли? Новый закон нужен для того, чтобы прикрыть лазейку для операторов, которая позволяла игнорировать закон Яровой, и как минимум увеличить издержки на уклонение от него. Соблюдение же закона несёт для операторов ещё большие издержки, информация об этом очень часто мелькала и легко гуглится, операторы не раз об этом заявляли. Как думаете, что происходит, когда у компании растут издержки, а за прибыли перед акционерами надо отчитываться? Ответ один - растёт стоимость конечного продукта, а соответсвенно и оплата таких вот «законов» ляжет на потребителя
Что в следующий раз, на следующих дошедших скажете?
*безопасней будем*?
Это, ну вы... утрированность посмотрите
*sarcasm*
Не дочитал последнее предложение) Начало звучало реалистично недалеким
все для людей))
Опять рывок скачок)
очевидно ошибка в названииАвтор проекта — Минцифры
МинАнтицифры
Они способствуют неразвитию.
минбуквы дешевле бы обошлись
ага) да в мире идиотизма хватает. Вон как в германии ща запрещают салюты, потому что мигранты салютами в ментов стреляют. Збс решение. Скоро запретят кухонные ножи, походные топорики, кирпичи...чем там еще в ментов кидаться можно?))
Общество должно иметь право на небезопасность, потому что иначе под видом безопасности будет узурпация.
Как бы я не любил францию и штаты - у них в этом плане более здоровый подход.
"Какую бы еще пошлину или налог ввести?..."
У едросов спросите. Они знают в этом толк. Народные избранники млин...
Останется только один Ростелеком, у которого каждая вторая коробка - это всякие СОРМы, хуёрмы.
Нужен еще закон, чтобы стоимость этой лицензии не распространялась на конечного пользователя.
пха, конечно) и чтобы налоги уплаченные работодателем не были связаны с зп работника)))
Вот как принималось решение. 1 поворот педалями - в 2 раза увеличиваем. 2 поворота - в 3 раза и так далее. Главное, как говорится, шоб лампочка не перегорела ©
Ебанулись шоле? А че не лярд сразу? Ваще в книгу рекордов гиннесса попали б
Ну ваще это сделано с единственной целью - выпиздить мелких борзых операторов, некоторые из которых имеют смелость даже коробочки от трищей маёров не ставить (вроде была какая-то лазейка). Всех их поглотит известно какой оператор.
поражаюсь, что мелкие вообще могут прорваться сквозь таких гигантов. А вообще хрен этот лям мелким что-то сделает, если таковые есть. Поставить сеть своих антенн стоит столько, что этот лям - это как вам 3 копейки сдачи не дадут в магазине.
Да какая сеть антенн. Это же не про мобильных операторов.
еще одно полезное дело депутатов для граждан
Ещё один повод поднять тарифы. :)
"собираются добиваться снижения пошлины ко второму рассмотрению проекта"
Как всегда. Сначала сделай плохо, потом чуток улучшить и типа мы хорошие депутаты.
Воплотить в жизнь пакет яровой это крайне дорогое удовольствие для большой тройки. Правительство как обычно свои хотелки хотят сделать за наш счёт (потому что в конечном итоги заплатим мы и с НДС !). Пускай сами на наши налоги покупают и обслуживают сервера для хранения.
То-есть какие-то компании так обходят дебильный закон, получая новые лицензии, а я, например, если решу создать провайдера должен заплатить миллион, типа штраф за тех, кто до этого хитрил? Так а я причём?